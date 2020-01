DHA YURT BÜLTENİ-8 

Üsteğmen Usta, Afrin\'de şehit oldu (1)



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu. Antalya\'da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta\'ya acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Usta\'nın anne ve babasının ise Ankara\'da oturduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi Twitter hesabından, \"Vatanımızın bekası için Afrin\'de \'Zeytin Dali Harekatı\'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun.\" yazısı ile paylaştı.

TSK\'DAN AÇIKLAMA

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nın dördüncü gününde 1 üsteğmen şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

ANKARA\'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Afrin\'de düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın acı haberi, Antalya\'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi\'nde oturan eşi Saide Üstüner Usta\'ya, sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Serik ilçesinde bir okulda İngilizce öğretmeni olan Saide Üstüner Usta, acı haberin ardından fenalaştı. Sağlık görevlilerinin evde müdahale ettiği Usta, güçlükle sakinleştirildi. Şehidin evine dev Türk bayrakları asılırken Muratpaşa Belediyesi tarafından evin girişine taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan kayınvalide Hülya Üstüner yakınlarının desteğiyle eve geldi. Ağıtlar yakan Hülya Üstüner, \"Yavrum erken oldu. Hiçbir arada kalamadınız yavrum çok erken oldu\" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Canpolat Usta ve kayınbabası Emre Üstüner\'in de emekli astsubay olduğu belirtildi. Şehidin naaşının Afrin\'den memleketi Ankara\'ya götürüleceği, başkentteki törenin ardından defnedileceği kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın Kayseri Dağ Komando Tugayı\'nda görev yapmaktayken \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katıldığı belirtilerek, \"Şehit Oğuz Kağan Usta, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girdiği çatışmada şehit olmuştur. Evli ve 2.5 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehit Oğuz Kağan Usta\'nın eşi ilimizin Serik İlçesinde öğretmenlik yapmaktadır. Bizleri derinden üzen ve saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Cenabı Hak\'tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz\" denildi.

========================================

Üsteğmen Usta, Afrin\'de şehit oldu (2)

Şehidin cenazesi sınırdan alındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevliyken Suriye\'nin Ömer Uşağı kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan üsteğmenin cenazesi, cenaze aracıyla Öncüpınar Sınır Kapısından alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

=================================================

==========================================

Şehit TEDAŞ çalışanı toprağa verildi

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırındaki Kaletepe Mahallesi\'ne kurulan çadır kente yapılan saldırıda şehit olan TEDAŞ çalışanı 30 yaşındaki Şahin Elitaş\'ın cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınarak alınan Kurtlusoğuksu Mahallesi\'nde baba evine getirilip helallik alındı. Ardından Kırıkhan Mezarlık Kompleksi\'ne getirilen şehit için burada cenaze namazı kılındı. Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu\'nun kıldırdığı cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Adem Yeşildal, Mehmet Öntürk MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından 2 çocuk babası Şahin Elitaş\'ın cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Şehidin eşi Sevda, annesi Emine ve babası Bostan Elitaş tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cihangir UÇ/KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)-

===========================================

Şanlıurfa\'da 8 kişiye Afrin gözaltısı

Şanlıurfa\'da sosyal medya hesaplarından \'Zeytin Dalı\' harekatı ile ilgili yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'Zeytin Dalı\' harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde zırhlı araçlarla düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sosyal medyadan harekat aleyhine paylaşımda bulunurken, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi.

==============================================

Heyelan nedeniyle Mut-Silifke Karayolu kapandı

MERSİN\'de Mut-Silifke Karayolu, aşırı yağmurla meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan aşırı yağmurun ardından, Silifke ile Mut ilçeleri arasında kalan Harnutlu Çeşme mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çift şeritli Mut-Silifke Karayolu tamamen trafiğe kapandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayın ardından Trafik ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için çalışmalara başladı. Yolun 3 gün kapalı kalacağı bildirilirken, Mut ve Silifke arasındaki ulaşımın Mut-Zeyne-Gülnar yolu üzerinden sağlanacağı öğrenildi.

