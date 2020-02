DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KEMER\'DE YOLCU MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ

ANTALYA\'nın Kemer ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Bugün saat 12.00 sıralarında, Kumluca Seyahat\'a ait yolcu midibüsü, Kemer- Kumluca karayolunda kontrolden çıkarak devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu olay yerine, ambulanslar ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

KARDAK GÜNE SAKİN BAŞLADI (EK)

2)İSKELE VE GÖZETLEME KULESİ YAPILIYOR

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarının çevresinde yaşanan askeri hareketlilik ve gerginlik sonrası, bugün yeni bir gelişme dikkat çekti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Kardak\'a 1 mil mesafedeki Çavuş Adası\'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı. Gümüşlük Sahili\'nde başlayan hazırlıkların ardından 350 yıllık Osmanlı kulesinin yanına yapılacak gözetleme kulesi ile hem kaçaklar hem de Yunan askeri birliklerin hareketleri rahatlıkla kontrol edilebilecek. Didim ile Bodrum ve Datça arasındaki bölge de izlenebilecek. Çavuş Adası\'na giden yetkililer, inceleme yaparken, Gümüşlük Sahili\'ne getirilen yüzen konteynerle birlikte, adaya götürülmek üzere su tankları ve inşaatta kullanılacak jeneratörün taşındığı görüldü.

\"HUZUR VE BARIŞ, HER İKİ ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ\"

Gümüşlük\'te yaşayan Avukat Göray Karadut, \"Bölgede yıllarca balıkçılar, barış ve huzur içinde avlanmışlar. 1996 yılında çıkan Kardak krizinin ardından her iki ülkede kayalıklara sahip çıkmaya çalışırken, olan yine balıkçıya ve bölge halkına oluyor. Tabii ki toprağımızı korumak zorundayız. Çavuş Adası\'na yapılacak gözetleme kulesi sadece Kardak için değil, aynı zamanda bölgede yoğun biçimde gerçekleşen insan kaçakçılığına da ciddi bir önlem olarak hizmet verecek. Ben de teknemle zaman zaman denize çıkarak, balık avlıyorum. Huzur ve barış, her iki ülkenin geleceği için önemli\" dedi.

Öte yandan Yunanlılar da, geçen 21 Ocak\'ta, kayalıklara 2 mil mesafedeki Kalalimnos Adası\'nda, gözetleme kulesinin yanında bir inşaat çalışması başlatmıştı

3)BURSA\'DA NİKAH DAİRELERİNDE SEVGİLİLER GÜNÜ YOĞUNLUĞU

BURSA\'da evlenmek isteyen çiftler 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde nikah dairelerine akın etti. Bursa\'da günde ortalama 35 olan nikah akdi sayısı Sevgililer Günü\'nde 80\'e ulaştı.

Özel günde nikah yapmak isteyen çiftler 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde nikah dairelerine akın etti. Bursa\'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde günlük ortalama 35 nikah kıyılırken, çiftlerin Sevgililer Günü\'ne tarih alma isteği nedeniyle bu sayı 80\'e ulaştı. Naile Kızoğlu ile hayatını birleştirmek için Sevgililer Günü\'ne nikah tarihi alan Ramazan Tombaş, eşi ile Haziran ayından beri birlikte olduklarını, Ekim ayında da evlilik kararı aldıklarını belirterek, \"Sevgililer gününe denk gelmesini biraz da biz istedik. Düğünümüze 2 ay kadar bir vakit var ama nikah tarihimiz sevgililer gününde olsun istedik. 14 Şubat özel bir gün, bundan sonra benim hayatımdaki en anlamlı gün\" dedi.

\"HER SENE BUGÜNÜ YAŞAMAK İÇİN İSTEDİK\"

Düğünlerinden 2 ay önce evlenme kararı aldıklarını belirten Naile Kızoğlu, \"Tarih almaya gittiğimizde 14 Şubat olmasını istedik. Hem özel bir gün, hem de bu günü her sene yaşamak için istedik\" dedi.

