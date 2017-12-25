DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ADANA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil\'in memleketi Adana\'nın Ceyhan ilçesine acı haber ulaştı. 3 yıllık asker olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil\'in şehit olduğu haberi, babası Adnan Çil\'e tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nefroloji Servisi\'nde doktor kontrolünde verildi. Ceyhan ilçesine bağlı Camızağılı Mahallesi\'ndeki evinde bulunan anne Gülendam Çil\'e ise acı haberi askeri yetkililer verdi. Evli ve 1 çocuk babası olan Seyfettin Orkun Çil\'in eşi Yeşim Çil\'in Kozan ilçesinde sağlıkçı olarak görev yaptığı belirtildi. Şehidin baba ocağına taziye çadırı kurulurken, evin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yarın yapılacak törenin ardından Adana\'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Şehit evinden görüntü

- Yakınlarının görüntüsü

- Ağıt sesleri

- Evin önündeki jandarma ve ambulans

- Şehidin sağlık fotoğrafları

- Şehidin, eşi Yeşim Çil ile fotoğrafı

SÜRE:01\'26\" BOYUT:88 mb

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)

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2)GEMLİK\'TE TAŞINMA BAYRAMI

HAFTA sonu yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Gemlik’in sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önü açılırken bu karar ilçe halk tarafından sevinle karşılandı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik için tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, “KHK ile çıkan özel madde ile Gemlik’in önü açıldı. Gemlik alüvyon zeminde bulunuyor. Deprem fay hattında yer alan bir ilçeyiz. Yaklaşık 10 bin riskli konutumuz var, ilk etapta 8 binin üzerinde konut yaparak bu riskli binaları sağlam zeminli üst kesimlere taşımayı planlıyoruzö dedi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Gemlik için KHK yayınlanması üzerine bugün Gemlik’te kamuoyunu bilgilendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Bursa Milletvekilli İsmil Aydın, İl Başkanı Ayhan Salman ve Gemlik’in siyasi parti temsilcileri ile Muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz basın toplantısının açılış konuşmasında Gemlik için tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, “KHK ile çıkan özel madde Gemlik’in önünü açtı. 3 siyasi parti olarak yaptığımız çalışmalar, Grup Başkanvekilleri ile yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Gemlik alüvyon zeminde bulunuyordu. Deprem fay hattında yer alan bir ilçeyiz. Yaklaşık 10 bin riskli konutumuz var. İlk etapta 8 binin üzerinde konut yaparak bu riskli binaları buralara taşımayı planlıyoruzö dedi. Refik Yılmaz, mevcutta yapmış oldukları 1400 konuta 17 binin üzerinde talep olduğunu belirterek, yeni açılan makilik alanlarla kalan talebi karşılayacağız\" dedi.Gemlik CHP eski ilçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da toplantıda söz alarak çıkarılan KHK ile ilgili endişelerini dile getirdi. Mehmet Uğur Sertaslan, çıkarılan KHK’nın 25.maddesinde yerelin devre dışı bırakıldığını belirterek, maddeye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında işlemler yürütülecek. Burada yerelin, yani Gemlik Belediyesi’nin devre dışı bırakılması da bizde endişe yaratıyorö dedi. Sertaslan ayrıca Gemlik’te riskli binaların tam tespitinin de yapılamadığına vurgu yaparak “Bu noktada belirlenen düzenleme öncesinde bir plan hazırlandığını ve bu planın Gemliklilerin fikri alınmadan yapıldığını görmekteyizö diye konştu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KONUŞTU

Toplantıda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, yayınlanan KHK’nın siyasi hayatında en mutlu olduğu düzenleme olduğunu belirterek, “Gemlik deprem konusunda son derece riskli bir durumdaydı. Bugüne kadar 4 farklı torba kanunda Gemlik ile ilgili düzenleme yapmak istedik. Ama bir türlü muvaffak olamadıkö dedi. Aydın, Gemlik ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gemliklilerle konsensüs sağlanarak bir çalışma yapılması talebi olmuştu. Bugüne kadar Gemlik bu konuda konsensüsü sağladı. Yayınlanan KHK ile Gemlik’in önü açılmış olduö dedi.

