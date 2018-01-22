DHA YURT BÜLTENİ-8 

Türk askeri Hatay\'dan Suriye\'ye girdi

Hatay\'ın Hassa ilçesinin sınıra sıfır noktasına tank ve ağır zırhlı araçlarla yığınak yapan TSK\'nın kara birlikleri, saat 13.00 sıralarında son hazırlıklarını tamamladı. Askerler araçlarına binerken, tanklar da çalıştırıldı. Eller tetikte bekleyen askerlerin büyük bir bölümü saat 13.40\'da Türkiye ile Suriye sınırına çekilen duvardan açılan bölümünden Suriye\'ye geçiş yaptı.

ÖSO birlikleri de kollarındaki sarı bantlarla yaya olarak tanklarla birlikte Suriye\'ye geçti.

GÖRÜNTÜLER CANLI VERİLDİ

NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Murat KİBRİTOĞLU / HATAY (DHA)

===================================================

Şehit Uzman Çavuşun annesi: Ben seni garibanlık içinde pazarcılık yaparak büyüttüm

BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere karşı operasyon düzenleyen timin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin (22), cenazesi memleketi Konya\'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 3 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Gülten Taştepe, oğlunun tabutuna sarılıp, \"Ben seni garibanlık içinde pazarlarda, soğukta sebze ve meyve satarken büyüttüm.\" dedi.

Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'na bağlı tim, dün Bitlis\'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde, PKK\'lı teröristlere karşı operasyon düzenlediği sırada, askerlerin üzerine çığ düştü. 5 asker şehit oldu, 12 asker de yaralandı. Şehit olan askerlerden 1 yıllık uzman çavuş Ali Taştepe\'nin cenazesi dün gece yarası memleketi Ereğli\'ye getirdi. Bugünde Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı ilk olarak Çayhan Mahallesi\'ndeki baba evine getirildi. Burada babası Çakır, annesi Gülten ve kardeşleri Aslıhan ve Kazım Taştepe, tabuta sarılıp vedalaştı. Alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi.

Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, askerler, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

\'PAZARCILIK YAPARAK BÜYÜTTÜM\'

Şehit annesi Gülten Taştepe, oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşları içinde ağıt yaktı. Oğlunu zor şartlarda pazarcılık yaparak büyüttüğünü söyleyen anne Taştepe, \"Ben seni garibanlık içinde pazarlarda, soğukta sebze ve meyve satarken büyüttüm.\" dedi. 15 gün önce izne gelen oğlunun, kendisine kan verdiğini de söyleyen Taştepe, \"15 gün önce bana hastaneye acil servise götürdün, bana kan verdin oğlum\" diye ağladı.

Kız kardeşi Aslıhan Taştepe, ağabeyinin tabutunu öpüp, \"Biz seni böyle mi gönderdim. Niye böyle oldu\" deyip göz yaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

(Görüntü Dökümü

---------------------

- Cenazenin baba evine getirilmesi

- Aileden detay

- Cenazenin tören alına getirilmesi

- Anne ve kız kardeşinin ağıtı

- Ailesinden detay

- Bakan İsmet Yılmaz\'dan detay

- Törenden genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA (DHA)

===========================================

Beşiktaşlı taraftarları taşıyan midibüs devrildi: 8 yaralı

ANTALYA\'dan İstanbul\'a giden Beşiktaş taraftarlarını taşıyan midibüs, Kütahya yakınlarında devrildi. Yan yatan midibüste 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 9\'uncu kilometresinde meydana geldi. Antalyaspor ile Beşiktaş arasında, Antalya Stadyumu\'nda, dün akşam oynanan Süper Lig maçından İstanbul\'a dönen Beşiktaşlı taraftarlar, Burhan Şen\'in (55) kullandığı midibüse bindi. Şen yönetimindeki 34 GYD 12 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere yan yatıp, devrildi. Kazada, midibüste bulunan 28 kişiden 7\'si ile şoför yaralandı. Yaralı 8 kişi, çağrılan ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Acil sercvisin dışından,

-Hastanenin yanında bekleyen Beşiktaş taraftarlarının görütüsü,

-Bir ambulansın acil servis önüne gelişinden çekilen görünüsü bulunuyor.9

-Kaza yapan midibüsün fotoğrafları

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

=============================================

Yol verme tartışmasında, TIR sürücüsünü tabancayla yaralayıp kaçtı

ŞANLIURFA\'da bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı TIR sürücüsü İbrahim M.C.\'yi tabancayla ateş ederek yaralayıp, kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yük boşaltmak için mahalleye gelen 63 M 9001 plakalı TIR\'ın sürücüsü İbrahim M.C., kavşakta manevra yaparken, kimliği belirlenemeyen otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında, plakası da belirlenemeyen otomobilin sürücüsü aracından indi ve TIR sürücüsü İbrahim M.C.\'nin ayaklarına tabancayla ateş etti. Saldırgan ardından otomobiline binip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ayaklarından yaralanan TIR sürücüsü İbrahim M.C.\'yi ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Hastanenin acil servisi