4)BAĞCILARIN DİKKATİNİ ÇEKEN UYARI

MANİSA\'nın Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerini üzerinde olması nedeniyle üzüm üreticisinin bu yıl \'erken uyanma\' tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, TARSİM sigortası yapılması çağrısında bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Manisa\'da da bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerini üzerinde olması ve özellikle kış aylarında kuraklık yaşanması sebebiyle bağlar erken uyanma tehlikesi yaşamaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Suruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bağlarda budama döneminin tamamlandığını, uyanma evresi hazırlıklarının başladığını dile getirerek, şunları söyledi:

\"Sıkıntılı bir durum var. Ülkemizde yaşanan kuraklık, her yerde olduğu gibi ilçemizde de var. Bu konuda çiftçilerimizin yapacağı en olumlu şey, biran önce şubat ayının sonuna kadar TARSİM sigortalarını yaptırmaları. Eğer TARSİM sigortalarını yaptırmazlarsa, çiftçimiz bu yıl mağdur olacak. Çünkü bu yıl, hava şartları çok değişik. Bu sene bu zamana kadar hala, doğru düzgün kış yaşamadık. Ama badem ağaçları çiçek açtı. Bademlerin çiçek açması, 15-20 gün sonra bağların uyanmasına işarettir. Bu da çok tehlikeli bir durum. Bu nedenle çiftçimiz ne yapıp, edip sigortasını yaptırsın. Yarın mağdur olmak istemiyorsak yaptıralım. Bizim dileğimiz afet olmasın. Ama bizim önceden bunun önlemini almamız lazım.\"

ONLAR DA CANLI

Bağların mart ayının 20\'sinden sonra uyanması gerektiğine işaret eden Okur, \"Eğer bağlar erken uyanırsa, mart ayında yaşanabilecek bir don veya aşırı soğuk ilçedeki bağları perişan eder. Tam bağ uyanma aşamasına geldiğinde filizlerin patladığı dönemlerde, gece yaşanabilecek eksi 1 veya eksi 5 soğuklar, bağları kökünden patlamaya kadar götürür. Bu uyarımızı çiftçilerimiz dikkate alsın\" dedi. Bağların da bir canlı olduğunu ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan

Okur, \"Kışı yaşayamazsa, uyku dönemini rahat geçiremez ise şaşkınlığa uğrar. Nasıl insanoğlu uyuyarak dinleniyorsa, bağın da bir uyuma ve dinlenme süresi vardır. Ama havalara bakıyoruz uyku dönemi değil, bahar dönemi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Şubat ayının ortasındayız. Geçmiş yıllarda bu zamanlarda kar yağışı vardı. Türkiye genelinde bu durum böyleydi ama buna yapacak bir şey yok. Tek dileğimiz 2018 yılını devletimizin de yardımıyla iyi bir şekilde geçirmesini sağlamak\" diye konuştu. Okur son olarak, bu yıl yaşanabilecek kuraklık tehlikesinden vahşi sulama sistemi yerine kapalı sulama sistemine geçilerek önlem alınabileceğini dile getirdi.

5)AKARYAKIT İSTASYONUNUN İKİ MÜDÜRÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİNE 3 GÖZALTI

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde bankaya para götürürken otomobilde silahlı saldırıya uğrayan akaryakıt istasyonunun müdürü Erkan Özçivi (46) ve muhasebe müdürü Gökçen Gökçe\'nin (32) öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 30 Ekim günü Mithatpaşa Mahallesi Mavi Bulvar\'da meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun müdürlüğünü yapan Erkan Özçivi, yönetimindeki 06 FB 7119 plakalı otomobille bankaya para götürürken, yanına üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet yanaştı. Başlarında kask bulunan iki kişi, Özçivi\'yi aracını yolun sağına yanaşmaya zorladı. Aracı durduran Özçivi, konuşmak için camı indirdi. Bu sırada motosiklet sürücüsü, yanında bulunan tüfeği araç içerisine doğrultarak iki el ateş etti. Saldırıda Erkan Özçivi olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki akaryakıt istasyonunun muhasebe müdürü Gökçen Gökçe ise ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alınan Gökçe de 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, olayla ilgili olarak A.D. (20), T.A. (21) ve C.A.\'yı (24) yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden T.A.\'nın evinde yapılan aramada, bir tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki ilk ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerin, olayda kullandıkları tüfeği ise bir kuyuya attıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

6)\'BUYURUN EFENDİM\' DEMEDİĞİ İÇİN BIÇAKLADI

KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde, tatlı ve kuruyemiş satışının yapıldığı iş yerine gelen bir kişi, \'Neden buyurun efendim demiyorsun?\' diyerek tartıştığı iş yeri çalışanını bacağından bıçakladı.

