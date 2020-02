DHA YURT BÜLTENİ-8

Şanlıurfa\'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa\'da üst geçidin altında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akabe Mahallesindeki üst geçidin altında meydana geldi. Kent merkezinden Evren Sanayi Sitesi yönüne ilerleyen sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 63 DZ 3608 ile 34 FJ 9476 plakalı otomobiller, un yüklü 27 AV 294 plakalı kamyonet ve 38 ZT 439 plakalı çekici çarpıştı. Zircirleme kazada isimleri öğrenilemeyen3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların çekicilerle otoparka götürüldü.

Şanlıurfa\'da tefeci operasyonuna 6 tutuklama

ŞANLIURFA’da polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, perşembe günü kent merkezinde belirlenen ev ve işyerlerine operasyon yaptı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri ve tapu belgesi ele geçirdi. Operasyonda tefecilik yaptıkları ileri sürülen K.Ş., D.D., B.T., M.Ş., İ.B. ve F.K. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otomobilin çarptığı engelli motosikleti sürücüsü öldü

Sivas\'ta kavşakta otomobilin çarptığı engelli motosikletinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 12.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki Hurdacılar Sitesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Volkan Yılmaz (31) yönetimindeki 58 BC 029 plakalı otomobil, Hurdacılar Sitesi\'nden kavşağa çıkan Mustafa Keleş\'in (66) kullandığı üç tekerlekli engelli motosikletiyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Keleş olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Keleş\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Volkan Yılmaz ise ifadesine alınmak üzere karakola götürüldü. Olayda ölen Hüseyin Keleş\'in engelli olmadığı, yaşlılık nedeni ile bu aracı kullandığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kovboy kültürünü tanıtan \'kültür elçileri\' Bursa\'da

Bursa\'daki çiftlikte, Batı Amerika’nın sarp dağlarından geleneksel kovboy kültürünü Avrupa ve Asya ülkelerine getiren \'kültür elçileri\', çocuklar ve büyükler için gösteriler sundu.

ABD\'nin Wyoming eyaletindeki çiftliklerde büyüyen grup üyeleri, gösterilerini önce geleneksel şarkıları ve danslarıyla sonra da kement bağlama ile atlarla yapılan oyunlarla sürdürdü. \'Kültür elçileri\', beraberinde taşıdığı \'Kovboy elişleri sergisi\' ve sanatçı Pop Wagner’in angora iplerle eyer kolanı dokuma öğretisiyle küçük- büyük Bursalılara eğlenceli bir gün yaşattı. Kovboylar, Türk kültürüne ait kanun ve darbuka gibi müzik aletlerini de inceleme fırsatı buldu. At çiftliğinin sahibi Ahmet Sarı, at ve binicilik kültürlerinin tanıtımına katkıları dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.



16\'ncı etap Bi\'dünya Yeşil Ormanı kuruldu

Gaziantep\'te, \'Her Bahar Bir Orman Bi\'Dünya Yeşil\' projesi kapsamında 16\'ınci Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi’nde oluşturuldu.

Proje kapsamında düzenlenen fidan dikme programına; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Jandarma Kıdemli Albay Halil Uysal, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, muhtarlar ve bir çok öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programda İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Çocuk Halk Oyunları\'nın gösterisi yapıldı. 1 milyon metrekarelik bir alana dikim yapıldığını söyleyen Rıdvan Fadıloğlu, \"Bu gün ağaçlandırmasını yapacağımız bölge yaklaşık 1 milyon metrekare bir alana sahip, burada dikimleri etap etap yapıyoruz. Normal şartlarda şehir merkezinde bize gösterilen noktalarda ağaçlandırma çalışmalarımızı yaptık. Gösterilen yerleri ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Ancak şehirde yer kalmayınca hazine tarafından gösterilen bu bölgede bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yüzyıllar önce bu bölgeler tamamen ağaçlarla kaplı bur bölgeymiş ama daha sonraki süreçte gelinen nokta meydanda o nedenle biz bu çalışmaları önemseyerek her Mart ve Kasım aylarında bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Diktiğimiz fidelerin gelişmesi için iki yıl boyunca bakımlarını yaparak sağlıklı şekilde büyümelerini sağlıyoruz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından hayata geçirilen \'Her Bahar Bir Orman Bi’dünya Yeşil\' projesi kapsamında, yaklaşık 320 bin metrekare alan üzerine badem, zeytin, fıstıkçamı, karaselvi, kızılçam, sedir, defne türüne sahip yaklaşık 30 bin fidan daha toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında 15 etapta 1milyon 186 bin 722 metrekare alana 121 bin 763 adet fidan dikildi.

Çerkezköy\'de \'Kanlı Sırt\' konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından sahnelenen, besteci Süleyman Alnıtemiz\'in savaşlarda şehit düşen Türk ve Anzak askerlerinin anısına ithaf ettiği senfonik şiiri \'Kanlı Sırt\' Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinde izleyicilerle buluştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen gecede İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından sahnelenen, besteci Süleyman Alnıtemiz\'in savaşlarda şehit düşen Türk ve Anzak askerlerinin anısına ithaf ettiği senfonik şiiri \'Kanlı Sırt\' Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu\'nda gerçekleştirildi. Konseri TBMM eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, gazeteci yazar Oktay Ekşi, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ile çok sayıda davetli izledi. İzleyicilerden tam not alan kanserin sonunda Mehmet Akif Ersoy\'un \'Çanakkale Şehitleri\'ne adlı şiirinin de bulunduğu eserin sonunda Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1934\'te Anzak askerlerinin annelerine yazdığı meşhur hitabı da seslendirildi. Konser sonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, dakikalarca ayakta alkışlandı.

