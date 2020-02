DHA YURT BÜLTENİ-8

\'ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 51\'İNCİ GÜN; 3 BİN 300 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (EK)

1)BABLEİT HAVAALANI VE 8 KÖY KONTROL ALTINDA

Suriye\'nin Afrin kentini kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 51\'inci gününde, Cinderes ile Afrin güzergahında bulunan Bableit Havaalanı ile Kara Tepe, Kana Kauer, Culbul, Kastel Keçik, Ali Beek, İki Büyüklük, Jqqafa Kabir ve Ege köylerini, çatışmaların sonunda teröristlerden arındırdı. TSK mensupları ve ÖSO güçleri, kontrolünü ele geçirdiği Bableit Havaalanı ile 8 köyde teröristlerce tuzaklanan patlayıcıların imhası için çalışma yürütürken, Afrin şehir merkezine ilerleyişini sürdürüyor.

SURİYE /DHA

2)DİLİ BOĞAZINA KAÇAN FUTBOLCU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Van\'ın Erciş ilçesinde oynanan karşılaşmada Bölgesel Amatör Lig 1\'inci Grupta mücadele eden Erciş Gençlik Belediyespor, bugün evinde Ağrıspor\'u konuk etti. Maçın 20\'nci dakikasında iki sporcunun hava topunda çarpışması sonucu, ev sahibi takımdan Sinan Üzen\'in dili boğazına kaçtı. Üzen, teknik heyetin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Bölgesel Amatör Ligi 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Erciş Gençlik Belediyespor ile Ağrıspor, Erciş Şehir Stadı\'nda karşı karşıya geldi. Maçın 20\'nci dakikasında iki takım oyuncularının hava topunda çarpışması sonucu, ev sahibi takımın oyuncusu Sinan Üzen\'in dili boğazına kaçtı. Dili boğazına kaçan Üzen, teknik heyetin müdahalesi sonucu hayata döndürülürken, maç kaldığı yerden devam etti.

3)YÜKSEKOVA\'DA EVİN BAHÇESİNDE PATLAMA: 1 YARALI

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, İbrahim Akdağ (30), Güngör Mahallesi\'ndeki evinin bahçesinde çalışırken, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralandı. Akdağ, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, polis, olay yerinde inceleme başlattı. Olay, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Güngör Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim Akdağ, evinin bahçesinde çalışırken, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan Akdağ için çevredekiler sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Akdağ\'ı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ameliyata alınan İbrahim Akdağ\'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldiği bölgeye sevk edilen polis ekipleri ise inceleme başlattı. Polis, patlamaya neyin yol açtığını araştırıyor. Öte yandan, dün, aynı mahallede boş arazide bulduğu cismi kurcalarken, meydana gelen patlamada Berat Oktay (10), ağır yaralanıp, kaldırıldığı Van\'daki hastanede yaşamını yitirmişti.

4)GÜMÜŞLÜK\'TE ÇÖPLÜK EYLEMİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine bağlı tatil cenneti Gümüşlük Mahallesi\'ndeki vahşi depolama çöplük alanının kaldırılması için vatandaşlar eylem yaptı. Ellerinde dövizlerle çöplük alanına gidenler, çöplüğün insan sağlığını tehdit eder seviyeye geldiğini vurgulayarak, en kısa zamanda kaldırılmasını istedi. Gümüşlük Forumu ve Gümüşlük Çevre Derneği öncülüğünde vatandaşlar, Pazar günü öğle saatlerinde \'Temiz havada zehirlenmek istemiyoruz- Çöplük kaldırılsın\' adlı eylem düzenledi. Dernek Başkanı İbrahim Hakkı Zıh ile birlikte yaklaşık 45 kişi, eyleme ellerinde dövizlerle katıldı. Başlarına kır çiçekleri takarak gelen eylemciler, ellerinde \'Yaşanabilir kentler istiyoruz\', \'Gümüşlük çöplüğü kaldırılsın\', \'Peksimet çöplüğü kaldırılsın\', \'Çöp atma doğaya sahip\', \'Çöpleri ayır dönüşüme katıl\' ve \'Temiz insan temiz çevre ve yaşanabilir bir bodrum istiyoruz\' döviz ve pankartlar taşıdı. Gümüşlük Forum Üyesi Ramazan Tatar,

