DHA YURT  BÜLTENİ-8 

Köydeki yangında 3 çocuk öldü (2)



2 KATLI EV ALEVLERE DAYANAMADI

Tokat\'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde öğle saatlerinde çıkış nedeni saptanamayan yangında alevler kısa sürede 2 katlı ahşap evi kapladı. Köylülerin müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamayınca tutuşan ahşap bina çöktü. Yakınlarının içeri giremediği evde bulunan kimlik ve yaşları henüz tespit edilemeyen 3 çocuk yaşamını yitirdi.

PKK\'lı terörist, Giresun’da iş makinesi operatörüne teslim oldu



GİRESUN’un Yağlıdere ilçesinde bir PKK’lı terörist kırsal kesimde yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinasının önüne çıkarak teslim oldu. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine terörist gözaltına alınırken, bölgede operasyon yoğunlaştırıldı.

Giresun’un Dereli ilçesindeki Kulakkaya Yaylası\'nda gittiği kahvede bulunanlar tarafından 2 ay önce ihbar üzerine yakalanan \'Aram\' kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan’ın ardından bir terörist daha güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Sabah saatlerinde Yağlıdere ilçesinin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yol açma çalışması yürüten iş makinesinin önüne gelen bir terörist, teslim olmak için yardım istedi. İş makinesi operatörünün durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma özel harekât timi sevk edildi. Adı henüz açıklanmayan terörist jandarma güçlerince gözaltına alındı. Bölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar yoğunlaştırıldı.

PYD\'de katılmak için yasaklı bölgeye giren 7 PYD\'li gözaltında

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinden, terör örgütü Suriye\'deki PKK/PYD saflarına katılmak için askeri yasaklı bölgeye girip sınırdan Talebyad\'a geçmeye çalışan 5\'i Suriye uyruklu, 2\'si Türk 7 kişi gözaltına alındı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, askeri yasaklı Topçu Mahallesi kırsalındaki sınır hattında 7 kişiyi fark edip durdurdu. Yapılan kimlik tespitinde Suriye uyruklu A.A., G.M., Y.A., İ.H. ve E.E. ile Türk oldukları belirlenen E.Ş. ve H.B. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı\'ndaki ifadelerinde sorgularında terör örgütü PKK/PYD saflarına katılmak için Talebyad\'a geçmeye çalıştıklarını söyledikleri belirtilen 7 şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Muş\'ta 1 ton bomba yüklü minibüse öncülük eden 1 şüpheli yakalandı



MUŞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl il merkezinde ele geçirilen 1 ton bomba yüklü minibüse öncülük eden araçta parmak izi olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

İstasyon Caddesi\'ndeki Vali Konağı\'nın yakınındaki ara sokakta, 7 Haziran 2016 günü teröristlerin bidonlar içinde bomba yüklediği beyaz renkli minibüs ele geçirildi. Teröristlerin 1 tonluk bomba yüklediği minibüs gerekli çalışmanın yapılması ardından kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki eski bir taş ocağına götürüldü. Bomba uzmanları yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bomba yüklü minibüsü kontrollü patlatarak imha etti. Kentte, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, geçen yıl il merkezinde ele geçirilen bomba yüklü minibüse öncülük eden araçta parmak izi tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Valilikten, operasyonla ilgili yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi: \"Yapılan çalışmalarda, 7 Haziran 2016 günü ilimizde yakalanan, 1 ton bomba yüklü minibüse öncülük yaptığı tespit edilen Diyarbakır plakalı araç üzerinde parmak izi çıkan bir kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.\"

