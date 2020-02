DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ADANA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyindeki Çam Tepe üs bölgesinde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Eren Çelik\'in acı haberi memleketi Adana\'nın Ceyhan ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

4 aylık evli olan Eren Çelik\'in (28) şehit olduğunu Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy ve Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Ayhan Evli, Soysalı Mahallesi\'nde oturan ailesine bildirdi. Acı haberi alan anne Hafize ile baba Yunus Eren gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, fenalık geçiren yakınlarına da sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi Adana\'daki baba evinde alan eşi Meltem Çelik ise fenalık geçirdi. Şehit Eren Çelik\'in cenazesi, Adana\'da toprağa verilecek.

Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), (DHA)

2)FETÖ'DEN YARGILANAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖRÜ SARAÇ VE YARDIMCISINA TAHLİYE

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Dicle Üniversitesi\'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında \'Terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlarından 22.5\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ve aynı dosyada yargılanan Rektör Yardımcısı Aytekin Sır\'ın tahliyelerine karar verildi. Saraç, Türkiye\'nin ilk başörtülü kadın rektörü olarak tanınmıştı.

Dicle Üniversitesi\'nde FETÖ/PDY\'nin akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda ihraç edilen eski Rektör Prof. Dr.Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve eski Genel Sekreter Sabri Eyigün hakkında, \'Terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlarından 22.5\'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi. Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ayşegül Jale Saraç ile Aytekin Sır hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Aslan Bilici ve Sabri Eyigün katılmadı.

15 TEMMUZ\'DAN SONRA 142 KİŞİ İHRAÇ EDİLMİŞ

Duruşmada dosyaya gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, \'Hüzme\' isimli gizli tanığın hazır edilmesi için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şube Müdürlüğü\'ne yazılan yazıya cevap verildiğini söyledi. Emniyet Müdürlüğü cevabında, hakkındaki koruma kararının kaldırılması nedeniyle gizli tanığın mahkemede hazır edilemediği bildirildi. Sanıklardan Sabri Eyigün\'den ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, FETÖ terör örgütüyle alakalı herhangi bir bilgiye rastlanılmadığına ilişkin raporun da dosyaya gönderildiği belirtildi. Dicle Üniversitesi\'nden gönderilen belgeye göre, sanık Ayşegül Jale Saraç\'ın Rektör olarak seçildiği 2008 yılından görevden alındığı döneme kadar bin 991 kişinin üniversite kadrosuna atandığı, bunlardan 142\'sinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği kaydedildi. Belgede,17-25 Aralık\'tan sonra atanan 500 kişiden 11\'inin ihraç edildiği, bunların 7\'sinin merkezi atama yoluyla, 4\'ünün ise üniversitenin ilanı ile kadroya alındığı belirtildi.

\'BİZE MADALYA TAKILMASI GEREKİRKEN, YARGILANIYORUZ\'

Duruşmada söz hakkı verilen eski Rektör Saraç, üniversiteden gelen listelerde yanlışlık olduğunu belirterek, \"Listenin bir kısmı bizim dönemimizde alınmayan, önceki dönem alınan kişilere aittir. Yine ihraç olanların bir kısmı o donem HDP ile ilgili imza toplanması ki, buna kamuoyunda barış bildirgesi deniliyor, onunla ilgili ihraçlardır. Geriye 14 kişi kalmış. Bunlardan 7\'si merkezi atamayla, yani bakanlık tarafından atanan kişiler, 3\'ü ise yanlış tarihlerle yazılmış. Kalan 4 kişi gerçekten FETÖ\'den işlem görüp ihraç olan kişiler. 2 bine yakın personel alınmasına rağmen ortaya çıkan rakam bizim bu konuda ne kadar hassas davrandığımızı ortaya koymaktadır. Zaten bu 4 kişinin yargılaması devam ediyor.Tahliye olanlar bile var. Bize madalya takılması gerekirken, burada yargılanıyoruz\" dedi.

