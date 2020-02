DHA YURT BÜLTENİ-8 

Cinderes bölgesindeki teröristler ateş altına alındı

\'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında terör örgütlerinin kontrolünde bulunan Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Afrin\'in Cinderes bölgesindeki terör unsurları ateş altına alındı. Öğleden sonra sınırda konuşlu birlikler, insansız hava araçları ve istihbarat birimleri tarafından belirlenen Cinderes bölgesindeki teröristlere ait barınak, mevzi ve toplanma alanlarını Fırtına obüsleri ile vurmaya başladı. Aynı bölgelere savaş uçakları tarafından da hava bombardımanı düzenlendi.

Anaokulunda öğrenciye kötü davranan öğretmenler kamerada



MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki özel anaokulunda, 2 öğretmen, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle bir öğrenciyi kollarından tutarak, hırpaladı. Olay anı, güvenlik kameralarına yansırken, S.G. ile A.G. isimli öğretmenlerin anaokulundaki işine son verildi. Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, öğretmenler ve anaokulu hakkında soruşturma başlatılacağını söyledi.

Olay, 2 Mart Cuma günü, Turgutlu\'da 3- 6 yaş grubundaki çocuklara eğitim verilen özel anaokulunda meydana geldi. Yaramazlık yaptığı ileri sürülen anaokulu öğrencisi, iddiaya göre, 2 öğretmeni tarafından kollarından tutularak, hırpalandı. Çocuk, daha sonra arşiv odasına kilitlendi. Olaya ilişkin anlar, kurumdaki güvenlik kameralarına yansıdı. Anaokulundaki kamera kayıtları incelenirken, olaydan haberdar olan öğrencinin velisi N.Y., polise başvurdu. İhbar üzerine polis, kamera kayıtlarında çocuğa kötü davrandığı görülen öğretmenler S.G. ile A.G.\'nin ifadesine başvurdu. Öğretmenlerin kurumdaki işlerine ise son verildi.

Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ölmez, konuyla ilgili öğretmenler ve anaokulu hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti.

\'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM\'

Kötü muamele gördüğü öne sürülen öğrencinin velisi N.Y., \"Ben, babasıyla ayrı olduğum için her zorluğa göğüs gererek, çocuğumu tek başıma büyüttüm. Okulda yaşanan bu olay karşısında sessiz kalmayarak, bu işin peşini bırakmayacağım\" diye konuştu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş ise ailenin konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Ailenin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu öğrendik. Biz de müdürlük olarak kurum özel olduğu için 2 öğretmenin görevlerine hemen son verdik. 5 Mart Pazartesi günü ise kurum hakkında soruşturma başlatıyoruz. Çocuk, hiperaktif bir çocuk. Anne ve babası ayrı yaşıyor. Böyle bir olayı kabul edemeyiz. Sosyal medyada söylenen kadar ağır olmadığı söyleniyor. Ancak olayın ağırlığı bizim için önemli değil. Bizim için emanet edilen çocuklarımıza böyle davranılması. Bir çocuk rahatsız oldu, diye çocuğu sınıftan böyle çıkaramazsın. Zaten çocuğu sınıftan çıkarma hakları yok. Bu nedenle gereken neyse yapacağız.\"

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY- İlker KILIÇARSLAN/MANİSA, (DHA) -

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco\'yu ele geçirdi, Afrin\'e doğru hızla ilerliyor (2)



\'KALLEŞÇE ŞEHİT ETTİKLERİ KARDEŞLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI\'

Başbakan Binali Yıldırım, Menteşe Spor Salonu\'nda yapılan Ak Parti Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi\'nde konuştu. Muğla\'nın her ilçesinin dünya çapında bir marka olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Ege insanının gönül insanı olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na da değinen Başbakan Binali Yıldırım, Mehmetçiğin destan yazdığını söyledi. Başbakan Yıldırım, \"2 gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı. Raco\'yu ele geçirdiler, emin adımlarla Afrin\'e doğru kahramanlarımız ilerliyor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, kadın subaylarımız da görev alıyorlar. Raco\'da temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarla ilerliyorlar. Şehitlerimiz bizim yüreğimizde\" dedi.

