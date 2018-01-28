DHA YURT BÜLTENİ-8

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRAZDAN BURSEYA TEPESİ\'Nİ DÜŞÜRECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, \"Az önce komutan ile görüştüm. \'Sayı kaç oldu\' dedim 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi\'ni de düşüreceğiz’ dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor\" diye konuştu. Partisinin il kongresine katılmak üzere bugün Çorum\'a gelen Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun dışında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: \"Bak 9\'uncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce komutan ile görüştüm. \'Sayı kaç oldu\' dedim\', 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi\'ni de düşüreceğiz’ dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor. Bunlar zannediyorlardı ki; Türk’ün evladı bu beş paralık teröristlerle, afedersin bu alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki, bu PKK’sı, DEAŞ’ı, FETÖ’sü, PYD’si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler, bunun bedelini ağır ödeyecekler. İdlib ile sürecek. Orada da mağdur insanlarımız var. O Halep’ten kaçmak zorunda kalan mağdurlar, mazlumlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez’dekiler Mehmetçik geldi diyorlar. Benim karşımda bu milletin bu asil evlatları, Çorum’un yiğit evlatları, 80 milyon Türk evladı oldukça biz bu işleri aşarız. Peki ne yapacağız? Çıkmışlar şurayı şöyle böleceğiz, burayı böyle böleceğiz. Böyle bir şey yaptığınız zaman Gabar’da ne olduk? F-16 olduk. Tendürek’te ne olduk? F-16 olduk, tank olduk, top olduk bitirdik. Ve inlerine girdik inlerine. O televizyonlarda gördünüz değil mi? F-16’larımız onların inlerine nasıl giriyor. Nasıl bombaları oraya bırakıyor gördünüz. Her şeyimizle bu yoldayız.\"



Hakan AKGÜN-Yusuf ÇINAR-Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA) -

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2)KİMSESİZ ÖLÜME GÖZYAŞI

ADANA\'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta kurduğu çadırda yaşayan kimsesiz 62 yaşındaki Selahattin Altınöz ölü olarak bulundu. Altınöz\'ün ölümü mahalleliyi gözyaşlarına boğdu. Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78179 Sokak\'taki elektrik trafosunun yanına kurduğu çadırda yaşamını sürdüren ve mahalle sakinlerinin verdiği yemeklerle karnını doyuran Selahattin Altınöz, sabah saatlerinde kahvaltı getiren mahalleli tarafından hareketsiz bulundu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle Altınöz\'ün kaldığı çadıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Selahattin Altınöz\'ün öldüğü anlaşıldı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Altınöz\'ün cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Mahalle sakinleri, kimsesi olmadığı için yiyecek-içecek ve maddi yardımlar yaptığı Selahattin Altınöz\'ün ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinlerinden Ezgi Savur, Selahattin Altınöz\'ün kimsesi olmadığı için ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirtirken, \"Çok iyi bir insandı. Kendi halindeydi, kimseye bir zararı yoktu. Böyle bir ölümü hiç aklımıza getirmemiştik. Çok üzgünüz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Cesedin bulunduğu çadırın genel ve detay görüntüsü

- Olay yerinin genel görüntüsü

- Mahalle sakinleriyle röp.

- Polislerin olayla ilgili inceleme yapması

Süre: 01\'04\" Boyut: 65,4 MB

Haber: ADANA ,(DHA) - Kamera: Veysel DOGUÇ/ ADANA ,(DHA)

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3)BATI TRAKYA TÜRKLERİ, ŞEHİTLER ABİDESİ\'NDE BİR ARAYA GELDİ

TÜRKİYE genelinde tek çatı altında bulunan 13 şubesi, 4 temsilciliği, spor kulüpleri ve vakıfları ile var olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği\'nin faaliyet gösterdiği tüm merkezlerden Çanakkale\'ye gelen yaklaşık 600 üye ve yönetici, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. Genel Başkan Av. Necmettin Hüseyin başkanlığındaki heyet, Atatürk anıtına çelenk sundu, Afrin\'nde teröre karşı mücadele eden Mehmetçik için dua etti.

