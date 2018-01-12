DHA YURT BÜLTENİ-8 

Silopi\'de otobüs şarampole yuvarlandı: 3\'ü çocuk 9 ölü, 28 yaralı (2)

VALİ AKTAŞ: 9 TÜRKMEN KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İstanbul\'dan Erbil\'e giden yolcu otobüsünün, Silopi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki çevre yolunda şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralananları tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, \"Kilis\'in Öncüpınar ilçesinden, 10 otobüsten oluşan yaklaşık 460 kişinin tamamı, Türkmen ve Irak\'ın Telafer kentine gidiyor. Silopi ilçemizde, sabah erken saatlerde otobüs yan yatarak, şarampole yuvarlanıyor. Meydana gelen kazada, 3\'ü çocuk 9 Türkmen kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştır. Sağlık ekiplerimiz, güvenlik kuvvetlerimizin desteği ile acilen kaza yerine ulaşmış, gerekli yardımı yapmıştır. Kazada yaralanan 38 Türkmen kardeşimiz, ambulanslarla Cizre ve Silopi\'deki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alınmış. İlk müdahale sonrası 10 yaralı, taburcu edilmiş. 26 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor\" dedi.

Haber: ŞIRNAK (DHA)

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Urla\'da üniversite yerleşkesinden denize akan fuel oil, kirliliğe neden oldu (2)



DEKAN VEKİLİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir\'in Urla İlçesi\'nde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'ndeki yakıt tankının vanasından sızan fuel oilin, yağmur tahliye kanalıyla iskelede denize akmasıyla ilgili Dekan Vekili Prof. Dr. Uğur Sunlu, incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Prof. Dr. Sunlu, şunları söyledi:

\"Dün saat 17.55 sıralarında mesai bitiminde olay yaşandı. Yakıt tankındaki teknik bir arızadan dolayı olay oldu. Yaklaşık 20 dakika boyunca 150 litre yakıt, denize aktı. Ani bir şarj oldu. Anında müdahale ettik. Bütün önlemler alındı. Denizin durumu akşama göre daha iyi. Limanın dışına taşan önemli bir durum yok. Bu sevindirici, rüzgar yok, bu nedenle geniş alanı etkilemedi. Anında önlemler alındı. Ben de kontrolleri yapıyorum. Bir iki gün içinde temizlenecektir. Su ürünleriyle ilgili bir hasar söz konusu değil. Tekneler ile körfezin kıyı temizliğini de biz öğrencilerimizle yapacağız. El birliğiyle eski haline getireceğiz.\"

Prof. Dr. Uğur Sunlu, olayda sabotaj ihtimalinin olmadığını, tamamen teknik bir arızadan kaynaklandığını da ifade etti.

Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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Bakan Elvan: Artık eski Türkiye yok

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Türkiye\'nin istiklali ve istikbali için gecesini gündüzüne kattığını belirterek, \"Artık eski Türkiye yok\" dedi.

Bakan Elvan, Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen \"Gençlik Kollarıyla Buluşma\" etkinliğine katıldı. Burada gençler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Elvan, Ak Parti gençliğinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Elvan, yanlarında bir gençlik ordusunun olması nedeni ile çok mutlu olduklarını anlattı.

Ak Parti\'nin sadece Türkiye\'nin değil dünyadaki mazlumların ve ezilenlerin sesi olduğunu belirten Bakan Elvan, şunları kaydetti: \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye\'nin istiklali ve istikbali için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Dünyada mazlum, mağdur olan kardeşlerimizin geleceği için dimdik ayakta durarak kararlı ve hiçbir şekilde taviz vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalar dışarıdakileri rahatsız ediyor. Dışarıdakilerin rahatsızlığı nedir biliyor musunuz? \'Ya biz şu Adalet ve Kalkınma Partisinden bir kurtulsak, şu Recep Tayyip Erdoğan\'dan bir kurtulsak da biz istediğimizi, istediğimiz şekilde Türkiye\'ye yaptırsak\' diyorlar. Artık öyle bir hükümet, devlet yönetimi yok. Artık kendi kararını kendisi veren bir Türkiye var. Artık mazlumları, mağdurları düşünen, ülkenin geleceği için her türlü fedakârlığı yapacak olan bir Türkiye var. Eski Türkiye yok, yeni Türkiye var. O güçsüz, zayıf, ne yapacağını bilemeyen yöneticiler yok artık. Bunlar eski Türkiye ile karıştırıyorlar yeni Türkiye\'yi. Artık Türkiye\'yi Allah\'ın izni ve sizlerin desteğiyle kimse durduramayacak. Sizler, bizler çalışacağız ve yolumuzu açtıkça açacağız. İlerledikçe ilerleyeceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salonda bulunanlar

-Slogan atanlar

-Kalabalıktan genel ve detay

-Bakan Elvan konuşurken

-Elvan, salondakileri selamlaması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Bulgaristan, Estonya\'dan dönem başkanlığını resmi olarak aldı

AVRUPA Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı\'nı üstlenen Bulgaristan, başkent Sofya\'da İvan Vazov Halk Tiyatrosu\'nda düzenlenen resmi törenle görevi Estonya\'dan devraldı.