\'TEHDİT NEREDEN GELİRSE, HEDEFTİR\'

Şehitlerin emanetine sahip çıkmak için ülke olarak birlik olmak gerektiğini belirten Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: \"81 milyonu kardeş bileceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, dışlamayacağız. Her bir vatandaşımızın kardeşimizin hukukuna sahip çıkacağız, Ay yıldızlı bayrağımızı daha da yükseklere çıkaracağız. daha çok çalışacağız. Ülkemizi daha da büyüteceğiz. Şehitlere olan borcumuzu, ancak böyle ödeyebiliriz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ülkemize yönelen tehdit nereden gelirse gelsin, orası bizim için hedeftir. Bizim terörle mücadele en meşru hakkımızdır. Bölgede barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, huzur istiyoruz. Güven ortamının tesisini istiyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı ile oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin\'de de teröristleri temizleyip Afrin\'i asıl sahiplerine Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız. Orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz. Kurtarılan köylerde o insanların sevincini, duasını, Mehmetçiğe teşekkürlerini hep beraber izliyoruz.\"

\'HALKA AYAR VERMEYE KALKANLAR, YARGIDA HESAP VERİYORLAR\'

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde kadınların da sokağa indiğini ve demokrasiye sahip çıktığını hatırlatarak, şöyle konuştu: \"Muğla\'nın yiğit kadınları, 2002\'den beri bu yolda ak kadınlar olarak demokrasi mücadelesinde bizlerle berabersiniz. Hukuk devletini vesayetten kurtarmak için amansız mücadele veriyoruz. 28 Şubat\'ın üzerinden 21 yıl geçti. Yapılan zulümleri 30 yaş ve üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Halka ayar vermeye kalkanlar, bugün yargı önünde hesap veriyorlar. Kim yanlış yaparsa, millet üzerinde vesayet kurmaya çalışırsa, baskı kurmaya çalışırsa, gün gelir hesabını verir. FETÖ\'cü hainler bugün hesap veriyor. Tankla, tüfekle silahla bu milleti teslim olacağını sandılar. Yanıldılar, millet 7\'den 70\'e sokağa inerek demokrasiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanı\'na sahip çıktı, Hükümeti\'ne sahip çıktı ve ülkesini canla başla savundu. 15 Temmuz gecesi meydanlara inen vatandaşlarımızın yarısı kadınlardan oluşuyordu. Ak kadınlar ön safta oldular. Darbeci hainlere irademizi çiğnetmediniz, ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Bu millete oyun sökmez. Bu millet diz çökmez. Bu millet esir alınamaz. Allah hainlere fırsat vermesin. Ülkemizi milletimizi her türkü beladan muhafaza eylesin.\"

\'KADINLARIN AKLI, VİCDANI, SAYESİNDE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ\'

Başbakan Binali Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde tüm kadınların gününü kutladığını belirterek, \"Sizlerin hak ve adalet duygusu sayesinde Türkiye çok şey kazandı. Kadınların aklı, vicdanı, merhameti sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Hiçbir bölücü, ayrıştırıcı hedef Türkiye\'nin birliğini bütünlüğünü bozamayacak. Her türlü adaletsizliğin karşısında kadın- erkek, genç- ihtiyar birlikte duracağız. Tıpkı 15 Temmuz\'daki gibi, 17- 25 Aralık\'taki gibi, kapatma davasındaki gibi. Türkiye\'nin özgürlük yürüyüşü kadınlarımızla çok daha güzel şekilde gerçekleşiyor. Manevi değerlerimizi korumak, ülkemizin gücüne güç katmak için çalışıyoruz. Çalışma hayatında kadın emeğini ucuz iş gücü olarak gören anlayışı kabul etmiyoruz\" dedi.

