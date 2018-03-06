DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ASKERİ ARAÇ YÜKLÜ RUS GEMİSİ AKDENİZ\'E İNİYOR



ÇANAKKALE Boğazı\'ndan, güvertesinde askeri araçlarla geçen Rus Donanması\'na ait 148 borda numaralı \'Orsk\' adlı askeri gemi, Akdeniz\'e gitmek üzere Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na bugün saat 10.30 sıralarında giriş yapan Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu\'na bağlı 148 borda numaralı askeri gemi \'Orsk\', saat 12.30 sıralarında manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndü. Gemi, 15 dakika içinde Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde, dağdaki \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçen Rus gemisi, Ege Denizi\'ne açılmak üzere yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus gemisinin güvertesinde askeri araçların bulunması dikkat çekti. Güvertede, can yelekli askerlerin de nöbet tuttuğu görüldü.

Rus askeri gemisi \'Orsk\'un, Ege Denizi\'ne açıldıktan sonra, Suriye\'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz\'e ineceği ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

-Boğazdan geçen savaş gemisinin güvertesindeki askeri araçlardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

1 dakika 25 saniye. 158 MB.

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2)2 BİN 60 RAKIMDA ALABALIK ÜRETİMİ İÇİN SAĞIM

MUŞ\'un Varto ilçesinin Beşikkaya köyündeki alabalık tesisinde alabalık üretimi için sağım işlemine başlandı. 2 bin 60 rakımlı dağın yamacına kurulan tesislerde, yavru alabalık üretimi için yapılan sağım işlemine Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin de katıldı. Varto\'nun Beşikkaya köyünün Hızır çeşmesi mevkiinde dağ yamacına kurulan tesiste yavru alabalık üretimi için sağım işlemine başlandı. Tesiste yılda 30 milyon gökkuşağı, 7 milyon da kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Alabalık üreticisi Abdurrahman Baltaş, her yıl şubat ve mart aylarında alabalık sağımı yaptıklarını söyledi. Balıkların çok hassas olduğunu ve stressiz ortamda yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Baltaş, \"Sağım sonrası alınan yumurtalar kuluçka yataklarına yerleştiriliyor. Sağım yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konu balığın karnında yumurta bırakmamak. Balıkta yumurta kalırsa ilerki dönemlerde sıkıntı yaratır. Bir anaç balık yılda bir defa olmak üzere 4 kez sağım yapıyoruz. Alabalık temiz ve soğuk sularda yetişir. 2060 rakımlı dağ yamacına kurduğumuz tesisimizde üretimi gerçekleştiriyoruz. Muş\'ta alabalık yemi üretim fabrikası açarak kendi yemimizi kendimiz üretmeyi planlıyorum. Ayrıca balık tüketiminin az olduğu Muş\'ta destek bulabilirsem bir gün halka ücretsiz olarak ekmek arası balık dağıtmak istiyorum\" diye konuştu.

Tesislerdeki balık sağımına İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ile birlikte eşlik eden Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin şunları söyledi:

\"Burası zamanında teröristlerin ana merkezlerinden biriydi. Güvenlik güçlerimiz buralarda bir tane terörist bile bırakmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine alabalık veren bunun gibi tesisler çalışamıyordu. Ama şimdi 30 milyon gökkuşağı, 7 milyon da kırmızı benekli alabalık üretimi yapılacak. Devlet olarak üreticilerimize her türlü desteği veriyoruz. Tesisimiz ülke ekonomisine katkı sunuyor. Müteşebbisimiz yeni bir balık üretim tesisi ile birlikte yem fabrikası kurmayı düşünüyor. Bu konuda gerek katkı olsun, gerek vergi muafiyeti olsun, gerekli kalkınma ajanslarından da diğer birimlerimiz olsun kendisine gerekli yardımı sağlayacağız. Terörün olmadığı yerde canlılık vardır. Havuzlar balıklarla dolu. Yöre halkı kaliteli ve taze balığı ucuza tüketebiliyor.\"

Görüntü Dökümü

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-Köyden genel görüntü

-Balık ürtim tesisleri

-Kaymakam Çetin ve Binbaşı Terzi balık sağımı yaparken

-Havuzlardaki balıklar

-Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ile röp

-Şilan Çelik ve İşletme sahibi Abdurrahman Baldaş ile röp

( Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

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3)EJDER VADİSİ KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

ERZURUM\'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi kırsalında bulunan Ejder Vadisi, görenleri hayran bırakıyor. Peri bacası ve insan yüzü şekilleri gibi çok farklı oluşumların yer aldığı kayalıklar, ziyaretçileri şaşırtıyor.