================================================

Önce şehit oğlunu ardından halasını toprağa verdi

BİTLİS\'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan oğlu Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz\'ü dün Denizli\'de toprağa veren koruma polisi baba Özer Öz, bugün ise bu acıya dayanamayarak kalp krizinden yaşamını yitiren halası 85 yaşındaki Kamile Tekin\'i son yolculuğuna uğurladı.

Çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz, dün (pazartesi) memleketi Denizli\'nin Çivril ilçesinde toprağa verildi. Sonrasında aile yakınları şehit evine gidip, taziyeleri kabul etmeye başladı. Şehit Hilmi Öz\'ün koruma polisi babası Özer Öz\'ün halası 85 yaşındaki Kamile Tekin, yeğeninin şehit acısına dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Şehit evinde bekleyen ambulanstaki acil sağlık ekipleri Tekin\'e müdahale edip, Çivril Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ancak Tekin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tekin\'in de ölümü şehit evinde ikinci bir acı yaşattı. Dün oğlunu toprağa veren Özer baba Öz, bugün ise halası Kamile Tekin\'i son yolculuğuna uğurladı. Tekin için Ömerli Camii\'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Şehit babası Özer Öz ile aile yakınları başta olmak üzere AK Parti\'li Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven ve vatandaşlar törene katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kamile Tekin, Ömerli Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

==================================================

İnşaat işçilerinin ölümle sonuçlanan kavgası kamerada

ANTALYA\'da iki inşaat işçisi arasında çıkan sopalı kavgada Ahmet İnak yaşamını yitirdi. Tutuklu sanık Esat Ercan, \"Sopanın ucunun gözüne nasıl girdiğini bilmiyorum. Ben kimseye saldırmadım\" dedi. Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, geçen yıl 8 Ekim\'de Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Yeni Toptancı Hal Kompleksi\'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Esat Ercan (40) ile Ahmet İnak, alacak- verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet İnak, elindeki uzun tahta fırça sapıyla Esat Ercan\'a saldırdı. Kavga sırasında ucu sivri sopa parçası Ahmet İnak\'ın gözüne girdi. Ahmet İnak yere düşerken, Esat Ercan olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye götürülen İnak, bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Esat Ercan, kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Esat Ercan ve avukatı Mahmut Akar ile ölen Ahmet İnak\'ın aile avukatı Rumi Mercan katıldı. Sanık Esat Ercan savunmasında, Ahmet İnak\'tan 140 TL alacağını istediğini belirterek, “O da bana vermeyeceğini söyledi. Bana \'Boşuna bekleme git\' dedi. Sonra bana sopayla vurmaya başladı. Kolumla kafamı sakınırken sopa kırıldı. Kırılan sopanın bir parçası benim elimde kaldı. Ben de bu sopayı rasgele vurdum. Sopanın ucunun gözüne nasıl girdiğini bilmiyorum. O sırada bizi ayırmak isteyenler de vardı. Belki onların koluna sopa çarpmış olabilir. Yoksa ben kimsenin gözünü hedef alarak darpta bulunmadım. Yere düştüğünde kafasını sert zemine çarptı. Ben kimseye saldırmadım\" dedi.

Tanık olarak dinlenen Ramazan İlter ise ölen Ahmet İnak\'ın kiracısı olduğunu belirterek, “İkili arasında para konusunda anlaşmazlık vardı. Esat Ercan üstünü değiştirmeye gidince Ahmet\'e hitaben \'Şerefsiz benim paramı getir, niye getirmiyorsun?\' dedi. Ahmet\'in elinde tahta fırça sapı vardı. Ahmet o fırçayla sanığa vurmaya çalışırken, sanık da kendisini korumak için elini kafasına doğru kaldırınca tahta sap kırıldı. Sanık kırılan sap parçasıyla Ahmet\'e vurmaya başladı. Ben ikisini ayırmaya çalışıyordum. Tahta sopanın ucunun Ahmet\'in gözüne nasıl girdiğini görmedim\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ise mahkemeye delil olarak sunuldu.

============================================

Karadeniz çöpü geri verdi

ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle sahil kenarı çöp ve moloz yığınlarıyla doldu.

