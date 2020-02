DHA YURT BÜLTENİ-8 

Şehidin annesi \'Kalk oğlum\' diyerek tabuta sarıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı\' harekatı sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman için memleketi İzmir\'de cenraze töreni düzenlendi. Anne Hasibe Karaman\'ın \"Kalk oğlum\" diye tabuta kapandığı törende eşi Duygu Karaman ise gururlu ve metanetli durdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı\' harekatı sırasında kırıma uğrayan Atak helikopterindeki Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) olay yerinde şehit oldu. Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın tabutu baba evinin önünden son kez geçirildikten sonra Bostanlı Beşikçioğlu Camii\'ne götürüldü. Camide, emekli Emniyet Müdürü olan baba Uğur Salim Karaman, anne Habibe Karaman ile eşi Duygu Karaman, ablası Harika Cebrenur taziyeleri kabul etti. Anne Hasibe Karaman \"Kalk oğlum\" diye acı içinde şehit oğlunun tabutuna kapandı. Tabut başında duran şehit pilotun eşi Duygu Karaman ise gururlu ve metanetli durdu. Gözyaşı dökmedi. Tabutun başında nöbet tuturken ağlayan askerin gözyaşlarını şehit yakınları mendille sildi. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları, yeşil- kırmızı tişörtlerle törene katıldı. Törende \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları atıldı. Törende acılı aileyi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, çok sayıda kamu ve askeri yetkili yalnız bırakmadı. Öğle vakti kılınan namazdan sonra helallik alınan şehit pilotun tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Şehit pilot, top arasında da taşındıktan sonra Kadifekale Şehitliği\'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN- Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

Samsunlu şehidi 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

AFRİN’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda çıkan çatışmada şehit düşen evli 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin\'i memleketi Samsun\'da yaklaşık 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı.

Bitlis’in Tatvan Komando Taburunda görevli iken Zeytin Dalı Harekatı için Afrin’e giden ve burada çıkan çatışma sonucu şehit olan 9 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenazesi memleketi Samsun\'un Havza İlçesi\'ne getirildi. Çiğdem Şahin, şehit eşinin askeri kıyafetini giyerek karşıladı. 2015 yılında polis memurluğu görevini bırakıp, Piyade Uzman Çavuş olan şehit Hüseyin Şahin\'in 5 ay önce evlendiği belirtildi. Cenaze töreninde şehit annesi Behiye Şahin, ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin babası Seyit Ahmet Şahin\'in ise 2007 yılında vefat ettiği belirtildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin\'in cenazesi, Kevser Camii\'nde öğle namazı sonrasında İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi\'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin\'in cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.

Kazada ölen 9 kişi, Gaziantep\'te yan yana toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ\'ta, kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren akraba 9 kişinin cenazesi, memleketleri Gaziantep\'te düzenlenen törenle yan yana kazılan mezarlara gözyaşlarıyla defnedildi.

Ankara\'da hurdacılık yapıp, memleketleri Gaziantep\'e dönen Avcı ailesinin 13 ferdinin bulunduğu Cemal Avcı yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, dün sabah Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda Ali Daş\'ın kullandığı 06 FZ 6350 plakalı kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Cemal Avcı\'nın eşi Zeynep Avcı (35), çocukları Yusuf Avcı (19), Esra Avcı (6), Cuma Avcı (14), Cengiz Avcı (11), İsa Avcı (7), gelini Songül Avcı (24), torunları Cesur Avcı (1) ve Celil Avcı (3) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

EŞİ, ANNESİ, KARDEŞLERİ VE 2 OĞLUNU KAYBEDEN ASKER DE KATILDI

Gaziantep\'e getirilen 6\'sı çocuk 9 kişi için otopsilerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı içerisindeki Kaplan Kardeşler Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Kazada annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Esra, Cuma, Cengiz, İsa, eşi Songül ile oğulları Cesur ve Celil\'i kaybeden, Emrah Avcı da, 10 gün önce teslim olduğu Manisa Kırkağaç ilçesindeki birliğinden izin alıp cenaze törenine katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen Emrah Avcı\'yı yakınları teselli etti. Törende ailenin yakınları, tabutlara sarılıp gözyaşı döktü, bazı kadınlar fenalık geçirdi. Sinir krizi geçirenler, güçlükle sakinleştirilirken sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

\'KENDİMİ KAYBETTİM\'

Emrah Avcı, ölüm haberlerini sonradan aldığını belirterek, \"Ben askerdeyim. Sabah telefon geldi. Babamın kaza yaptığını söylediler. Ölü olduğunu söylemediler. Buraya gelince hepsinin öldüğünü öğrenince kendimi kaybettim\" dedi.