Sokakta yürüyen kadını dakikalarca taciz etti



ANTALYA\'da, elinde içki şişesi olan bir erkek, yolda yürüyen kadına saldırıp, taciz etti. Dakikalarca süren olayda, kadın tacizcinin elinden güçlükle kurtuldu. Taciz anı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde akşam saatlerinde telefonla konuşarak yürüyen bir kadına yönelik taciz anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; elindeki içki şişesiyle caddede yürüyen erkek, telefonla konuşarak yürüyen bir kadına sarılarak taciz ettiği görüldü. Uzun süre kadına sarılan bu kişi ısrarla tacize devam etti Güçlükle tacizcinin elinden kurtulan kadın, telefonda konuştuğu kişiden yardım istedi. Alkollü olduğu görülen tacizci, elinden kurtulan kadına tokat da atmaya çalıştı. Görüntüleri evinin balkonunda çeken A.K., \"Tacize uğrayan kadın sanırım erkek arkadaşı ile telefonda konuşuyordu. Bu sırada kendisini takip eden alkollü kişi kadına sarılıp taciz etmeye başladı. Kadın zorlukla elinden kurtuldu. Bu esnada saldırgan kadına vurmaya çalıştı\" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şu ana kadar kendilerine bir başvuru gelmediğini kaydetti.

Yüzüne kimyasal madde atılan kadın: 10 gün önce koruma talebinde bulundum, reddedildi

ESKİŞEHİR\'de, kendisinden ayrılmak isteyen Gürcistan\'dan gelerek Türk vatandaşlığına geçen 45 yaşındaki Marina Lakvekheliani’nin yüzüne kimyasal madde döktüğü gerekçesiyle, hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açılan 46 yaşındaki İ.C.\'nin yargılanmasına başlanıldı. Lakvekheliani, olay tarihinden 10 gün önce koruma isteminde bulunduğunu ancak, kabul edilmediğini söyledi.

Gürcistan\'da bilgisayar öğretmeni olan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye\'ye geldi ve 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Eskişehir\'de evli ve 2 çocuk babası İ.C. ile tanışan Lakvekheliani, 1 yılın ardından ilişkiyi bitirmeye karar verdi. İ.C. ise bu karara karşı çıktı. Geçen Kasım ayında İstiklal Mahallesi Selim Sokak\'ta meydana gelen olayda, Marina Lakvekheliani marketten ekmek alıp evine dönerken, kaldığı apartman dairesinden içeri girmek istediği sırada, iddiaya göre, arkasından gelen İ.C., kadının yüzüne kimyasal madde döküp kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Lakvekheliani, Eskişehir Devlet Hastanesi Plastik Cerrahisi Servisi\'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, Marina Lakvekheliani\'nın şikayeti üzerine İ.C.\'yi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.C., Eskişehir H Tipi Cevaevi’ne gönderildi. İ.C., hakkında 5\'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde \'yaralama\' suçundan dava açıldı.

Tutuklu sanık İ.C., bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan Marina Lakvekheliani, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Lakvekheliani, olay tarihinden 10 gün önce koruma talebinde de bulunduğunu ancak kabul edilmediğini belirterek, şöyle dedi:\"Yaklaşık 1 yıllık arkadaşlığımız vardı. Sürekli kavga ediyorduk. Çünkü bana sürekli yalan söylüyordu. Benimle evleneceğini söylemesine rağmen evli olduğunu öğrendim. Zaman içinde çok fazla yalanları ortaya çıktı. Aramızda sürekli kavgalar olmaya başladı. Ayrılıyorduk, zorla geliyordu, tehdite bulunuyor, takip ediyordu. Bir şekilde tekrar barışıyorduk. Kıskançlık krizleri vardı. Son olarak ayrılmamızı kabullenemedi. Öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Olaydan 10 gün önce polise ve savcıya gittim uzaklaştırma kararı verilmesi için ancak reddedildi. Olay günü ekmek almış eve dönerken bir anda yüzüme bir şey döktü ve kaçtı. Yüzüm, saçım, boynum yandı. Aylardır psikolojik tedavi görüyorum. Sürekli korku, tedirginlik içerisindeyim. Dışarıda yürüyüş yapmaya bile çıkamıyorum.\"

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen İ.C. ise \"Biz Marina ile birlikte yaşıyorduk. Ben sürekli ona para veriyordum. Marina Gürcistan\'dan para getirmişti. Mali Şube ekipleri de baskın yaptı. Bu olaydan sonra Marina bana husumet duymaya başladı. Olay günü apartmanda karşılaştığımız sırada elinde bir şey vardı. Benim yüzüme doğru döktü. Ben de elimin tersiyle engellemeye çalışınca onun yüzüne de gelmiş\" diye konuştu.