Kentte önceki gün etkili olan fırtına, sahil kesiminde zarara yol açmıştı. Kentin içinden geçen Üzülmez Deresi ile taşınan evsel atıklar, liman içine girdi. Kozlu ilçesinde iki gündür devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle sahil kenarı çöp ve moloz yığınlarıyla doldu. Denizden gelen pet şişe, poşet, plastik parçaları sahili doldurdu. Sahildeki pislikleri görenler, \'Karadeniz çöpü geri verdi\' yorumlarında bulundu.

====================================================

CHP\'li Ağbaba: Türkiye\'de hukuk, askıya alınmış durumda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye\'de hukukun askıya alındığını savunarak, \"Anayasa Mahkemesi\'nin kararı tanınmamaktadır. Kararı, alt mahkeme uygulamamaktadır\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin Malatya\'daki il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. CHP\'li Ağbaba, basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili konuştu. Ağbaba, \"Türkiye\'nin bütünlüğü, varlığı için kendi canını hiçe sayan askerlerimiz var orada\" dedi.

Türkiye\'nin \'OHAL rejimi\' ile yönetildiğini söyleyen CHP\'li Ağbaba, şöyle konuştu:

?\"Hukuk, askıya alınmış durumda. Kimsenin mal ve can güvenliği yok. Her istediğini cezaevine atıyor, her istediğinin malvarlığına el koyabiliyor. Herkesi Kanun Hükmünde Kararname ile terbiye etmiş durumda. Hiçbir dönemde olmayan, 12 Eylül\'de yaşanmayan şeyler yaşanıyor. Tiyatro oyunları yasaklanıyor. Türkiye, komik duruma düşüyor. Şarkı söylemek, sokağa çıkmak, tiyatro oynamak yasak. Yasak olmayan bir şey yok. Hiç kimse, kendi anayasal hakkını kullanamıyor, OHAL rejimi nedeniyle kullanamıyor. \'OHAL nedir?\' dediğimizde, önce \'Millete karşı ilan edilmedi\' denİLdi; ama OHAL, tam da millete karşı ilan edildi. Tam da muhaliflere, hakkını arayan herkese ilan edildi. Diyorduk ki \'Bu herkesi etkileyecek\'. Bakın, OHAL nedir? OHAL Malatyalı, Doğanşehirli tütün üreticisinin sokağa çıkamamasıdır, coplanmasıdır. Taşeron işçi için nedir? Verilmeyen kadrosunu mahkemeye taşımamaktır. Kadınlar için OHAL, muhalifler için OHAL, memurlar için OHAL. Maalesef Türkiye, bir \'çadır devleti\' durumuna düşmüştür. Hukuk, askıya alınmıştır. Anayasa Mahkemesi\'nin kararı tanınmamaktadır. Anayasa Mahkemesi\'ni kararını alt mahkeme uygulamamaktadır.\"

========================================================

Bodrum\'da iki kadına dayak davası başladı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine, İstanbul\'dan tatil için gelen pilates eğitmeni Ceyda Kızılırmak (42) ve arkadaşı Nuray Hilal Başer\'i (36) çıkan tartışmada darp edip, yaraladıkları ileri sürülen mağaza işletmecisi M.O. (Mehmet Ortakaya) (44) ve iki çalışanının 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Kızılırmak ve Başer şikayetlerini tekrarlarken tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Geçen 3 Ekim\'de bir şirkette 5 yıldır yöneticilik yapan arkadaşı Nuray Hilal Başer ile birlikte İstanbul\'dan tatile gelen pilates eğitmeni Ceyda Kızılırmak, öğle saatlerinde Kumbahçe Plajı\'nda denize girip güneşlendi. İki arkadaş akşam ise yanlarında köpekleri ile dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'nde yürüyüşe çıktı. Bir ara bir mağazanın önünde duran iki arkadaş, gözlük ve kıyafetlere bakaya başladı. Bu sırada köpeklerinin yanına bir de sokak köpeği geldi. İddiaya göre, mağaza sahibi M.O., köpeği tekme atarak uzaklaştırmak istedi. Başer ve Kızılırmak, bunun üzerine M.O.\'ya tepki gösterince, aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine M.O., yanında çalışan M.G. (Mehmet Gençdal) (34) ve