yaklaşık 30 yıldır çöylerin bu bölgede vahşi depolama ile biriktirildiğini, atılan tüm atıkların üzerinin toprak ile örtüldüğünü belirterek, Gümüşlük, Dereköy, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis\'teki tüm yer altı kaynaklarının kullanılamaz hale geldiğini ileri sürdü. Tatar, \"Yaz aylarında sık sık, hemen her hafta çıkan yangınlar nedeniyle Gümüşlük ve Turgutreis\'te yaşayanlar, günlerce zehir solumak zorunda kalıyor. Bu manzara bırakın bir tatil beldesini, insanın, canlının olduğu hiçbir yere yakışmıyor. Yetkililerden bir an önce önlem alınmasını ve buraya artık çöp dökülmesinin yasaklanmasını, buranın kaldırılmasını talep ediyoruz. Çeşitli platformlarda bu dileğimizi yıllardır ilettik ama kimse ciddiye almadı\" dedi.

\"BU İLKELLİ BODRUM\'A YAKIŞMIYOR\"

Gümüşlük Forumu ve Gümüşlük Çevre Derneği Hakkı Zırh ise çöplükte ilkel usullerle ayrıştırma yapmaya çalışan insanların da hiçbir güvenceleri olmadığını, sağlıksız koşullarda çöpleri ayrıştırmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Tamamen çöplüğün içinde yaşamlarına devam etmektedirler. Çöplükte çıkan yangınların sönmesi de problem olduğundan günlerce için için yanmaya bırakılmakta. Soluması tehlikeli olan metangazı salınımı nedeniyle bölgede oturanlar tehlike altında kalmakta. Esen rüzgarla bölgedeki binlerce insan, bu solunumu yaparak tehlike altında kalmakta. Bu çöplüğün bir an önce Bodrum\'a yakışır bir biçimde ele alınması ve çöplerin yerleşim yerlerine uzak bölgelere taşınması gerekir. Mumcular Mahallesi\'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan modern katı atık tesisi durduruldu, Çevre Bakanlığı yeni bir yer de göstermedi. Bodrum yaz aylarında çöplük alanlarında çıkan yangınlar nedeniyle günlerce haftalarca zehir solumak zorunda kalıyor. Bunu yerli ve yabancı turistler de görüyor. Bu çağdışı manzarayı ortadan kaldırmak için tüm ilgili ve yetkilileri göreve çağırıyoruz.\"

Yaklaşık yarım saat çöplük alanında duran ve inceleme yapan platform ve dernek üyeleri, daha sonra alandan ayrıldı.

5)DERE KENARINDA PENİSİ KESİLİP ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, KATİL ZANLISI ORTAĞININ AĞABEYİ ÇIKTI

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde 2 gün önce derede cesedi bulunan Ersan Erdur\'un (29), ortağının ağabeyi minibüs şoförü 25 yaşındaki M.D. (Musa Demiroğlu) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kız kardeşi arasında ilişkisi olduğunu düşünen M.D.\'nin, Erdur\'la tartıştığı, sonrasında da cinsel organını kesip öldürdüğü belirlendi. Ayrıca M.D.\'nin, Erdur\'un cesedini dereye götürürken bir minibüsün araç kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, geçen perşembe günü, tekstil atölyesi sahibi Ersan Erdur\'un göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş, cinsel organı kesilmiş ve elleri ayakları bağlı şekilde çuval içinde cesedi bulundu. Cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, Erdur\'u öldüren kişinin, ortağının ağabeyi M.D. olduğunu tespit etti. Yakalanan katil zanlısı M.D.\'nin, Hisar Mahallesi\'nde cesedi sürüklerkenki görüntüsü güvenlik kamerasına yakalandı. Bir minibüsün güvenlik kamerasında M.D.\'nin, Erdur\'u öldürdükten sonra yerde sürükleyerek götürdüğü görüldü.

Kısa süre önce başka bir suçtan girdiği cezaevinden tahliye olan katil zanlısı M.D.\'nin polisteki ifadesinde, suçunu kabul ettiği öğrenildi. Öldürdüğü Erdur\'un, kız kardeşiyle ilişkisinin olduğunu düşündüğünü, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı, ikili arasında \'hadım etme\' sözüyle laf dalaşı yaşandığı öğrenildi. M.D.\'nin bu nedenle Erdur\'un cinsel organını kesip, göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvala koyup, dereye attığı belirlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan M.D.\'nin kızkardeşi, polisteki ifadesinde Erdur ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyledi.