Hakim, tanıkların dinlenmesi, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ve Marina Lakvekheliani\'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan alacağı raporun beklenmesi için duruşmayı 12 Ocak 2018 tarihine ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

\"MARİNA KORUNMUŞ OLSA, BAŞINA BU OLAY GELMEYECEKTİ\"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri duruşma sonrasında adalet sarayı önünde basın açıklaması yaptılar. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Büşra Gündoğdu, \"Mahkeme indirim verdiği takdirde bu teşvik gibi oluyor. Bizim talebimiz indirim verilmemesi, hak ettiği ceza neyse onun verilmesini istiyoruz. Marina gibi yüzlerce kadın var. Eğer Marina korunmuş olsaydı başına böyle bir durum gelmeyecekti. Kadın derneklerinin de davaya müdahil olması gerektiğini söylüyoruz. Davayı takip etmeye devam edeceğiz\" dedi.

10 GÜN ÖNCE KORUMA TALEBİNDE BULUNMUŞ

Adliye çıkışında konuşan Lakvekheliani\'nin avukatlarından Neriman Ersin de müvekkilinin koruma talebinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. Ersin, şöyle konuştu:

\"Dava önce basit yaralama üzerinden açılmıştı. Ancak biz bunun basit bir yaralama olmadığını, ağırlaşmış yaralama şeklinde değişikliğe neden olacak bir suç olduğunu iddia ettik. Mahkeme de bunu olumlu değerlendirdi. Adli tıpa göndermek için bir karar aldı. Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Hiç kimse ekmek almaya giderken, yanında kezzap poşeti de taşımaz. Biz de bu şekilde savunma yaptık. 12 Ocak\'ta yapılacak olan duruşmada bütün kadın arkadaşlarımızı bekliyoruz. Marina\'yı yalnız bırakmayalım. 8 Kasım 2017 tarihinde Marina, \'Yüzüne kezzap atacağım, seni öldüreceğim\' diye tehditler almaya başlamıştı. Marina karakola gidiyor ve \'Can tehlikem var, koruma kararı istiyorum\' diyor. Ancak kendisine ret kararı geliyor. Kendisinin tehlikede olmadığı, sadece alacak-verecek meselesi olduğu söyleniyor. 8 Kasım\'da reddediliyor, 18 Kasım\'da da söz konusu olay gerçekleşiyor, yüzüne kezzap atılıyor.\"

Adana\'daki cinayet, para yüzünden işlenmiş



ADANA\'da tabancayla vurularak öldürüldükten sonra cesedi boş arazide yakılan 31 yaşındaki Özkan Çelik\'in, arkadaşları 28 yaşındaki Sercan D. ve 18 yaşındaki Doğuş D. tarafından borç- alacak yüzünden katledildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Sercan D.\'nin cinayetin ardından eğlenmeye gittiği de ortaya çıktı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi\'nde, dün bagaj ve kapılarında kan olan terk edilmiş otomobili görenler, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis, otomobilde inceleme yaptı. Aracın çevresinde de araştırma yapan polis, boş araziye dökülen molozların içinde bir ceset buldu. Tabancayla vurulup ardından yakıldığı belirlenen kişinin üzerinden Özkan Çelik ve Uğur Ç. adına düzenlenmiş iki kimlik çıktı. Polis yaptığı araştırmada, cesedin Özkan Çelik\'e ait olduğunu saptadı.

BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞLER

Cesedi otopsiye götürülen Özkan Çelik\'in, başından vurularak öldürüldüğü, dişlerinin kırıldığı ve cinayetin ardından cesedinin benzin dökülerek yakıldığı belirlendi. Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üzerinde kan lekeleri bulunan 01 EYB 76 plakalı otomobilin kiralık olduğunu saptadı. Aracın Çelik tarafından kiralandığını tespit eden ekipler, gencin en son kuyumculuk yapan Sercan D. ve lise öğrencisi Doğuş D. ile buluştuğunu belirledi. Plaka Takip Sistemi\'ni inceleyen ekipler, şüphelilerin olaydan kısa süre önce, akaryakıt istasyonundan pet şişe ile benzin aldıklarını saptadı. Polis, şüpheliler Sercan D. ve Doğuş D.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin çapraz sorgusunda, öldürülen Özkan Çelik\'in uzun süredir biriktirdiği parayı kuyumcu arkadaşı Sercan D.\'ye verdiği belirlendi. Çelik\'in otomobil almak için verdiği parayı geri istediği bu nedenle de Sercan D. ile aralarında tartışma yaşandığı, cinayetin işlendiği gün buluştukları saptandı.

CİNAYET ARDINDAN EĞLENMEYE GİTMİŞ

İddiaya göre, olay günü kiraladığı otomobile Sercan D. ve Doğuş D.\'yi alan Özkan Çelik, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi\'ne doğru yola çıktı. Sercan D., bu sırada Çelik\'e, \"Arabayı yavaş sürme, in ben kullanayım\" dedi. Araç durduğunda Doğuş D., Sercan D.\'nin ruhsatlı tabancasıyla Özkan Çelik\'in kafasına ateş etti. Çelik\'in cesedini otomobilin bagajına koyan 2 şüpheli, daha sonra yakıt istasyonundan pet şişe ile 5 liralık benzin aldığı ve cesedi yaktı. Olay yerinden taksi ile ayrılan şüphelilerden Sercan D.\'nin evinde duş aldıktan sonra kız arkadaşı D.G.Ş. ile buluşarak eğlenmeye gittiği de ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Mersin\'de, sahte sağlık raporu operasyonu

MERSİN merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte sağlık kurulu raporu düzenlemek iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi.

Doktora gitmeden ve muayene olmadan gerçek dışı özür oranları verilmek suretiyle devleti zarara uğrattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8\'i kadın 29 kişi, 4 günlük gözaltı süresinin ardından hakim karşısına çıktı. Bugüne kadar 200\'ün üzerinde sahte rapor hazırlayıp gelir elde ettikleri belirtilen zanlılar, emniyetten çıkarılırken yüzleri saklamaya çalıştı. Kendilerini gizlemek isteyen bazı kadın zanlılar ise ağladı.

6 AYLIK ÇALIŞMA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vergi indirimi, engelli aylığı, evde bakım hizmeti ve çürük raporu alıp fayda sağlamak gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olacak şekilde \'nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik\' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 6 aylık soruşturma kapsamında Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Mut ilçelerinde 80 kişi olmak üzere toplam 20 ilde 151 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ardından Mersin, Adana, Osmaniye, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Bitlis, İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Bilecik, Kocaeli, Balıkesir, Kahramanmaraş, Ağrı ve Bursa\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 99 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltında bulunan ve daha sonra serbest bırakılan 70 kişinin rapor alan kişiler olduğu öğrenildi. 52 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

