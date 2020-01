DHA YURT BÜLTENİ-8

1)GÖKÇEADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege\'deki etkili fırtına yüzünden, Gökçeada feribot seferleri durdu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında, Gökçeada\'dan saat 17.00 ve Kabatepe\'den ise 19.00\'da yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı\'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Gestaş feribot iskelesinden görüntü,

-Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

=====================================================

2)KAR NEDENİYLE HAYVAN BARINAĞI ÇÖKTÜ 20 KOYUN TELEF OLDU

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, dün gece geç saatlerinde hayvan barınağının çökmesi sonucu, içeride bulunan 150 koyundan 20\'si telef oldu. Karlıova ilçesinde iki gün aralıksız devam eden yoğun kar yağışından sonra ilçeye bağlı Yoncalık köyünde Serfit Aksoy\'a ait barınakta dün gece meydana gelen göçükte 20 koyun telef oldu. Gece geç saatlerinde hayvanlar için yapılan çadır barınakta meydana gelen göçükle birlikte, hayvan sahipleri komşularına haber vererek yardım istedi. 150 koyunun bulunduğu barınakta, 130 koyun sağ olarak çıkarılırken, 20 koyun telef oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle hayvan barınağında göçük anını anlatan Serfit Aksoy, \"İki gündür aralıksız kar yağıyordu. Gece gelen sesle birlikte dışarı çıktığımızda hayvanlarım için geçici olarak yaptığım brandalı barınağın çöktüğünü gördüm. Hemen komşulara haber verdim. Onların yardımıyla hayvanların çoğunu dışarı çıkarttık, ama maalesef 20 koyunumuz ise telef oldu\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Köy genelinden görüntü

-Çeken hayvan barınağı

-Yardım eden köylüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)-

===========================================================

3)İŞKENCEYLE SUÇLANAN ÜNİVERSİTELİ 2 KIZA 10\'AR YIL HAPİS

AVUKAT\'TAN AÇKLAMA: KARAR EMSAL NİTELİĞİNDEDİR

İşkence gören kızların avukatı İsmail Kaynar, kararla ilgili açıklamalarda bulundu. Verilen kararın Türk yargısı adına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kaynar, şunları dedi:“Bu karar emsal niteliğindeydi. Bu olay televizyon kanallarında tekrar tekrar yayınlanması, sosyal medya üzerinden mağdur müvekkillerimizin teşhir edilmesi yönünden hem özel hayatın gizliliği hem onların sosyal yaşantısı açısından büyük yaralar açtı. En baştan beri davada tutuksuz yarılanmalarından dolayı sanıklardan bir rehavet hakimdi. Görüyoruz ki Türk mahkemeleri bu yönde güzel kararlar da veriyor. Bugün verilen kararda her bir sanık için 10\'ar yıl hürriyeti yoksun bırakmaktan ceza verildi ama hakaret yönünden müvekkillerimiz beraat etti. Kararı inceledikten sonra temyiz yoluna gidip gitmeyeceğimizi müvekkilimle görüşerek karar vereceğiz. Hürriyeti yoksun bırakmadan verilen karar gayet yerinde ve emsal bir karardır. Asgari haklardan uzaklaşılıp azami bir karar verilmeseydi bu tür suça meyilli gençlere kötü bir emsal teşkil edecekti. Fakat mahkememiz yerinde bir kararla 10\'ar yıl cezaya hükmetmiştir. Bu iki sanık için bu ceza verilmiştir. Video kaydı yapan sanık için ise beraat vermiştir. Bu konuda biz de savcılığa ayrıca şikayette bulunduk\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

Avukatın açıklaması

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

====================================================

4)GÜVENLİK GEREKÇESİYLE 6 AYDIR TIR GEÇİŞİNE KAPATILAN TUNCELİ-ERZİNCAN YOLU AÇILDI

TUNCELİ-Erzincan karayolunda, PKK\'lıların sık sık yol keserek TIR ve büyük tonajlı araçları yakması sonrası, bu araçların terör hedefi haline gelmemesi için güvenlik nedeniyle TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan karayolu, 6 ay sonra trafiğe yeniden açıldı.

Yaklaşık 6 aydır TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapalı olan Tunceli-Erzincan karayolu bugünden itibaren gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla birlikte TIR ve diğer bütün araç geçişlerine açıldı. Konuyla ilgili Tunceli Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Valiliğimizce; ilimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, İlimiz genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda; 24 Haziran 2017 tarihinde çekici TIR ve kamyonların geçişine kısıtlanan Tunceli-Pülümür-Erzincan Karayolu; 01 Aralık 2017 saat 00.01\'den itibaren kesintisiz bir şekilde, her iki yönlü olarak araç trafiğine açılmıştır\" denildi.

