DHA YURT BÜLTENİ-8 

Malatya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı



MALATYA merkezli Kahramanmaraş ve Trabzon\'da FETÖ\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye yönelik sabah saatlerinde kent merkezinde 8, Kahramanmaraş ve Trabzon\'da ise birer adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekiplerin arama da yaptığı evlerde Malatya\'da 8, Kahramanmaraş\'ta ise 1 şüpheli olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

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3 kişiyi iple bağlayıp, tabancayla öldürmüşler



BALIKESİR\'in Susurluk ilçesinden Eskişehir\'in Çifteler ilçesine hayvan satın almaya gelen Efrahim Yıldız (43), Sedat Çam (43) ve Seçkin Kantir\'in (42) bir çiftlik evinde borç- alacak yüzünden elleri iple bağlanıp, dövüldükten sonra Serdar Sarıtepe (30) ve Mustafa Bülbül (28) tarafından tabancayla vurulup öldürüldükleri iddia edildi. Şüphelilerden Sarıtepe İstanbul\'da, Bülbül de Denizli\'de yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Eskişehir\'in Çifteler ilçesi, Erbap Mahallesi, Afetevleri\'nin arkasında bulunan Serdar Sarıtepe\'ye ait çiftlik evinde meydana geldi. Serdar Sarıtepe, iddiaya göre, daha önce hayvan alım- satımdan kendisine 600 bin TL borcu olan ve Balıkesir\'in Susurluk ilçesinde oturan Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile Seçkin Kantir\'i hayvan satma bahanesiyle Çifteler\'e yeniden davet etti. Serdar Sarıtepe ile arkadaşı Mustafa Bülbül, çiftlik evine gelen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile Seçkin Kantir ile borç- alacak yüzünden tartıştı. Sarıtepe ve Bülbül, daha sonra ellerini iple bağladığı 3 kişiye tabancayla ateş ederek, öldürdü.

Olay yerinden kaçan Serdar Sarıtepe, polis ekipleri tarafından İstanbul\'da, Mustafa Bülbül ise Denizli\'de yakalandı. Ekipler, olaya karışan çiftlik çalışanları Mesut Köksal (34), Gökhan Çelik (30), Erman Çaldemir (32), Hakan Atay (28) ve Ercan Akdemir\'i (27) de gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çiftlik evinin dışından,

-Çifteler Devlet Hastanesi\'nin ve morgun dışından,

-Çifteler Emniyet Müdürlüğü binasının dışından,

-Ölenlerden Efrahim Yıldız\'ın vesikalığı,

-Ölenlerden Sedat Çam\'ın vesikalık fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ÇİFTELER(Eskişehir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Polis uyuşturucuyu yanan sobadan aldı

ADANA\'da, polis uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen kahveye baskın yaptı. Polisi gören zanlılar esrar ve uyuşturucuları sobaya atıp yakmak istedi. Bunun üzerine polis, sobayı devirip uyuşturucuları aldı.

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki \'Narkotim\' ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen kahveye şok baskın yaptı. Soğuk hava nedeniyle kahvedeki sobanın başına oturup, ısınmaya çalışan uyuşturucu satıcıları, polis baskınını fark edince yanlarındaki esrar ve ecstasy hapları, yanan sobanın içine atarak, delilleri yok etmek istedi. Ancak ekipler, hızlı davranarak önce torbacıları yere yatırdıktan sonra sobayı devirdi. Alevler nedeniyle yanma tehlikesi de atlatan ekipler, ayaklarıyla devirdikleri sobadaki uyuşturucu ve hapları tamamen yanmadan kurtarıp söndürdü. Olayla ilgili M.G. (28) ile H.Ö. (53) gözaltına alındı. Sobadan 21 gram esrar, 17 ecstasy hap ele geçirildi. Daha önceden de ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan sabıkaları olan iki şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin baskına anı

- Uyuşturucu satıcılarının yere yatırılması

- Sobanın devrilmesi

- Yanan odun parçalarının dağılması

- Yanan uyuşturucular

Haber-Kamara:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Osmaniye\'de patlayıcı ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kilo patlayıcı ve 2 roketatar mühimmatı ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında adli makamlarca hakkında yakalama emri çıkarılan toplam 83 kişinin yapılan yol kontrol ve aramalarında yakalandığı, bunlardan 4\'ünün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

\"Meydana gelen olaylarda; 5 kilo patlayıcı madde, 1 adet havan, 2 adet roketatar mühimmatı, 6 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 247 adet hafif silah mühimmatı, bin 828 gram esrar ile 7bin 170 paket sigara ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları devam etmektedir.\"

Haber: OSMANİYE, (DHA) -

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Teknoloji mağazası açılışında \'indirim\' izdiham

KONYA\'da yeni açılan bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasında indirim nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham nedeniyle işyerinin içinde ve dışında Çevik Kuvvet polisi önlem aldı.