8 BİN KONUT YAPILACAK

KHK kapsamında Gemklik ilçesinde Manastır Mevkii\'nde bulunan Cumhuriyet ve C ihat Mahalleri\'ne ilk etapta 8 bin konut yapılması planlanıyor. Bu mevkilerde devam eden bin 400 konut ile yapı sayısının 9 bin 400\'e ulaşacağı belirtildi.

\"GEMLİK İÇİN ÖNEMLİ KARAR\"

Bu arada konuyla ilgili olarak Bursa\'da açık lama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Albayrak ise alınan bu kararın yerinde olduğunu belirtip, \"Gemlik gerçekten deprem riskini en fazla yaşayan ilçelerin başında geliyor. Ayrıca sahilde olması nedeniyle zeminde sıvılaşma riski var. Binaların çoğunun depreme dayanıklı olduğunu sanmıyorum. ilçenin sahilden taşınacak olması çok önemliydi\" dedi

KHK NELER GETİRİYOR?

Nüfusu 107 bin 139 olan Gemlik’in uzun zamandır beklediği depremselliğe yönelik yasa, 696 Sayılı KHK’nin Geçici 25. Maddesi ile düzenlendi. Gemlik’in 280 hektarlık üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle zeytinlik vasfını yitirmiş olmasına rağmen, zeytinlik göründüğünden herhangi bir çalışma yapılmasın önüne geçen Zeytin Koruma Kanunu, Gemlik’e özel yasa ile açılmış oldu. Madde şu şekilde:

“ MADDE 13- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

\"GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22’inci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür.’’

Görüntü Dökümü

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Toplantıdan detaylar

Konuşmalar

Milletvekili İsmail Aydın röp

Belediye Başkanı Refik Yılmaz röp

Hasan BOZBEY/GEMLİK/BURSA,(DHA)

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3)GECE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, POLİS ONU ARARKEN SABAH CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde dün gece kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Rojbin İ.\'yi pompalı tüfek ile öldüren Ş.İ, polis tarafından aranırken, sabah cinayetin yaşandığı bölgeye giden muhabire cinayeti neden işlediğini anlattı. 22 yaşındaki eşinin öldürdüğü dün geceyi anlatan Ş.İ, daha sonra polis bölgeye gelmeden bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Polis, Ş.İ\'yi yakalamak için bölgede operasyon başlattı. Merkez Yenişehir ilçesi Dicle mahallesi 294 nolu sokakta yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Ş.İ, dün gece saat 01.00 sıralarında eşi 22 yaşındaki Rojbin İ.\'yi hakkında dedikodular duyduğu gerekçesiyle evde bulunan pompalı tüfekle kafasına iki el ateş edip öldürdükten sonra kardeşi E.İ.\'yi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Durumu sağlık ekiplerine bildiren E.İ., daha sonra olay yerine gitti. Sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Rojbin İ.\'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler, iki adet boş kovan buldu. Yaşamını yitiren Rojbin İ., otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

CİNAYET ZANLISI SABAH OLAY YERİNE GELDİ

Gece eşini öldürüp polis tarafından her yerde aranan Ş.İ., sabah olay yerine giden DHA muhabirine cinayeti neden işlediğini anlattı. Cinayet zanlısı Ş.İ., eşini sevdiğini ve öldürmek amacı olmadığını söyledi. Ş.İ.,“Allah şahidim. Söylentilere pek kulak vermedim. Çarşıya gittik misafirliğe ablamlara pasta ve bir şeyler aldık. Ona şaka yaptım ama bana diyordu \'sen çok pişman olacaksın\'. O an kin öfkem ve sinirlerimle yatıyordu tam hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettim bilmiyorum, hatırlamıyorum sıkıntıdan. Rahmetlinin olayı ile ilgili olarak kimsenin suçu yok. Dünden beridir mezarlığa gittim. Buradan fazlada uzaklaşmadım. Verende bu canı Allah\"dedi.