6)\'KARGO\' DİYEREK EVE GİRDİLER, KADINI DARP ETTİLER

İZMİT\'te, 66 yaşındaki Fatma Vonal evinin kapısının zilini çalanlara kim olduklarını sorduğunda \'kargo\' cevabını alıp, kapıyı açınca dehşeti yaşadı. 3 kişi, kadının ağzını kapatıp, ellerini bağlayarak boğazına bıçağı dayadı. Fatma Vonal\'a yumruk ve tekmeler atan kişiler, evin zilinin çalmasıyla paniğe kapılıp kaçtı.

Olay, 9 Mart tarihinde İzmit Hacı Hızır Mahallesi\'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Fatma Vonal\'ın evinin kapısının zili çaldığını kim olduklarını sordu. Kapının ardındaki kişiler \'kargo\' cevabını verdi. Fatma Vonal kapıyı açtığı anda içeri giren hırsızlar, kadının ağzını kapatıp ellerini bağlayarak, boğazına bıçağı dayadı. Hırsızlar darp ettikleri Fatma Vonal\'ı bırakıp evdeki değerli eşyaları aramaya başladı. Kapı zilinin çalmasıyla panikleyen hırsızlar, kaçarak kayıplara karıştı. Olaydan sonra kızını arayan Fatma Vonal, yaşadıklarını anlattı. Melek Vonal\'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Fatma Vonal sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunda darp izleri bulunan Fatma Vonal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın şokunu yaşayan Fatma Vonal, çilek siparişi verdiğini, bakkaldan sipariş verdiği çileğin getirildiğini sanarak kapıyı açtığını belirterek, \"Kızım evden çıktı, ben de yatıyordum, böbrek hastasıyım. Kapıyı açar açmaz bir çocuk, \'kargo\' dedi, Hacer isminde. Ben de, \'Hacer yok\' dedikten sonra ağzımı kapattı, merdivenlerin üzerinden çıkan bir çocuk ikisi birden beni yere yatırdılar ittiler. Sonra ağzımı kapatmaya çalışırken yumrukladılar, devamlı yumrukladılar. Sonra biri geldi odadan bir şeyler aldı, ellerimi bağladı. Gözümü kapattıktan sonra, sırtıma bir yumruk bir tekme atıldı. 3 kişi olduklarını anladım o zaman. Ondan sonra bıçağı devamlı kaldırdı, bak sus bıçaklayacağız diyerek. En son bir ara gözlerim karardı, tekrar kendime geldim, birden aşağıdan zilin çalındığını duydum. Ben açamayınca çocuk beklemiş çilekleri nereye götüreyim, korumaya gitmiş. Ondan sonra bunlar öyle bir paniklediler ki, öyle bir korktular ki birden üzerimden kalktı hafiflik baktım ki kaçıyorlar. Kaçtıkları gibi birden kapıyı örttüm ve kızımı aradım. Kargo diye bir daha kimseye açmayacağım kapıyı\" dedi.

Annesinin böyle bir olayla karşı karşıya gelmesinden büyük bir üzüntü ve korku duyduğunu ifade eden Melek Vonal, \"Sabahın 10\'unda güvenlikli bir sitede kapı açık, kadın bağırıyor bir komşu bile duymuyor. İşin enteresan tarafı artık komşulukta bitmiş. Ben buradan kusura bakmasınlar ama gerçekten komşularıma da üzülüyorum yani onlarla aynı apartmanda oturduğum için. Ben en ufak bir ses olsa duyarlı olup açardım kapıyı. Kapı açık ve kadın bağırıyor, karşı komşum üst komşum hepsi evde, sonradan geliyorlar. Duymuşlar ama çocuk sesi falan filan deniliyor. Güvenliğin o ara başka bir işi var. Kameralı bir sistem. Ben anlamadım yani bunlar bizim başımıza nasıl geldi. Ben hala olayın şokundayım. Kapının önüne geldiklerinde zile basıyorlar, annem \'kim o\' diyor, \'kargo\' diyor. Kadın da tesadüf kargo bekliyor, ben de olsam kapıyı açardım. Kim olsa açardı. Sonra annem de açıyor olay bu şekilde gerçekleşiyor\" diye konuştu.