\'Dur\' ihtarına uymayan iki kardeş, kovalamaca sonucu yakalandı



ESKİŞEHİR\'de cezaevi firarisi 20 yaşındaki Ersin K. ile 18 yaşındaki kardeşi Sinan K., polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kiraladıkları otomobil ile kaçmak istedi. Polis, otomobili, lastiklerini ateş ederek patlattı ve iki kardeşi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, bir süre önce açık cezaevinden firar eden Ersin K.\'nin Hoşnudiye Mahallesi\'nde bir evde saklandığı yönünde ihbar aldı. Polis operasyon için harekete geçerken, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı da bulunan Ersin K.\'nin ile kardeşi Sinan K., ekipleri görünce, kiraladıkları 26 BD 466 plakalı otomobil ile kaçmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheliler ile kent merkezinde başlayan kovalamaca, şehir dışına kadar devam etti. Şüpheliler, Eskişehir-Bursa Karayolu Aşağı Söğütönü Mahallesi\'ne girerken, kendilerini takip eden polis ekiplerine tabancayla ateş etti. Polisler, iki kardeşin kaçtığı otomobilin lastiklerini ateş ederek patlattı. Ersin K. ile kardeşi Sinan K., 3 lastiği patlayan aracı bırakarak yaya olarak kaçmak istedi. Özel Harekât, Terörle Mücadele ve Asayiş ekipleri, şüphelileri boş arazide yakalayarak etkisiz hale getirdi. Kovalamaca sırasında yaralanan Sinan K., olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polisler, gözaltına alınan şüphelilerin kiraladığı araçta 1 tüfek, 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÖZEL) Şampiyon melekler, Japonya\'ya hazırlanıyor



ERZURUM\'un lisanslı kayak sporcuları otistik ikiz kardeşler 14 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, Japonya\'da yapılacak \'Zihinsel Engelliler Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası\'na Palandöken\'de hazırlanıyor.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü\'nün lisanslı kayak sporcuları olan ikizler, kayak antrenörü Özgür Özdemir, Efe Mert Delibaş ve Jimnastik antrenörü Arif İlhan ile Sema Demirci eşliğinde günde yaklaşık 8 saat çalışıyor. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken\'in 2 bin 800 rakımında kayan Bingül kardeşler, güçlerine güç katıyor. Erzurum Bölge Adliyesi\'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, 2018\'in Mart ayında Japonya\'da yapılacak olan Zihinsel Engelliler Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası\'na Palandöken\'de hazırlanıyor.

Türkiye\'nin özel sporcuları olan Zeynep ve Murat ile birlikte gece-gündüz demeden Mart ayında yapılacak olan şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen kayak antrenörlerinden Özgür Özdemir, şöyle dedi:

\"Zeynep ve Murat 6 yaşından beri kayağın içinde. Son 6 yılda bu sporu profesyonel olarak yapmaktalar. 5 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 4\'ncülüğü ve Dünya 5\'inciliğine sahipler. Gece ve gündüz olmak üzere günde 5 saat kayak antrenmanımız var. Sürekli kapı çalışması yapıyoruz. Bu sporcularımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için sponsorlara ihtiyacımız var. Zeynep ve Murat, dünyada otizmli sporcular anlamında tek. Otizmli olup da böyle profesyonel spor yapan kimse yok. Ailenin büyük bir katkısı var ama tabii bu yeterli olmuyor. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.\" \"Meleklerim\" dediği otistik ikizleri ile gurur duyduğunu söyleyen Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, çocuklarının Japonya\'da Tük Bayrağını göndere çekeceğine inandığını belirtti. Yaklaşık 1 ay önce ikizlerin kampa girdiğini belirten baba Bingül, Aliye ve Murat\'ın insanüstü bir gayretle şampiyonaya hazırlandığını ifade eden Bingül şunları söyledi: \"Günde 5 saat kayıyorlar. Bunun dışında 1 saat fitness, 2 saat jimnastik çalışıyorlar. Ayırca antrenör eşliğinde öğretmenleri ile birilikte derslerini yapıyorlar. Emeği geçen öğretmenlerine ve antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Amacımız bu yıl Japonya\'da yapılacak Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonasında dereceye girip şanlı bayrağımızı göndere çekip, Türk\'ün gücünü orda göstermek. Meleklerim Dünyada tek otizmli milli kayakçılar. Bir mucizeyi gerçekleştiriyoruz. Tabii burada anne baba olarak bizlerin 14 yıldır maddi ve manevi tüm gücümüzle verdiğimiz emek çok büyük. Bir otizmliye 20-30-50 kapıyı geçirtmek gerçekten bir mucize. Disiplinli ve zor bir spor dalı olan kayakta otizmlinin kayması hele milli sporcu olabilmesi gerçekten yıllarca verilen emeğin sonucudur. Yavrularımın Allah yollarını açık etsin. Amacımız tabi ki çocuklarımızı sporla topluma kazandırmak ve sosyalleştirmek. Otizm bir hastalık değil, sadece farklılıktır, davranış bozukluğudur. Toplumumuzdan büyük Türk milletinden çocuklarımızın farkında olmalarını ve onların toplumla bütünleşerek kaynaşacaklarını anlamalarını istiyoruz. Bunlar bir melek. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize engelli sporculara verdikleri destek içinde şükranlarımızı sunuyorum. Lütfen toplum olarak, büyük Türk milleti olarak çocuklarımızı bağrımıza basalım. Farkında olalım ve onları bir \'Vebalı\' gibi görmeyelim. Onlar inanın melekler. Sadece sevgi ve ilgi istiyorlar.\"

