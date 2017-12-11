DHA YURT BÜLTENİ-8

ŞIRNAK\'TA HAİN TUZAK: 1 ŞEHİT (EK)

1)ŞIRNAK VALİLİĞİ: TOPUK MAYINI PATLADI

Şırnak Valiliği, bugün bir askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şırnak Valiliği\'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"İlimiz Küpeli Dağı, Ziyarettepe bölgesinde, kış operasyonları kapsamında devam eden Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonunda; araziye daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (topuk mayını) patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hacı Mustafa Can şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

GEÇEN YIL ŞIRNAK\'A ATANDI

Sözleşmeli Er Hacı Mustafa Can\'ın (21), Mersin\'in Gülnar ilçesi doğumlu olduğu, Isparta\'da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komando Eğitim Alay Komutanlığı\'nda eğitimini tamamladıktan sonra, 22 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak\'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık bölgesine atandığı öğrenildi. Şehit Hacı Mustafa Can\'ın bekar olduğu bildirildi.

ŞIRNAK/DHA

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2)OTOMOBİL, KARAYOLLARI ARACINA ÇARPTI: 5 YARALI

BOLU\'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda otomobilin, Karayolları yol bakım aracına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında, TEM Otoyolu\'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ali Tekin Beşli idaresindeki 34 SD 4285 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Veysel Bayram idaresindeki 25 AG 572 plakalı Karayolları yol bakım aracına çarptı. Kazada, Ali Tekin Beşli, Veysel Bayram, kamyonette bulunan taşeron firma işçileri Mustafa Esen, Ceyhun Demirbaş ve Zeki Özcan yaralandı. 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Araçların yoldan kaldırılması

-Temizlik çalışmaları

-Detaylar

Süre: (01.30) Boyut: (91.8 MB)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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3)İŞ YERİ YANARKEN İÇERDEKİ MALZEMELERİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR



BURSA’nın İnegöl ilçesinde, mobilyacıların bulunduğu caddede inşaat dekorasyon ve elektrik malzemeleri satışı yapılan iş yerinin çatısında başlayan yangın, korku dolu anlar yaşattı. İftaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında iş yeri sahipleri ve yardıma )gelenler içerdeki malzemeleri kurtarmak için çabaladı. İnegöl ilçesi Osmanbey Caddesi üzerinde, inşaat dekorasyon ve elektrik malzemeleri satılan iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Dumanı fark eden iş yeri sahipleri durumu İnegöl İtfaiyesi\'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada iş yeri sahipleri ve yardıma gelenler, içerdeki melzemeleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Yangında iş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

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4)İŞ YERİ YANARKEN İÇERDEKİ MALZEMELERİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, mobilyacıların bulunduğu caddede inşaat dekorasyon ve elektrik malzemeleri satışı yapılan iş yerinin çatısında başlayan yangın, korku dolu anlar yaşattı. İftaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında iş yeri sahipleri ve yardıma gelenler içerdeki malzemeleri kurtarmak için çabaladı. İnegöl ilçesi Osmanbey Caddesi üzerinde, inşaat dekorasyon ve elektrik malzemeleri satılan iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Dumanı fark eden iş yeri sahipleri durumu İnegöl İtfaiyesi\'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada iş yeri sahipleri ve yardıma gelenler, içerdeki melzemeleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Yangında iş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Yangın alevli görüntü

İşyerindeki ürünleri kurtarma operasyonu

Detaylar

BURSA/DHA