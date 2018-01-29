DHA YURT BÜLTENİ-8

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 10\'uncu gün; Burseya\'dan sonra hedef Afrin (EK)

1)CHP\'Lİ ÖZGÜR ÖZEL\'İN YAKINI DA YARALI

TSK\'nın Afrin\'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanıp Hatay\'da tedaviye alınan askerlerden birinin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in yakını olduğu öğrenildi. 27 Ocak\'ta 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 11 askerden biri olan Özel\'in yakınının Hatay Devlet Hastanesi\'nde tedavi edildiği bildirildi. Hatay Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, \"Afrin harekatında yaralanan 11 askerimizi ve ailelerini Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak Antakya\'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılardan biri Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel\'in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun\" dedi

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2)SINIRI KAÇAK GEÇENLERE UYARI ATEŞİ AÇILDI: 1 ÖLÜ , 1 YARALI

MARDİN\'de, Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriyeli Abdülkerim Muhammed, askerler tarafından açılan uyarı atışı sırasında olay yerinde yaşamını yitirdi, Riya Mahmut yaralı olarak yakalandı.

Suriye sınırındaki Seyid Çoban Hudut Karakolu mevkiinde, Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı geçmeye çalışan 2 kişi tespit edildi. Askerlerin \'Dur\' ihtarına uymayan şüphelilere, uyarı ateşi açıldı. Açılan ateşte, Suriyeli Abdülkerim Muhammed olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Riya Mahmut yaralı olarak yakalandı. Tedavi için Mardin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mahmut\'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, Suriyelilerin terör örgütü PYD ile ilişkilerinin olup olmadığını araştırıyor. Cumhuriyet savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.



Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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3)AİHM TARAFINDAN ATATÜRK’E VERİLEN BOZKURT HEYKELİ İLGİ GÖRÜYOR

LAHEY Sürekli Adalet Divanı (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tarafından 7 Eylül 1927\'de Mustafa Kemal Atatürk\'e hediye edilen ‘Bozkurt heykeli\' Samsun Gazi Müzesi\'nde sergileniyor. Heykel müzeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye\'nin \'Bozkurt\' isimli yolcu gemisi Fransızların \'Lotus\' adlı gemisiyle 2 Ağustos 1926 gecesi Ege açıklarında çarpışması sonucu 8 Türk boğularak öldü. Olayın ardından Türk mahkemelerince Lotus Gemisi\'nin kaptanı 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fransızlar daha sonra davayı Lahey Sürekli Adalet Divanı\'na bugünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürdü. Mahkeme 7 Eylül 1927\'de Türkiye’nin hukuka aykırı davranmadığına karar vererek Türk heyetine, Atatürk’e verilmek üzere tunçtan ‘Bozkurt heykeli’ hediye etti. Bu davadan dolayı dönemin Adalet Bakanı Mahmud Esad’a Atatürk tarafından \'Bozkurt\' soyadı verildi.

Heykel 1968’de Anıtkabir’deki müzeden Samsun’daki Atatürk Müzesi’ne getirildi. 2006 yılında Gazi Müzesini açılmasıyla birlikte burada sergilenmeye devam etti. Heykel müzeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Heykelin teşhir edildiği camekanın üzerinde heykelin hikayesiyle ilgili bilgi yer alıyor. Heykelle ilgili bilgiyi okuyan vatandaşlar ise hikayesinden etkileniyor.

Gazi Müzesi’nde yaklaşık 200 etnoğrafik eser bulunuyor. Eserler arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün kıyafetleri, özel eşyaları, Samsun\'a gelişinde kullandığı yorganı, kullandığı banyo, yatak odası mobilyaları, çalışma masası ve fotoğrafları yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Heykelden detay

-Müzeden detaylar

(SÜRE:2.31 Dk) (BOYUT:286 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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4)OĞLUNUN ASKER EĞLENCESİNE DEĞNEKLE KATILDI

TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde Samet Yalap(20), vatani görevi için Konya gitmede önce ailesi ve yakınlarıyla asker eğlencesi düzenledi. Ayak bileği zedelenen anne Abide Yalap, oğlunun asker eğlencesine alçıdaki ayağı ve değneklerle çıkarken gecede \'en büyük asker, bizim asker\' sloganları atıldı, İzmir Marşı söylendi.

Konya Hava Savunma Merkez Komutanlığı\'na askere gidecek olan Samet Yalap, ailesi ve yakınlarıyla birlikte eski futbolcu ve teknik direktör Fatih Akyel\'in sahibi olduğu Saray düğün salonunda \'asker eğlencesi\' düzenledi. Geceye Saray Belediye Başkanı CHP\'li Nazmi Çoban, Yalap ailesinin yakınları ve dostları katıldı. Düğün salonundaki eğlencede bir süre önce ayak bileği zedelenen anne Abide Yalap, alçılı sol ayağı nedeniyle koltuk değnekleriyle katıldı. Bir an olsun oturmayan anne Yalap askere gidecek oğlu Samet ile birlikte göbek attı. Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban gecede Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki Türk askerlerinin başarılı sonuçlar aldığını ifade ederek, tüm askere \'hayırlı tezkereler\' diledi.

Abide ile Mesut Yalap çifti oğullarının askere gidecek olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Geceye katılanlar gönüllerince eğlenirken, \'en büyük asker, bizim asker\' sloganları atıldı. Gecenin sonunda İzmir Marşı söylendi.

Görüntü Dökümü:

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-Düğün salonu

-Asker eğlencesine katılanlar

-Koltuk değnekli annenin oynaması

-Askere gidecek olan Samet ve arkadaşlarının oynaması

-Geceden görüntüler

Haber-Kamer: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),(DHA)-

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