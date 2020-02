DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ANNELER GÜNÜ\'NDE, 24 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, 3 KİŞİ İÇİN 15\'ER YIL HAPİS İSTENDİ

İZMİR\'den Muğla\'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giden 24 kişinin can verdiği midibüs kazasıyla ilgili soruşturmasını tamamlayan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırladı. İddianamede, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, \'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir\'den geçen 13 Mayıs\'ta, Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, kadın ve erkeklerin bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan Armağan Sertbaş yönetimindeki tur midibüsü, Muğla- Marmaris Karayolu\'nun Sakar Geçidi\'nde, keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden alt yola savrulan midibüs, bir otomobilin üzerine düştü. Kazada 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrasında midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapan bilirkişi, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti raporunda, sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması kaza nedeni olarak gösterildi. Raporda ayrıca, midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş\'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusuru bulunmadığı belirtildi.

İDDİANAMEYE GÖRE ARAÇ SAHİBİ VE TUR OPERATÖRLERİ SUÇLU

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın hazırladığı ilk iddianamenin, daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilen turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkındaki kararın kesinleşmemesi nedeniyle, ek bilirkişi raporu alınması için iade edildiği öğrenildi.

Savcılığın ikinci kez aldırdığı bilirkişi raporunda ise Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemelerinden dolayı kusurlu bulundu. Bunun sonrasında iki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılık, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, \'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Görüntü Dökümü

-----------------(ARŞİV)

-Kaza yerinden görüntüler

Taylan YILDIRIM- Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-

==================================================

(ÖZEL)

2)ZEYTİNDE BİLİNÇLİ HASAT, REKOLTEYİ ARTTIRDI

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, bu yılki zeytin hasadı döneminde uygulanan yeni ve teknolojik toplama teknikleri ile geçmiş yıllara göre daha fazla verim elde edildi. Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, “Ağacı dövüyor gibi sırıkla yapılan silkme filizlere zarar veriyor ve bir sonraki yıl verimi düşürüyor. Zeytin hasadının bilinçli yapılması, hem kaliteyi hem de rekolteyi arttırdı\" dedi.

Edremit Körfezi’nde bulunan yaklaşık 13 milyon zeytin ağacından, hastalık ve zararlılara karşı zamanında mücadelenin yanı sıra, iyi hava koşulları nedeniyle yüksek verim alındı. Zeytin üreticisinin de bilinçli hasat yapıp, zeytin ağacına zarar vermeyecek yöntemlerle hasat yapması hem yağın kalitesini, hem de rekolteyi arttırdı. Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, Edremit’te geçen sezon 6-7 bin ton olan zeytinyağı rekoltesinin 10 bin tona çıktığını belirterek, “Balıkesir il genelinde 25 binden, 34 bin 500’e, Türkiye genelinde ise 180 binden şuan için 287 bin tona yükseldi. Hasat tamamlandığında bu rakamın 300 bin ton civarına ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakamlar Türkiye tarihinin en yüksek rakamları ve rekorudur. Yeni dikilen zeytinlerin yanı sıra üreticinin bilinçlenmesi de büyük etki sağlamıştır. Bu sene ki mahsuller hem daha iri ve verimli hem de yağ kalitesi ve alınan yağ miktarı daha yüksek oldu. Üreticinin ağacına bakması ve zeytin ağacına zarar vermeden hasat yapmasının bu rakamlarda büyük önemi varö diye konuştu. Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, zeytin ağacına dövmek yerine hasat makinelerinin kullanılmasının verimi olumlu şekilde arttırdığına dikkat çekti. Bilinçli hasat yapılmasıyla zeytinde var-yok yılı tabirinin ortadan kalktığını belirten Diker, bu sezonki zeytin rekoltesinden üreticilerin memnun olduğunu söyledi.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çalışmalarıyla, zeytin ağacı sayısında ciddi artış olduğunu ifade eden Diker, ağaç sayısının 100 milyondan 170 milyona ulaştığını açıkladı. Diker ayrıca, Türkiye’nin bundan sonra zeytinyağı üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus ile birlikte ilk 5 içerisinde yarışacağını söyledi.