Saraç\'ın avukatı Bülent Güldamlası ise, 17-25 Aralık sürecinden sonra üniversiteden gelen listede yanlışlıklar olduğunu belirterek, \"Bunların müvekkillerinin aleyhine olmasına rağmen, biz bu listeyi eksiksiz ve doğru kabul etsek bile, 17-25 Aralık sürecinden sonra 500’e yakın personelden 14 kişi FETÖ\'den işlem görmüştür. 17-25 Aralık sürecinden önce ise, toplam 142 işlem yapılmış. 2 bine yakın kişinin bulunduğu listede bu sayı ve özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonraki belirleme kadrolaşma iddiasının gerçekle bağdaşmadığını ortaya koyuyor. Üniversiteden gelen atama ve ihraç evrakları dikkate alındığında müvekkilin tutuklu kalmasını gerektirecek bir sebep kalmadı\" dedi.

Saraç\'ın avukatı Sıdkı Zilan ise, müvekkilinin FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, \"Hükümetin yaveri bile FETÖ\'cü çıkıyorsa, birkaç kişinin iftirası ile bu kadıncağızı burada tutmanın ne anlamı var? 17 Aralık sürecine kadar Fethullahçıları hükümet de destekledi. Kendisi tutukluluğa sabreder ancak hukuk yaralanır. Mahkemelerin devleti kurtarma gibi bir görevi yoktur\"dedi.

Daha sonra görüşünü açıklayan savcı, sanıklar Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını istedi. Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır\'a yüklenen suç vasfının lehe değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak, adli kontrolle serbest bırakılmalarına hükmetti. Sanıkları yurt dışına çıkış yasağı getiren mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

3)ANNEDEN, OĞLUNU DÖVDÜĞÜ VE SINIF TEMİZLETTİĞİ İDDİASI İLE ÖĞRETMEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



DİYARBAKIR\'da yaşayan Vasfiye A., ilköğretim 4\'üncü sınıfı öğrencisi oğlu F.A.\'ya (10) sınıfı temizletip, çöp toplattığı, hakaret ettiği ve çocuğu dövdüğü iddiasıyla öğretmeni A.İ.U. hakkında suç duyurusunda bulundu. Vasfiye A., oğlunun olay nedeniyle psikolojisini bozduğunu ileri sürerken, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencinin sınıfının değiştirildiğini ancak okula devam etmediğini, öğretmen ile ilgili de kendilerine resmi bir şikâyet gelmediğini söyledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar İlkokulu\'nda eğitim gören 4\'üncü sınıf öğrencisi F.A.\'nın annesi Vasfiye A., öğretmeni A.İ.U.\'nun oğluna sınıfı temizlettiğini ve çöp toplattığını ileri sürerek, hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Vasfiye A., şunları anlattı:

\"Geçen hafta öğretmen tarafından okula çağrıldım. Öğretmen oğlumun kendisine küfür ettiğini söyledi. Oğlumun öğretmenine küfür etmediğine arkadaşları tanık olduğu ve bunu dile getirdikleri için öğretmen tarafından uyarılmışlar. Bir sonraki gün tekrar çocuğumu okula gönderdim ve öğretmeni ile arasını düzeltsin diye bir hediye paketi hazırladım. Ama oğlum okulun dağılma saati gelmeden eve geri geldi. Öğretmenin kendisini eve gönderdiğini söyledi. Ben tekrar okula gittim ve öğretmeni ile konuştum. Bana oğlumu bu sınıfta istemediğini söyledi. Bütün ısrarlarıma rağmen okula dilekçe vermemi ve oğlumu kendi sınıfından aldırmamı istedi. Ben de bunun üzerine müdüre çıkarak oğlumu başka sınıfa aldırmasını istedim. 3 gün boyunca öğretmen ile müdürün odası arasında mekik dokudum. Ne öğretmenin ne de müdürün tavrı değişti. Bir sonraki gün oğlumu okula yolladım, oğlum okuldan gelince üzerinin kirli olduğunu gördüm ona sorunca öğretmenin kendisine gün boyunca ders işletmediğini ve sınıfı temizlettiğini öğrendim. Okulda benim çocuğuma bütün sınıfı temizletip dışarı da dahil, sınıfta onu rencide ederek, hakaret ederek paspas yaptırıp çocuğumun guruyla oynamış. Bir de tekme tokat çocuğumu dövüyor. Benimle ilgili de hakaretler savurmuş diğer çocukların yanında. Bunun üzerine çocuğum o gün \'Ben bir daha o okula gitmem\' dedi.\"

Anne Vasfiye A., yaşananlardan sonra bir kez daha okula gittiğini ve sınıftaki diğer çocuklarla konuştuğunu belirterek, \"Oğlumun sınıf arkadaşlarına öğretmenin yaptıklarını sorunca onlar da öğretmenin oğluma sınıfı temizletip, hakaret ettiğini doğruladılar. Ben de çocukların anlattıklarını telefonuma kaydettim. Daha sonra müdürün yanına gittim öğretmenin çocuğuma yaptıklarını anlatıp, suç duyurusunda bulunacağımı söyleyerek okuldan ayrıldım\" diye konuştu.