ÜNİVERSİTELERDE \'KIZ ÖĞRENCİ SAYISI DAHA FAZLA\'

Konuşmasının partililer tarafından atılan \'Kadına uzanan eller kırılsın\' sloganı ile kesilmesi üzerine Başbakan Yıldırım, \"Kadına karşı ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan ellerin kırılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Üniversitelerde kız öğrencilerin erkeklerden daha fazla olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım,?\"Kadın annedir, yol arkadaşıdır, yöneticidir, işverendir, çalışandır, belediye başkanıdır, bakandır. Hayatın her yerinde vardır. Kadının elinin değdiği her yer, daha da güzel oluyor. Tıpkı Mecliste olduğu gibi. Tıpkı AK Parti teşkilatlarında olduğu gibi. Bugün Türkiye genelinde 40 belediye başkanımız kadın. Devlet dairelerinde çalışanların yüzde 40\'ı kadın. Hakim ve savcıların üçte biri kadın. Araştırma görevlilerinin, üniversite hocalarının yarısı kadın. Öğretmenlerimizin yüzde 65\'i kadınlarımızdan oluşuyor. Gençlerimizi, kadınlarımız hayata hazırlıyor. Türkiye\'nin dev şirketlerinin çoğunu kadınlar yönetiyor. Türkiye\'de Ak Parti iktidarında okullaşma oranı yüzde 42\'den yüzde 99\'a çıktı. İşte kadının eğitimdeki önemini bu gösteriyor. Üniversiteye giden kızlarımızın oranı yüzde 12\'den yüzde 44\'e çıktı. Size bir kopya vereyim mi? Üniversiteye giden kızlarımızın sayısı, erkek öğrencilerden daha fazla\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN ÖZLEMİ, BİRLİK, BERABEKLİK\'

Türkiye\'nin özleminin birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: \"İşte Türkiye\'nin geldiği nokta bu. Siyaset demek toplumsal meselelere sahip çıkmak yanlışa yanlış doğruya dosdoğru demek. AK Parti demek, hizmet demek proje demek, yol demek, okul demek, iş demek, aş demek. AK Parti demek kardeşlik demektir. AK Parti herkesin diline dinine mezhebine yaşam tarzına saygı demektir. Türkiye\'de 81 milyon vatandaşın özlemi tektir. Bu ülkenin şehirlerin, hasreti ayrılık siyaseti değil birlik siyasetidir. Nifak, hizip, zümre siyaseti kavim kabile siyaseti sınıf bölge siyaseti değildir. Mezhep, meşrep siyaseti değildir. Türkiye\'nin özlemi birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Biriz beraberiz kardeşiz birlikte Türkiyeyiz\" şeklinde konuştu.

\'KÜÇÜK PARTİLERİN BARAJ DERDİ ORTADAN KALKACAK\'

Başbakan Yıldırım, yeni seçim sisteminde küçük partilerin baraj derdinin ortadan kalkacağını kaydeden Başbakan Yıldırım, \"2019 seçimleri geliyor. İki seçim var. 2019\'de yeni bir milat olacak. Mevzuattan kaynaklanan sistemin arızaları, 2017 referandumu ile ortadan kalktı. Siyasi yönetimimiz yeni seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha güçlü hale geliyor. Demokrasimiz, hukuk devletimiz daha da güçlenecek. Seçmene MHP ile Cumhur İttifakı\'nı şimdiden ilan ettik. Ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun. Mesele memleketse, gerisi teferruattır. Biz, seçim sistemiyle ilgili düzenlemeleri Meclise verdik, seçim güvenliği daha da artacak. Küçük partilerin baraj derdi ortadan kalkacak, temsilde adalet tam anlamıyla gerçekleşecek. Siyasette hileyi hurdayı hülleyi ortadan kaldıracağız. Seçim sonrasında yaşanan hükümet kurma krizlerini, vesayet heveslerini tarihe gömeceğiz. Açık, şeffaf seçim gerçekleştireceğiz\" dedi.

