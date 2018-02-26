DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KUMLUCA- ANTALYA YOLUNDA HEYELAN DEVAM EDİYOR

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 yolu üzerinde, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Yaklaşık 25- 30 metre göçen yolda, heyelan yer yer sürüyor. Antalya- Kumluca D- 400 yolunun 20\'nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde, dün saat 16.30 sıralarında, heyelan meydana geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü\'nce yapılan ihaleyi alan firmanın duble yol çalışmalarını yürüttüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle D- 400 yolu ulaşıma kapandı. Heyelanın, 3 gündür devam eden yağıştan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 25- 30 metre çöken yolda, heyelanın yer yer devam ettiği belirtildi.

Karayolları ekipleri, bölgede önlem alırken, yolun ulaşıma kapanması nedeniyle alternatif güzergahlarda düzenleme çalışmaları başlatıldı. Kumluca- Antalya yönünü kullanacak sürücüler, Yazır Mahallesi\'nden geçen yola veya Adrasan ile Olimpos arasındaki servis yoluna yönlendiriliyor. Örtü altı üretimin önemli merkezlerinden Kumluca\'dan sebze ve meyve sevkiyatı yapan ağır tonajlı araçların sürücüleri ise Elmalı- Korkuteli yolundan ulaşım sağlamaya çalışıyor.

Yol açma çalışmalarının uzun sürebileceği ihtimali üzerine servis yolunda, trafik işaretleme ve düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Yolun heyelan nedeniyle kapanması Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinden de ulaşımı önemli ölçüde etkiledi.

Görüntü Dökümü

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- Çöken yoldan bölümler

- Vatandaşın olayı anlatması

- İki vatandaşla röportaj

- Servis yolunu kullanan araçlar

- Servis yoluna yönlendirilen ağır tonajlı araçlar

198 MB /// 03.15\"

(Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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2)BİTLİS\'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

BİTLİS’te, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kentte dün akşam başlayan ve gece saatlerine kadar süren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulması üzerine kentte, eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi. Bitlis Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis Merkez ve bağlı köylerde, 26 Şubat Pazartesi günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 26 Şubat Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir\" denildi.

148 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis\'te, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 148 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar süren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, kent genelinde 148 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, kar kalınlığının kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığını belirtirken, İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 45 iş makinesi ve 80 personelle kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Dün akşam lapa lapa yağan kar yağışı

-Kara gömülen araçlar

-Kar yağışından genel ve detaylar

GÖRÜNTÜLER\'BİTLİS DOSYASINDA.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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(ÖZEL)

3)SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN ŞÜPHELİ, POLİSİN ELİNDEN KAÇTI

GAZİANTEP\'te gözaltına alınıp sağlık kontrolü için kelepçesiz halde hastaneye götürülen şüpheli, polisin elinden kaçtı. Polislerin kovaladığı şüpheli, kısa sürede yakalanıp kelepçelendi.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Aile içi şiddet nedeniyle aranan ismi açıklanmayan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Araçtan indirilen şüpheli, kelepçesiz halde kaçmaya başladı. Polislerin peşinden koştuğu şüpheli, araçların arasına karışıp izini kaybettirmeye çalıştı. Polislerin kovaladığı şüpheli, kısa sürede yakalanıp kelepçelendi. Hastaneye getirilip sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Şüphelinin kaçması

- Polislerin şüpheliyi kovalaması

- Şüphelinin yakalanma anı

- Şüphelinin hastaneye götürülmesi

- Şüphelinin hastaneden çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

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4)KONYA\'DAN CUMHURBAŞKANI\'NA DOĞUM GÜNÜ FİLMİ

KONYA\'da Cihanbeyli Belediyesi Gençlik Meclisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, doğum günü nedeniyle \'çokyaşareis\' adlı kısa film hazırladı. Yurt dışında bulunan gurbetçi Cihanbeylilerinde yer verildiği sosyal medyada yayınlanıp ilgi gördü.

‘Doğum Günün Kutlu Olsun’, \'Çok yaşa reis\' ve ‘İyi ki rarsın reis’ ifadelerinin yer aldığı film, Cihanbeyli merkez ile taşra mahalleler ve ilçeye kıyısı olan Tuz Gölü’nde çekildi. Gençler başta olmak üzere farklı yaş gruplarından vatandaşların sözlerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevginin Kürtçe olarak da dile getirildiği kısa film “Ömrünü milleti ve devletine adayan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutlar, hayırlı uzun ömürler dileriz’’ sözleriyle tamamlandı.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, şunları söyledi: \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla hazırlanan filmde \'iyi ki doğdun Cumhurbaşkanım\' mesajından çok \'iyi ki varsın, varlığımızın, güvenliğimizin, kalkınmamızın ve en önemlisi birlik ve beraberliğimizin teminatısın\' mesajlarının verilmiş olmasından dolayı da sevincim bir kat daha arttı. Gençlerimizin, Cumhurbaşkanımızın yolundan gidiyor olması, her türlü kendisini örnek alıyor olması ileriye yönelik beklentilerimizi de pekiştirdi.\"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Cumhurbaşkanı için hazırlanan film

Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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5)MERSİN\'DE KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİNE OPERASYON

MERSİN\'de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alınırken 70 litre boğma rakı ele geçirildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu mahallesinde sahte içki imalathanesi tespit eden ekipler, 24 Şubat\'ta operasyon yaptı. İmalathanede yapılan aramada, 1650 litre boğma rakı üretimi için mayaya yatırılmış sıvı ve 70 litre boğma rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan N.D. ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-İmalathaneden görüntüler

-Varillerdeki içkiler

-Depodan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01:56 BOYUT: 62.00 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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6)MERSİN\'DE KAÇAKÇILARA EŞ ZAMANLI OPERASYON

MERSİN polisi, 21 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda kaçakçılara ağır darbe vuruldu.

Kaçakçılığa yönelik çalışmalarını genişleten KOM Şube ekipleri, Tarsus ve Silifke ilçelerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 2 bin 275 adet cinsel içerikli hap, 30 adet sprey, krem, sıvı ilaç, 200 paket dolu makaron, 2 bin 66 paket gümrük kaçağı sigara, 8 şişe sahte içki, 7 şişe gümrük kaçağı içki, 15 adet elektronik sigara likiti, 20 nargile tütünü ve bin 650 TL ele geçirdi. Bir işyerinde yapılan aramada kaçak içkilerin saklandığı yer polisleri şaşırttı. Markette detaylı arama yapan ekipler, sahte içkilerin bir kısmını meşrubat dolabının altındaki metal bölüme, bir kısmının ise klozetin su haznesinin içerisine gizlenmiş halde buldu. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Marketten görüntüler

-Meşrubat dolabından görüntüler

-Dolabın alt kısmına saklanan kaçak içkiler

-Zuladan içkiler çıkarılırken

-Klozetin su tankında saklanan içkiler

-İçkiler bulunduğu yerden çıkarılırken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00:39 BOYUT: 20.99 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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