E.G. (Emin Gençdal) (17) ile iddiaya göre Kızılırmak ve Başer\'i darp etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri M.O. ve 2 çalışanını gözaltına alırken, Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan iki kadından Kızılırmak\'a 2 ay işgöremez raporu verildi. Polisteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.O. ve 2 çalışan hakkında bir ay sonra, kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına, İstanbul\'dan gelen müştekiler Ceyda Kızılırmak ve Nuray Hilal Başer ile sanıkların avukatı Bengi Kılıç katıldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada Kızılırmak ve Beşer ifade verdi, emniyetteki iddialarını yineleyip, şikayetçi olduklarını belirtti.

Hakim, üç sanığın bir sonraki celsede dinlenmelerine, davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bildirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

\"PSİKOLOJİM BOZULDU\"

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan Ceyda Kızılırmak, yaşanan olayı anlatıp, \"Asla şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Bunu duruşmadaki ifademde de söyledim. Davanın seyrine göre maddi ve manevi tazminat davası açacağız. Çünkü halen olayın şokunu yaşıyorum, psikolojim bozuldu. Bodrum gibi bir turizm cennetinde, böyle bir saldırı dehşet verici. Böyle bir tepkiyi beklemiyorduk. Bugün olsa sokak hayvanları için yine aynı tepkiyi gösteririm\" dedi.

Nuray Hilal Başer de halen yaşadıklarını unutamadığını belirtip, \"Olay günü sokak köpeğine ve bizim köpeklerimize tekme atan esnafa tepki gösterdik, tartışma çıktı. Tepkileri çok sert ve hakaret dolu oldu. Denizden geldiğimiz için üzerimizde plaj kıyafetleri vardı. Bodrum\'da herkes zaten öyle dolaşıyor. \'Ne biçim kıyafet bu? Siz niye böyle dolaşıyorsunuz? O....... musunuz\' dediler. Bunun üzerine kıyametime karışamazsınız, \'Burası Türkiye Cumhuriyeti\' dedim . Bize saldırdıkları sırada sürekli olarak, \'Kürdüz, bizimle uğraşamazsınız. Burası bizden sorulur\' dediler. \'Burası Kürdistan değil Bodrum. İstediğim gibi gezerim, sana ne\' diye karşılık verdim. 3 erkek bize saldırdı. Esnaf ve çevredeki vatandaşlar yetişmeseydi bizi öldüreceklerdi. Tatilde böyle bir şey başımıza geldiği için hala şaşkın ve korku içindeyiz. Olaydan sonra davadan vazgeçmemiz için bize para teklifi yaptılar. Kabul etmeyince bu kez tehdit ettiler. Tehditlerini daha sonra da sürdürdüler. Ancakancak herşeye rağmen sokak hayvanlarını korumaya devam edeceğim. Olayı gören bazı kişiler bizim lehimize tanık olmak istediklerini belirttiler\" dedi.

===========================================================

Antalya\'da fuhuş çetesi çökertildi



ANTALYA\'da fuhuş çetesine yönelik operasyonda 2\'si Türk 23 kadın ile bu kadınları pazarladığı iddia edilen 35 kişi, gözaltına alındı.

Antalya merkez, Serik ilçesi, Belek ve Kadriye bölgelerinde, yurt dışı bağlantılı kişiler tarafından fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 ay önce çalışma başlattı. Teknik takip sonunda, belirlenen 22 ev ve 10 otele 19 Ocak\'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2\'si Türk 23 hayat kadını gözaltına alındı. Fuhuş amacıyla kente geldikleri belirlenen Özbek, Kazak, Rus ve Azeri kadınlar ülkelerine gönderilmek üzere Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Kadınların 4 aydır Antalya\'da fuhuş yaptıkları belirlenirken, bazıları fuhşa zorlandıklarını iddia etti.