Batı Trakyalı Türklerin, 29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi’nde düzenlediği tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av. Necmettin Hüseyin, 29 Ocak olaylarını anmak için 30’uncu yılında bu kez Çanakkale’de bir araya geldiklerini söyledi. Batı Trakyalı Türkler, törende büyük bir Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.

AFRİN’DEKİ MEHMETÇİĞE DUA

Mehmetçiği meşgul etmek istemedikleri için bu kez sade bir çelenk sunma töreni yaptıklarını belirten Genel Başkan Av. Necmettin Hüseyin, “Bugün Mehmetçiğimizi meşgul etmek istemedik. Mehmetçiğimizin bugünlerde çok daha önemli bir işi var. Vatan bekçiliği yapıyor her zaman olduğu gibi. Gerek Güney Doğu\'da, gerek terörün olduğu her yerde. Gerekse bugün itibarıyla son 7-8 gündür Afrin\'de kahramanca mücadele ediyor. Kendilerini Batı Trakya Türkleri olarak saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Dualarımız sizlerle, bize ihtiyaç duyduğunuz anda bizlerde oraya gelmeye hazırız. Bu ülkedeki 80 milyon gibi, yurt dışında yaşayan 120 milyon Türk’te aynı duyguları bizlerle paylaşıyorö dedi.

BATI TARKYA’DA YAŞAYAN AZINLIK TÜRK’TÜR

Şehitler Abidesi’nde toplanmalarının amacının 29 Ocak olaylarını anmak olduğunu belirten Genel Başkan Hüseyin, şunları söyledi:

“Neydi 29 Ocaklar? Hepinizin hafızasını kısaca tazelemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Batı Trakya Türkleri 1923 yılında Yunanistan\'a Azınlık olarak emanet edildi. Bu emaneti, koru, kolla, mutlu ve huzurlu şekilde kendi toprakların içerisinde yaşat dendi. Uluslararası anlaşmalarla güvence verilerek Türkiye Cumhuriyeti\'nin, Yunanistan\'ın ve diğer ülkelerin garantörlüğünde azınlık olarak Yunanistan\'da yaşamaya başladık. Ancak tabii bu anlaşmayla ortaya konulan tablo Batı Trakya Türkleri açısından hiçbir zaman gerçekleşmedi. Baktığınızda emanet edildiğimiz günden beri ne Türklüğümüzden şüphemiz var, ne Müslümanlığımızdan şüphemiz var. Bizi inkar edenlere ben Çanakkale\'den, kanla sulanmış bu kutsal topraklardan, Mehmetçiğin bağrından bir kez daha haykırmak istiyorum, çok net olarak söylüyorum. Batı Trakya\'da yaşayan azınlık Türk’tür ve size vereceğimiz en güzel cevap \'Ne Mutlu Türküm\' demektir.ö

ÇİPRAS VE KAMMENOS\'A SESLENDİ

Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitliklerden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a seslenen Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av. Necmettin Hüseyin, “Buradan Sayın Çipras\'a bir kez daha seslenmek istiyorum. Aynı zamanda Ege\'de suların üzerinde tur atmakla güncel siyaseti takip ettiğini zanneden ve olgun siyaset yaptığını zanneden Sayın Kammenos\'a da seslenmek istiyorum. Bakın hak, hukuk, adalet, insan hakları diyorsunuz, AB üyesiyiz diyorsunuz. Biz de diyoruz ki, evet. Bu söylediklerinizin tamamına katılıyoruz. Gelin Batı Trakya Türklerine hakkın ne olduğunu, hukukun ne olduğunu, insan haklarının ne olduğunu gösterin, bu bölgede mecbur olduğunuz coğrafya gereği yaşamak zorunda olduğunuz komşularınızla iyi geçinin. İyi komşuluk ilişkilerini de tescilleyinö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Törenden genel detay görüntüler.

-Necmettin Hüseyin\'in Atatürk Anıtı\'na çelenk sunması.

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'ndan görüntü.

-Törene katılanlardan görüntü.

-Necmettin İnce\'nin konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)