====================================================

5)BOŞ ARAZİLERİ İŞYERİNE ÇEVİRİP, KALAY YAPIYOR

AFYONKARAHİSAR\'daki bir otelin işlerini yapmak için gelen kalay ustası 66 yaşındaki Salih Tokgöz, kalan vaktinde sokak arasındaki boş araziyi işyerine çevirip bakır kapları kalaylıyor. 10 yaşından beri kalaycılık yaptığını söyleyen Tokgöz, \"Dükkan olmadığı için sokakta yapıyorum. Ama insanlar garipsemiyor\" dedi. Bilecik\'ten Afyonkarahisar\'a gelen kalay ustası Salih Tokgöz, yok olmaya yüz tutmuş mesleğini yurt genelini dolaşarak sürdürmeye çalışıyor. Gittiği şehirlerde boş arazileri işyerine çeviren Tokgöz, ömrü ve sağlığı yettikçe mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. 10 yaşından bu yana kalaycılık yaptığını söyleyen Salih Tokgöz, \"Bozüyük\'te yaşıyorum. Oradan otel çağırdı iş için buraya, Afyonkarahisar\'a geldim, otelin işlerini yapmaktayım. Kalaycılık mesleği iyi ve bakır kullanımı sağlığa yararlı. Özel sipariş verip çağırıyorlar. Telefonumuz var, kart bastırdım. Burada yumurta tavaları 10 TL, diğer büyük kaplar 15- 20- 50 TL, kaplar büyüdükçe fiyat da artıyor. Günlük ortalama 150- 200 TL kazanıyorum. Tabi büyük iş alırsak fiyat da büyük oluyor. Dükkan olmadığı için sokakta yapıyorum. Ama insanlar garipsemiyor. Kendi mesleğim olduğu için zevk duyuyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kalay yapımından detaylar

- Salih Toksöz\'ün konuşmaları

- Kalay yapımı ve çevreden detaylar

78.3 MB /// 02.27\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

=================================================

6)CHP\'Lİ BİÇER\'DEN REKTÖR CEVDET ERDÖL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın özel doktoru olan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl\'ün ilaçların \'Helal olmayan\' katkılar içerdiğine yönelik açıklamasının hekimlik mesleğini ihlal olduğunu ileri sürüp, hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Türk Tabipler Birliği ve Manisa Tabipler Odası işbirliğiyle Manisa Öğretmenevi\'nde \'Sağlığın Özelleştirme Projesi Şehir Hastaneleri\' konulu panel düzenlendi. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve sağlıkçıların katıldığı panelde Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Raşit Tükel, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ve tıp doktoru olan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Tükel ve Prof. Dr. Kayıhan, sunum eşliğinde yaptıkları konuşmada, şehir hastanelerinin sağlık sektörünü tamamen özelleştirmek için yapıldığını ve sağlıkta ciddi zararlara neden olacağını söyledi.

SUÇ DUYURUSU

Panelin son konuşmacısı CHP Milletvekili Biçer ise konuşmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın özel doktoru olan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yaptığı suç duyurusundan söz ederek başladı. Biçer, Prof.Dr. Cevdet Erdöl\'ün geçen günlerdeki açıklamasında söylediği, \"Ülkemizde, gıda ve ilaç endüstrisinde yoğun bir şekilde Batılı ülkelerde üretilen jelatin kullanılmaktadır ve bu ürünün ana kaynakları içerisinde, ekonomik ve teknik bazı avantajları nedeniyle ağırlıklı olarak domuz deri ve kemikleri yer almaktadır. Helal olmayan katkılar içeren ilaç ve tıbbi cihazların, Müslümanlarca tüketilmesi endişe verici olup, bu durum genlerimizi, geleneklerimizi, inancımızı tehdit etmektedir. Bu hayati meseleyi zaruret kavramıyla geçiştirmemeli ve bir an önce helal ilaç-helal tıbbi malzeme konusunda kendi alternatiflerimizi geliştirmeliyiz\" sözlerini hatırlatarak, bu açıklamaların sağlıkçılar tarafından büyük tepkiyle karşılandığını ifade etti. Açıklamasını sürdüren Biçer, şöyle dedi:

\"Bizim kabusumuz olan ama \'Şehir hastaneleri benim 14 yıllık hayalim\' diyen Erdoğan\'ın özel doktoru ve aynı zamanda rektörlüğü usulsüz, şaibeli rektör hakkında, Anayasa\'nın 56\'ncı maddesinin, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları\'nın ihlali, Hekimlik mesleği anlayışına uygun olmayan fiiller sergilemesi, meslek yeminine bağlı kalmaması ve toplumda etkisi ciddi zararlara yol açacak sağlıkla ilgili bilimsellikten uzak açıklamalar yapmış olması gerekçesi ile suç duyurusunda bulundum. Basına yansıyan açıklamalarıyla Cevdet Erdöl, \'helal ilaç\' adı altında, çağımıza uygunluk teşkil etmeyen ve şu anki konumuna, hekimliğine ve akademik statüsüne yakışmayacak davranışlar sergilemiş ve kamuoyu önünde sahip olduğu ünvanlarla bağdaşması asla söz konusu olmayacak açıklamalar yaparak toplumun içine düşeceği tehlikeyi göz ardı etmekten kaçınmamıştır.\"