Olay, geçen pazar günü akşam saatlerinde Çayırova Fatih Caddesi\'nde bulunan tatlı ve kuruyemiş satışının yapıldığı bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen bir kişi iş yerinde çalışan 20 yaşındaki Faruk Taşpınar\'a \'Neden buyurun efendim demiyorsun?\' diyerek tepki gösterdi. Kimliği belirsiz kişi daha sonra Faruk Taşpınar\'ı dışarı çağırdı. İş yerinin önünde yaşanan tartışmanın ardından cebinden bıçağı çıkaran kişi Faruk Taşpınar\'ın sol bacağına sapladıktan sonra hızla olay yerinden koşarak kaçtı. Acı içerisinde kıvranan Faruk Taşpınar\'ın yanına gelenler tampon yapması için peçete verdi. Faruk Taşpınar özel bir hastaneye götürülerek tedavi oldu.

Faruk Taşpınar polise verdiği ifadesinde, \"İş yerine gelen kişiyi tanımıyorum. \'Buyurun efendim\' demediğim için beni azarladı. \'İşini bitir de şöyle gel. Senin görüşeceğiz\' dedi. Bir süre dışarı çıkmadım. Kişinin gitmediğini, dükkanın önünde beklediğini görünce mecburen dışarı çıktım. Dışarı çıkınca küfür etti, ben de elimle kendisini ittim. O sırada cebinden bıçağı çıkarıp sol bacağıma sapladı\" dedi.

Polis, Faruk Taşpınar\'ın şikayeti üzerine olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

7)AYVALIK\'TA SEVGİLİLER GÜNÜ\'NE ÖZEL HEDİYE PAZARI

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Sevgililer Günü\'ne özel hediye pazarı kurdu. Birbirine hediye almak isteyenlere el yapımı takılar, örmeler ve dekoratif süs eşyaları gibi birçok seçenek sunuldu.

Ayvalık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İktisadi İşletmesi tarafından, ÇYDD Fahamet-Ali Kemal Sabuncugil Eğitim Evinde, Sevgililer Günü Hediye Pazarı açıldı. Bugüne özel kurulan pazarda yer alan 12 stantta, el yapımı kolye, yüzük, küpe, bileklik, el işi örmeler, kıyafetler ve dekoratif süs eşyaları satışa sunuldu. Sevgililer Günü\'ne özgün hediye arayanlar için alternatif oluşturan hediyelik ürünlerin fiyatları, 10 TL\'den başlayıp 250 TL\'ye kadar çıkıyor.

Birbirlerine Sevgililer Günü hediyesi almayı düşünen, ancak istediği hediyeyi bulamayan çiftler, Sevgililer Günü\'ne özel kurulan pazarın yolunu tuttu. Eşi Elvan Yıkılmazdağ\'a pazardan güzel bir hediye alan Ahmet Yıkılmazdağ, \"Aldığımız hediye el emeği olunca daha güzel ve anlamlı oluyor. Ayvalık halkının hazırlamış olduğu bu el emeği göz nuru hediyelik eşyaları çok güzel bulduk. Seçerken de zorlandık\" dedi. Elvan Yıkılmazdağ ise, hediyelik eşyaların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını belirterek, eşi Ahmet Yıkılmazdağ\'a hediye için teşekkür etti.

Sevgililer Günü\'ne özel kurulan hediye pazarında stant açan emekli öğretmen Sibel Harmandalı ve Naibe Çelebi de, birbirine sevgiyle bakan herkesi, farklı bir konsept ile hazırladıkları ürünlerin yer aldığı pazara beklediklerini belirtti.

