DHA YURT BÜLTENİ-8

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon\'da AK Parti\'li gençlere yaptığı konuşmada, \"Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorumö dedi. Soylu, \"En önemli görev Trabzon Milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder\" diye konuştu.

Sabah saatlerinde memleketi Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ortahisar 2’nci İlçe Gençlik Kolları Kongresi’nde katılarak gençlere seslendi. Burada konuşan Bakan Soylu, \"Şimdi 21’inci yüzyıldayız. Onlar demokrasi içinde güya terörle mücadele ediyorlar diye DEAŞ, El Kaide’yi ve birçok terör örgütünü bahane ederek içinde bulunduğumuz coğrafyalarda ‘Demokrasi getireceğiz huzur getireceğiz’ diye işgal ettiler. Demokrasiyi bahane ettiler. Kan, gözyaşı, petrol hesapları, Asya’nın ve Avrupa’nın merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyayı ümitsiz bir coğrafyaya dönüştürmek istediler. Biz onların değerleri ile mücadele ettik. Eğer 15 yıldır AK Parti milletin oyunu almamış olsaydı, demokrasiye sım sıkı sarılmamış olsaydı, yaptığı hizmetlerle, milletle beraber olmasaydı, demokrasiyi baş tacı etmemiş olsaydı, 20’inci yüzyılın başında elde ettiğimiz galibiyeti 21’inci yüzyılın başında elde edemezdik\" dedi.

ASLAN PARÇALARINA ‘BİZ SİZE NAMUSUMUZU EMANET ETTİK’ DEDİM

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için katılan Jandarma ve Polis Özel Harekat mensuplarını ziyaret ettiğini hatırlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:“Dün hiç basın almadan, hiç kamera almadan, Afrin’de şehadete, düğüne gider gibi giden Jandarma Özel Harekâtçılarımızı, Jandarma komandolarımızı, Polis Özel Harekâtçılarımızı ve güvenlik korucularımızı, İçişleri Bakanlığının Müşterek Koordinasyon merkezinde ziyaret ettim. 3 bin 300 civan gibi mert delikanlı. Hiçbirisi görev olarak oraya gitmedi, gönüllü olarak oraya dâhil oldular. Hepsi birer aslan parçasıydılar. Hepsiyle teker teker tokalaştık, helalleştik, sarıldık. Onlarla tek bir şey söyledim; ‘Biz size namusumuzu emanet ettik.’ Bu coğrafyanın namusu size emanettir. Biz hangi yolda yürüdüğümüzü biliyoruz. Hangi noktada gittiğimizi biliyoruz. Hangi noktada adım attığımızı biliyoruz.

\'BUGÜN İÇİŞLERİ BAKANIYIZ, YARIN BELKİ DEĞİLİZ\'

Konuşmasının devamında gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

\"Allah şahittir kalbimizde hiç fesat ve eğrilik olmadı. Beni hatırlayacağınız zaman \'Süleyman Soylu bu dergâha eğri odun, yanlış odun taşımaz’ diye hatırlayın. Biz ahlaklı adamlarız. Siyasetin de ne olduğunu iyi bilen kardeşlerinizden bir tanesiyim. Çocukluğumuzdan beri bu işlerin içindeyiz. Bilmenizi isterim, nefsim için, kişiliğim için, bir büyük davanın bir çapağı olsam bilin ki kendimi yok ederim. Çok net ve açıktır. 21’inci yüzyılda bu dava sadece Türkiye’ye hizmet etmiyor, bütün dünyaya hizmet ediyor. Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz. Ama şunu net ve açık şekilde söylüyorum. AK Parti’ye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda bu davaya olan sadakatimden, anlayışımdan bir nebze olsun ödün vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz.\"

\'GERİ ADIM ATMAK DA BİR ERDEMDİR\'

Salondakilerden haklarını helal etmelerini isteyen Bakan Soylu, zaman zaman duygulu anlar yaşadığı konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Sevgili gençler hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayın, iradenizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Lideriniz gösterdiği istikametten hiçbir zaman ayrılmayın. Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Bu kongre benim hayatımda da önemli bir kongre olacaktır. Sadece şunu hatırlayın; Trabzon’u çok seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Sadece bende şunu hatırlayın; Trabzon bana hayatımın en önemli ve şerefli görevini verdi. En önemli görev Trabzon Milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder. Bu vesileyle bana ve çoluğuma çocuğuma vermiş olduğunuz bu asaletten dolayı size, kıymetli Cumhurbaşkanıma, her birine ayrı ayrı hürmet ve minnetlerimi ifade ediyor, hakkınızı helal etmenizi diliyorum.\" Öte yandan tek liste ile gidilen seçimde Behlül Karakaş, AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı\'na seçildi.