YAN YANA DEFNEDİLDİ

9 kişinin cenazeleri öğle vakti kıldırılan cenaze namazlarının ardından mezarlıkta yan yana kazılan mezarlarda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücü Cemal Avcı, Süleyman Avcı (13), Halil İbrahim Avcı (6) ve Berivan Avcı\'nın (17) ise Kahramanmaraş\'ta hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

MEZARINA GELİNLİĞİ BIRAKILDI

Kazada yaşamını yitiren 2 aylık nişanlı Esra\'nın yakınları, kısa süre sonra yapılması planlanan düğünde giyeceği gelinliği mezarına bıraktı. Mezara kapanan yakınları gelinliği öpüp uzun süre gözyaşı döktü. Güvenlik önlemlerinin alındığı cenazeye, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da çelenk gönderildi.

Bahçeli: ABD, yanlıştan dönmezse duruşunun tanımı \'düşmanlık\' olarak anılacak



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Açık açık söylüyorum. Türk milletinin karşısında, PKK/PYD/YPG\'nin yanında, ABD yerini almıştır. Şayet ABD, yanlıştan dönmez; tahrik, taciz ve terör tahkimatına devam ederse durumunun tarifi \'düşmanca\', duruşunun tanımı \'düşmanlık\' olarak anılacaktır\" dedi.

MHP\'nin, Antalya\'nın Manavgat ilçesinde il ve ilçe başkanlarının katıldığı 3 günlük kampı sona erdi. MHP Lideri Bahçeli, kampın son gününde, basına kapalı oturumun ardından düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin güney sınırları boyunca mazisi bir asrı bulan kumpasın var olduğunu belirten Bahçeli, Fırat\'ın doğusunda 700 kilometrelik alanda PKK- PYD kuşağı oluştuğunu söyledi. Afrin\'in, terör örgütünün üç kantonundan biri olduğunu kaydeden Bahçeli, Suriye\'nin kuzeyine yuvalanan hainlerin sökülüp, atılmadığı zaman vatanın tehlikede olduğunu vurguladı. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın, milli duruşun sahaya yansımış hali olduğuna dikkat çeken Bahçeli, \"Nereye kadar gidiyorsa oraya kadar sürdürülmelidir. Egemenlik haklarımızı savunuyoruz. İnsanlık düşmanı teröristlere karadan, havadan hayatı zehir ediyoruz. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 21\'inci gününde, PKK/PYD\'nin saklandığı Eşkan bölgesinde önemli hedefler imha edilmiştir. Jetlerimizin muazzam desteğiyle, kuzey-batı hattındaki Kırıkhan- Hassa- Deli Osman bölgesinin 56 kilometrelik bölümünde denetim sağlanmıştır. İlk defa derinlemesine ilerleme kaydedilmiştir\" diye konuştu.

\'TERÖRLE MÜCADELENİN BİR DOĞASI VAR\'

Afrin\'den peş peşe gelen şehit haberlerinin derin hüzne neden olduğunu belirten Bahçeli, harekat sırasında kırıma uğrayan helikopterin düştüğü anda yaşanan patlamanın akıllara pek çok ihtimali getirdiğini söyledi. Bahçeli, \"Doçka saldırısından mı, yoksa teknik bir sorundan mı düştüğü, sanıyorum kısa zaman içinde netlik kazanacaktır. Terörle mücadelenin bir doğası vardır. Vatan savunmasının arzu etmesek de acı verici sonuçları doğmaktadır; ancak her şehit, Türk vatanının manevi semalarında ebedi ve manevi muhafızdır\" dedi.