\'TURİZMDE REZERVASYONLAR YÜZDE 50\'Yİ AŞTI\'

Başbakan Yıldırım, Ak Parti iktidarında 16 yılın geçtiğini, Türkiye\'yi üçe katladıklarını, dipten alıp zirveye çıkardıklarını belirterek, \"İstihdam artıyor, ekonomi büyüyor ve ihracatımız artıyor. Bundan da bazıları rahatsız oluyor. Varsın rahatsız olsunlar. Allah\'a şükür turizmde rezervasyonlar yüzde 50\'yi aştı. Parlak günlerimize dönüyoruz. Türkiye 2011\'de yüzde 11 büyüdü 3. çeyrekte. Yıl itibariyle yüzde 7\'yi aştı. Dünyada en hızlı büyüyen bir ülke var, o da Türkiye\'dir. Türkiye\'ye yakışan da budur. 16 yılda Türkiye büyürken Muğla da büyüdü\" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında ayrıca, Muğla\'ya 5 bin 500 kişilik yeni yurt yapacaklarını belirterek, yapılan yatırımları anlattı.

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco\'yu ele geçirdi, Afrin\'e doğru hızla ilerliyor (3)



MUĞLA VALİLİĞİ\'NE ZİYARET

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Muğla 5\'inci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi\'nden sonra Muğla Valiliği\'ne geçti. Valilik önünde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Yıldırım, annesinin kucağındaki erkek bebeği sevdikten sonra oyuncak verdi. Başbakan Yıldırım, daha sonra basına kapalı ziyarette, Muğla Valisi Esengül Civelek\'in makamına geçti. Bir süre burada kalan Başbakan Yıldırım, ardından AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı\'nın kongresine katılmak üzere Muğla\'dan ayrıldı.

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, MHP ile yapacakları ittifak konusunda kendilerini eleştiren CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na cevap vererek, \"Kılıçdaroğlu bir projedir. En önemli projesi de, Türkiye’nin yurt dışından maruz kaldığı saldırılarda ve ithamlarda yurt içinde onlara payanda olacak bir argüman olarak ortaya çıkmak olmuştur. Ne yazık ki görüntü ve fotoğraf bize Kılıçdaroğlu’nun durduğu yerin hiçte milli ve yerli olmadığını bize gösteriyor\" dedi.

Tekirdağ\'da partisinin 5\'nci olağan İl Gençlik Kolları Kongresine katılmak üzere kente gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan\'ı makamında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu\'nu valilik girişinde Vali Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri karşıladı.

Makam ziyareti sırasında gazetecilerin CHP\'nin ittifak eleştirilerini hatırlatması üzerine konuşan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'bir proje\' olduğunu ifade ederek, \"Ne yazık ki 2011 yılında ki genel başkan değişikliğinden sonra, bir farklı bir duruma dönüşmüştür. Sayın Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesinden itibaren Türkiye’nin içinden geçtiği her kritik aşamada ve eşikte ne yazık ki yerli ve milli noktadan uzak durarak adeta ülkemizi batı dünyasının istediği noktaya ispiyonlayarak hep tavır almıştır. Gezi sürecinde bu böyle olmuştur. 17-25 Aralık yargı susturucusu takılmış darbe sürecinde bu böyle olmuştur, hendek çukur siyasetinin yaşandığı terörizminin yaşandığı dönemde sayın Kılıçdaroğlu ne yazık ki göndermiş olduğu milletvekilleri ile bölgede Türkiye Cumhuriyetini katliam yapmakla itham etmiş ve bunu web sayfasına koyma cüretini göstermiştir. Bana göre ben hep söylüyorum, Kılıçdaroğlu bir projedir. En önemli projesi de, Türkiye’nin yurt dışından maruz kaldığı saldırılarda ve ithamlarda yurt içinde onlara payanda olacak bir argüman olarak ortaya çıkmak olmuştur. Ne yazık ki görüntü ve fotoğraf bize Kılıçdaroğlu’nun durduğu yerin hiçte milli ve yerli olmadığını bize gösteriyor. Kaldı ki bu noktada milli ve yerli düşünen CHP seçmenini de buradan uzak tutmak gibi bir misyonunun olduğu da düşünülüyor\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yerli ve milli olmaktan uzak olduğunu öne süren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu şunları söyledi:

\"Kılıçdaroğlu en başta kendi seçmenini yerli ve milli olmaktan uzak tutacak bir görünüm sergiliyor. Bunu bir çok vesile ile görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman Kılıçdaroğlu’nun bugün bir araya gelebileceği siyasi partilere baktığımız zaman geriye kala kala HDP kalıyor. HDP ile Kılıçdaroğlu’nun yol yürümesi şaşırtmıyor. Nitekim adalet yürüyüşü dediklerinde birlikte yol yürüdüler. Bir çok noktada birlikte yol yürüdüler. Dolayısıyla 7 Haziran seçim süreci yaşandığı sürede genel başkan yardımcılarının bir parti meclisi toplantısında ortaya çıkarak \'biz ailecek HDP’ye oy verdik\' demelerini de biz hatırlıyoruz. Onun ötesinde bir şey daha hatırlıyoruz, özellikle Güney Afrika da gerçekleştirilen sosyalist enternasyonal kongresinde bir bildirinin altına imza atıldı ve o bildirinin maddelerinden bir tanesi PKK’yı bir \'özgürlükçü halk\' olarak tanımlayan bir metin vardı. Bunun altına da imza konuldu. Kaldı ki bugün baktığımız zaman SİHA’larımızın başarısı CHP içerisinde ki kimi milletvekillerini rahatsız ediyor. Terörist cenazesinde göz yaşı dökenlerin hangi partiden olduğuna baktığımızda bunlar CHP’li olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu noktada yani şaşırtıcı bir şey zaten değil bizim için onlarda bunu hiçbir zaman inkar etmiyorlar. Biz yerli ve milli ittifak dedik, milli mutabakat dedik, dolayısıyla onlarda adını ne koyarlar kendileri bilir.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve beraberindekiler valilik ziyaretinin ardından öğle yemeği yiyerek, kongrenin yapılacağı İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu\'na geçti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Bizi Mısır, Libya, Suriye ve Irak yapamayacaklar

DİYARBAKIR\'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, TSK\'nın Suriye\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı\' operasyonuna ilişkin konuşurken, \"Bizi Mısır, Libya, Suriye ve Irak yapamayacaklar. Bunlara dedelerimiz, Malazgirt\'i ve Selahaddi\'nin arkasında Kudüs\'ü dar ettiyse bugün de Rizeli Recep Tayyip Erdoğan\'ın etrafında Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir olup bunlara bu dünyayı dar edeceğiz\" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kongre merkezi sinema salonunda \'Büyük Diyarbakır Belgeseli\' galası gerçekleşti. Galaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla, ilçe belediye başkanvekilleri ve protokol ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okumasıyla başlayan programda açılış konuşmaları Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu tarafından yapıldı.

Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Zeytin Dalı operasyonundan söz ederken, TSK\'nın komşu ve kardeş insanların yaşadığı coğrafyaya karşı bir barış harekatı yürüttüğünü dile getirdi. Topçu, \"Allah onlara yardım etsin. Şehitlerimizin şefaatine her birimizi dahil etsin. Bizi Mısır, Libya, Suriye ve Irak yapamayacaklar. Anamın dediği gibi onlara nasıl Çanakkale\'yi, Sakarya\'yı geçirmedikse Kürdüyle, Türmeniyle başı açık ve kapalısıyla 15 Temmuz\'u onlara geçilmez yaptıysak Allah\'ın izniyle sınırlarımızı da onlara geçilmez yapacağız. Bizim milletimiz, Türk, Türkmen, Arap, Arnavut ve Boşnak olmak üzere kim kendini ne şekilde ifade ediyorsa başı dik karnı tok şekilde kendini ifade edecektir. Biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eşit ve şerefli vatandaşlarıyız. Bizim birbirimizden bir farkımız yok. Bizim bunlara dedelerimiz, Malazgirt\'i ve Selahaddi\'nin arkasında Kudüs\'ü dar ettiyse bugün de Rizeli Recep Tayyip Erdoğan\'ın etrafında Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir olup bunlara bu dünyayı dar edeceğiz. Bize kefen biçenin ölümü inşallah korkunç olacaktır. Diyarbakır en az Yozgat kadar Türk, Yozgat kadar güvenli, Paris kadar medeni ve güvenlidir. Paris yokken de Diyarbakır vardı, bunu da herkes bilmelidir\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından \'Büyük Diyarbakır Belgeseli\' galasında katkıda bulunanlara plaket verildi.