Ejder Vadisi\'ni arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşü yaparken, keşfettiklerini belirten Osman Aslan, \"Bu muhteşem manzarayı yürüyüş sırasında, tesadüfen keşfettik. Buraya hayran kaldık. Herkesin görmesi ve bu bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor. Doğma- büyüme buralı olmamıza ve sürekli doğa yürüyüşü yapmamıza rağmen buranın varlığından hiç haberimiz yoktu\" dedi.

Oltu ilçesi ile Ardahan yolu üzerindeki Güzelsu Mahallesi merasında bulunan Ejder Çiftliği kırsalındaki kayalıkları çok ilginç bulduklarını dile getiren emekli öğretmen Osman Aslan ise \"Burası en çok Amerika Birleşik Devletleri\'nin güneybatısında kalan Arizona\'yı anımsatıyor. Buranın adı da \'Oltuzona\' olmalı. Erzurum\'un Narman ilçesindeki peri bacalarını da anımsatıyor. İnsan yüzünü anımsatan kayalar var. Böylesine güzel bir yerden kimsenin haberi yok. Yetkililer tarafından tespit edilip, turizme açılırsa halkın gelip, görebilecekleri ilginç bir vadi olur\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ejder kayalıklarının görüntüsü

-Doğa severlerin görüntüsü

-Ejder kayalıklarındaki oluşumlar

-Peri bacası görüntüsü

-Osman Aslan ile röp.

-Ekder kayalıklarındaki insan yüzüne benzeyen görüntü

-Muharrem Kalyon ile röp

( Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)

(Süre:2,51(312MB)

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4)EMEKLİLER KENDİLERİNE ÖZEL TOKİ İLE EV SAHİBİ OLDU

BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesinde TOKİ tarafından \'emeklilere özel\' inşa edilen bin 201 adet konutun stokta kalan 133 adedi kura ile sahiplerini buldu. 29 yıldır kirada oturan ve ikinci kez başvuru yapıp kazanan emekli Gonca Gülgören,\"Ümidimi kesmiştim, çok sıkıntılı bir anda ev sahibi olduk. Çok mutluyum\" dedi.

Merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye mevkiinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından emeklilere özel inşa edilen bin 201 konutun stokta kalan 133 adedi için ikinci çekiliş Uludağ Üniversitesi Şehit Polis Hüseyin Akyüz Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Konutlar için 2016 yılının başında yapılan ilk kura çekiminin ardından teslim alınmayan veya çeşitli sebeplerle stokta kalan, fiyatları ise 83 bin lira ile 119 bin lira arasında değişen 133 konut için 11 bin 755 emekli başvuru yaptı. Kura sonucunda 133 daire için 133 asil ve 100 yedek hak sahibi belirlendi.

ŞANS SON ANDA GELDİ

Daha önce yapılan bin 201 konut için başvuran ancak kurada adı çıkmayan emekli Gonca Gülgören, 133 konutun kura çekimi için tekrar başvuru yaptı. 29 yıldır kirada oturan Gülgören kazandığının açıklanmasından hemen sonra yaptığı konuşmada, \"Ben artık ümitlerimi kesmiştim. Çok sıkıntılı bir anda daire sahibi olduk. Çok mutluyum. Zaten rüyamda biri bana \'Git git. Bugün çok mutlu olacaksın\' demişti. Aslında hastaydım ama çıkıp geldim. 29 senedir kirada oturuyorum. Şans son anda geldiği için çok mutluyum. Tam ümitlerimizi kesmişken eşime yeni bir ümit var içimde dedim. O da \'Bize çıkmaz\' dedi, ama çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kura için gelenlerden detaylar

-Kuraların çekilmeleri

-Noter\'in daire belirlemesi

-Kazananların sevinme anları

-Kazananlar ile kısa röportajlar

-Kazanan Gonca Gülgören ile röportaj

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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