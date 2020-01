DHA YURT BÜLTENİ-8

1))BAKAN SOYLU: BÜTÜN DÜNYA BİR ARAYA GELSE PYD VE PKK\'YI KORUYAMAYACAKLAR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afrin\'den Kandil\'e kadar olan hattın temizlenmesi ve 3.5 Suriyelinin kendi topraklarına dönmesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri\'ne de tepki gösteren Soylu, \"Amerika 3.5 milyon ve topraklarından ayrılan 8.5 milyon insan için bir kelam etti mi? Hiçbir destek ortaya koydu mu? Ama, PYD ve PKK için her tarafını yırtıyor. Nasıl korurum, nasıl muhafaza ederim. Bütün dünya bir araya gelse PYD\'yi de PKK\'yı da koruyamayacaklar.\"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya\'da, Selçuklu Kongre Merkezi\'nde Ak Parti tarafından düzenlenen İç Anadolu bölgesindeki Ak Partili büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının yer aldığı \'Yerel Yönetimler İç Anadolu Bölge Toplantısı\'na katıldı.

BAŞBAKAN:AK PARTİ DIŞINDA TÜRKİYE\'Yİ KUCAKLAYAN SİYASİ KADRO MEVCUT DEĞİL

Başbakan Binayı Yıldırım da, toplantıya video konferans sistemiyle katılıp, belediye başkanlarına seslendi. Başbakan Yıldırım, Ak Parti dışında Türkiye\'yi kucaklayan bir siyasi kadro olmadığını belirterek, \"Bugün ne yazık ki, AK Parti dışında milletin meselelerine sahip çıkan, vatandaşına, hukukuna sahip çıkan başka bir siyasi oluşum yok. Ak Parti dışında Türkiye\'yi kucaklayan siyasi bir kadro mevcut değil. Bizim belediye başkanları kadar Türkiye\'nin her köşesinde onlarla buluşan yok. Bizim derdimiz her zaman milletin derdidir.\"dedi.

BAKAN: REZİDANSLARDA SİYASET YAPANLAR TARİHİN KARANLIKLARINDA YERİNİ ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuşmasında, seçimlere 1 yıl kaldığını, siyasetin sokaklarda ve milletin yanında yapıldığını ifade etti. Soylu,

\"Ak Parti siyaseti rezidanslarda yaparak bu noktaya gelmedi. Ak Parti siyaseti yalnız olan insanlara el uzatarak bu noktaya geldi. Rezidanslarda siyaset yapanlar tarihin dip noktalarında, tarihin karanlık noktalarında yerini aldılar. \" dedi.

BELEDİYELERDEN TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAYNAK AKTARILIYORDU

Bakan Soylu, terörü bitirmek için terörün lojistik, finansman ve dışarıdaki bağlantılarını da ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti. Soylu, şunları söyledi:

\"İçeride terör girişimlerini durdurabilmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalıştır. Terörü finansman açısından, terörü lojistik açıdan, terörü özellikle dışarıdaki bağları açısından ortadan kaldıramadan teröre bitire bilmek mümkün değil. Amerika\'nın, Avrupa ülkelerinin niçin direndiğini zannediyorsunuz. Kandil\'den, Afrin\'e kadar olan hatta, hatta İran’dan, sınırlarımıza kadar olan hatta terör örgütlerinin, parayı, lojistik gücü nereden bulduğunuzu zannediyorsunuz. Merkez bankalarından mı? Elbetti hayır. Bir taraftan buradan sizin millete harcadığınız, millete hizmet olarak sunduğunuz kaynaklardan belediyelerden terör örgütlerine aktarılıyor. 2.3 milyar kayyumlara geçtikten sonra yapılan yatırımın toplam miktarı. 800 milyon esnafa ödenen sadece borcu, sadece 6 bin 783 kilometrekare sıcak asfalt yapıldı. Yine ifade etmek isterim ki, sadece bin 707 kilometre içme suyu, bazı şehirler içme suyu ve kanalizasyon yokken . Demek ki parayı doğru yerde kullanırsanız, parayı teröre aktarmazsanız, bu ülkede hizmeti milletin ayağına götürmek isterseniz, bunu hiç belediyecilik yapmayan, ama sadece kendine görev verildiği için yapabilecek kaymakamlara yapabilme şansına sahip olursunuz. İşte terörle mücadelenin ortaya koymuş olduğu en önemli mesajlardan bir tanesi budur. \"