Operasyonda ayrıca kadınları pazarlayan ve aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, cezaevi personelinin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin eskort siteleri ve telefonla kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Şüphelilerin üzerindeki 9 bin TL ve bir miktar dövize el konulurken, kaldıkları yerlerde de 3 tüfek, 2 tabanca ve bunlara ait mermiler ile az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İkisi kadın 35 şüpheli, sorgularının ardından Serik Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

==============================================

Tuncelili ilkokul öğrencileri, ilk kez helikoptere bindi

TUNCELİ\'nin Mazgirt ilçesi Akpazar beldesinde daha önce Vali Tuncay Sonel, ziyareti sırasında ilk okulda okuyan öğrencilerin helikopteri yakından görüp, binme isteklerini yerine getirdi. Vali Sonel\'in isteği üzerine kent merkezine getirilen bir grup ilk okul öğrencisi, helikoptere bindirildi.

Mazgirt Akpazar beldesinden bugün Tunceli il merkezine gelen öğrenciler, Vali Tuncay Sonel\'i makamında ziyaret etti. Öğrenciler bir süre sohbet ettikleri Vali Sonel ile birlikte Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı\'na giderek bir süre Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Bolak ile görüştü. Çocukların helikopteri yakından görme istekleri üzerine Skorski helikopter piste çıkarıldı. Öğrencilerin tamamı sırayla helikopterin içine girip koltukta oturtuldu. Helikopteri yakından inceleyen ocuklar, bir süre helikopterin içinde oturup yakında görmenin sevincini yaşadı.

Akpazar İlk Okulu öğrencileri için kısa bir gösteri uçuşu yapan helikopter pilotu, öğrencilere havada kısa bir süre manevra yaptıktan sonra tekrar piste indi. Askerler daha sonra, öğrencilere detektör köpekler ile kısa bir gösteri yaptı. Öğrenciler diğer askeri araçlara da binerek, araçlar hakkında görevli askerlerden bilgi aldı. Askerler ile öğlen yemeği yiyen öğrencilere, Vali Sonel, Tuğgeneral Çolak, ve Albay Tekin Aktemur çeşitli hediyeler verildi.

==================================================

Eşini boğarak öldüren Afgan şüpheli Van\'da yakalandı

İSTANBUL\'da tartıştığı eşinin başına demir çubukla vurarak öldüren Afgan uyruklu M.R., Van\'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.R., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinde, tartıştığı eşinin kendisine şırınga ile saldırdığını, bunun üzerine onun başına demir çubukla vurup, iple boğarak öldürdüğünü ve yurt dışına kaçmak amacıyla Van\'a geldiğini söyledi.

E.A.\'nın annesi İstanbul\'da eşi ile birlikte yaşayan Afganistan vatandaşı E.A.\'dan 17 Ocak\'tan bu yana haber alamayınca durumu polise bildirdi. E.A.\'nın annesi polise verdiği ifadede, damadı M.R.\'nin kızını öldürmüş ve Van\'a kaçmış olabileceğini söyleyince Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis Van\'da M.R.\'nin gidebileceği adresleri araştırırken, 2 gün önce kayıp E.A.\'nın cesedi, İstanbul Sultangazi İlçesi Gazi Mahallesi\'nde bulundu.

Van polisi bunun üzerine araştırmalarını derinleştirerek, M.R.\'nin Van\'ın İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine M.R\'nin bulunduğu eve Asayiş ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.R. gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan M.R.\'ın Emniyet Müdürlüğü\'nde alınan ifadesinde, eşi ile problemleri olduğunu, hamile olan eşinin bebeği düşürmek amaçlı ilaç içtiğini, olay günü tartıştıklarını söyledi. M.R., olay gününde, eşinin kendisine şırınga ile saldırdığını, bunun üzerine demir çubuk ile başına vurup, iple boğarak öldürdüğünü ve yurt dışına kaçmak amacıyla Van\'a gelerek saklandığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan M.R geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye sevk edildi.

=========================================

Poşet içerisinde çöpe atılan bebek için özel ekip kuruldu

ÇORUM\'da çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek cesediyle ilgili polis özel bir ekip kurdu.

