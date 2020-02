DHA YURT BÜLTENİ-8

1)MADEN İŞÇİLERİ MEHMETÇİK İÇİN DUA ETTİ

ZONGULDAK\'ta maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı harekatına katılan asker ve şehitler için maden ocağı önünde Kuran-ı Kerim okutup, kurban kesti. Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı maden ocağında çalışan maden işçileri, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan asker ve şehitleri unutmadı. Maden işçileri, sabah 07.00 vardiyasına girmeden önce maden ocağı önünde toplandı. Kuran-ı Kerim okunarak dua edilirken, ardından kırban kesildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, şehitlere Allah\'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek, \"Mehmetçiğimize, Allah orada yardımcı olsun. Mehmetçiğimizin bir an önce de muzaffer olarak dönmesini nasip eder. Madenci kardeşlerimizle beraber bizim kalbimiz Afrin\'de. Her zaman onların yanındayız\" dedi.

9 yıllık maden işçisi Ümit Delioğlu, askerlere her gün dua ettiklerini söyleyerek, \"Buradan Afrin\'deki askerlere selam gönderiyoruz. Nasıl Fatih Sultan Mehmet İstanbul\'u fethettiğinde lağımcılar Bizans kalelerinde mücadele verdiyse biz de madenciler olarak gerekirse Afrin\'e, Kandil\'e lağım sürerek oraya gideriz. Her daim askerin yanındayız. Unutmasınlar madenciler onların arkasındadır\" diye konuştu.

Programın ardından yer altına inen madenciler mesailerine başladı.

2)TOPLU TAŞIMA ARACINDA YANKESİCİLİK KAMERADA

GAZİANTEP\'te S.A.\'nın, bindiği toplu taşıma aracındaki kadının çantasındaki cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalması, kameralara yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte son günlerde farklı toplu taşıma araçlarında yankesicilik yöntemiyle meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı araçlardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede yolcuların çanta ve ceplerindeki telefon ile özel eşyaları çalan şüphelinin S.A. olduğu belirlendi. Kimliği saptanan S.A., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. S.A.\'nın üst aramasında çaldığı belirlenen 3 cep telefonu ile bin lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÇANTADAKİ CÜZDANI ÇALMASI KAMERADA

S.A.\'nın halk otobüsündeki kadın yolcunun kolundaki çantada bulunan cüzdanı çalması kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, atkı ile gizlediği eliyle çantayı açıp, içerisindeki cüzdanı aldığı görülüyor.

3)TOKATLI BERBERE KATAR\'DAN İŞ TEKLİFİ

TOKAT\'ta berber Cemil Gezici arkadaşları vasıtasıyla gittiği Katar\'da traş ettikleri iş adamı Şeyh Muhammed Saggar\'dan iş teklifi aldı.

Kent merkezinde kuaför dükkânı işleten Cemil Gezici ve İstanbul\'da kadın kuaförü işleten arkadaşı Ahmet Çoban, Katar\'da bulunan bir arkadaşlarının vasıtasıyla geçtiğimiz hafta bu ülkeye gitti. Cemil Gezici burada tanıştığı iş adamı Şeyh Muhammed Saggar\'ı, tıraş etti. Tokatlı berberin hizmetinden memnun kalan Şeyh Muhammed Saggar, Cemil Gezici ve arkadaşına Katar\'da açacağı 7 yıldızlı bay-bayan kuaförüne ortaklık teklif etti.

\'KATAR KRALININ AKRABA ÇEVRESİNDEN\'

Katar\'da Şeyh Muhammed Saggar\'ı ve yakın çevresindeki kişileri tıraş ettiklerini söyleyen Cemil Gezici, \"Şeyh Muhammed Saggar, Katar kralının akraba çevresinden. Hizmetimizden gayet memnun kaldılar. Bayan kuaförü kısmıyla ise Ahmet Çoban arkadaşımız ilgilendi. Yatırım olarak Katar\'da büyük bir erkek ve bayan kuaförü açmak istediklerini söylediler. Bu konuda kendilerine yardımcı olmamızı, ortaklık ya da işletmeci olarak iş yapmak istediklerini söylediler. Karşılıklı olarak tekliflerimizi sunduk. Eğer ki anlaşmaya varırsak, Katar\'da yedi yıldızlı bir erkek- bayan kuaförü açmayı düşündüklerini söylediler. Her şey şu anda olumlu gidiyor. Olacak gibi görünüyor. Proje başarıya ulaşırsa zaman içerisinde diğer Arap ülkelerinde de kuaför zinciri oluşturmayı planladıklarını söylediler\" dedi.

\'TÜRK İNSANINI SEVİYORLAR\'

Mesleki açıdan güzel bir atılım olacağını kaydeden Gezici, şöyle konuştu:

\"Orada Türk insanlarını gerçekten çok seviyorlar. Türk halkına karşı çok sıcak kanlılar. Diğer Arap ülkelerine kesinlikle benzemiyorlar. Bir çok konuda bize çok iyi davrandılar, yardımsever insanlar. Bizim Türk olduğumuzu duydukları her yerde bütün kapılar rahatlıkla açıldı.\"

4)İP CAMBAZI DEĞİL, MİNARE USTASI

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, 57 yıldır cami minarelerinin tamir ve bakım işini yapan Hasan Yalçın (70), yaşının ilerlemesine rağmen çok sevdiği mesleğini bırakamıyor.

Burhaniye ilçesinde evli ve 3 çocuk babası Hasan Yalçın, 57 yıldır camilerin minaresini boyayıp, tamir ediyor. Pek çok insanın yükseklik korkusu yüzünden içindeki merdivenlerinden bile çıkmaya korktuğu minareleri tamir eden ve bakımını yapan Hasan Yalçın, işini severek yaptığını söyledi. 25 metre uzunluğundaki Taylıeli Mahallesi\'ndeki caminin minaresine paratoner takan usta Hasan Yalçın\'a, minarelerdeki tamir ve bakım işlerinde eşi Selma Yalçın da yardımcı oluyor.

İl, ilçe, belde ve köy köy dolaşarak, cami minarelerinin tamir ve bakım işini yaptığını belirten Hasan Yalçın, \"13 yaşından bu yana bu işi yapıyorum. Yaşımız ilerledi. Artık bu işin sonuna geldik. Eskisi gibi rahatsızlığımdan dolayı çok sık yapamıyorum. Bu şekilde idare ederek, geçimimiz sağlıyoruz. Bugün de bir camimizin minaresine paratoner taktık. Müftülüğün ufak tefek işlerini yapmaya devam ediyoruz\" dedi.

Eşi Hasan Yalçın\'a 10 yıldır cami minarelerinin tamir ve bakım işlerinde yardımcı olan Sema Yalçın ise \"Bu iş bizim ekmek kapımız. Bugün de Taylıeli Mahallesi\'ndeki caminin minaresine paratoner taktık. Eşime yardımcı ve destek olmaya çalışıyorum\" diye konuştu.