Yaşı küçük ağaçlar büyüdükçe rekoltenin de buna bağlı olarak arttığını belirten Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, şunları söyledi:

\"Tabi sadece ağaçlar ile ilgili değil rekolte artışı. Hava şartlarından hasat şekline kadar etkileyen bir süreç var bunu. Özellikle sırıkla zeytin silkme rekolteyi ciddi şekilde etkiliyor ve ‘var ve yok yılı’ denen bir süreç oluşuyordu. Sırıkla dallara vurularak zeytinin toplanması gelecek sene zeytin verecek filizlere, sürgünlere zarar veriyordu. Ağaç filizleri yenilemek için meyve veremeyecek duruma geliyor, verirse de küçük taneler oluşuyordu. Zeytin hasadının bilinçli yapılması, filizlere sürgünlere zarar verilmemesi hem kaliteyi, hem de rekolteyi arttırdı. Her sene verim alınabilir duruma geldi. Ağaçların budanması da verimi olumlu yönde etkiliyor. Daha sık aralıklarla meyve elde ediliyor ve hasatta kolaylaşıyor.ö

TARİŞ’e bağlı 76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk ise bu sezon zeytin hasat döneminin verimli geçtiğini ve zeytinlerin yere dökülmeden ağaç üzerinden toplanmasıyla kaliteli yağlar elde edildiğini söyledi. Bilinçli yapılan hasat ile zeytin ağaçlarının zarar görmediğini ve ürün kalitesinin de arttığını anlatan Öztürk, “Fabrikamızda sıktığımız zeytinlerin yüzde 75\'inden, yemeklik olarak kullanılan ortalama 0,4-0,8 dizyem sızma yağ elde edildi. Zeytin hasadında var ve yok yılı tabiri artık ortalamaya döndü. Her yıl belli bir verim elde edilmekte. Üreticiler bakımını, gübrelemeyi yaptığında, zeytin sineğine karşı ilaçlama da zamanında yapıldığında rekolte de artmakta. Daha kaliteli yağlar elde edilmekte. Özellikle bu yıldan itibaren, makine ile yapılan zeytin hasadı arttı. Bu şekilde yapılan hasat maliyeti düşürmenin yanı sıra zeytinyağı kalitesini de arttırmaktaö dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Zeytin hasadından detaylar.

-Ali Yılmaz Diker röp.

-Hasat detayları.

-Emrah Öztürk röp.

-Zeytin işleme ve yağ detayı.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

4 dakika. 261 MB.

=======================================================

3)KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ İÇİN ÖZEL ARAMA EKİBİ KURULDU

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde özel rehabilitasyon merkezinden kaçan 53 yaşındaki zihinsel engelli İsmail Şengün\'ün bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Yenişehir ilçesinden getirilip 5 aydan bu yana İnegöl ilçesi Karalar Mahallesindeki özel rehabilitasyon merkezinde tedavisi devam eden yüzde 50 zihinsel engelli İsmail Şengün, önceki gün saat 17.00 sıralarında binanın arka kapısından çıkarak Halhalca Mahallesi istikametine yürüyerek izini kaybettirdi. Bir süre sonra rehabilitasyon merkezindeki görevliler Şengün\'ü binada aramaya başladılar. Binada yapılan aramalardan sonuç alınamayınca güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemelerde Şengün\'ün kaçtığı tespit edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rehabilitasyon merkezinin çevresinden başlayıp çevrede arama çalışmaları başlattı. 7 saat boyunca yakın köylerde arama yapan Jandarma ekipleri engelli Şengün\'e ulaşamayınca AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı\'ndan destek istediler. Aramalara gönüllü kuruluş İnegöl İNDAK ekibi de katıldı.

30 KİŞİLİK EKİP

Kayıp Şengün\'ü arama çalışmaları Jandarma ekipleri, Bursa AFAD, Köpek Timi ve İNDAK olmak üzere 30 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timinde yer alan Barut isimli arama köpeği, zihinsel engelli Şengün\'ün rehabilitasyon merkezindeki yatağının çarşafını koklayıp aramaya başladı. Ekipler gece boyunca aramaları sürdürdüler. Halhalca, Sungurpaşa, Çavuşköy, Karalar, Akhisar ve Boğazköy mahallelerinden geniş kapsamlı yapılan aramalar sürüyor. Bu arada, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ısıya duyarlı drone ile aramalara katılıyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

Gece ve gündüz arama görüntüleri

Engellinin merkezden kaçış anı (Güvenlik kamerası)