\'HAİNE KAHRAMAN DİYORLARSA ABD İLE MÜTTEFİKLİK NASIL SÜRDÜRÜLECEK?\'

MHP Lideri Bahçeli, terör örgütü DEAŞ\'a karşı kurulan ve \'eften püften\' diye nitelendirdiği koalisyonun ABD\'li komutanının, Türkiye\'nin yanlış hesabı dolayısıyla kaygılandığını açıklamasına ilişkin şunları söyledi: \"Acaba yanlış bu sömürgeciye göre nedir? Yanlış hesabın mahiyet ve muhtevası nasıl izah edilecektir? Üstelik bu çürümüş, Türkiye\'nin PKK/PYD\'yle mücadelesini tuhaf buluyormuş. Hatta daha ileri giderek, \'Rakka\'yı IŞİD\'ten alan insanlar, hangi milliyetten, hangi inançtan olurlarsa olsunlar kahramandırlar.\' Komutan Funk, asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görmemiş, görmek istememiştir. Zira insan dedikleri, insanlık düşmanı insanlığın defolarıdır. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD\'yle müttefiklik nasıl sürdürülecektir? Eğer Türkiye ile ABD arasında görüş menzili sıfıra iner, diyalog kopar, temas kesilir, eller tetiğe giderse ve de siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden, sonuçlarını düşünen var mıdır? Biz düşünüyor, hesap ediyoruz. Ve de hiç kimseden korkumuz olmadığını Bozkurt duruşuyla Antalya\'dan ilan ediyoruz. Nedir bu çektiklerimiz? ABD özel kuvvetler askerlerinin, Menbiç\'te teröristlerle birlikte nöbet tutmaları, devriye gezmeleri rezilliktir, cinayettir, hıyanettir. Vatan evlatlarını hedef alan silahların menşei bellidir. Canilerin elinde bulunan uçaksavarların, tanksavarların, roketlerin, füzelerin, doçka ve havan toplarının hangi ülke tarafından hibe edildiği belirgindir.\"

\'ABD NAMLUYA MERMİ SÜRÜYOR\'

MHP Lideri Bahçeli, ABD\'nin teröristlerle suçüstü yakalandığını savunarak, Türkiye\'ye yapılan saldırıları teşvik ve tahrik ettiğini, en azından namluya mermiyi sürdüğünü söyledi. Bahçeli, \"Bu kin, bu nefret, bu husumet çok tehlikeli bir noktaya, sıcak çatışmaya doğru gitmektedir. Açık açık söylüyorum, Türk milletinin karşısında, PKK/PYD/YPG\'nin yanında ABD yerini almıştır. Stratejik ortağımız, NATO\'da yan yana durduğumuz ülke FETÖ başaramayınca, bu defa diğer terör örgütleriyle bir olmuş, düşman kampında buluşmuştur. Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır. Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık özelliğinin yok oluşunu ilan etmektir. Şayet ABD yanlıştan dönmez, tahrik, taciz ve terör tahkimatına devam ederse, durumunun tarifi düşmanca, duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır\" diye konuştu.

\'ABD SÖZÜNÜ HİÇ TUTMAMIŞTIR\'

ABD\'nin \'Mondros ve Sevr prizması\'ndan Türkiye\'ye bakışını \'skandal\' olarak niteleyen Bahçeli, \"Bu ülke hiçbir sözünde durmamıştır. Hiçbir vaadini tutmamıştır. Fırat\'ın doğusunu hainlere bırakmıştır. Menbiç\'e konuşlanmış, Türkiye\'ye gözdağı vermeye kalkışmıştır. Kabullenmediğimiz her dayatmayı bir yenisi izliyor, her oldu bittinin ardından bir yenisi geliyor. Bunu reddediyoruz, bu zilleti zelillere aynen iade ediyoruz. ABD\'nin gözetiminde, Menbiç\'ten Afrin\'e terörist kaydırıldığı da medyaya yansımıştır\" dedi.