Çorum\'un Bayat Gediği mevkisindeki bir çöp konteyneri içerisinde bebek cesedi olduğunu gören belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde görevli işçiler, durumu polise bildirdi. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde cesedin, yeni doğmuş erkek bebeğe ait olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip savcılığın talimatıyla bebek cesedinin bırakıldığı çöp konteynerinin bulunduğu Bayat Gediği 10. Sokak üzerindeki apartmanlara ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Cesedi bulan belediye temizlik görevlileri dahil çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

Soruşturmada, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen bebek cesedinin, başka bir bölgeden getirilerek Bayat Gediği mevkisindeki çöp konteynerine bırakılmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

====================================================

Bolu\'da 14 FETÖ şüphelisinden 3\'ü tutuklandı (2)

MAHREM İMAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen askerlerle birlikte gözaltına alınan meslekten ihraç edilen öğretmen H.S. adliyeye sevk edildi. \'Mahrem imam\' olduğu iddia edilen H.S.\'nin daha önce 2 kez FETÖ\'den gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

==================================================

Doğum günü kutlamasında yakılan maytap faciaya neden oluyordu

İZMİT kent merkezinde bir kafeteryada doğum günü kutlamasında yakılan maytap perdeleri tutuşturunca yangın çıktı. Kafeterya alev alev yanarken, dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. Yangında kafe sahibinin köpeği yanarak telef oldu.

Yangın öğle saatlerinde, Fethiye Caddesi Sabri Ekmen Sokak üzerinde bulunan Recep Çelik\'e ait 3 katlı kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, kalabalık bir grubun doğum günü kutlaması yaptığı sırada yakılan maytaptan çıkan kıvılcımlar kafeteryanın perdesine sıçrayınca yangın çıktı. Kafe sahibi ve çalışanları yangını söndüremeyince, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada panik yaşanırken, kafeterya hızlı bir şekilde boşaltıldı. Kafeterya alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri bir süre sonra yangını söndürürken, 3 katlı kafeterya kullanılmaz hale geldi. Yangında kafeterya sahibinin köpeği yanarak telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

=========================================

4 otomobili \'içinde uyumak için\' çalmış

ŞANLIURFA\'da 4 otomobil çaldığı iddia edilen F.A., polis tarafından yakalandı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu F.A., otomobilleri geceleri içinde uyumak için çaldığını söyledi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

Şanlıurfa\'da Süleymaniye, Ahmet Yesevi, Topdağı ve Camikebir mahallelerinde 3 gün arayla 4 otomobilin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.A., son çaldığı otomobille birlikte yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, otomobilleri gece içinde uyumak için çaldığını söyledi. Daha önce de 2 motosiklet hırsızlığına karıştığı belirtilen ve ailesinin 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

============================================



Şanlıurfa\'da \'sahte polisler\' yakalandı

ŞANLIURFA\'da kendilerini sivil polis olarak tanıtıp işyerlerinden zorla para, sigara ve dijital malzeme aldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı.

Devlteşti ile Eyyüpkent mahallelerinde kendilerini sivil polis olarak tanıtıp iş yerlerinde sözde denetim yaptıkları öne sürülen 4 kişi polise ihbar edildi. İşyerlerinden zorla para, sigara ve dijital malzeme alarak kayıplara karışan kişilerin tespiti için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen 4 kişiye yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan K.Y., M.B., M.U., \'Yağma ve dolandırıcılık\' suçlamasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

=============================================

Trabzon’da ilginç protesto: Toprak dolu poşetleri belediye binasına astılar

TRABZON’da, Kanuni Bulvar yolu yapımı nedeniyle arazilerinin bir kısmının bedelsiz istimlâk edileceğini öne süren vatandaşlar toplandıkları Trabzon Büyükşehir Belediyesi ek binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Toprak dolu poşetleri belediye binası kapısına asan vatandaşlar, ‘Bizden ancak bu kadar toprak alabilirsiniz’ diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kanuni Bulvarı yol projesi kapsamında arazilerinin bir kısmının bedelsiz olarak istimlâk edileceğini öne süren Gölçayır, Çukurçayır, Düzyurt, Kutlugün ve Akoluk mahallesinde oturan vatandaşlar Trabzon Büyükşehir Belediyesi ek binası önünde toplandı. Yaklaşık 100 kişilik grup \'Fatih’in Fethettiği, Yavuz’un yönettiği Kanuni’nin doğduğu bu şehre ihanet etme\', \'18 İmarı uygulanarak komşuyu, komşuya düşman etme\' ve \'Yollar kavuşmak içindir, komşuyu komşuya düşman etmek için değil\' yazılı dövizler açtı.

