DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BURSA\'DA DOĞALGAZ ANA BORUSU PATLADI, YAYILAN GAZ PANİĞE YOL AÇTI

BURSA\'da köprülü kavşak inşaatında çalışma yapan iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Patlayan orduan çıkan tazyikli gaz çevrede paniğe neden oldu. Bursagaz ekipleri zaamanında müdahale ederek gazı kesti, onarım çalışmalarına başladı.

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi\'ndeki Panayır köprülü kavşak inşaatında çalışan foro kazık makinesi 40 santimetre çapındaki doğalgaz ana dağıtım borusunu patlattı. Patlayan borudan tazyikle çıkan doğalgaz çevrede paniğe yol açtı. Olası yangın ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursagaz ekipleri de kısa sürede gaz akışını kesti. Doğalgaz borusunun patladığı alana güvenlik şeridi çekilirken, yaşanan olay ile ilgili soruşturma sürüyor. Patlama esnasında çevredeki 2 araç ve bazı işyerleri zarar görürken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Görgü tanıklarının konuşmaları

-Detaylar

2 dk 35 sn 289 mb

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) -

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2)BANKA NAKİL ARACINI SOYAN HIRSIZLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İZMİT\'te, banka nakil aracını soyarak 11 milyon 900 bin lirayı çalan sürücü ile arkadaşı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'nün operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi İzmit\'te adliyeye sevk edildi.

Pazartesi günü, Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak\'ta meydana gelen olayda, zırhlı para nakil aracının sürücüsü, rotasını değiştirerek aracı daha önce arkadaşıyla belirlediği yere getirdi. Sürücü buluştuğu arkadaşıyla birlikte araçta bulunan özel güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Aracın güvenlik kamerasını sprey boya sıkıp boyayan 2 kişi, araçta bulunan 11 milyon 900 bin lirayı çaldı. Olayın ardından kaçan B.M.Ç. ile R.Ö. ertesi gün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'nün operasyonu ile Sivrihisar ilçesinde yakalanırken, çaldıkları para ele geçirildi. Devam eden operasyon kapsamında ismi açıklanmayan bir kadın da gözaltına alındı. Kocaeli\'ne getirilen B.M.Ç., R.Ö. ve ismi açıklanmayan kadın emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera:Uğur AYDIN-İZMİT-DHA

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3)BOMBA GİBİ PATLAYAN CEP TELEFONU EVİ YAKIYORDU

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, emlakçı Ahmet Çiftçi\'nin şarjda aşırı ısınan cep telefonu, fişten çıkartıldıktan kısa bir süre sonra bomba gibi patlayıp, masa örtüsünü tutuşturdu. Çiftçi masa örtüsünü dışarı çıkartarak, yangının başka yere sıçramasını önlerken, 8 yaşındaki oğlu Okan Çiftçi, şans eseri yara almadan kurtuldu. Bodrum\'un Göltürkbükü Mahallesi\'nde emlakçılık yapan, evli ve 8 çocuk babası 41 yaşındaki Ahmet Çiftçi\'nin cep telefonunu, 8 yaşındaki oğlu Okan Çiftçi şarj etmek için prize taktı. Okan Çiftçi, şarja takılı telefonda bir süre oyun oynadı. Telefonu, aşırı ısınması üzerine şarjdan çıkartıp masaya bırakan Okan çiftçi, bu durumu babasına söylemek için yan odaya geçti. Bu sırada cep telefonun bataryası büyük bir gürültüyle patlayıp, masa örtüsünü tutuşturdu. Patma sesi üzerine hemen odaya koşan baba Ahmet Çiftçi, yanan masa örtüsünü dışarı çıkartarak, alevlerin başka bir yere sıçramasını önledi.

Oğlunun şans eseri olaydan yara almadan kurtulduğunu belirten Ahmet Çiftçi, \"Hızlı müdahalede bulunmasaydım. Belki de evim şimdi yanmış olacaktı. Telefonu aldığım işyerine ve Tüketici Hakları Derneği\'ne şikayette bulunacağım. Dava açıp, bu konuda hakkımı soruna kadar arayacağım. Neyseki telefon oğlumun elindeyken patlamadı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Patlayan telefonun görüntüsü