\'OĞLUM OKULA GİTMEK İSTEMİYOR\'

Oğlu F.A.\'yı yanına alarak Alişan Polis Merkezi\'ne gittiğini buradan da Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne geçerek öğretmenden şikâyetçi olduğunu söyleyen anne Vasfiye A., \"Oğlumun vücudunda darp izi yok ama psikolojisi bozulmuş. Oğlumun psikolojisine mi yoksa kaçırdığı derslere mi yanayım. Savcılığa da gidip şikâyetçi oldum. Yetkililerden, yapılan bu muamelenin başka çocuklara yapılmaması için önlem almalarını istiyorum. Oğlum okula artık gitmek istemiyor. Ben şikâyetçi olduktan sonra müdür arayarak oğlumun sınıfını değiştirdiğini söyledi, öğretmen de eve gelip özür diledi ama benim çocuğumun psikolojisini bozdular, okula artık gitmek istemiyor\" dedi. Öğretmeninin kendisine küfür ederek temizlik yaptırdığını ileri süren F.A. ise \"Öğretmenim gün boyunca bana temizlik yaptırdı. \'Arka sıraya geç\' dedi, ben geçerken beni tekme tokat dövdü. Arkadaşlarım beni desteklediler, bana gülmediler. Ben artık o okula gitmek istemiyorum. Başka okula gitmek istiyorum. Öğretmenimden gıcık alıyorum, o okula gitmek istemiyorum\" diye konuştu.

Okul yönetimi ise Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün talimatıyla öğrencinin sınıfının değiştirildiğini, aileye haber verildiğini ancak çocuğun hâlâ okula gelmeğini belirtti. Yönetim, öğretmenle ilgili henüz resmi bir soruşturmanın ellerine ulaşmadığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okul müdürlüğünün çocuğun sınıfının değiştirildiğini veliye bildirdiğini ancak çocuğun okula devam etmediğini belirtti.

Yetkililer, öğretmenle ilgili herhangi bir resmi şikâyet bilgisinin ellerine ulaşmadığını ifade ederek, konuyla ilgili gerekli incelemenin yapılacağını kaydetti.

4)CHP'DEN ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRMESİNE TEPKİ

BURDUR\'da CHP İl Başkanı Osman Gök, Milletvekili Mehmet Göker ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz düzenledikleri basın toplantısında Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi.

CHP Burdur İl Başkanı Osman Gök, Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirilme kapsamına alınmasıyla ilgili Milletvekili Mehmet Göker ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz\'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Parti binasındaki toplantıda konuşan Osman Gök, \"Son yıllarda belli belirsiz aralıklarla gündeme gelen ancak hükümet tarafından ötelenen şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde sona gelinmiş ve Burdur Şeker Fabrikası da bundan nasibini almıştır\" dedi.

\'HERKESİN SİYASİ GELECEĞİNDEN BÜYÜKTÜR\'

Burdur\'un hemen hemen tüm köylerinin şeker fabrikası vasıtasıyla dolaylı ya da doğrudan gelir elde ettiğini kaydeden Gök, \"Tarlaya ekiminden fabrikaya dökülene, fabrika çıkışından sofraya gelene kadar bir silsile halinde geçimini sağlamaktadır. Her konuşmalarında milli ve yerli kavramlarını ağızlarından düşürmeyen, halkımızın milli ve vicdani duyguları üzerinden prim yapmaya çalışan iktidar partisinin yetkilileri bu süreçte sus pus olmuş, maalesef lâl kesilmişlerdir. Şeker fabrikası gibi bir servet herkesin siyasi geleceğinden büyüktür. Bugün bu özelleştirmeye verilen onay, yarının rantına ve yağmasına verilen onaydır. Çiftçinin, işçinin, Burdurlunun hakkını hukukunu yedirmeyeceğiz. Bu bağlamda Burdur\'un bütün STK\'larını, bu memlekete gönül vermiş, vicdanı ve aklıyla hareket eden tüm siyasi partileri, meslek kuruluşlarını ve halkımızı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz\" diye konuştu.