KANDİLİ BİTİREMEZSENİZ, DİYARBAKIR\'DA \'HÜR\' OY VEREBİLME KABİLİYETİNİ ORTAYA KOYAMAZSINIZ

Soylu, Kandil\'deki terörün bitirilmesi gerektiğini belirterek, \"Türkiye kendi sınırlarının dışında, kendisine gelen tehditlere bertaraf edebilecek anlayışına engel olamazsa, Türkiye\'deki terörle mücadele tekrar eder durur. Kandili bitiremezsiniz, Diyarbakır\'da hür oy verebilme kabiliyetini ortaya koyamazsınız. Derdimiz ondandır. Kandil bitirmelidir, tavsiye edilmelidir dememizin nedeni, ülkemizdeki özgürlük ve demokrasi kat sayısının yükselmesidir. Derdimiz budur. \"diye konuştu.

TÜRKİYE\'NİN TEK ÇÖZÜM SÜRECİ DEMOKRASİDİR

Soylu, çözüm sürecinin yeniden başlayıp, başlamayacağını da değindi. Soylu, \" Çözüm süreci diyen, yeniden çözüm süreci başlar mı, diyenlerse söylüyorum, Türkiye\'nin bir tek çözüm süreci vardır. O da demokrasidir. Bize yeni reçeteler sunmak isteyenler. Yıllarca yeni reçete sunanlar, aslında demokrasinin gücünü azaltmak istemektedirler. Milletin içerisinde olduğu anlayışı bertaraf etmek istemektedirler. İşte bunun için yapılması gereken Afrin\'den, Kandil\'e kadar olan hattın temizlenmesidir. Orada 3.5 milyon, insan Suriyeliler sizlerin şehirlerinde, beldelerinde yoklar mı? Bu 3.5 milyon insan kendi beldelerine ve şehirlerine dönmelidir. Sizin niçin kendi şehrinde yaşayan insanları hizmet ediyorsunuz. Niçin? Çünkü o insanların toprağı orası, anasını, atasının, bayramda gittiği mezarının toprağı orası. Bu insanlar kendi topraklarından çıktı ve buralara geldi.\"dedi.

PYD VE PKK\'YI KORUYAMAYACAKLAR

Amerika Birleşik Devletleri\'ne PYD ve PKK\'ya verdiği destekten dolayı tepki gösteren Soylu, şöyle konuştu:

\"Amerika 3.5 milyon ve topraklarından ayrılan 8.5 milyon insan için bir kelam etti mi? Hiçbir destek ortaya koydu mu? Ama, PYD ve PKK için her tarafını yırtıyor. Nasıl korurum, nasıl muhafaza ederim. Bütün dünya bir araya gelse PYD\'yi de PKK\'yı da koruyamayacaklar. Türkiye eski Türkiye değil. Millet düğüne gider gibi şahadete gidiyor. Afrin, her gün milletin kendi topraklarından kovan, kadınlara tecavüz eden, çocukları öldüren ve orada yaşı küçük olan çocukları terörist olarak devşirmeye çalışan adıdır. Biz bu kötülüğü temizlemeye çalışıyoruz. Almanya, Hollan\'da, Belçika hepsi 15 tane Suriyeli kendi memleketlerine geldiğinde ayağa kalkıyorlar. Türkiye\'yi kendi doğu sınırları olarak nitelendiriyorlardı. Ama denizin var olduğunu, insanın deniz üzerinden, Avrupa\'ya, Yunanistan\'dan veya başka ülkeden geçebileceklerini daha yeni anlamaya başladılar. Türkiye\'nin daha yeni farkına vardılar. Türkiye\'nin nasıl güçlü olduğunu, aslen neye yaradığını ve bu bölge için bu anlayışı nasıl sürdürebilir kılmak için Türkiye\'den vazgeçmemek lazım geldiğini daha yeni anlayabildiler.\"