\'ALIN PKK\'YI, VURUN CHP\'YE\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirileni de sürdüren Bahçeli, şunları söyledi: \"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne derse desin, nasıl kıvranırsa kıvransın, Afrin\'e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır. Hitamında da, Münbiç\'i insanlık mikroplarından ayıklamak boynumuzun borcudur. Unutulmasın ki, Menbiç\'te PKK/PYD durduğu müddetçe terör koridoru riski bertaraf edilmiş olmayacaktır. Afrin\'e girmeyin demek, PKK\'ya ellemeyin, PYD\'ye yanaşmayın, Türkiye\'ye saldırın demektir ve terör işbirlikçiliğidir. Peki, Afrin\'e girmeyeceksek, Zeytin Dalı Harekâtı\'nı niye başlattık? Dağda taşta terörist ararken, bunların kaçıp şehir merkezine sığınacağını, oradan da yeni kanlı eylemlerini planlayacağını Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Hadi bilmiyor olsun, bölgeyi tanıdığını her fırsatta ima ve ifade eden muhasebeci Kenan da mı bilmiyor? Musul\'da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkıyorsa dik dursun da görelim. CHP Genel Başkanı\'nın ağzından PYD/YPG\'yi terör örgütü olarak duyanınız oldu mu? Amasız, fakatsız terörle mücadeleye destek verdiğini, dua ettiğini göreniniz, öğreneniz bulundu mu? ABD\'ye bir çift sözü, biraz tepkisi işitildi mi? Alın PKK\'yı, vurun CHP\'ye.\"

\'BÖN BÖN YÜZÜMÜZE BAKARLAR\'

Şemsi Tebrizi\'nin \'Otunu, suyunu bilmediğin gönüllerde koyun gütme. Yoksa kaçıracağın keçilere çobanlık yapamazsın\' sözünü hatırlatan Bahçeli, Kılıçdaroğlu\'nun halinin bu sözün özeti olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

\"PYD\'ye, YPG\'ye, YPJ\'ye sırtını yaslamak da böyle bir şeydir. Bunları söyledik diye fikir ve ülkülerimize çağ dışı diyenler doğrudur; zira ülkülerimiz çağlar açtı, çağlar kapattı, nitekim çağlar bizden çok ama çok geride kaldı. Kızılelma desek, kilosunun ne kadar olduğunu, nerede alınıp satıldığını sorarlar. İlayı Kelimetullah desek saf saf değil, bön bön yüzümüze bakarlar, birdenbire orak çekiçli günlerini hatırlayıp derin bir ah çekerler, dertli bir of derler. Bunlar ki, anca falanımıza filan olurlar, unutmayın, kafamızı çevirdiğimizde yalan olup kurumuş yaprak gibi savrulup giderler.\"

MHP\'nin Antalya kampı, Genel Başkan Devlet Bahçeli\'nin konuşmasının ardından sona erdi.

Mahir Ünal: Bölgedeki maşalarınızı dün nasıl darmadağın ettiysek, bugün de ederiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye\'de terör örgütü PKK/YGY\'ye silah yardımı yapanlara seslenerek, \"8 bin kilometre öteden gelip, bu toprakları bir gözyaşı toprağına, bir ölüm ve ateş çukuruna dönüştürmek isteyenler şunu bilsinler ki; bu bölgedeki maşalarını dün nasıl darmadağın ettiysek, bugün de darmadağın ederiz, bertaraf ederiz\" dedi.