Engelli basketbolcu, antrenmanlara oğullarıyla çıkıyor



MUŞ\'ta, birinci ligdeki engelliler basketbol takımının sporcusu Saadettin Şavlı, antrenmanlara çocuklarıyla birlikte çıkıyor. Oğullarının kendisi gibi sporcu olmasını istediğini belirten Şavlı, \"Allah, iki ayağımı aldı, bana nur topu gibi iki evlat verdi. Spor, bize yaşama sevinci veriyor\" dedi.

Merkez Hürriyet Mahallesi\'nde yaşayan Saadettin Şavlı\'nın (45), 1,5 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle iki bacağı güçsüz kaldı. Muş Engelliler Basketbol Takımı\'nda 17 sene önce baskete başlayan Saadettin Şavlı, deplasman maçı için gittiği Şanlıurfa\'da tanıştığı Aliye Şavlı (43) ile 2005 yılında evlendi. Kendisi gibi çocuk felci geçirdikten sonra bir bacağını kullanamayan Aliye Şavlı ile evliliğinden Furkan (11) ve Serkan (6) isimlerinde iki çocuğu olan Saadettin Şavlı, bu yıl birinci ligdeki Hakkari Sümbül Engelliler Takımı\'na transfer oldu. Muş\'ta, hafta içi antrenman yapan, hafta sonu ise maçlara giden Saadettin Şavlı\'nın oğlu Furkan da babası gibi basketbola gönül verdi. Baba- oğul haftanın 3 günü birlikte antrenman yapmaya başladı.

Aldıkları engelli maaşlarıyla geçinen Şavlı çifti, en büyük isteklerinin, oğullarının okuyup, meslek sahibi olmaları olduğunu belirtti. Sporun kendilerine yaşama sevinci verdiğini vurgulayan Saadettin Şavlı, \"Allah, iki ayağımı aldı, bana nur topu gibi iki evlat verdi. Kendim gibi oğullarımı da sporcu yapacağım. Oğlumla antrenmana gitmek, oldukça keyifli. Çok mutlu bir evliliğimiz var. Spor, bize yaşama sevinci veriyor\" dedi.

Şehit eşinin adına görev yaptığı okula toplantı salonu yaptırdı

GEÇEN yıl Şırnak\'ta şehit düşen Mersinli Ulaştırma Uzman Çavuş Cihangir Can\'ın anaokulu öğretmeni eşi Tuğba Can, Isparta\'da görev yaptığı okula eşinin adını taşıyan toplantı salonu yaptırdı. Salonun açılış kurdelesini şehidin eşi, oğlu 1.5 yaşındaki Mehmet Cihangir Can, Vali Şehmus Günaydın ve diğer protokol üyeleri birlikte kesti yaptı.