Görüntü Dökümü

------------

-Bakan Soylu\'nun salona gelişi

- Bakan Soylu\'dan detay

- Bakan Soylu\'nın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA)

==============================================

2)BAKAN TÜFENKCİ: TÜRK ORDUSU AZAMİ DERECEDE SİVİLLERE KARŞI DİKKATLİ

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı değerlendirirken, \"Türk ordusu azami derecede sivillere karşı dikkatli gidiyor ve biz bunun El Bab\'da da yaptık, Cerablus\'ta da yaptık ve o yüzden de şehit sayımız çoğaldı\" dedi.Bakan Bülent Tüfenkci, Malatya\'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Dini ve Milli Hizmetler Vakfı\'nca yapılan Genç Yıldızlar Kitap Kafe\'nin açılışına katıldı. Açılışa Bakan Tüfenkci\'nin yarı sıra Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Müftü Ümit Çimen, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile STK temsilcileri katıldı.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında özellikle sivillere zarar gelmemesi için hassasiyet gösterildiğini belirtti. Tüfenkci, şunları söyledi:

\"Bizim bu topraklara hem sahipliğimiz, tarihten gelen sahipliğimiz, medeniyetimizden gelen sahipliğimiz ve kadim coğrafyaya olan ilgilimiz bizim tarihi sorumluluğumuz. Bu nedenle başlattığımız, özellikle Afrin\'de devam eden, Fırat Kalkanı\'yla başlayan, Afrin\'de devam eden harekât, Allah\'a hamdolsun başarılı bir şekilde devam ediyor. Hem terörle mücadele ederken hem de bu vatanı korumak için canını veren, malını veren bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah\'tan rahmet diliyoruz. Dün de hain bir terör saldırısıyla, PKK terörüyle şehit olan bir hemşehrimizi defnettik. Nice şehitlerimizi bu terör örgütleriyle biz 40 yıldır mücadele ederken kaybettik ve şehit verdik. Dolayısıyla bize bugün akıl verenler, bugün kara propaganda yapanlar; o gün terör örgütlerinin, PKK\'nın da, diğer terör örgütlerinin de, DEAŞ\'ın da, DHKP-C\'nin de özellikle çocukları, kadınları ve sivil vatandaşları katletmelerine seyirci kalanların, bugün uluslararası hukuktan almış olduğumuz yetki ve güçle başlattığımız operasyonlara karşı oluşturmaya çalıştıkları algıların hiçbir anlamı yok. Gerçekler ortada, bir tek gerçek zamanlı görüntü gösteremiyorlar. Çünkü gerçekten Türk ordusu azami derecede sivillere karşı dikkatli gidiyor ve biz bunu El Bab\'da da yaptık, Cerablus\'ta da yaptık ve o yüzden de şehit sayımız çoğaldı. Biz bunu Sur\'da da yaptık, Nusaybin\'de de yaptık, Cizre\'de de yaptık ve Şırnak\'ta da yaptık. O gün o çukurları açanlara karşı aman bir tek vatandaşımız hayatını kaybetmesin diye kendimiz can vererek, o sivilleri nasıl yaşattıysak Afrin\'de de aynı duyarlılıkla biz bu operasyonları devam ettiriyoruz.\"

\'KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK\'

Bakan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın herhangi bir etnik gruba yönelik olmadığını ifade ederek, Türkiye\'nin, kimsenin toprağında olmadığını kaydetti. Tüfenkci, şöyle dedi:

\"Sadece terör örgütlerine karşı yapıldığını her daim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün hükümet yetkilileri her daim bunu açıkça ifade ediyorlar. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz Suriye\'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Amaç, sınırımıza dayanan ve sınırlarımız içerisinde bulunan o mültecilerin tekrardan topraklarına dönebilmeleri adına, o terör zulmünden kurtulabilmeleri adına biz orada kardeşlik ve barışı getiriyoruz. Çünkü hemen sınırlarımızın içerisinde yaşayanlar gerçekten iyi şartlarda, Türk milletinin fedakârlığıyla, devletimizin fedakârlığıyla kardeş bilinci içerisinde kendimizden ayrı tutmadan yaşatıyoruz.\"

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci açılışını yaptığı kafeyi gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Bakan Bülent Tüfenkci\'yi karşılama

- Bakan Bülent Tüfenkci\'nin konuşması

- Açlıştan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 304 MB

======================================================

3)AĞBAL: OPERASYON TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN BEKLENTİYİ OLUMLU ETKİLİYOR

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Suriye\'nin Afrin kentinde yapılan Zeytin Dalı operasyonu başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, \"Bütün bu gelişmeler Türkiye ekonomisine ilişkin geleceğe yönelik beklentilerin olumlu yönde de etkiliyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bizim yaptığımız düzenlemeler, ekonominin bu olumlu gidişatı daha da devam edecek ve Türkiye inşallah 2018\'de başarılı bir büyüme performansı yılı tamamlayacak\" dedi.

Erzurum\'a gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Maliye Bakanı Ağbal, havalimanında, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Havalimanı çıkışında gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Akdağ, yatırım ortamlarını iyileştirme ile ilgili olarak TBMM\'ye iki kanun sevk edildiğini söyledi. Akdağ, kanunların koordinasyonunu kendisinin yaptığını belirterek \"Kanunlardan birincisi birçok kanunla değişiklik yapan Plan Bütçe Komisyonuna götürdüğümüz kanundur. İşadamlarımızın, yatırımcılarımızın işini kolaylaştıran çok güzel maddeler var. Yani bürokrasiyi ciddi ölçüde azaltan gereksiz maliyetleri düşüren bir reforma paketi. Bir taraftan da icra iflas kanununu değiştirip şirketlerimizin daha batık hale gelmeden kurtarma anlaşmasına gitmesini sağlayan ikinci bir kanununu da Adalet Bakanımız adalet komisyonuna götürdü. Biz tam bunları çalışırken Maliye Bakanımız da mükemmel bir başka paketi meclise sevk etti. Bu içi inşallah önümüzdeki aylarda ekonomiye bir kere daha can suyu olacak, ekonomiyi bir kere daha canlandıracak. Yatırımcılarımızı yatırım yapmaya teşvik edecek birbirini tamamlayan paketler olarak bugün için gündemimizde\" diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise büyük bir torba kanunu tasarısını Cuma günü itibariyle meclise teslim edildiğini vurguladı. Bu paketin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat başlıklarında ekonomiye önemli destekler sağlayan bir kanun tasarısı olduğunu aktaran Bakan Ağbal, \"Ümit ediyorum ki haftaya yatırım ortamının iyileştirilmesi kanun tasarısı plan bütçe komisyonunda hızlı bir şekilde görüşülüp tamamlandıktan sonra getirmiş olduğumuz kanun tasarısının plan bütçe komisyonunda görüşmeye başlayacağız. Türkiye ekonomisi 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra önemli bir sınavı başarıyla geçti\" dedi.