\"GEREKLİ SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI GEREKMEKTEDİR\"

CHP Milletvekili Biçer, Prof. Dr. Cevdet Erdöl\'ün açıklamalarının hekimlik anlayışına uygun olmadığını ileri sürerek, şunları söyledi:\"Açıklamayı yapan kişi akademik kimliği olan bir insan. Meczup diyeceğim, meczup değil ve doğal olarak açıklamalarını ciddiye almak durumundayız. Cevdet Erdöl\'ün hekim olarak yaptığı söz konusu açıklamalardan etkilenmesi olası yurttaşlarımızın tedavilerinden vazgeçmesi, ciddi sorunlara yol açabileceği gibi tedavilerinden vazgeçmeseler de kimi yurttaşlarımızın yaşayabileceği psikolojik baskı, toplamda kişi sağlığına zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Toplumun bir kısmında kabul görebilecek bir konumda olmasına rağmen, toplumu, özellikle de insan sağlığı konusunda yanlış yönlendirmesi nedeniyle hekimlik mesleğini icra etmeye başlamadan önce hepimiz gibi kendisinin de ettiği \'Hipokrat Yemini\'ne sadık ve bağlı kalmayan Cevdet Erdöl ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatılması gerekmektedir. Bu kişi hekimlik mesleğinin kurallarını ihlal etmektedir. Meslek yeminine bağlı kalmamıştır ve toplumda etkisi ciddi sorunlara yol açacak sağlıklı ilgisi olmayan bilimsellikten uzak açıklamalar yapmaktadır.\"

Panelde konuşmacılar, katılımcıların sorularını da cevapladı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Panelden görüntü

- CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in konuşması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

=================================================

7)ÇEVRECİ ÇİFTİN KATİLİNİN EŞİ MÜEBBETLE YARGILANACAK

ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan, Kızılcık Yaylası\'ndaki dağ evlerinde öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yamuç\'un eşi Fatma Yamuç, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanacak.

Finike İlçesi\'nde taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası\'ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili aynı bölgede oturan Ali Yamuç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Yamuç, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Elmalı Cezaevi\'ne konuldu. Ali Yamuç, bir süre önce nakledildiği Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi\'nde 20 Eylül sabahı ölü bulundu.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Çevreci çift cinayetiyle ilgili 15 sayfalık iddianame, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aysin- Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin üç kızının şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, katil zanlısı Ali Yamuç\'un eşi Fatma Yamuç tek şüpheli olarak gösterildi. Kasten öldürme, birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma suçlamalarının yöneltildiği iddianamede, Fatma Yamuç için ağırlatırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

İlk duruşmanın 11 Ocak 2018 tarihinde görüleceğini belirten çevreci çiftin kızı Emine Büyüknohutçu, iddianame doğrultusunda katil denilen adamın eşinin yargılanacağını söyledi. Cinayetle ilgili azmettirici olup olmadığı yönündeki şüphelerin sorulduğu Emine Büyüknohutçu, “Ailesi olarak net bir şey söyleyemiyoruz ama bu işin bu şekilde kapanmayacağını biliyoruz. Arkasındaki daha derin güçlerin araştırılmasına devam edeceğiz\" dedi.

\'YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI\'

Büyüknohutçu, Times, The Guardian gibi dünyaca ünlü medya kuruluşları ve gazetecilerin de davayı takip edeceklerini kaydetti. Antalya Barosu\'nun davaya müdahil olmak istediğini belirten Büyüknohutçu, Türkiye\'den çok sayıda çevre örgütünün de yine davayı yakından takip etmek istediklerini bildirdiklerini anlattı. Sürecin bıçak sırtında devam ettiği ve çok hassas noktalar bulunduğunu belirten Büyüknohutçu, dava sürecinin başlamasıyla çok farklı bir sürecin başladığını dile getirdi.

Emine Büyüknohutçu, “Büyüknohutçu ailesi olarak tüm hukuki süreci çok yakından takip ettik. İddianamenin kabulü ve duruşma gününün verilmesi sonrasında ise bizim için çok farklı bir süreç başladı. Artık anne ve babamın tüm sevenleriyle yola devam edeceğiz\" dedi.