Eşini neden öldürdüğünü anlatan 27 yaşındaki Ş.İ., muhabire olayı anlattıktan sonra polisin geldiğini görünce bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Polis bölgeyi ablukaya alarak cinayet zanlısı Ş.İ.\'yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Rojbin İ.\'nin fotoğrafı

-Eşini öldüren Ş.İ.\' ile Rojbin İ.\'nin fotoğrafı

-Cinayet zanlısı Ş.İ.\'nin konuşması

-Polislerin sokağa girmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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4)AK PARTİLİ ÇALIK\'TAN, 2017 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2017 değerlendirme toplantısı yaptı. Bir restoranda düzenlenen toplantıya; Çalık\'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Başkanı Hakan Kahtalı ile partililer katıldı. Türkiye ve Malatya\'da yapılan yatırımları değerlendiren AK Parti\'li Çalık, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, \"2017\'de dünyadaki en önemli olay bize göre Kudüs olduğunu düşünüyoruz. Biliyoruz Kudüs kutsal kelimesinin sancağıdır. Kudüs Daru Selamdır, ancak görüyoruz ki tarihi boyunca 2 defa yerle bir edilen, 23 işgal 52 saldırıya maruz kalan bu şehir selam yurdunun bugün acının, gözyaşının başkenti yapmaya teşebbüs edenler oldu\" dedi.

2017 yılında terörizme karşı topyekun bir mücadele verdiklerini belirten Çalık, \"Terörizmle topyekun bütün bakanlıklarımız mücadele ediyor. Kapsamlı olarak askerimizin, polisimizin yapmış olduğu operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vurduk. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin koordinasyonlarının neticesinde; kırsalda 50 bin 44 operasyon yapılmış, 2006 yılıyla arasında yaklaşık 20 bin operasyon farkı var ve bin 592 sığınak ve barınak yok edilmiş, üst düzey 124 terörist etkisiz hale getirilmiştir\" şeklinde konuştu.

Çalık, 2018 bütçesinin 762 milyar lira olduğunu ve 2002 yılında vergi gelirlerinin yüzde 86\'sının faize gittiğini şu anda ise bu oranın yüzde 14 olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Öznur Çalık\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 257 MB

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5)YARALI DAĞ KEÇİSİNE AKSİYON FİLMİ GİBİ KURTARMA

ARTVİN\'in Şavşat İlçesi\'nde yolda yaralı halde bulunarak sevk edildiği Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde tedavi altına alınan dağ keçisinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vatandaşların sarp kayalıkların da yer aldığı bölgede canları pahasına uzun süren bir kovalamaca sonucu yaralı halde korkudan kaçan dağ keçisini yakalamayı başardıkları görülüyor. Kurtarma operasyonu sırasında aksiyon filimlerini aratmayan sahneler yaşandı. Artvin-Şavşat karayolu üzerinde Bağlıca Köprü mevkiinde yaralı erkek dağ keçisi fark eden vatandaşlar jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nü arayarak durumu bildirdi, kendileri de yaralı keçiyi kurtarmak için harekete geçti. Vatandaşlar yaralı dağ keçisini yakalamak için zorlu bir mücadeleye koyuldu. Yaşadığı korku nedeniyle kaçmaya çalışan yaralı keçi, Metin Demir tarafından Çoruh Nehri üzerinde sarp kayaklıkların bulunduğu bölgede uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Aksiyon filmlerini aratmayan kurtarma çalışmaları bölgede gazetecilik yapan Nurbay Usta\'nın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere duyarlı vatandaşların keçiyi kurtarmak için dik ve uçurum bölgede canları pahasına uzun süre verdiği mücadele yansıdı. Bellerinden çıkardıkları kemerlerle bağlanan keçi otomobile konularak tedavisi için Artvin Belediyesi Veteriner Kliniği’ne teslim edildi. Arka sol ayağı ve çevresinde yara olduğu görülen yaralı keçi, ilk müdahale ardından sevk edildiği Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