Türkiye\'nin her zaman şaşırtmaya devam ettiğine işaret eden Ağbal şöyle devam etti:

\"Özellikle sektörel düzeyde birçok sektörle ilgili 2018\'de de olmak üzere ekonomiye destek verecek güzel düzenlemeler var. Bunları süratle yasalaştıracağız. İnşallah Maliye Bakanlığı olarak katma değer vergisi kanunu ile ilgili çalışmaları tamamladık, bakanlar kuruluna getirecek duruma getirdik. Türkiye\'de güçlü bir siyasi iktidar var. İçeride ve dışarıda güçlenen bir Türkiye var. Ekonomimiz daha da güçleniyor. Etrafımızda olan olaylara karşı Türkiye her bakımdan gücünü ortaya koyan bir performans sergiliyor. Bugün Suriye\'de Zeytin Dalı operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Bütün bu gelişmeler Türkiye ekonomisine ilişkin geleceğe yönelik beklentilerin olumlu yönde de etkiliyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bizim yaptığımız düzenlemeler, ekonominin bu olumlu gidişatı daha da devam edecek ve Türkiye inşallah 2018\'de başarılı bir büyüme performansı yılı tamamlayacak.Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında adalet hem de plan bütçe komisyonuna gelen düzenlemeler gerçekten yapısal reform niteliği taşıyan düzenlemeler. Onların da bir an önce meclisten geçmesi ekonomiye ayrı bir güç ve destek verecek.\"

Naci Ağbal buradan karayolu ile Bayburt\'a hareket ederken, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesi\'nde düzenlenen konferansa katıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Bakanların havaalanında vali tarafından karşılanması

-Bakanların partililer ile tokalaşması

-Recep Akdağ\'ın konuşması

-Naci Ağbal\'ın konuşması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 04.06 BOYUT: 460 MB

=====================================================

4)KAVŞAKTA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ENGELLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

BURSA\'da yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli 53 yaşındaki Ömer Işık, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı Ömer Işık kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki Ahmet Yavuz gözaltına alındı. Kaza bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Zübeyde Hanım kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli Ömer Işık, Acemler kavşağı istikametine giden Ahmet Yavuz idaresindeki 34 RT 3198 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Işık, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Ahmet Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden detaylar

-Ölen şahsın fotoğrafı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

Süre: 45 saniye Boyut: 87 MB

=================================================

5)ADIYAMAN\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI

ADIYAMAN\'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Petrol Caddesinde meydana geldi. Uğur Işık yönetimindeki 31 E 3225 plakalı otomobil ile Rıza Önek idaresindeki 02 BD 049 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Emine Işık, Ramazan Talha Işık, Sultan Önek, Elif Korkmaz, Burak Korkmaz ve Selvi Önek yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle araçlardaki yakıt kaçağı ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devre dışı bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Otomobillerden yola savrulan parçalar

- Önlem alınması

- İtfaiye ekiplerin çalışması

- Otomobillerin çekilmesi

- Polislerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

====================================================

6)SUSUZ ŞELALESİ BUZ TUTTU

DONDURUCU soğuklar nedeniyle Kars\'ta Susuz Şelalesinin büyük bölümü buz tuttu.

Ağır kış koşullarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesinde kar ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kars\'ın Susuz ilçesindeki Susuz Şelalesi hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle dondu. Vatandaşlar tarafından \'Su uçan\' olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, buzla kaplanmasıyla görsel şölen oluşturdu. Metrelerce yükseklikte buz kütlesi oluşan şelalede vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Buz tutan şelalenin doyumsuz bir manzara oluşturduğunu söyleyen Murat Avcı, \"Susuz\'un doğal güzelliklerinden birisi de şelalesi, ağır geçen kış şartlarıyla birlikte şelalenin bir kısmı donmak üzere ama görsel şölende oluşturduğu kesin. Burayı bilenler geliyor, bu anı ölümsüzleştiriyor. Kars\'ın her tarafı doğal güzellikleri olan bir şehir. Biz burada yaşamaktan mutluyuz herkesi buraya davet ediyoruz, bu doğal güzelliklerde yararlansınlar. Özellikle Doğu Ekspresi ile gelen arkadaşlarımız oluyor burayı bilmiyorlar tanıtım noktasında eksiklik var burası tanıtılırsa daha çok kişi gelir\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Susuz şelalesinden genel ve detay görüntüler

Fotoğraf çektiren vatandaşlar detay

Vatandaşlardan Murat Avcı ile röp.

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

404 MB - 3 DK 37 SN)