-Ahmet Çiftçi ve oğlu Okan Çiftçi\'nin olayı anlatması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)VAN\'DA 155 KİLO 734 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpek \'Şila\' ile birlikte arama yapıldı. Aramada, aracın taban kısmında gizlenen 299 paket halinde 155 kilo 734 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Gürpınar İlçesi Kurubaş Mevkii\'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği \'Şila\' ile birlikte yapılan aramada, aracın taban bölümüne gizlenen 299 paket halinde toplam 155 kilo 734 gram eroin ele geçirildi. Olayla ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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POLİS KEMARASI

-Takibe alınan araç

-Durdurulan araçta narkotik köpek \'Şila\' ile arama yapılması

-Aramalarda aracın taban kısmında çıkartılan eroin paketleri

-Eroin\'den genel ve dataylar

BOYUT:174 MB

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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5) BİSİKLETLİ HIRSIZ, 2 AYDA 27 İŞYERİNİ SOYDU

ANTALYA\'da 2 ayda 27 işyerinden hırsızlık yapan E.P. (23), polisin operasyonuyla yakalandı. E.P.\'nin özellikle elektronik cihazlar çaldığı ve bunları bisikletiyle taşıdığı ortaya çıktı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki elektronik eşya satan işyerlerinde hırsızlık ihbarlarının artması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği mahallelerde inceleme yapan polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Ekipler, 27 işyerinin camlarını kırıp hırsızlık yaptığı saptanan E.P.\'yi operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin, keşif yaptıktan sonra işyerlerinden çaldığı elektronik eşyaları bisikletiyle taşıdığı belirlendi. E.P., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin polisle şubeden çıkışı

-Ekip arabasına binmeleri

-Aracın hareket etmesi

-Asayiş Dış plan

-Şüphelinin bisikletle keşif yaparken güvenlik kamera görüntüsü

\"73 MB// 2 DK 18 SN\"

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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6)ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI, MASKELİ OTURMA EYLEMİ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa İl ve ilçe kadın kolları üyeleri, çocuk istismarına karşı toplumda farkındalık yaratmak ve son yıllarda artan bu tür olaylara tepki göstermek amacıyla, üzerinde ağlama figürü bulunan siyah maske takıp, ellerinin içine \'dur\' yazarak oturma eylemi yaptı. Eyleme destek veren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, çocuk istismarında son 10 yılda yüzde 700\'lük artış olduğunu belirterek, bundan AK Parti iktidarının sorumlu olduğunu söyledi.

Son yıllarda artan çocuk istismarlarına karşı toplumun duyarlılığını artırmak ve tepki göstermek amacıyla CHP Manisa İl Kadın Kolları, ilçe kadın kolları üyeleriyle birlikte Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda eylem yaptı. Eyleme CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da katıldı. Eylemde CHP Yunusemre İlçe Kadın Kolları üyeleri, sol ellerine yazdıkları \'dur\' ibaresi ve yüzlerine taktıkları ağlama figürlü siyah maskelerle çocuk istismarına dikkat çekti.

Eylemde konuşan CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, Hükümetin öncelikli sorumluluğunun çocukların güvenilir ortamlarda büyümelerini sağlamak olduğuna dikkati çekip, \"Her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. İktidarın başkanı çıkmış, \'Çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir\' diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı her zamanki gibi \'Söylediği başka yaptığı başka\' olmaktan öteye geçiremiyor. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak sübyan mektepleri ile mevcut iktidar, çocuk istismarı mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir\" dedi.

\"İKTİDARIN SAMİMİYETİNİ ÖLÇEN 2 KRİTER VARDIR\"

İktidarın çocuk istismarı ile ilgili samimiyetinin iki kriterle ölçülebileceğini belirten Karabulut, \"Bunlardan birincisi, hukuk dışı, insanlık suçu, çağ dışı uygulama olan \'kimyasal hadım\' önerisi yerine \'iyi hal indirimi\' ve \'haksız tahrik indirimi\' olan kanun maddesinde düzenleme yaparak indirimler kaldırılmalı, istismarcıları aklayanlar soruşturulmalıdır. Cezalar arttırılmalı ve ağırlaştırılmalıdır. İkincisi ise istismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmalıdır\" diye konuştu. Karabulut, çocuk istismarlarına karşı yapılan düzenlemelerin takipçisi olacaklarını ve istismarlara karşı her zaman seslerini yükseltmeye devam edeceklerini kaydetti.