Düzce\'de 4 yiyecek patent aldı

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Akçakoca melengüç tatlısı, Akçakoca mancarlı pidesi, Düzce köftesi ve Düzce acıkasının tescillenmesi gurur verici olduğunu söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Belediyesi Kapalı Pazar Yeri\'nin açılışına katıldı. Bakan Özlü daha sonra Akçakoca Melengüç tatlısı, Akçakoca mancarlı pidesi, Düzce acıkası ve Düzce köftesinin patent belgesi törenine katıldı. Bakan Faruk Özlü yaptığı konuşmada, \"Düzce köftesi, Düzce acıkası, Akçakoca melengüç tatlısı, Akçakoca mancarlı pidesi Türk Patent ve Marka Kurumumuz tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi. Tüm illerimizde coğrafi işaret konusundaki farkındalık artarken Düzce\'mizin de bu konuda öncü illerden biri olması gurur verici. Coğrafi işaretler, sadece ekonomik açıdan önemli değildir. En başta milli ve kültürel değerlerimiz olmaları dolayısıyla coğrafi işaretlerimize, yörelerimizin bu kıymetlerine, sahip çıkmak zorundayız. Coğrafi işaretlerimizi tescille koruyup denetimlerle kontrol altına aldığımızda, hem üreticinin sahte üreticilerden korunmasını sağlamış oluyoruz. Hem de tüketicinin sahte ürünlerden zarar görmesinin önüne geçiyoruz. Bu çerçevede coğrafi işaretlerimize giderek artan bir oranda önem vermek zorundayız\" dedi.

Bakan Özlü daha sonra partisinin kadın kollarının kongresine katıldı.

Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu için Kars’ta bir araya geldiler



ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbeycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbeycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov ve Gürcistan Demiryolları Başkanı David Peradze, Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu ile ilgili çalışma toplantısı için Kars’ta bir araya geldi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, öğle saatlerinde, Kars Harakani Havalimanı’na geldi. Bakan Arslan\'ı Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, kurum ve daire amirlerinin yanı sıra partililer ile Karslılar karşıladı. Bakan Arslan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelecek heyeti beklerken, kent merkezine inerek, esnafı ziyaret etti. Faikbey Caddesi\'ndeki dükkanları ziyaret eden Arslan, Karslılar ile sohbet etti. Daha sonra Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen heyeti karşılamak üzere Kars Harakani Havalimanı’na geçen Bakan Arslan, heyetle birlikte Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in kentteki mozolesine çelenk ve karanfil koymak üzere alana geldi.

Bakan Arslan ile Azerbeycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbeycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov, Gürcistan Demiryolları Başkanı David Peradze, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev tarafından hazırlatılan çelenk ile karanfilleri Haydar Aliyev’in mozolesine bırakarak, dua okudu. Üç ülkenin yetkilileri, burada yaptığı konuşmalarda, Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Çalışma Toplantısı\'nın gelecek için önem arz ettiğine dikkat çekerek, zaman zaman bu tür programlar düzenleyeceklerini söyledi.

ARSLAN: VERİMLİ KARARLAR ALACAĞIZ

Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu\'nun 3 ülke için de önemli olduğunu vurgulayan Ulaştırma Bakanı Arslan, şöyle konuştu: \"Bakü- Tiflis- Kars projesi; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın birlikte yaptığı uluslararası proje ve çok önemsediğimiz bir proje. Bu projeyi 30 Ekim’de sayın Cumhurbaşkanı\'mız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, Gürcistan Başbakanı\'nın katılımlarıyla açtık. O günden bugüne projenin daha aktif ve daha verimli çalışabilmesi adına biz, zaman zaman bu işin sorumluları olarak bir araya geliyoruz. Bugün de bu anlamda yine Azerbaycan’dan Ekonomi Bakanımız değerli dostum ve hakeza Demiryolu Başkanı ve Gürcistan Demiryolu Başkanı\'yla Kars’ta bir araya geldik. Bu projenin daha verimli daha iyi çalışabilmesi, 3 ülke ilişkilerinin daha da geliştirilebilmesi adına bugün bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın sonucunda da inşallah yine olumlu ve verimli kararlar alacağız öyle bir beklentimiz var. Daha sonra değerli bakanımı ve başkanlarımızı Gürcistan’a yolcu edeceğiz, orada da yine bu proje ile ilgili görüşmeler devam edecek. Tekrar söylemek isteriz ki Bakü- Tiflis- Kars, ülkemiz için önemli olduğu kadar Azerbaycan ve Gürcistan için de önemli, doğu- batı aksında Avrupa ile Asya arasında taşıma koridorlarını kesintisiz hale getirmesi adına çok önemli proje ve biz bu projeyi 3 ülke birlikte daha verimli nasıl kullanabiliriz. Bu projeye bağlı olarak diğer projeleri hızlı bir şekilde bitirip, bu projeyi nasıl daha anlamlı hale getiririz onun çalışmalarını yaptık bugüne kadar bundan sonra da yapıyoruz da bu vesileyle tekrar rahmet diliyoruz.\"