2)KAYIP ENGELLİ ÇOCUĞU DONMAK ÜZEREYKEN BULDULAR

KARS’ın Sarıkamış Şehithalil köyünde kaybolan zihinsel engelli Kadir Berat Başak (15), donmak üzereyken, yaklaşık 16 saat sonra bulundu.Şehithalil köyünde yaşayan zihinsel engelli Kadir Berat Başak, dün akşam saatlerinde, evinin önünde vakit geçirirken, ortadan kayboldu. Çevrede aramalarına rağmen çocuklarını bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve köy halkı küçük çocuğu bulmak için arama başlattı. Havanın kararması, arama çalışmalarını zorlaştırdı. Gece boyu süren çalışmalar sonucu Kadir Berat Başak, sabah saatlerinde, yaklaşık 16 sonra soğuktan donmak üzereyken bulundu. Sarıkamış Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kadir Berat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çocuğu hastanede ziyaret eden arama- kurtarma ekipleri, Kadir Berat Başak\'ın iyi olduğunu görünce sevindiklerini belirtti.

3)CHP\'Lİ TUNCAY ÖZKAN: BİZ KAZANACAĞIZ, HESAP SORACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP\'nin kenetlenmiş, sıkı bir yumruk olduğunu belirtip, \"Kiminle sandık gasbına dayalı ittifaklarını kurarlarsa kursunlar, biz kazanacağız, sonra da hesap soracağız\" diyerek AK Parti Hükümeti\'ne yüklendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Çeşme İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ve CHP Çiğli İlçe Başkanı Selim Utku Gümrükçü\'nün de eşlik ettiği ziyaret sırasında, çok sayıda partili de parti binasında toplandı. Partililere seslenen Özkan, \"Kimseyle kavga ettiğimiz yok. Birbirimizle kenetlenmiş, sıkı bir yumruğuz. Kafalarına ineceğiz. Yerel seçimde biz kazanacağız. Milletvekili seçiminde biz kazanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de biz kazanıp, bu ucube sistemi yeniden parlamenter demokratik sisteme getireceğiz. Yanlarına kimi alırlarsa alsınlar, kiminle sandık gasbına dayalı ittifaklarını kurarlarsa kursunlar, biz kazanacağız. \'Mühürsüz oyu geçerli kılacağız\' diyor, \'İki oy pusulasını bir zarfa koyacağız\' diyor, \'Mühürü nereye basarsa bassın geçerli sayacağız\' diyor, \'Üstüne çizik de atsan geçerli sayacağız\' diyor. Ateş bacayı sarmış. Korkuyla, umutsuzlukla bunları yapıyorlar. Suya düşmüşler, yılana sarılıyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Yaptıkları yanlışların cezasını, bu halk sandıkta kesecek. Sonra da biz hesap soracağız. Böyle bırakmayacağız\" diye konuştu.

\"KURULTAYLAR BİZLERİ ZAYIFLATMAZ, GÜÇLENDİRİR\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan, partisine yönelik eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

\"\'Sizde her kafadan bir ses çıkıyor\' diyorlar. Bizde her kafadan bir ses çıkmıyor. Bizde herkesin bir fikri var. Bizde herkeste, bu ülkeye dair bir sevda var. Ortaya döküyor. Televizyonlara çıkıyorlar, papağan gibi aynı şeyleri söylüyorlar. Bunların hangisi demokrat? Hangilerinde demokrasiye dair izler var? Biz kendi içimizde çok sesliliği, demokratik kuralları, hukukun üstünlüğünü, birbirimize saygı ve sevgiyi sonuna kadar yaşatıyoruz. Bizim her kurultayımız, heyecanlı ve tartışmalı geçer. Kazanan Genel Başkanımız da, diğer arkadaşımız da, bizim partimizin güçlü unsurlarıdır. Biz onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz, her kurultaydan güçlenerek çıkarız.\"

\"KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİKLE İLGİLİ GETİRİLECEK HER TÜRLÜ AĞIRLAŞTIRICI CEZAYI DESTEKLERİZ\"

CHP\'li Özkan, çocuk istismarı konusunda meclise getirilecek her türlü ağırlaştırıcı cezayı destekleyeceklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Bugün çocuklarımızı 6 yaşında, 9 yaşında, zalimlerin eline \'gelin\' diye vermiyorsak, bizim yaptığımız yasalar sayesindedir. Küçük yaşta evlilikle ilgili yasayı getirdiler, karşı koyduk, sokaklarda ayağa kalkıldı, geri çektiler. Biz, bu konuda meclise getirecekleri her türlü ağırlaştırıcı cezayı destekleyeceğiz. Ama biz diyoruz ki; sorunu böyle çözemezsiniz. Kadınları ve çocukları, toplumun önüne bir hedef olarak koyuyorsunuz. \'Kız çocukları 6 yaşında evlenebilir\' diyen adamı televizyonlara çıkarıyorsunuz. Hakkında soruşturma açmıyorsunuz. Kadınlarımız sokak ortasında öldürülüyor, \'Takım elbise giydi\' diye ceza indirimi veriyorsunuz. Bu özendirici oluyor. Bütün bunların hepsini topladığımızda, yapılması gereken AKP\'den kurtulmak.\"