\"ÇOCUK İSTİSMARI SON 10 YILDA YÜZDE 700 ARTTI\"

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de son 10 yılda çocuk istismar vakalarında ciddi olarak artış gözlendiğine dikkati çekip, \"Artış oranı yüzde 700\'e çıktı. Bu artış kendiliğinden olan bir şey değil. Bu özellikle 15 yıllık AK Parti iktidarında, bu topraklarda kurulan bu zihniyetin yeşerttiği, cesaretlendirdiği ve olan biten bu kokuşmuşluk ile çirkinliğin üstünü örtme gayretinin sonucunda gelinmiş bir noktadır\" dedi. Çocuk istismarı vaklarının üstünün örtülmemesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Biçer, şunları söyledi:

\"Defalarca verdiğimiz çocuk istismarına yönelik örengeler araştırılsın, üstü örtülmesin. \'Bu konuya çözüm bulalım\' diyerek TBMM\'le verdiğimiz araştırma önergeleri yalnızca AK Partililer\'in oylarıyla reddedildi. Diğer tüm muhalefet partileri destek verdi. Gelinen bu noktada Bekir Bozdağ da 2 gün önce bunu kabul etti. Kabul etmek zorunda kaldı. 2019\'un baskısıyla bunu kabul etmek zorunda kaldı. Dedi ki \'Bütün bu olanlar öncelikle hükümetimizin sorumluluğundadır.\' Bu çok önemli bir şey. Bu bir kabulleniş ve mecburiyettir. Çocuklarımız eğitim sistemi bitirilip, merdiven altı denetimsiz yurtlarda, köylerinde, evlerinde okuma şansı bulamayan gariban çocuklarımız tarikat yurtlarında taciz ile tecavüze uğrarken bu koşulları oluşturanlar bunun üstünü örtmek için çabaladılar. \'6 yaşındaki çocuk evlenebilir\' diye fetva verilirken, sözde imamlar, hocalar, hacılar AK Parti iktidarı bunların üstünü örttü. Verilen suç duyuruları yerine gelmesin, hukuki işlem yapılmasın diye çaba harcadı. Yine olayın üstünü zinayla örtmeye çalışmak kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bunlar ayrı olaylardır. Çocuk istismarı en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Olayların bu hale gelmesinin tek sorumlusu AK Parti iktidarıdır.\"

Konuşmaların ardından CHP\'li kadınlar meydanda 10 dakika sessiz oturma eylemi yapıp, dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Eyleme katılan CHP\'li kadınlardan görüntü

-CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut\'un açıklaması

-CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in açıklaması

-Oturma eyleminden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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7)BURSA’DA HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA ELEKTRONİK KELEPÇE ANLATILDI

BURSA’da hakim ve savcı adaylarının katıldığı denetimli serbestlik ve elektronik izleme sistemleri seminerinde, mahkemeler tarafından denetimli serbestlik kapsamında ev hapsi verilen yükümlülerin elektronik kelepçe ile izlendiği bildirildi.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde hakim ve savcı adaylarına Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak ve Denetim Bürosu görevlisi Gökhan Yunuslar tarafından denetimli serbestlik ve elektronik izleme sistemleri hakkında seminer verildi. Elektronik kelepçe ve alkol ünitesinin tanıtımını ve kullanım şekillerini anlatan Bursa Denetim Bürosu görevlisi Gökhan Yunuslar, hükümlüler ile yapılan eğitim ve iyileştirme çalışmaları, kişilerin topluma ve mağdura zarar verme risklerini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar ve elektronik izleme sistemleriyle yükümlülerin nasıl takip edildiği konularında bilgiler verdi.

Elektronik kelepçenin, ev hapisleri ile yükümlü ve mağdurun korunması amacıyla yapıldığına dikkati çeken Yunuslar, “Elektronik kelepçe takılan kişinin bilgileri Ankara İzleme Merkezi’ne bildiriliyor. Kişinin belirlenen alanların dışına çıkması sonucunda gerekli işlemler yapılıyor veya kolluk kuvvetlerine haber verilerek gerekenler yapılıyor. Alkol ünitesi ise mahkemelerin sanığa verdiği ‘Alkol içmeme’ cezası üzerine evine konuluyor. Yapılan uygulamada cihaz belirli aralıklarla kişinin yüz fotoğrafını çekiyor, cihazdaki görüntüler Ankara Merkez İzleme Kurumu tarafından izleniyor, şüpheli bir durum karşısında yükümlüye alkolmetre üfletilip alkol alıp almadığı takip ediliyorö dedi. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak ise, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yükümlülerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüntü dökümü

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Toplantıdan detaylar

Konuşma

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)