‘ARAZİLERİMİZ GASP EDİLİYOR’

Protesto gösterisine katılanlar adına konuşan Tuna Kurt, projeye karşı olmadıklarını ancak arazilerinin bedelsiz olarak gasp edilmek istendiğini öne sürerek şunları dedi:

“Yapılan, imar uygulaması adı altında, atalarımızdan bizlere miras kalan ve bizimde çocuklarımıza miras bırakacağımız topraklarımızın gaspından başka bir şey değildir. Kanuni Bulvarı elbette ki bu şehrin ihtiyacıdır ve yapılmalıdır. Ancak sayın yöneticilerimizin, bu bulvar için yapmış oldukları hesap hatasının maliyetini bu mahallelerde yaşayan insanlara mal etmeye çalışması, en hafif tabirle vicdansızlıktır. Bu hesap hatalarını yapanlar, arazilerimizin yüzde 40 bedelsiz gasp ederek ve insanları doğduğu büyüdüğü topraklardan kovarak veya birbirlerini hiç tanımayan insanları karşılıklı hissedar ederek düzeltilebileceğini ve yaptıkları yanlışlardan bu şekilde sıyrılabileceklerini sanıyorlarsa, büyük ama çok büyük bir yanılgı içinde olduklarını bilmelerini isteriz\"

\'UYGULAMAYI DERHAL DURDURUN\'

Konu hakkında mücadelelerinin süreceğini ve bir an önce 18 uygulamasının durdurulmasını istediklerini kaydeden Kurt şöyle konuştu:

\"Biz canımızı ve malımızı bu devlete emanet ettik. Devletimizin bekası için canımızı da malımızı da gözümüzü kırpmadan veririz. Ancak, kendilerine rant kapısı açmak isteyenlerin veya yaptıklarını kabul ettikleri hesap hatalarının maliyetini bizlerden ve çoluk çocuğumuzun rızkından çıkartmak isteyenlerin önlerinde canımız pahasına etten bir duvar olmayı da biliriz. Kalbimizin son atışına kadarda bu mücadelemizi sürdürebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yetkililere sesleniyoruz; Bu 18 uygulamasını derhal durdurun. Bu gaspın yapılmasına hemen engel olun. Adınız gibi emin olun ki, 300-500 yıldır bu topraklarda yaşayan insanlar, sizin hesap hatalarınızın ya da rant planlarınızın kurbanı olmayacaktır. Yetimin hakkını, çoluk çocuğumuzun rızkını ne size ne de bir başka rantiyeciye yedirmeyecektir\"

Toprak dolu poşetleri belediye binası kapısına asan vatandaşlar, ‘Bizden ancak bu kadar toprak alabilirsiniz’ diyerek tepkilerini dile getirdi. Grup daha sonra dağıldı.

18’İNCİ MADDE NEDİR?

3194 sayılı İmar Kanunun 18’inci maddesi uygulamalarında, iskana açılacak bir sahada uygulamadan önce mevcut haliyle düzensiz, çarpık, sosyal donatılardan mahrum sahaların; düzenlemeden sonra imara uygun, modern kentin ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarına sahip olan yerler haline getirmek ve uygulama bölgesinde daha düzenli konut yapmaya hazır parselleri oluşturmak amaçlanmaktadır.

===========================================

Dere yatağında mahsur kalan köpek kurtarıldı

DÜZCE\'de, Asar Deresi\'nde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce\'de yağmur yağışının ardından Asar Deresi\'nde su seviyesi yükselirken, dere yatağına düşen bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dere yatağındaki toprak birikintisinde ve betonda duran köpeği kurtardı. Suya giren itfaiyeci köpeği alarak dere yatağından çıkardı. Köpek, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, hayvan barınağında bakıma alındı.

============================================