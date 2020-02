DHA YURT BÜLTENİ-8

Okul Müdürü, Afrin\'de görevli komutanla telefonla konuştu

İzmir\'in Buca ilçesinde bulunan Mimar Kemalettin İlkokulu\'nun Müdürü Doğan Bektaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Afrin\'de görevli bir komutanla telefonla görüştü. Öğrencilere de dinletilen konuşmada, komutan herkesi çok sevdiğini söyledi.

Buca\'da bulunan Mimar Kemalettin İlkokulu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında etkinlikler düzenledi. Çanakkale kahramanlarının hatırası için üzüm hoşafının dağıtıldığı etkinlikte ayrıca öğrenci velileri ve öğretmenler tarafından \'Vatan sana kanım feda\' adı altında kan bağışında bulundu. Öğrencilerin Çanakkale zaferi ile ilgili hazırladığı gösteriler, veliler tarafından ilgiliyle izlendi. Veliler, çocuklarının o anlarını görüntüledi. Daha sonra Okul Müdürü Doğan Bektaş, Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Afrin\'de görevli bir komutan ile telefonla görüştü. Bektaş, öğrencilerin de dinlemesi için komutanın sesini hoparlöre verdi. Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan komutan, herkesi çok sevdiğini söyledi. Komutan, \"Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şadolsun. Hepinizden Allah razı olsun. Dualarımız sizinle. İyi ki varsınız, sizinle gurur duyuyorum\" dedi. Müdür Bektaş ise komutana \"Arkanızdan binlerce Mehmetçik yetişiyor\" diye karşılık verdi. Telefon görüşmesi sık sık kesildiği için sağlıklı bir iletişim kurulamadı.

\"SAĞ SALİM DÖNSÜNLER\"

Daha sonra açıklama yapan Okul Müdürü Doğan Bektaş, Çanakkale Zaferi\'nin önemine dikkat çekti. Bugün kendileri açısından çok özel bir gün olduğunu söyleyen Bektaş, \"Çünkü nihayet Afrin\'e Türk bayrağı dikildi. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz. Mehmetçiğimiz için \'Vatan sana kanım feda\' diyerek kan verme kampanyası başlattık. Bundan sonra artık şehit haberleri almamayı ümit ediyoruz. Afrin\'de vatan savunması için, vatanımızı teröristlere karşı korumak için cansiperane bir şekilde fedakarlık yapan Mehmetçiğimize buradan selam, saygı ve dualarımızı gönderiyoruz. Hepsinin biran önce yuvalarına kavuşmalarını istiyoruz. Askerlerimiz şunu bilsin; Arkanızdan binlerce Mehmetçik geliyor. Yalnız değilsiniz. Sizi seviyoruz\" dedi. Kan bağışında bulunan velilerden Elif Yağdıran, şehitlere Allah\'tan rahmet diledi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Yağdıran, terör olaylarının son bulmasını istedi. Kan veren vatandaşlardan Tolga Oran ise, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde huzur içinde yaşadıklarını belirtti. Okul öğrencileri de Atatürk\'ü özlemle andıklarını ifade etti. Gösteri ve etkinliklerin ardından okul öğrencileri tarafından Çanakkale ve Afrin\'de şehit düşen askerlerin isimlerinin bulunduğu zeytin fidanları , okulun yanında bulunan boş alana dikildi.

Makedon bakandan Türkiye\'ye \'Afrin\' desteği



Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, Avrupa Birliği\'nin Afrin uyarısıyla ilgili olarak, \"Avrupa Birliği tabii ki kendi çıkarları yönünde konuşuyor, kendi çıkarlarını ortaya atıyor. Ama Avrupa ve herkes bilmelidir ki eğer Avrupa\'nın çıkarları varsa Türkiye\'nin de Türk milletinin de çıkarları vardır. Türkiye kendi bütünlüğünü korumak için bu harekatı yaptı\" dedi.

Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, Karabük Valisi Kemal Çeber\'i makamında ziyaret ederek, Türk işadamlarını ülkesine yatırım yapmaları için davette bulundu. Kahil daha sonra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili\'yi makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Kahil, Zeytin Dalı Harekatı\'na değinerek, \"Türkiye kendi bütünlüğünü terörizme karşı korumak için haklıdır. Bu harekatı o çerçevede değerlendiriyoruz. Çünkü devletin bütünlüğü yalnız sınırlarla korumalı değildir. Bazen sınırlar dışında da harekatlar yapılmalıdır. Sınırda terörist organizasyonların çoğalması bir tehditti Türkiye\'ye. Bende, bizim partimizde, Makedonya hükümeti destekliyor Türkiye\'yi. Çünkü terörizm terörizmdir. Nerede olursa olsun. Buna karşı çıkmalıyız. Biz Makedonya hükümeti olarak sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ı, Türk devletlerini herkesi bu doğrultuda terörizme karşı bu savaşı destekliyoruz ve destekleyeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı 18 Mart\'ta sonuçlandı. Bu büyük bir semboliktir. Türkiye devleti bizim için ayrılmaz bir bütünlüktür. Bizim için nerede yaşayan Türk varsa, Türk her yerde Türk\'tür. Birbirimizi destekliyoruz. Yalnız Türkler değil, tüm dünyada yaşayan uygar milletler terörizme karşı savaştı ve milletler bunları destekliyor. Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 milyondan fazla Suriyeliyi kendi topraklarına aldı. Onların istikrarı için her milletin istikraraı için bu harekatı yaptı. Bunu destekliyoruz. İnanıyoruz ki böyle şeyler ileride tekrarlanmayacaktır. Tabii tekrarlanırsa her zaman bu tür harekatları destekleyeceğiz\" dedi. Avrupa Birliği\'nin Afrin ile ilgili uyarısının sorulması üzerine Kahil, şöyle konuştu:\"Avrupa Birliği tabii ki kendi çıkarları yönünde konuşuyor, kendi çıkarlarını ortaya atıyor. Ama Avrupa ve herkes bilmelidir ki eğer Avrupa\'nın çıkarları varsa Türkiye\'nin de Türk milletinin de çıkarları vardır. Türkiye kendi bütünlüğünü korumak için bu harekatı yaptı. Başkasının yerlerini almak için bunu yapmadı. Kendisini korumak için yaptı bunu. Sonuç önemlidir. Sonuç Afrin ele geçirildi. Recep Tayyip Erdoğan\'ın dediği gibi, Afrin bundan sonraki dönemde orada yaşayan halka teslim edilecektir. Hiç kimse bir sıkıntı içerisinde olmasın. Türkiye kimsenin topraklarında gözü olan bir devlet değildir. Buna inanıyoruz. Her devlet her hükümet demokrasi prensiplerine göre haklıdır ya da haklı değildir. Sözlerinin arkasında durmalıdırlar. Önemli olan Türkiye\'nin çıkarları Türkiye\'nin istikrarı bizim için en önemli unsurdur.\"

Bakan Tüfenkci: İkinci aşamada Afrin\'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak/EK

\'ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN KABE\'Yİ TAVAF EDEMEDİK\'

AK Parti Adana İl Başkanlığı\'nda düzenlenen 18 – 24 Mart Yaşlılar Haftası toplantısına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti iktidarında Türkiye\'yi her alanda büyüttüklerini söyledi. AK Parti\'nin sürekli engellerle karşılaştığını ve zorlukları yendiğini belirten Bakan Tüfenkçi, şunları kaydetti: \"Bir yandan terorle mücadele ederken ekonomimizi büyüttük. Hep mücadele ettik. Neredeyse adeta şeytan taşlamaktan Kabe\'yi tavaf edemedik. AK Parti hep belirli zorluklarla mücadele etti. Kendi genel başkanımızı başbakan yapamadık. Hep engellerle karşılaştık. E-muhtıralar yedik, aynı anda karşılığını verdik. O mücadelelerden geldik. 15 Temmuz hain darbe girişimini gördük. Çok şükür inlerine girdik. Hamdolsun Afrin\'de bugun operasyonu başarıyla yaptık. Sivil kayıplar diyenler bir tane sivil kayıp yok. Bir Rakka\'ya ve Doğu Guta\'ya bakamayanlar maalesef yanlış ve yanlı bakanlar karalamaya çalışıyor. Binalar sağlam duruyor. Operasyonu çok büyük hassasiyetle yaptık. İnsani yardım elimizi uzatıyorduk, şimdi daha çok yapacağız. Hizmetleri sunacağız. Afrinliler orada terörden kurtulup yaşayacak. 2019 yılı Türkiye için çok önemli. Adana\'da 50 bin tonluk lisanslı depoyu açacağız. Tarımsal üretim ve ticareti çok önemli. Bu tür depoların sayısı artacak, çiftçinin ürünü değerlenecek. Ürünlerimizin borsasını kurarak değerini burada koruyacağız. Seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye\'nin istikrarı ve bekaası için önemli bir adım attık. İlk hedefimiz yerel yönetimler. Burada sağlayacağımız başarıyla Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimiyle Türkiye düzülüğe çıkacak ve dört nala ilerleyeceğiz.\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: \"Çanakkale Ruhu\'na saygısızlık yapılıyor\"

Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yılı anma törenlerinde, 18 Mart stadyumunda Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'a protokol konuşmalarında yer verilmemesine tepki gösteren, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, \" Yapılanlar Çanakkale Ruhu\'na yakışmıyor. Çanakkale Ruhu\'na saygısızlık yapılıyor\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP\'li Ömer Faruk Mutan ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Parti binasında düzenlenen toplantıda, CHP il örgütü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü Yıldönümü kapsamında, 18 Mart stadyumundaki protokol konuşmalarında, Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'ın konuşturulmamasına tepki gösterdi. Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü Yıldönümü kutlamalarının dün sabah stadyumundaki ayağında, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ın ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla protokol konuşmalarından çıkarıldı. Stadyumdaki törende halka hitap konuşması gerçekleştiremeyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, idari izin alarak törenlere katılmadı. Başkan Gökhan\'ın konuşması, dün saat 10.30\'da Çanakkale Belediyesi ile şahsına ait sosyal medya hesapları ve www.canakkale.bel.tr web sitesi üzerinden yayınlandı.

CUMHURBAŞKANI KONUŞTURULMAYACAK TALİMATINI VERMİŞTİ

Çanakkale Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu ile tartışmış. Ülgü Gökhan\'un tavrı ile konuşmalarının engellendiğini ileri süren AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etmişti. Yaşanan olaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Gökhan\'ın konuşturulmaması yönünde talimat vermişti.

\'YAPILANLAR ÇANAKKALE RUHU\'NA YAKIŞMIYOR\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü olan 18 Mart\'ta Çanakkale halkına ve tarihine büyük bir saygısızlık yapıldığını söyledi. Bu saygısızlığın bizzat sarayın talimatı ile AK Parti iktidarı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şöyle konuştu: \"Tarihimizde ilk kez Çanakkale halkının temsilcisi olan seçilmiş Belediye Başkanı\'nın katılmadığı bir resmi tören gerçekleştirildi. Dünkü törenlerde Çanakkale Boğaz Komutanı, Çanakkale Valisi konuştu. Ama Çanakkale Belediye Başkanı olmadığı için, törenlerde konuşamadı. Ama, sosyal medyada tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Tüm Çanakkaleli hemşerileri ve Türkiye ile de bu konuşmasını paylaştı. Hiç kimsenin konuşmasını, ifade ve düşünce özgürlüğünü elinden alamazsınız. Ama, 18 Mart gibi tarihimizin en şanlı ve en önemli zaferlerinden birinin kutlamasında siz Çanakkale Belediye Başkanını törenlere katmıyorsanız. Bunu engelliyorsanız, bunun en güzel cevabını Çanakkale halkından zamanı geldiğinde alacaksınız. Yapılanlar Çanakkale Ruhu\'na yakışmıyor. Çanakkale Ruhu\'na saygısızlık yapılıyor. Bizler ve Çanakkale halkı tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.\"

CHP\'Lİ GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANI DA TÖRENE DAVET EDİLMEDİ

Çanakkale\'nin yanı sıra, Gelibolu ilçesinde bir olay yaşandığını ifade eden Muharrem Erkek, \"1915 Çanakkale Köprüsü\'nün Gelibolu ayağının ilk temel atma töreninden dün öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanının katıldığı törende Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, o törenlere alınmadı. Gelibolu Belediyesi\'nin mücavir alanı içinde gerçekleştirilen törene Gelibolu Belediye Başkanımız Mustafa Özacar davet dahi edilmedi. Ama buna rağmen yanına bir kaç meclis üyesi arkadaşını alarak gitti. Özellikle sordurdu. Ne Gelibolu Belediye Başkanı olarak, ne Mustafa Özacar olarak adı listede olmadığı için törenlere alınmadı. Ve geri döndü. Ve gerekli tavrını da koydu. O tavrını koyduktan bir kaç sat sonra Özel Kalem\'i arandı. Sayın Belediye Başkanı davet edildi. Tabiki o da katılmadı. Çanakkale\'de ve Gelibolu\'da gerçekleşen bu olaylara baktığımızda bunun Çanakkale halkının iradesine büyük bir saygısızlık olduğunu açıkça görüyoruz. Aynı zamanda yerel demokrasiye de ağır bir darbe vurulmak isteniyor. Ama vuramayacaklar. Çünkü biz yerel demokrasinin önemini çok çok iyi bilen bir partiyiz ve Çanakkale halkı da bunu çok çok iyi biliyor\" dedi. Toplantı, Genel Başkan Yardımcısı Erkek\'in basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ile sona erdi.