Bulgaristan 6 ay sürecek AB Konseyi Dönem Başkanlığı\'nı Sofya\'da İvan Vazov Halk Tiyatrosu\'nda düzenlenen törenle Estonya\'dan devraldı. Törene Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Boyko Borisov, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Konseyi Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve diğer davetliler katıldı.

\'BULGARİSTAN AVRUPA\'NIN GÜNEYDOĞU KAPISIDIR\'

Cumhurbaşkanı Rumen Radev yaptığı açılış konuşmasında Bulgaristan\'ın Avrupa\'nın Güneydoğu kapısı olduğunu belirterek, \"1 Ocak tarihinden AB Konseyi’nin Başkanlığı’nı üstlendik. 11 yıldan bu yana AB’ye üyeyiz. 13 asırdan beri ise Bulgaristan, Avrupa’nın Güneydoğu kapısıdır. Halk olarak nefret ve bölünmenin bedelini ödedik. Güvenlik önemli bir konu, rekabet edebilirlik ise eğitime yatırımlar yoluyla sağlanmalıdır\" dedi.

Avrupa’nın anlaşılması için karşılıklı anlayışın gerekli olduğuna vurgu yapan Radev, 6 ayda bütün konukların Roma kalıntıları ve Ortodoks anıtları arasında kendini evindeymiş gibi hissedeceklerinden emin olduğunu ifade etti.

\'TARAFSIZ MODERATÖR OLMALIYIZ\'

Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı süresince tarafsız bir moderatör olması gerektiğini ifade ederek, \"Bulgaristan’ın Dönem Başkanlığı sırasında tarafsız bir moderatör olmalıyız. Ancak bunun yanı sıra Bulgaristan vatandaşları AB’nin onlar için bir şey yaptığını hissetmelidir\" dedi.

\'SİZ HİÇ BİR ZAMAN SAVAŞ BAYRAĞI KAYBETMEDİNİZ\'

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, \"Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın önceliklerinden birinin Batı Balkanlar olduğu iyidir. Balkanlar’ın tarihi taht oyunları\'ndan daha dramatik ve daha ilginçtir. Bölgedeki insanların hak ettiği istikrar, güvenlik. Spartaküs’ün torunları bunu yapabilir. Siz hiçbir zaman savaş bayrağı kaybetmediniz. Başkanlığınızın, Hristo Stoichkov\'un Dünya Kupası’ndaki çeyrek asır önceki performansı kadar başarılı olacağına inanıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan detay

-Bayko Borisov konuşma

-Rumen Radev konuşması

-Donald Tusk konuşması

Haber-Kamera: SOFYA,DHA)

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Telefonla dolandırıcılık şebekesinden 750 bin liralık vurgun (2) (Yeniden)

Operasyon anı



BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şanlıurfa merkezli, Gaziantep, Tokat ve Sakarya\'da eş zamanlı yaptığı operasyonlarda telefonla dolandırıcılık şebekesinin 7 üyesi daha yakalandı. Şebekenin son üç ay içersinde 24 kişiden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk lirası dolandırdığı belirlendi.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkezi Şanlıurfa\'da bulunan çıkar amaçlı suç örgütünün Bursa, Gaziantep, Tokat ve Sakarya illerinde vatandaşları telefon ile arayıp kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtarak dolandırdığını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle geçtiğimiz ay yapılan operasyonda 8 kişi yakalanıp tutuklandı. Soruşturmayı genişleten İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kez 7 kişiyi daha dolandırıcılıkta kullandıkları cep telefonları ve SİM kartlar ile gözaltına aldı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, \'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak\' ve \'dolandırıcılık\' suçlarından adliyeye çıkarıldı.

Telefon dolandırıcılarının üç ay içerisinde 24 kişiden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk lirası aldığı belirlenirken, kimliği belirlenen 6 kişi de aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Operasyon anı

Şahısların adliye sevk görüntüleri

Ele geçirilen materyaller

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

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Ardahan lösemili Yusuf Ali için seferber oldu

ARDAHAN’da 3.5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali Gökçe için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Vatandaşların yanı sıra Vali Mehmet Emin Bilmez\'in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler kan vererek kampanyaya katıldı.

Melike-Engin Gökçe çiftinin tek çocukları Yusuf Ali Gökçe, geçtiğimiz Ekim ayında lösemi teşhisi ile tedavi altına alındı. Sosyal medyada başlayan kök hücre çağrısı, Türk Kızılayı işbirliği ile kampanyaya dönüştü. Kongre Caddesindeki Kızılay Kan Merkezinde gerçekleştirilen kan ve kök hücre kampanyasına büyük ilgi oldu. Ardahanlı vatandaşların yanı sıra Vali Mehmet Emin Bilmez\'in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler Yusuf Ali Gökçe için kan ve kök hücre bağışında bulundu. Yusuf Ali için asılan \"Evimi, odamı ve oyuncaklarımı özledim\" yazılı pankart görenleri duygulandırdı.