Mahir Ünal, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Uzman Çavuş Muammer Gürocak\'ı, Kahramanmaraş\'taki evinde ziyaret etti. Gürocak ve ailesiyle sohbet eden Ünal, daha sonra Göksun ilçesine geçerek partisinin yeni seçilen ilçe başkanı Ufuk Ünal ile yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Mahir Ünal, Türkiye\'nin Zeytin Dalı Harekatı ile NATO\'nun güney sınırlarını, yine NATO üyesi olan ABD\'nin desteklediği terör örgütünden koruduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Amacı olan şu ki, koruduğumuz güney sınırlarını yine bir NATO müttefiki olan, NATO\'nun en büyük müttefiki olan ABD\'nin desteklediği bir terör örgütünden, NATO\'nun güney sınırlarını koruyoruz. Böyle bir tuhaflıkla karlı karşıyayız. NATO\'nun müttefiki güçlü bir orduyla Türkiye Cumhuriyeti bu sınırları korurken bir de bakıyorsunuz ki ABD çıkıp \'Biz sınır güvenlik birimi oluşturacağız\' diyor. Kimden oluşturacaksınız, oradaki PKK\'nın Suriye kolu olan PKK\'nın uzantısı olan ve PKK\'nın da Suriye kolu olduğu da defalarca ispat edilmiş olan \'PYD, YPG ile bunu yapacağız\' diyor. Sonra Türkiye\'nin kararlılığını görünce bundan vazgeçiyorlar. Diyor ki \'Biz iç güvenlik birimi oluşturacağız. Sonra yine Türkiye\'nin kararlılığını görünce yine bundan vazgeçiyor.\"

Dün ve bugün 2 Afrin gazisini ziyaret ettiğini ve askerlerden bir an önce iyileşip tekrar cepheye dönmek istediklerini duyduğunu ifade eden Mahir Ünal, Muammer Gürocak ile arasında geçen diyolğu anlattı. Ünal, \"Özellikle şimdi ziyaret ettiğimiz gazimiz bir şey söyledi. Bu çok önemliydi benim için. \'Biz, bu milletin duasını cephede üzerimizde hissediyoruz. Bu milletin duasıyla Allah\'ın bizi ne kadar koruduğunu orada hissediyoruz. 1 metre yanımda el bombası patladı ve ben yere kapaklandım hamdolsun herhangi bir yara almadan kurtuldum\' dedi\" diye konuştu.

Türk Milletinin Çanakkale Savaşı\'nı, Kurtuluş Savaşı\'nı ve Sarıkamış\'ı yaşamış bir millet olduğunu ifade eden Mahir Ünal, \"Bunlar bizi ölümle korkutup, bizi savaşla korkutup topraklarımızı ele geçireceklerini, Türkiye\'yi böleceklerini zannediyorlar. Biz, onlara şunu hatırlatmak isteriz. Şehit Musa Özalkan kardeşimiz ne demişti, \'Biz aşkı, vatanı için canını feda edenlerden öğrendik\' demişti. Biz, aşkı, vatan söz konusu olduğunda, toprağımız, bayrağımız, devletimiz söz konusu olduğunda bu ülke için can vermeyi aşk biliriz, bunu böyle bilsinler. Ve buradan bu vatanı korumak için ölümü aşk bilen 80 milyon insan olduğunu bilsinler, ona göre karşımıza çıksınlar. 10 bin kilometre öteden gelip, 8 bin kilometre öteden gelip bu topraklar bir gözyaşı toprağına, bir ölüm ve ateş çukuruna dönüştürmek isteyenler şunu bilsinler ki, bu bölgedeki maşalarını, bu bölgedeki kuklalarını, bu bölgedeki nifakçılarını, bu bölgedeki hainlerini ve işbirlikçilerini dün nasıl darmadağın ettiysek, bertaraf ettiysek, bugün de darmadağın ederiz, bertaraf ederiz. Bunu bilerek hareket etsinler\" diye konuştu.

\'RAKKA\'DA PYD İLE DEAŞ\'IN KARDEŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK\'