Zonguldak merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda, 24 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13\'ü \'etkin pişmanlık\' hükümlerinden yararlanmak isteyen, aralarında eski askeri öğrenciler ile meslekten ihraç edilen askerlerin bulunduğu 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla örgüt üyesi olduğu öne sürülen, aralarında ihraç edilen askeri öğrenciler, subay ve astsubayların bulunduğu 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mart günü Zonguldak\'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

13\'Ü \'ETKİN PİŞMANLIK\'TAN YARARLANMAK İSTEDİ

Şüphelilerden 13\'ü, \'etkin pişmanlık\' hükümlerinden yaralanmak isteyince savcılık tarafından adli kontrol ve yurt dışı yasağı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden Ahmet Y., Zekeriya M., Mustafa Y., Ali C., Ufuk K., Halil H., Adem K., Tuncay Ö., Emre C., Hasan K. ve H.H.Ö. ise tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



\'Hırsız değil, kadın satıcısıyım\'

Antalya\'da kablo hırsızlığından yakalanan 3 şüpheliden B.E., suçlamaları kabul etmedi. B.E. ifadesinde, \"Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı\" dedi.

Polisi alarma geçiren enerji ve nakil hatlarındaki hırsızlık olayı, çeşitli tarihlerde Korkuteli, Kepez ve Aksu ilçelerinde meydana geldi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerine yakın bölgede bulunan tüm kameraları takibe aldı. Yapılan çalışma sonunda hırsızlık saatine yakın bir zamanda B.E. adına kiralanan otomobillerin bölgeye geldiği belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, B.E., S.K. ve O.B. adlı 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin, 19 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Ancak suçlamaları kabul etmeyen B.E. ifadesinde, \"Otomobilleri kadın satmak için kullanıyorum. Benim branşım hırsızlık değil, kadın satmak\" dedi. B.E\'nin gece yarısına kadar kadın pazarladığı, ilerleyen saatlerde ise hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

17 yaşındaki kızı tacizden yargılanan polise, ilk duruşmada tahliye

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, B.A. (17) adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan polis memuru O.Ç. (45), 29 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Geçen yıl Eylül ayında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan polis memuru O.Ç.\'nin kendisini taciz ettiğini iddia eden B.A.\'nın Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) şikâyetin ardından Çaycuma Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından polis O.Ç., \'cinsel taciz\' ve \'cinsel istismar\' suçlarından tutuklandı. Hazırlanan iddianamede O.Ç. hakkında, \'cebir tehdit kullanarak kişi hürriyetini yoksun kılma\', \'çocuğun cinsel istismarı\', \'cinsel taciz\' suçlarından 29 yıl hapis cezası talep edildi.

Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık O.Ç., ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada ifade veren O.Ç., suçlamaları kabul etmedi. O.Ç.\'nin mesai arkadaşları da duruşmada tanık olarak ifade verdi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller, sanığın alacağı ceza miktarı ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak O.Ç.\'nin tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Haber:Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

Suruç\'a yardım getiren üniversiteliler ile ilkokul öğrencileri, kavganın ortasında kaldı

ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesindeki Akören İlkokulu\'na yardım kolisi getiren Marmara Üniversitesi öğrencileri ile ilkokulun öğrencileri, husumetli ailelerin kavgasının ortasında kaldı. Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan olmazken, etkinlik için toplanan öğrenciler ve üniversiteliler, kısa süreli panik yaşadı. Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Akören Mahallesi\'nde bulunan Akören İlkokulu\'nda meydana geldi. Marmara Üniversitesi öğrencileri, \'Bir çocuk bir umut\' projesi kapsamında, ilçeye kırtasiye malzemeleri ile kitaplardan oluşan yardım kolileri getirdi. Minik öğrenciler de hafta sonu olmasına rağmen yardım kolilerine almak için okullarına geldi. İlkokula ulaşan üniversitelilerin yardım kolilerini otobüsten indirdiği sırada, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Aile üyelerinin okul önündeki tartışması, kısa sürede büyüyerek, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavganın ortasında kalan üniversiteliler ile ilkokul öğrencileri, paniğe kapılıp, sınıflara koştu. Kavga sırasında, bazı öğrenci ve öğretmenlerin ağladığı görüldü.

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLERİNE \'OYUNDU\' DEDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kavganın sona ermesinin ardından sınıflara giren öğrenciler, etkinliğin yapıldığı bahçeye yeniden çıkarıldı. Öğretmenler, husumetli iki ailenin kavgası için öğrencilerine, \"Sadece oyun oynadılar. Ağabeyler gitti, bir şey olmadı. Sadece küçük bir oyundu, beraber oynadınız\" dedi.

\'Bir çocuk bir umut\' projesi kapsamında ilçeye yardım getiren Marmara Üniversitesi öğrencileri ise ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söyledi.

Haber:SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)