Küçük Yusuf Ali Gökçe için toplanan kalabalığı gördüğünde duygulandığını söyleyen dedesi Yusuf Gökçe , \"Yusuf’umuza lösemi teşhisi Kars Kafkas Üniversitesi Hastanesinde konuldu. Daha sonra Erzurum ve İstanbul\'a götürdük. Şuan İstanbul\'da tedavisi sürüyor. Acil ilik nakli bekliyor. Yusuf Ali daha çok küçük. Bu insanların desteğine ihtiyacı var. İnşallah bu insanların sayesinde hayata dönecek. Destek veren bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz\" dedi.

Yusuf Ali Gökçe için sosyal medyada kampanya başlatan ve destek veren Ardahanlı Avukat Baran Çoban ise \"Yusuf Ali kardeşimiz Ekim ayından bu yana lösemi tedavisi görüyor. Kemoterapi tedavisi hastalığına sonuç vermediği için Şubat ayına kadar kök hücre nakli olması gerekiyor. Biz de destek olabilmek için bir kampanya başlattık. Beklediğimizden daha çok ilgi var. Buradan bir kez daha duyuruyoruz. Yusuf Ali kardeşimiz için tüm Türkiye’de Kızılay şubelerine giderek kök hücre bağışında bulunmalarını rica ediyoruz. Evini ve oyuncaklarını özleyen Yusuf\'u evine oyuncaklarına ve sevdiklerine kavuşturalım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kızılay Kan Merkezinin dışından görüntü

-Kan veren vatandaşlardan görüntü

-Kan vermek için sıra bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Dedesi Yusuf Gökçe ile röp

-Avukat Baran Çoban İle röp

-Detay görüntü

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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Baz istasyonu hırsızları yakalandı

İZMİR’de kent merkezi ve çevre ilçelerde bulunan GSM şirketlerine ait baz istasyonlarının aküleri çalarak hurdacılara sattığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır’ın Canlı Mahallesi’ndeki bir GSM şirketine ait baz istasyonundan 8 akü çalınması üzerine harekete geçti. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan araştırmada, çalınan akülerin Buca’da hurdacılara satıldığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık olaylarının kent merkezi dahil olmak üzere çevre ilçelerde de aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine ekiplerin üç ayrı adrese yaptığı baskında aralarında GSM şirketinde taşeron işçi olarak çalışan bir kişinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 17 baz istasyonu aküsü ve bir tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin baz istasyonlarının alarm sistemini devre dışı bırakarak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Gözaltındaki 6 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Belediye başkanından mandalina atağı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, herkesi mandalina yemeye ve suyunu içmeye çağırdı.

Ülke genelinde daha önce yaptığı karpuz tanıtım videosuyla dikkat çeken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, bu kez vatandaşları mandalina yemeye ve suyunu içmeye davet etti. Bunun için kamera karşısına geçen ve ağaçtan topladığı mandalinaları çocuklara dağıttıran Başkan Sözlü, \"Güne mandalinayla başlayın. İster suyunu için ister soyarak yiyin. Adana\'nın mandalinası da her şeye değer\" dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tanıtım filminde, 3 çocuk ellerinde mandalina dolu sepetlerle yolda ve sokakta karşılaştıkları herkese mandalina dağıtıyor.

Görüntü Dökümü

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- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından mandalin tanıtımı için yaptırılan tanıtım filmi

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)

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İskenderun\'da büyüleyici konser

BELÇİKALI Nicolas Deletaille İskenderunlu keman ve çello ustası İsmail Kaya’ya yaptırdığı çellosuyla muhteşem bir konser verdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi’nin davetlisi olarak İskenderun\'a Belçikalı sanatçı Nicolas Deletaille, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı’nda piyano öğretim üyesi Valentyna Keremet ve Öğretim Üyesi Eren Kaysar ile sahne aldı. İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Eren Kaysar, resital öncesi keman ve çello ustası İsmail Kaya ile kuliste bir araya gelerek iki ayda yapımı tamamlanan çelloyu Nicolas Deletaille teslim etti. Sanatçının konseri büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

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-İSTE öğretim üyesi Eren Kaysar ile röp.

-Keman yapım ustası İsmail Kaya ile röp.

-Belçikalı sanatçı Nicolas ile röp.

-Piyano ve çello eşliğinde resital görüntüleri

-İzleyenlerden görüntüler

-Belçikalı sanatçının çello resitali

-İSTE öğretim üyesi Eren ile Belçikalı sanatçının birlikte resitali

-Rektör Dereli’nin çiçek takdimi ve İngilizce teşekkür konuşması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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