Isparta Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu\'nda görevli anaokulu öğretmeni eşi Tuğba Can, Şırnak\'ta 12 Nisan 2016 tarihinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen eşi Ulaştırma Uzman Çavuş Cihangir Can\'ın adını taşıyan toplantı salonu yaptırdı. Tuğba Can, çalıştığı okulun alt katındaki boş salonu tüm masraflarını kendisi karşılayarak toplantı salonuna dönüştürdü. Salonun açılışı bugün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, öğretmenler ve davetliler katıldı.

SALONUN GİRİŞİNE KÖŞE YAPILDI

Salonun girişindeki koridorda İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından açılış kurdelesini Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, şehidin eşi Tuğba Can ve oğlu Mehmet Cihangir Can, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural birlikte kesti. Salonun girişinde Ulaştırma Uzman Çavuş Cihangir Can köşesi oluşturuldu. Bu köşede Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle, İstiklal Marşı, Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi ve şehidin özgeçmişi yer aldı.

5 AYDA TAMAMLANDI

Toplantı salonunda devam eden törende Okul Müdürü Vejdi Çetiner, şehidin özgeçmişini okuduktan sonra salonla ilgili bilgi verdi. Şehidin eşi Tuğba Can\'ın okulun herhangi bir birimine kütüphane yaptırmayı teklif ettiğini aktaran Çetiner, kendilerinin önerisi üzerine toplantı salonunu yaptırdığını ve salonun 5 ayda tamamlandığını anlattı.

\"AİLELERİ BİZLERİN BAŞ TACIDIR\"

Vali Şehmus Günaydın, \"Şehidimizin eşi hoca hanım idareye müracaat ederek şehidimizin adını yaşatmak adına böyle bir faaliyetle bulunmak istediğini iletti. Biz de idare olarak bütün şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için bütün kurumlarımızda her türlü çalışmayı gösteriyoruz. Şehitlerimizin isimlerini okullarına veriyoruz, kamu kurumlarına veriyoruz. Belediyelerimiz şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için caddelere isimlerini veriyor. Şehitlerimizi ve gazilerimizi bu ülke için, bu millet için, bu bayrak için bu millet asla unutmayacaktır. Her fırsatta her zaman kalbimizin en müstesna yerine koyduğumuz aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlayacağız. Onların değerli aileleri de bizlerin baş tacıdır\" diye konuştu.

Vali Günaydın\'ın konuşmasının ardından anne Tuğba Can tarafından oğlu adına kaleme alınan \'Şehidin oğlundan babaya mektup\' bir ilkokul öğrencisi tarafından okundu. Daha sonra Kuran tilavetiyle tören sona erdi.

TMSF\'ye devredilen şirketin aracından çalınan para bulundu



GAZİANTEP\'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sahipleri tutuklanan ve kayyum atandıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\'na (TMSF) devredilen Naksan Holding\'in tahsilat kurye aracından çalınan 130 bin lira ve 230 bin dolar bulundu.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sahipleri tutuklanan ve kayyum atandıktan sonra TMSF\'ye devredilen Naksan Holding bünyesindeki Naksan Plastik firmasının kuryesi İbrahim K., iddiaya göre, geçen 6 Aralık\'ta, öğle saatlerinde ödeme yapmak için Karagöz Caddesi\'ndeki bir banka şubesine gitti. İbrahim K., otoparka bıraktığı aracın yanına döndüğünde, araçta bulunan 130 bin lira ve 230 bin doların çalındığını fark etti. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma yapan polis, kurye İbrahim K.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İbrahim K. tutuklanırken, verdiği ifadelerle yola çıkan polisler, yaptıkları çalışmayla çalınan 130 ile 230 bin doları buldu. Para, şirkete teslim edildi.

Naksan Holding\'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılan titiz çalışmadan dolayı polise teşekkür edilirken, paranın teslim alındığı belirtildi. Paranın nasıl bulunduğuyla ilgili açıklama yapılmadı.