Detaylar

BURSA/DHA

======================================================

4)CEZAEVİNDE HAREKATI PROTESTO İÇİN AÇLIK GREVİ YAPAN HDP\'Lİ VEKİL VE BAŞKANLARA DİSİPLİN CEZASI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlatmış olduğu, \'Zeytin Dalı\' harekatını protesto etmek için Kocaeli 1 nolu F tipi Cezaevi\'nde 3 günlük açlık grevi yapan, HDP milletvekilleri Selma Irmak, Çağlar Demirel, Gülser Yıldırım, Burcu Özkan Çelik, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanarak, Tunceli eski Belediye Başkanı Edibe Şahin ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel\'in de aralarında bulunduğu 22 kadın tutuklu ve hükümlüye 1 ve 3 ay arasında değişen disiplin cezaları verildi. Kocaeli 1 nolu F tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'nda aralarında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, milletvekilleri Selma Irmak, Çağlar Demirel, Gülser Yıldırım, Burcu Özkan Çelik, Tunceli Belediyesi eski Başkanı Edibe Şahin, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak\'ın da bulunduğu 22 tutuklu ve hükümlü kadın, \'Zeytin Dalı\' harekatını protesto etmek için 24-25 Ocak tarihlerinde 3 günlük açlık grevi başlattı. Adalet Bakanlığı\'na yazdıkları dilekçe ile açlık grevine başladıklarını bildiren ve getirilen yemekleri almayan 22 kişi hakkında Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Haklarında soruşturma başlatılan 22 kişiye savunma yapmaları için de 25 Ocak günü tebligat yapıldı.

Soruşturma kapsamında disiplin kuruluna yazılı ve sözlü savunma veren 10 tutuklu ve hükümlü, Afrin operasyonunu protesto etmek amacıyla 3 günlük açlık grevi başlattıklarını söyledi. Disiplin Kurulu kararında, 11 tutuklu ve hükümlünün Kürtçe ifade vermek istemeleri nedeniyle beyanlarının tutanağa geçirilmediği, bir hükümlünün ise savunma yapmadığı ifade edildi.

DİSİPLİN KURULU: ÖRGÜTSEL DAYANIŞMA

Disiplin Kurulu Başkanlığı\'nca yapılan değerlendirmede, ceza infaz kurumunda sol terör örgütü hükümlülerinin toplu halde örgütsel dayanışma ve protesto amacıyla açlık grevi eylemi gerçekleştirdikleri belirtilerek, hükümlülerin dilekçelerinde gerekçeler öne sürerek yaptıkları eylemi meşrulaştırmaya çalıştıkları ifade edildi. Tutuklu ve hükümlülerin dağıtılan yemekleri almadığına dair tutulan tutanaklar ve açlık grevine başladıklarını belirttikleri dilekçeleri ile eylemi fiilen gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı belirtilen kararda, hükümlü tuluklulara sabit olan eylemleri gereğince disiplin cezası verilmesi gerektiği kaydedildi.

DİSİPLİN CEZASI

Disiplin Kurulu kararında, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, HDP milletvekilleri Burcu Özkan, Çağlar Demirel, Selma Irmak ve Gülser Yıldırım, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve Tunceli eski Belediye Başkanı Edibe Şahin\'in de aralarında bulunduğu 10 kişiye açlık grevi eylemini ilk defa gerçekleştirmeleri nedeniyle alt sınırdan bir ay bazı etkinliklere katılmaktan alıkonulma cezası verildiği belirtildi. Kararda, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel\'in de aralarında bulunduğu 12 kişiye ise, tekrar etmiş oldukları açlık grevi eylemi nedeniyle üç ay süre ile bazı etkinliklere katılmaktan alıkonulma cezası verildiği kaydedildi. Kararda, verilen disiplin cezasının 22 tutuklu ve hükümlüye tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde İnfaz Hakimliğine, İnfaz Hakimliği kararının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi\'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Felat BOZARSLAN-DİYARBAKIR)

======================================================

(YENİDEN)

5)MEHMETÇİK İÇİN DUA OKUYAN HAFIZ MURAT, İZLENME REKORU KIRIYOR



İSTANBUL\'da yaşayan Hafız Murat (57), Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için okuduğu dua ve Türk Sanat Müziği şarkılarının yer aldığıyla görüntüleriyle sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekorları kırıyor.

İstanbul\'un Fatih ilçesinde yaşayan, 2,5 yaşındayken salıncaktan düşmesi sonucu görme yetisini kaybeden Hafız Murat, çocuk yaşlarında medrese eğitimi gördükten sonra musiki eğitimi aldı. 1975 yılında ilk kasetini çıkaran Hafız Murat, bu yıllarda müzik piyasasında aktif bir şekilde stüdyo çalışmaları yapıp konserler verdi. 1989 yılında evlenen ve çalışmalarına ara veren Hafız Murat, artık sevenleriyle sosyal medyadaki yüklenen videolarla buluşuyor. Din eğitimi konusundaki tecrübelerini bir araya geldiği ortamlarda sevenlerine aktaran Hafız Murat\'ın, Kuran-ı Kerim okuduğu ve sanat, halk müziği konusunda eserler icra ettiği videoları sosyal medyadaki hesabında takipçileriyle paylaşılıyor. Facebook, instagram ve Twitter\'da her gün çok sayıda sayfa tarafından paylaşılan Hafız Murat\'ın videoları tıklanma ve paylaşım rekoru kırıyor.