\'ŞEKERİMİZE DOKUNMAYIN\'

CHP Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Şeker Fabrikası\'nın ihale teminat bedelinin 4 milyon TL olduğunu belirterek, \"Bu kadar yüksek bedelle ihaleye çıkılacak olması ihalenin adrese teslim olup olmadığı şüphesini doğurmaktadır. Şekerimize dokunmayın, çocuklarımız şeker yesin\" dedi.

\'100 YILLIK BİR DEĞERDİR\'

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de \"Burdur için şeker fabrikası yalnızca üretime katkı koyan bir değer değil, kentin 100 yıllık sosyo kültürel ve ekonomik alt yapısına katkı koyan çok büyük bir değerdir. Önümüzdeki süreçte Burdur halkının, Kars halkının gösterdiği refleksi göstererek Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirme listesinden çıkarılacağına inancım tamdır\" diye konuştu.

5)BOLU'DA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ TAMAMLANDI

BOLU Belediyesi tarafından kurulan güneş enerjisi santralinde aylık 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üretilmesi öngörülürken, elde edilen enerji içme suyu arıtma tesisinin enerji tüketiminde kullanılacak.

Bolu Belediyesi\'nin yatırım teşviki kapsamındaki Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisinde inşa edilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile aylık 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üretilecek. Yapımına Kasım 2017\'de başlanan proje kapsamında toplam 19 bin 500 metrekarelik alanda kurulan santral 4 bin panelden oluşuyor ve yıllık 1 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretmesi planlanıyor. Santralden elde edilecek enerjinin yıllık 200 bin kilovatsaati Bolu Belediyesi Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi\'nin enerji tüketimini karşılayacak. Geri kalanı ise Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ\'ye satılacak.

GÜNEŞTEN ENERJİ ELDE EDECEĞİZ

Santralin 10 gün içerisinde enerji üretmeye başlayacağını ifade eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, \"Ülkemizde hemen hemen her türlü enerjinin yüzde 95\'ini dışarıdan satın alıyoruz. Kalkınmakta olan bir ülkenin yüzde 95\'i kömür de dahil dışa bağlı ise bu büyük bir problemdir. Böyle bir problemi aşmak için de gerek akarsularımız üzerine yapılan HES\'ler ve barajlar, gerekse rüzgar ve güneş enerjileri yapılıyor. Bunlar bir de doğayla uyumlu yapılar. Bununla ilgili dünya epeyce yol aldı. Türkiye\'de ise hükümetimiz buna sonuna kadar destek veriyor. Şu an rüzgar enerjisi ile ilgili rüzgarın olduğu yerden türbinler yapıldığı gibi, güneş enerjisi ile ilgili de çalışmalar başladı. Biz de her konuda öncülük etmek istiyoruz. İnşallah bu yayılacak. Yayıldığı zaman da Allah\'ın verdiği güneşten enerji elde edeceğiz. Çevreye zarar vermemiş olacağız\" dedi.

Kent içerisinde de güneş enerjisi sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, \"Bolu Belediyesi\'ne ait binaların çatılarına bu sistemi takarak deneyeceğiz. Böyle bir yatırımın maliyeti yüksek. Bir yatırımcı ne kadar verimli olduğunu bilmeden bir yatırıma girmekten çekinir. Büyük çapta iş yapanlar zaten bunu bilip yapıyor. Biz Bolu çapında iş yapacaklar için önce bizim denememiz lazım. Biz denedikten sonra verimli sonuç alınırsa insanlara da önereceğiz\" diye konuştu.

6)ÇALDIĞI OTOMOBİLLE YAKALANDI

İSTANBUL\'dan çaldığı otomobil ile Sakarya\'ya gelen S.T. polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis aracı durdururken, S.T. gözaltına alındı.

2 gün önce İstanbul\'da park halinde bulunan bir otomobil çalındı. Polis, dün gece aracın Sakarya\'da D-100 Karayolu\'nda ilerlediğini tespit etti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, sürücüye \'dur\' ihtarında bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayarak araç ile kaçtı. Yaşanan kovalamanın ardından araç Serdivan Esentepe mevkiinde durduruldu. Hırsızlık şüphelisi S.T gözaltına alınırken, araca sahte plaka takıldığı belirlendi. S.T.\'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Araç, bulunduğu yerden çekiciyle alınarak sahibine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