- Yaralı ambulanstan indirilmesi

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Yerde bulunan boş kovanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

================================================

(Özel) - Özden öğretmen e-mail gönderdi, öğrencilere kıyafet yağdı

ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesine bağlı Çaybaşı köyündeki ilkokulda görevli sınıf öğretmeni Özden Bozkurt Yaylaz, öğrencileri için giyim firmalarına e-mail yazdı. Yaylaz\'ın gönderdiği e-mailler üzerine yurt genelindeki giyim firmalarından köyün bütün öğrencilerine mont, eldiven, bere, atkı ve ayakkabı gönderildi.

Çaybaşı İlkokulu\'nda sınıf öğretmenliği yapan Özden Bozkurt Yaylaz, internet aracılığıyla giyim firmalarına e-mail gönderdi. Öğrencilerinin kıyafete ve ayakkabıya ihtiyacı olduğunu mailinde belirten Yaylaz\'a, birçok giyim firması dönüş yaptı. Firmalar, 52 öğrenci için okula mont, eldiven, bere, atkı ve ayakkabı gönderdi. Yaylaz, öğrencilere kıyafetleri ve ayakkabıları teslim ederken, firma yetkililerine de teşekkür etti.

Bütün öğrencilere kıyafet alamayacağı için e-mail aracılığıyla giyim firmalarına ulaştığını anlatan 6 yıllık öğretmen Özden Bozkurt Yaylaz, \"Havaların soğumasıyla birlikte montsuz ve eski ayakkabılarla okula gelen çocukları görünce, vicdanım sızladı; ama sayıları fazla olduğu için hepsini giydiremezdim. Değişik firmalara duygulu bir mektup yazarak, şansımı denedim. Duyarlı firmalar, okulun bütün öğrencilerine mont, bere, eldiven, çorap ve bot gönderdi\" ded

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Çaybaşı Köyü

- Özden Bozkurt Yaylaz ile röp.

- Öğrenciler ile röp.

- Öğrencilere gelen elbiseler ve botlar

- Öğrencilerin el sallaması ve teşekkür etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

===============================================

Malatya\'da Afrin\'e bayraklı destek

MALATYA\'da, kamu binaları ve caddeler ile birçok ev, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı\' harekatına destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kentte bulunan İnönü, Atatürk, Kışla, Sivas, Fuzuli, Ahmet Kaya, Kanalboyu, Emeksiz, Turgut Temelli ve Özalper caddeleri ile kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra birçok vatandaş da evlerini ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla donattı. Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma otobüsleri de ay-yıldızlı bayraklarla süslendi.

Vali Ali Kaban da, vatandaşlardan ev ve işyerlerine bayrak asmaları yönünde çağrıda bulunarak, şöyle dedi:

\"Ülkenin iç ve dış güvenliğini, milletin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve diğer terör örgütlerini bertaraf etmek üzere, başlatılan bu harekat Merkezi İlimizde konuşlu olan 2\'nci Ordu Komutanlığımız ve bağlı birlikleri tarafından yürütülmektedir. Ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin doruk noktasına ulaştığı bu günlerde başlatılan bu harekatın yanında olduğumuzu göstermek için dualarımızla ve ay-yıldızlı bayrağımızla destek vermek gerektiği düşüncesiyle 22 Ocak Pazartesi günü saat 09:00\'da başta Valilik binamız olmak üzere, belediyelerimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda ve konutlarımızda dev bayrağımızı dalgalandırmak üzere tüm Malatyalı hemşerilerimizi Malatyamızı ay-yıldızlı bayrağımızla donatmaya davet ediyoruz. Kahraman ordumuzun bu harekattan da dünyaya örnek teşkil edecek bir sonuç alması dileğiyle muvaffakiyet için dua ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Bayraklardan görüntüler

- cadde ve sokaklardan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

============================================

Çiseli Şelalesi\'nde \'HES istemiyoruz\' eylemi

ORDU\'da bulunan Çiseli Şelalesi\'nin de yer aldığı Çukur Deresi üzerine yapımına başlanan hidroelektrik santraline bölge halkı ve çevreciler tepki gösterdi.