7)MEHMETÇİK TEZAHÜRAT YAPTI, HAKKARİLİ KIZLAR GOL YAĞDIRDI

-TÜRKİYE Futbol Federasyonu Bayanlar 2. Lig A Grubu\'nda mücadele eden Hakkari Gücü, evinde konuk ettiği Konya İdmanyurdu Spor\'u 9-0\'lık skorla yendi. Hakkarili kızları, taraftarlarının yanı sıra çarşı iznine çıkan askerler de, maçın bitiş düdüğüne kadar tezahüratlarda bulunup destekledi.

TFF bayanlar 2. Lig A Grubu\'nda şampiyonluk için mücadele eden Hakkari Gücü Bayan Futbol Takımı, bugün evinde Merzan Mahallesi\'ndeki şehir stadında Konya İdmanyurdu Spor\'u konuk etti. Kızların maçını, Hakkari Valisi cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu\'nun yanı sıra çarşı iznine çıkan askerler ile çok sayıda taraftar izledi.

Maç öncesi Hakkari Gücü oyuncuları, rakip takımın kızlarını çiçeklerle karşıladı.

MEHMETÇİK, HAKKARİLİ KIZLARA TEZAHÜRATLARDA BULUNDU

Hakkari Gücü, rakip takım karşısında maçın sonuna kadar tek kale oynadı.Futbolcu kızları desteklemeye gelen askerler ve çok sayıda erkek taraftar ise, kızların attığı her gole karşılık tezahürat yaparak moral verdi. 9- 0\'lık skorla biten maçın sonunda Hakkari Gücü takımı oyuncuları, sevinçlerini taraftarlarla da paylaştı. Vali Toprak ve diğer yetkililer, kız takımının oyuncularını tebrik ederek hatıra fotoğraf çektirdi.

8)HELAL SERTİFİKALI YUMURTA ÜRETİCİSİNİN ÇAMUR SORUNU

ERZURUM\'da \'helal\' sertifikalı organik yumurta üretimi yapan Özhan Ceylan, 300 metrelik çamurlu yol yüzünden iflasın eşiğine geldiğini söyledi. Çamur nedeniyle yumurtaları satamadığını, tavuklara yem götüremediğini belirten Ceylan, \"Her geçen gün biraz daha çamura batıyorum\" dedi.

Merkez Aziziye ilçesinin Adaçay Mahallesi\'nde 5 yıldır çadır sistemde organik köy yumurtası üreten Özhan Ceylan, çamurdan yana dertli. Mahalle ile çiftlik arasındaki yaklaşık 300 metrelik çamurlu yol nedeniyle icralık bile olduğunu söyleyen Ceylan, \"Kar veya yağmur yağdığı zaman çiftliğin 300 metrelik yolu bataklığa dönüyor. Tavuklara yem götüremediğim gibi binlerce yumurta da çiftlikte bekliyor. Yumurtayı satamadığım için icralık bile oldum. Alacaklılar çiftlikten 2 bin 500 tavuğa el koydu. Müracaat etmediğim yer kalmadı ama 5 yıldır sesimi kimseye duyuramadım. Çiftlik yolunda pikabımla çamura saplanınca traktörle çekerek kurtarıyoruz. Bazen de gücümüz yetmediğinde aracım günlerce orada kalıyor\" diye konuştu.

5 yıldır helal sertifikalı yumurta üretimi yaptığını, fırsat verilirse yanında en az 10 kişi çalıştırabileceğini belirten evli ve 3 çocuk babası Ceylan, \"Şu an 2 bin 500 tavuğum var. Günde 15 koli yumurta alıyorum ama yol çamurlu olunca bunları çiftlikten çıkaramıyorum. Yem veremeyince de tavuklar 15 gün yumurtadan kesiliyor. Üretim yaptığıma bin pişmanım. Çamurlu yol nedeniyle alacaklılar 2 bin 500 tavuğuma el koydu. Buna şahit olan 4 yaşındaki kızım ağlayıp, \'Baba kumbaramdaki paraları vereyim\' dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'den ricam yolumu yaptırması\" dedi.