Keçinin kurtarılmasında aradıkları yetkililerin ilgisiz davrandığını öne süren Metin Demir, “Diyecek laf bulamıyoruz. Bu kadarına da pes doğrusu. Keçisin yakalaması ve Artvin’e götürülüşü görüntülerde mevcuttur. Yetkiler kendilerini ön plana çıkararak ve olay yerine gelmediği halde bunu haber ajanslarına servis ettiler. Bu bizi son derece üzmüştür\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Keçinin kurtarılma anı görüntüleri

Keçinin kovalanması

Kayalıklara sıkışması

Keçinin kendisini kurtaran kişiye boynuz atması

Kurtarılması ve araca konulması

Haber-Kamera: ARTVİN-DHA

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6)ŞİFALI MESİR HELVAYLA BULUŞTU

MANİSA\'da 478 yıldır Sultan Cami\'nin kubbe ve minarelerinden saçılan ve şifa dağıttığına inanılan mesir macunu, helvayla buluştu. Manisa\'yı Mesir\'i Tanıtma ve Turizm Derneği, 41 çeşit baharatı helvayla karıp, Manisa mesir helvasını üretti.

Manisa\'nın 478 yıllık geleneği şifalı mesir macununun lokum ve çayının ardından mesir helvası da üretildi. Manisa\'yı Mesir\'i Tanıtma ve Turizm Derneği, yaklaşık 9 aylık çalışmanın ardından içinde 41 çeşit baharatın bulunduğu Manisa mesir helvasının tanıtımını yaptı. Dernek Başkanı Ufuk Tanık, geleneksel ürünün mesir macunu olduğunu ancak mesir macununu tüketemeyen kişilere alternatif sunmak istediklerini söyledi. 41 çeşit baharatla tahin helvasının iyi bir uyum yakaladığını ve hiçbir şekilde glikoz kullanılmadığını açıklayan Ufuk Tanık, \"Mesir macununu yiyemeyen çocuklar ve yaşlılar için yeni ürünler çıkardık. Mesir çayı, mesir lokumu ürettik. Bu yıl yeni bir ürünle halkımızı buluşturuyoruz. Tahin helvasını mesirle buluşturduk. Tahin helvası kışın tüketilen ve insanları sıcak tutan bir ürün. Tahin helvasını yüzde 100 şekerden yaptık, içine geleneğe uygun olan 41 çeşit baharatımızı koyduk. Satışa hazır hale getirdik\" dedi.

Manisa mesir helvasıyla, kentin isminin daha fazla duyulacağını ve şifalı mesir macununun da tanıtımının yapılacağını kaydeden Ufuk Tanık, mesir helvasının 350 ve 700 gramlık ambalajlarda satışa sunulacağını belirtti. Ufuk Tanık, \"Ticari olarak bu işi düşünmüyoruz. Baharatın uyuşabileceği ürünlerle çeşit sağlamaya ve Manisa\'nın tanıtımına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Raflarda Manisa\'nın adı, mesir macununun adı daha fazla yer alacak. Mesir macununu geleneksel haliyle tüketemeyenler ve mesir macununa ulaşamayanlar helvayla bu tadı alacak. 350 gramlık ve 700 gramlık iki çeşit ambalaj olacak. Taleplere göre daha küçüğünü veya büyüğünü çıkarabiliriz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Manisa mesir helvasından genel ve detay görüntü,

-Dernek Başkanı Ufuk Tanık\'ın konuşmasından görüntü,

-Mesir helvasının tadına bakılmasından görüntü,

-Genel ve detay görüntü.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)

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