Altınordu ilçesi Karaolum Mahallesi Kısık Kumlugöl Kanyonu\'nda bulunan Çiseli Şelalesi\'nin de yer aldığı Çukur Deresi üzerine HES yapımına başlanması, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çevreciler ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Çiseli Şelalesi önünde pankartlarla eylem yapan grup adına açıklama yapan Karaoluk Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Aslan, \"Projenin inşaatı daha yeni başladı, bittiğinde ve HES çalışmaya başladığında burada yaşamanın imkanı kalmayacak, burası artık bizim mahallemiz olmaktan çıkacaktır. Doğa bir bütündür, derenin suyunu alırsanız, orada balık da olmaz, bitki de olmaz. Derenin etrafındaki hayat biter. Bizler de biteriz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Şelaleden detay

-Çevrecilerden detay

-Basın açıklaması yapılması

-Detaylar

Haber-Kamera:Ali YAZAN/ORDU, (DHA)

=============================================

Özkanlar pazaryeri esnafından \'yer\' eylemi

İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri\'nin Danıştay kararıyla kapatılmasının ardından, pazaryeri esnafının yer sıkıntısı hala çözülemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 300 pazarcı, kendilerine yeni bir pazaryerinin hala tahsis edilmemesine tepki gösterdi.

Bölgede oturanlardan bir bölümünün Özkanlar Pazaryeri\'nin kapatılması istemiyle açtığı dava sonuçlandı. Danıştay 8\'inci Dairesi pazaryerinin kapatılması kararını onadı. Üç haftadır Özkanlar pazarının kurulmasına izin verilmezken pazarcı esnafı, kendilerine hala başka bir yer tahsis edilmediğini ve hiçbir yöneticinin kendileriyle ilgilenmediğini ileri sürerek İzmir Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplandı. \"Ekmeğime dokunma\", \"Hak hukuk adalet, hani nerede\", \"Özkanlar bizimdir bizim kalacak\" sloganları atan yaklaşık 300 pazarcı, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüşmek istedi. Kocaoğlu\'nun il dışında olduğu cevabını alan pazarcılar, bir süre slogan attı.

İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, siyasetle işlerinin olmadığını belirterek, \"Biz, ekmeğimizin derdindeyiz. Ben iyimserim, inşallah bu işi, herkesin elini taşın altına koymasıyla çözüme kavuşturacağız\" dedi.

CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu ve Musa Çam ile görüşen pazarcılar, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da dahil olmak üzere sürekli söz verildiğini ama hiçbir sözün yerine getirilmediğini öne sürdü. Pazarcıların yüksek ses tonuyla konuşmasına tepki gösteren Bayır, konuyla ilgilenceklerini, her ikisi de CHP\'li olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ile toplantı yapacaklarını söyledi.

Pazarcıların, polisin ikazlarına uymayıp slogan atmaya devam etmesi üzerine, çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulunup, kalkanlara iterek eylemcileri uzaklaştırdı. Yaklaşık 300 pazarcı, mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Pazarcıların sloganlarından görüntü

- Oda Başkanı Hamdin Erişen ile röp.

- CHP\'li vekiller Bayır, Purçu ve Çam\'ın pazarcılarla görüşmesinden görüntü

- Çevik kuvvet polislerinin yavaş yavaş ilerleyerek eylemcileri dağıtmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

===============================================

Şanlıurfa\'da esnafa 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

ŞANLIURFA Valiliği\'nin, Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı\' harekâtı nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerine bayrak asılmasını istemesinin ardından Eyyübiye Belediyesi tarafından esnafa ve halka 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri hedeflerine yönelik \'Zeytin Dalı\' harekâtının başlamasıyla Şanlıurfa Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne destek için vatandaşlara ev ve iş yerlerine bayrak asma çağrısında bulundu. Valiliğin çağrısı üzerine harekete geçen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam ile birlikte ilçedeki esnafa ve vatandaşlara 10 bin Türk bayrağı hediye etti.

Afrin\'de bulunan Türk askerleri için hayır duası isteyen Başkan Mehmet Ekinci, şöyle dedi:

\"Askerimiz Afrin\'de bizler de burada dua ordusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da buna canıgönülden destek verdiler. Eyyübiye\'de farklı etnik gruplarda vatandaşlarımız kardeşçe yaşıyorlar. Kürt, Türk, Arap burada beraber yaşıyorlar. Yine burada 150 bin civarında Suriyeli yaşamaktadır. Bunların hepsinin ortak duası, şanlı ordumuzun muvaffak olması yönündedir. Herkes yüksek sesle dualarını dile getirdi. İslam\'ın son ordusu olan Türk ordusu herkesin duasını almıştır.\"

Esnaf ise dağıtılan bayrakları iş yerlerine asıp harekâta destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Çarşı esnaflarına bayrak dağıtılması

- Türk bayrağını öperek işyerlerine asan esnaflar

- Başkan Ekinci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

===============================================