Hafız Murat, Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı\' harekatındaki askerlere ettiği duaların ve icra ettiği şarkıların sosyal medyada bir anda patladığını ifade ederek, \"Musikiyle tanışma yaşım 7-8 yaşlarında. 14 yaşında müzik piyasasına girdim. Bazı kesimler bunu yeni fark etti zannediyorum. Sosyal medyada benim dinleyicilerim çok fazla ama bu ezanımla, bu Yemen türküsü ile birden bire reyting yaptı. 2-3 günde milyonlara ulaştığı için benim öğrencilerim bunu yapıyorlar. Musiki yönüm benim geniş kapsamlı, ben ses sanatkarıyım bütün yöre türküleri, şarkıları aranjmanları işte Kuran-ı Kerim olsun mesleğimle ilgili ezan olsun, mevlit olsun, ilahi ve kasideler olsun, nad-ı şerifler olsun hatta ve hatta cem evlerinde semaha kadar gidiyorum. Yani müzikle çok geniş kapsamda ilgilenip, hem de çok seviyorum\" dedi.

Dini ve müzik alanında eğitim verdiğini ifade eden Hafız Murat, \"İşimi bilerek yapıyorum. Yüzlerce, binlerce insana eğitim veriyorum. Hem tasavvuf dalında, ezan olsun, mevlidi şerif olsun, Aşk-ı şerifler olsun, ilahi ve kasideler olsun, sanat müziği olsun, halk müziği olsun, kim benden ne isterse alabiliyor. Diyanete iç eğitim hocalığı yapıyorum. Mesela resmi olmamakla beraber arkadaşlarımla meşgul oluyorum. Saygı değer üstatları dinlemeyi, söylemekten çok dinlemeyi de çok severim. Mesela İzzet Altınmeşe, Belkıs Akkale\'yi dinlerim. Arif Sağ, Muazzez Abacı buldum mu dinlerim. Yani profesör insanları dinlerim\" diye konuştu.

İnsanlar hatırlatmadığı sürece görme engeli olduğunun farkında bile olmadığını belirten Hafız Murat, şöyle konuştu:

\"Hiç farkında bile değilim. Ütümü yaparım, yemeğimi yaparım, çayımı yaparım, misafirime hizmet ederim. Çocuklarımla meşgul olurum. Amalığım toplum tarafından sorun olarak karşıma getirilmese hiç farkında bile olmuyorum. 2,5-3 yaşında salıncaktan düşmüşüm. Ondan sonra beyin ameliyatı olmuşum. Bu şekle gelmişim. Çok şükür rahatım. Maçlara bile giderim, futbol fanatikliğim var. Maça gidiyorum. Maçı takip edip geldikten sonra benle beraber seyredenlere maçın detaylarını anlatıyorum. Yani görenlerden daha iyi yaşıyormuşum demek.\"

Hafız Murat, bir araya geldiği vatandaşların kendisini çekip sosyal medyaya yüklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Projem devam ediyor. Musiki alanda çok hızlıyım, çok iyiyim, çok iddialıyım. Öğrenci yetiştiriyorum. Çok iyi gidiyorum. Yeni yeni bestelerim oluyor, güftelerim oluyor. Benim hem solistliğim bunun yanında şefliğim, bunun yanında bestekarlığım var. Sosyal medyaya çok önem vermiyorum. Dinleyicilerim ilgileniyor. Profesyonelce atılmış, okunmuş bir şeyler değiller onlar. Tabi dost meclislerinde yaptığımız şeyler. İstemiyorum aslında ama yapıyorlar tabi. Benim kendi sayfam da var tabi. Sosyal medyada takipçilerim. Reklam yapmayı fazla da sevmiyorum. Onun için sadece kasetlerim, CD\'lerimi sorarlar bana bazı programlarda onu bile söylemekten itina ediyorum.\" 3 çocuk babası Hafız Murat, son günlerde Sakarya\'nın Kocaali ilçesinde Karadeniz sahilindeki yazlığında dinleniyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yemen türküsünü söylemesi

-Röportaj

-Evinde çekilen görüntüler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) -