MUSTAFAYEV: TRANSİT YÜK TAŞIMACILIĞI İÇİN ÖNEMLİ GÜZERGAH

Kars’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ise şunları söyledi: \"Aziz kardeşimiz Ahmet Arslan’a bizi misafir etkileri için teşekkür ediyorum. Azerbaycan’ın Umum Milli Lideri Haydar Aliyev’in abidesini ziyaret ettik. Çok memnunuz ki Kars’ta Aliyev’in hatırası böylesine yüksek seviyede yad olunuyor. Sayın Ahmet Arslan’ın da dediği gibi Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu seferleri başlamıştır. Azerbaycan Türkiye ve Azerbaycan devlet başkanlarının katılımıyla bu açılış yapılmıştır. Bildiğiniz gibi Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu projesi, Asya’dan Avrupa’ya yüklerin taşınması için transit yük taşımacılığı için önemli bir güzergahtır. Bu güzergahın faydalı bir şekilde hizmet vermesine Azerbaycan büyük önem vermektedir. Bizler, bugün Kars’ta bir araya geliyoruz ve BTK’nın daha semereli ve daha faal bir şekilde çalışması için yapılaması gerekenleri müzakere edeceğiz. Biz hesap ediyoruz ki Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu çok hayırlı bir projedir ve öncelikli olarak Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile diğer güzergahta bulunan ülkelere faydası çok büyük olacaktır. Bunun içinde nasıl bir tedbirler hayata geçirmek gerekir bunu bugün Kars’ta konuşacağız. Daha sonrada Azerbaycan’dan bir heyet ile Tiflis’e de gideceğiz. Gürcistan’ın Demiryolları Rehberi de Kars’a geldi. Görüşmelerimiz Tiflis’te de devam edecek.\"

PERADZE: 3 ÜLKENİN EKONOMİSİNE BÜYÜK FAYDA GETİRECEK

Toplantıların geleceğe yönelik fayda sağlayacağına inandığını vurgulayan Gürcistan Demiryolları Başkanı David Peradze de şöyle konuştu: \"Ulaştırma Bakanı\'mıza, diğer heyete ve Türk insanlarına çok teşekkür etmek istiyorum; ev sahipliğinizden dolayı ve bu fırsatı bize sağladığınız için. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye için beklenen sadece yük taşımacılığında değil, her 3 ülkenin de ekonomilerine büyük fayda getireceğine inandığımız bu projeye biz de inandığımızı ifade etmek istiyoruz. Kars’a ilk defa geliyorum bu arada. Türkiye’ye geldim çok çok mutluyum, gerçekten bu taraf geldik; akşam da ben sizin ev sahibiniz olacağım Gürcistan’da, bunun için de aynı zamanda şeref ve mutluluk duymaktayım. Ülkelerimiz arasında hepimize faydalı olacak bu projeye biz de inanıyoruz. Sadece yük ve yük trafiğiyle değil dediğim gibi ekonomimize katkıda bulunacak bu koridorun 3 ülke için de çok yararlı olmasını ümit ediyoruz. Bugün ve yarın yapacağımız bu çalışma toplantılarımızın çok yararlı olacağından eminim ve geleceğe dönük iş birliğimize de katkı sağlayacağına inanıyorum.\"

3 ülkenin bakan ve başkanlarının katılımıyla ilki Kars’ta, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Çalışma Toplantısı\'nın ikincisi ise yarın Gürcistan’da yapılacak.