Merkez Selçuklu ilçesinde yapımı tamamlanan bir alışveriş merkezinde, bugün açılışı gerçekleştirilen teknoloji mağazası önünde, açılışa özel indirimler nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. İzdiham nedeniyle mağazası içerisinde ve dışında Çevik Kuvvet polisi önlem aldı. 1 liradan başlayan ürünleri almak için adeta birbirlerini ezdi. Yaşanan izdiham sırasında bir kadın yere düştü. Kadını vatandaşların ayakları altında kalmaktan polis kurtardı. Bir çocuk ise arka sıralardan vatandaşların elleri üstünde öne kadar girerek mağazaya ulaştı.

Görüntü Dökümü

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- İzdihamdan detay

- Kadının yere düşmesi

- Çocuğun eller üzerinde içeri girmesi

- polisin uyarıları

- İzdiham nedeniyle mağazının kapılarının kapanması

- Mağaza içindeki izdiham

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Gölet çukurunda mahsur kalan tilkiyi kurtarma operasyonu



BURSA’nın İnegöl ilçesinde, inşaat çalışması devam eden Dipsizgöl Göleti\'ne düşen ve aç kaldığı için telef olmak üzere olan tilkiyi, belediyeye ait sahipsiz hayvan bakım ve tedavi merkezi çalışanları kurtardı. Bitkin düşen tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

İnegöl’ün Dipsizgöl Mahallesi\'nde yapımı devam eden gölet inşaatına incelemelerde bulunmak üzere giden BUSKİ ekipleri, gölen içersine düşen ve çıkamayan bir tilkinin çırpınışını görünce İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'ne bilgi verdi. Bir süre sonra Dipsizgöl Mahallesi\'ne gelen ekipler yolun dik ve patika olması nedeniyle araçlarını bırakıp yaklaşık bir kilometre yürüdükten sonra inşaat alanına ulaştı. İp ile gölete inen görevliler el ele tutuşarak gölette bulunan ve açlıktan telef olmak üzere olan tilkiyi kurtarmayı başardı. Burada veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan tilki daha sonra doğaya salıverildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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Gaziantep\'te, \'Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma\' semineri

ADALET Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma’ konulu eğitim seminerlerinin 8’incisi Gaziantep’te düzenlendi. Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, 10 ayda, 173 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlandığını söyledi.

Daha önce, Edirne, Erzurum, Bodrum, İstanbul, Antalya, İzmir ve Adana’da düzenlenen ‘Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma’ konulu seminerlerin 8’incisi Gaziantep’te düzenlendi. Bir otelde düzenlenen seminere; Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Mağdur İşleri Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi Necmi Apaydın ile Gaziantep ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ile uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet Savcıları katıldı.

\"10 AYDA, 173 BİN DOSYA UZLAŞTIRMAYLA SONUÇLANDI\"

Seminerin açılışında konuşan Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, son 10 ayda, 173 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlandığını söyledi. Öztürkmen, şunları kaydetti:

\"Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber yeni yönetmelik yapıldı. Yine daha önce var olmayan uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi oluşturuldu. Yönetmelikle birlikte geçen yıl Ağustos ayında yürürlüğe girdi. Son değişiklikten sonra, özellikle uzlaştırma verilerinde daha önceki yıllara göre çok önemli veri artışı gözüktü. Kanunun yürürlüğe girdiği 2 Aralık 2016 tarihi ile 30 Eylül 2017 tarihi arasında 10 aylık uzlaştırma verilerine bakıldığında Türkiye’de 173 bin civarında dosyanın uzlaştırma ile sonuçlandığını tespit etmiş bulunmaktayız. 2016 yılında 12 bin civarındaydı, yani uzlaştırma ile sonuçlanan dosya sayısı kanun ilk çıktığı tarihten çok çok önde bir rakama ulaştı. Yılsonu itibari ile de muhtemelen 200 bin civarında dosyanın uzlaştırmayla sonuçlandığı tahmin etmekteyiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Ali Öztürkmen konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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