==========================================================

6)İSTİNAF MAHKEMESİ, CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA İKİ SANIĞA FARKLI CEZAYI BOZDU



DİYARBAKIR\'da, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanıklardan M.Ç.\'ye verilen 30 yıl, ile A.T.\'ye verilen 17,5 yıl hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4\'üncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Mahkeme kararında, aynı suçu işleyen sanıklardan birine 30 yıl, diğerine 17,5 yıl ceza verilmesinin yasaya aykırı olduğunu, her bir sanığın işlediği suçtan ayrı olarak, diğerinin eylemine de katıldığını, 2 sanığın çocuk üzerinde ortak hakimiyet kurup, suçu işlediğini belirtti. Mahkeme, sanık A.T. hakkında \'basit cinsel istismar\' suçundan verilen 17,5 yıl cezanın bozulmasına ve hakkında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi. Merkez Bağlar ilçesinde 26 Eylül 2015 tarihinde bir binanın çatısına çıkan 16 yaşındaki kız çocuğu B.S. intihar etmek istedi. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı ikna edip aşağı indirirken, B.S. götürüldüğü Çocuk Şube Müdürlüğü\'nde başından geçenleri polise anlattı. İfadesinde 2 kişinin cinsel istismarına uğradığını söyleyen B.S., koruma altına alınırken, gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden şüpheliler M.Ç. (25) ile A.T. (24) tutuklandı. Dicle Üniversitesi\'ne sevk edilen mağdurun vücudunda yaralanmalar ve cinsel istismar bulguları tespit edildi. Soruşturmanın sonunda sanıklar hakkında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 36\'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEME: ÇOCUK KENDİ NAMUSUNA İFTİRA ATAMAZ

Yargılamayı yapan Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, mağdura cinsel istismarda bulunan sanık M.Ç.\'nin \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 30 yıl, A.T.\'nin ise \'çocuğun basit cinsel istismarı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 17,5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

MAĞDUR AVUKATI KOLUMAN: AYNI CEZAYI ALMALILAR

Kararın açıklanmasının ardından mağdur avukatı Gazal Bayram Koluman, \'çocuğun basit cinsel istismarı\' suçundan 17.5 yıl hapis cezası verilen sanık A.T.\'nin de \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'ne istinaf başvurusu yaptı. Sanık M.Ç.\'nin çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu, A.T.\'nin ise daha profesyonel yaklaşıp, delil bırakmayacak şekilde istismarda bulunduğunu ifade eden Koluman, A.T.\'ye \'basit cinsel istismar\' suçundan ceza verilmesinin yasaya aykırı olduğunu savundu. Sanık A.T.\'nin de \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan cezalandırılmasını istedi.

4\'ÜNCÜ CEZA DAİRESİNDEN EMSAL KARAR

İtirazı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4\'üncü Ceza Dairesi, \'çocuğun basit cinsel istismarı\' suçundan cezalandırılan A.T.’nin, diğer sanık M.Ç. ile birlikte fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduğunu ve \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, kararı bozdu. İki sanığın aynı mekanda, birbirlerini takiben eylemlerini gerçekleştirdikleri ve her bir sanığın bizzat işlediği eylemden ayrı olarak diğerlerinin eylemine de katıldığı belirtilen kararda, \"Sanıkların birbirlerinin eylemine katıldığının oluşa uygun şekilde kabul edildiğinin anlaşılması karşısında, sanık A.T. hakkında \'Birden fazla kişi tarafından birlikte ve zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan hüküm kurulması gerekirken, gerekçesiz şekilde \'çocuğun basit cinsel istismarı\' suçundan hüküm kurulması nedeniyle hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi\" denildi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) -

==========================================================

7)MERSİN\'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

MERSİN\'de DEAŞ terör örgütü yapılanması içerinde, örgütün infaz biriminde yer aldığı iddia edilen 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, DEAŞ terör örgütünün Irak ve Suriye\'de hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaçak yollardan Türkiye\'ye giriş yapan örgüt üyelerinin tespitine yönelik olarak çalışma yaptığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda, örgüt yapılanması içerinde, infaz biriminde yer aldığına dair hakkında ifade ve teşhisler bulunduğu tespit edilen 3 kişinin belirlenmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon ile Erdemli ilçesinin Tömük Mahallesi\'nde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------

Operasyon hazırlık yapan jandarma ekipleri

Ekipler araçlara binerken

Araçların hareket etmesi

Jandama Komutanlığı\'ndan çıkan araçlar

Operasyon anı

Görevliler kapıda beklerken

Ekipler eve girerken

Zanlılar gözaltına alınırken

(BOYUT:67,19 MB) (SÜRE: 1,05 DK)

( Haber-Kamera: MERSİN; (DHA)

=====================================================