Afrin\'deki mehmetçiklere 80 kınalı koç

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kampanya ile 80 milyon Türk vatandaşı adına \'80 kınalı koç\' Afrin\'e gönderildi.

Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Mahallesi\'nde düzenlenen kampanya ile 80 küçükbaş hayvan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'de bulunan Mehmetçiklere gönderildi. 80 milyon vatandaş adına mahalle halkından toplanan maddi yardımlarla \'80 kınalı koç\' satın alındı. Afrin\'e TIR ile gönderilecek koçlar mahallede düzenlenen kutlamayla yola çıkarıldı. Kampanya hakkında bilgiler veren Muhtar Musa Ünal, \"Mahalle sakinlerimizden Afrin operasyonu için orada bulunan askerlerimize kınalı koç gönderelim diye bir talep geldi. \'80 milyon insanı temsilen 80 adet koç gönderelim\' dediler. Değerlendirdik, uygun gördük ve böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Mahalle halkının çabalarıyla 10 gün içinde 70 bin lira toplayarak 80 koç satın aldık. Allah oradaki çarpışan askerimizin yar ve yardımcısı olsun\" dedi.

\"KÜLLENEN DUYGULARI YEŞERTTİK\"

Kampanyanın organizasyonunu ve yürütülmesini üstlenen mahalleli Ali Kıran ise yaptığı açıklamada, \"Bizim amacımız birlik ve bütünlüğümüzü göstermek, biraz küllenen milli duygularımızı yeşertmektir.Kampanyamız askerimizin ihtiyacı olduğundan değil, milli duygularımızı yaşatmak amacıyla düzenlenmiştir. Kampanyamız halen devam ediyor ve çok iyi gidiyor. Mahallelimizde müthiş bir birlik beraberlik var. Vatan deyince bizde akan sular durur. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Allah oradaki mehmetçiğimizi, devletimizi, milletimizi korusun, birlik beraberliğini bozmasın\" şeklinde konuştu.

Gölbaşılı çiftçilerden Afrin\'deki Mehmetçiğe destek

ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde çiftçiler Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için kurban keserek Türk Bayraklarıyla donattıkları traktörleriyle konvoy oluşturdu.

Gölbaşı İlçesi Bezirhane ve Selametli Mahalle çiftçileri ortaklaşa Afrin\'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amaçlı bir program düzenledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Janrma Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, siyasi parti ilçe temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yine şehitler için kurban kesildi. Çiftçiler, Türk Bayraklarıyla donattıkları traktörleriyle konvoy oluşturdu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Afrin\'deki Mehmetçiklerle ruhen birlikte olduklarını söyleyerek \"Şu anda bedenimiz burada olsa bile ruhen ordayız. Bizde gönüllü olarak gitmeye hazırız. Allahım ordaki askerlerimize, yurt içinde mücadele eden güvenlik güçlerimize güç güvvet versin inşallah. Dualarımız onlarla.\" diye konuştu.

Üzerine taş duvar yıkıldı

ADANA\'da satın aldıkları arazide temizlik yapmak isteyen Kerem Yiğit (27), aniden yıkılan taş duvarın altında kaldı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Sarıyakup Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 katlı müstakil evlerinin yanındaki araziyi satın alan Yiğit Ailesi\'nin büyük oğlu Kerem, buradaki çöp ve otları temizlemek istedi. Keserle taş duvar kenarındaki otları çıkaran Yiğit\'in üzerine taş duvar yıkıldı. Yüzlerce kilo taşın altında kalan yiğit, bağırarak yardım istedi. Bu sırada duvarın gürültüsünü duyanlar olay yerine gelerek Yiğit\'i kurtardı. Yaralanan Kerem Yiğit, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri, duvarın kalan bölümünün yıkılma duruma karşı çevre güvenliği aldı. Yiğit\'in yaralandığını duyan aile yakınları ise gözyaşı döktü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