Bugün Türkiye\'nin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ülkelerin Türkiye\'nin üzerine teröristleri gönderdiğini ifade eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bugün artık savaş, ülkeler arasında olmuyor. Bugün artık savaş, terör örgütleriyle o ülkelerin hedef aldığı ülkeler arasında oluyor. Ama şunu unutmasınlar, o terör, yarın döner onları vurur. Terörle terör temizlenmez. Rakka\'da ne gördük, PYD ile DEAŞ\'ın kardeş olduğunu gördük. Madem siz DEAŞ\'la mücadele ediyorsunuz, niye Rakka\'da DEAŞ\'ın elini kolunu sallayarak gitmesine müsaade ettiniz? Cuma günü kamuoyuyla paylaştık. PYD ellerindeki 400 tane DEAŞ\'lı teröristi serbest bıraktı. Niye, Türkiye\'ye karşı savaşmak şartıyla ellerindeki teröristleri serbest bıraktılar. Kardeşlerim oyun belli, mücadele belli. Hedef, bu milletin birliği ve beraberliği. Biz, içeride birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayacağız. Şimdi bunlar ÖSO\'ya niye saldırıyorlar biliyor musunuz? \'ÖSO ile birlikte eğer orada Türk ordusu mücadele etmezse, şehit sayımız daha fazla olur da içeride biz biraz daha fazla kara propaganda yapamaz mıyız acaba.\' Ama bilmedikleri bir şey var. Biz Çanakkale\'yi yaşadık, Kurtuluş Savaşı\'nı yaşadık, Sarıkamış\'ı yaşadık. Biz, bu toprağın her bir zerresini, her bir taşını korumak için 12 Şubat\'ı yaşadık. Ve biz, 15 Temmuz cehenneminden geliyoruz. Asker kılıklı, asker üniforması giymiş teröristlerin tanklarla, helikopterlerle, uçaklarla üzerimize bomba yağdırdığı bir geceyi yaşadık. Bizim birliğimizi beraberliğimizi onlar bozamadı da üç beş terörist mi bozacak zannediyorlar.\"

Hasta yatağında 7 yıl sonra tekrar gelen mutluluk

MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde 46 yaşındaki Şaban Kargı, aniden felç geçirip, yatağa bağımlı hale gelen 7 yıl önce boşandığı eşiyle hasta yatağında yeniden nikahlandı. Çift büyük mutluluk yaşadı.

Manisa\'daki bir palet fabrikasında işçi olarak çalışan Şaban Kargı, 7 yıl önce, 23 yıllık eşi 44 yaşındaki Sevcan Yamaç\'tan boşandı. 20 yaşındaki bir oğlu bulanan Sevcan Yamaç, geçen ay aniden felç geçirip, yatağa bağımlı hale geldi. Kargı, kavgalı olarak boşandığı eşinin yatağa bağımlı hale geldiğini öğrenince, destek olmak için soluğu yanında aldı. Kargı, çocuğunun annesinin başından biran olsun ayrılmayıp, ona destek olmaya başladı. Eski günleri de yad eden ikili, tekrar evlilik kararı aldı. Kargı, boşandığı eşiyle tekrar evlenebilmek için Yunuesmre Belediyesi Evlendirme Memurluğu\'na başvurup, gün aldı. Sevcan Yamaç\'ın yatağa bağımlı olması nedeniyle nikah Hafsa Sultan Mahallesi\'ndeki evinde nikah memuru Meral Tuna tarafından kıyıldı. 7 yıl sonra tekrar hayatlarını birleştiren çift büyük mutluluk yaşadı. İkinci baharını yaşadıklarını vurgulayan Şaban Gargı, \"23 yıllık evliyiz. 2011 yılında bir tartışma nedeniyle boşandık. Şimdi ikinci kez nikah kıymaya karar verdik. Eski günleri hatırladıkça bir araya gelme ihtiyacı hissettik. Eşimi ölünceye kadar seveceğim\" dedi.

Felç nedeniyle yatağa bağımlı yaşamak zorunda olduğu için zor günler geçiren Sevcan Yamaç da \"1 aydır felçliyim. Eşimle tekrar evlendiğim için mutluyum. Eşimi seviyorum\" diye konuştu.

Büfeden sigara ve içki çalan hırsızlar yakalandı

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde bir büfeden sigara ve içki çalan iki kardeş yakalandı.

Önceki gece, Erenler Küpçüler Mahallesi\'nde bulunan bir büfenin camını kırıp içeri giren hırsızlar sigara ve içki çaldı. D.G. (16) ve ağabeyi O.G.(17) çaldıkları sigara ve içkilerle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Emniyette sorguya alınan 2 kardeşin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu belirlendi. A.G ve O.G adliyeye sevk edilirken gazetecilere, \"İyi çek iyi, nasılsınız gençler?\" dedi.