Duruşmaları sivil toplum kuruluşları ile birlikte takip edeceklerini kaydeden Büyüknohutçu, “Daha önce yaptığım açıklamada ‘Çevre nöbeti artık bende’ demiştim. Artık bu görev sadece bana değil, tüm çevre savunucularına mal oldu. O yüzden de korkmadan, yılmadan birlikte mücadele edeceğiz. Adaletin sağlanıp sağlanmayacağını ise yargılama sonunda göreceğiz\" diye konuştu.

İDDİANAMEDE NE VAR?

İddianamede, tutuklandıktan sonra cezaevinde intihar eden katil zanlısı Ali Yamuç ve eşi Fatma Yamuç’un 10 yıldır uyuşturucu madde bağımlısı olduğunun adli tıp raporlarıyla ortaya konduğu, veda mektupları ve ifadeleri göz önüne alarak kasten öldürme olayını azmettiren kişi ya da kişiler olmadığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

9- 10- 18 Mayıs\'ta görüntü geçildi (Arviş)

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: ANTALYA-DHA)

==========================================================

8)İKİ KEZ KRİZ GEÇİREN HASTAYA 5 SAATLİK KALP OPERASYONU

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde; 15 gün arayla iki kez kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Yavuz Koçer, tüm risklere rağmen 5 saat süren ameliyata alınıp sağlığına kavuşturuldu.

Afyonkarahisar\'da 15 gün önce kalp krizi geçirip ameliyat kabul etmemesi üzerine sağ koroner arterine stent konulan Yavuz Koçer, 27 Kasım günü ikinci kez kalp krizi geçirdi. Ameliyat riskli olduğu için hasta Afyonkarahisar\'dan Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi. SDÜ Hastanesi\'nde, Yavuz Koçer\'i Türkiye\'de ilk kez kalp nakli yapan Prof. Dr. Kemal Beyazıt\'ın ekibinde çalışıp, 6 binin üzerinde açık kalp ameliyatıyla 4 binin üzerinde damar cerrahisi operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Erdoğan İbrişim ve ekibi ameliyat etti. Kardiyoloji kliniğinde hastaya önce acilen balon yapıldı. Ardından durumunun kötüleşmesi üzerine hasta operasyona alındı. Kalbi hasarlı ve kalbin sağının işlevlerinin kötü olması nedeniyle son derece riskli olan ve 5 saat süren operasyon sonucu hastanın 3 damarına by-pass yapıldı.

\"ÇOK RİSKLİ BİR AMELİYATTI\"

Prof. Dr. Erdoğan İbrişim, \"Sayısız ameliyat yapıyoruz. Ama bu hastamızın durumu çok farklıydı. Çünkü hasarlı bir kalp var. İki kalp krizi geçirmiş. Afyonkarahisar\'da stent takılmış. Burada balon yapılmış. En sonunda hasta bize geldi. Çok riskli bir ameliyattı. Ancak 5 saat süren bir operasyonla hastamızı sağlığına kavuşturduk. Şimdi durumu gayet güzel. Gözlem altında tutuyoruz. SDÜ Kalp ve Damar Cerrahisinde üst düzey ve komplike ameliyatlar devam etmektedir\" dedi.

Yavuz Koçer ise kendisini ameliyat eden ekibe teşekkür ederek, \"Yeniden doğmuş gibi oldum. Beni devamlı takip altında tutuyorlar. Gayet iyiyim. İlk yürüme egzersizimi yapacağım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Ameliyat anından çekilmiş görüntüler (cep telefonu)

- Hasta Yavuz Koçer\'le röportaj (cep telefonu)

HABER: Mehmet ERÇAKIR- KAMERA: ISPARTA, (DHA)

=======================================================

9)PONZİ ARZU\'NUN KURBANI: BANKADAN PARA ÇEKİP APTALLIĞIMDAN ONA VERDİM



BURSA\'da, yüksek kâr vaadiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ve geçen şubat ayında tutuklanan \'Ponzi Arzu\' lakaplı, 38 yaşındaki Arzu Mertgil\'in yargılanmasına, devam edildi. Mertgil\'in 789 yıl hapsi istenen davada şikayetçi olarak ifade veren 45 yaşındaki Emel D., \"Kendisine inandım. Aptallığımdan dolayı bankadan 15 bin lira çekip verdim\" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Arzu Mertgil\'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa\'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir\'de kâr vaadiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertgil\'i geçen şubat ayında, Mustafakemalpaşa ilçesinde yakaladı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar para çıkan Mertgil\'in kaldığı evde yapılan aramada 18 farklı peruk ele geçirildi. Sosyal medya hesabında, tanınmamak için peruklarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ve \'Ponzi Arzu\' adı verilen Arzu Mertgil\'in, kurbanlarına inandırıcı olmak için evlerine gidip onlarla aynı sofrada yemek yediği, çay içtiği, sorunlarını dinlediği fotoğraflar da ortaya çıktı. Mertgil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Nitelikli dolandırıcılık\' ve \'Kamu görevlisi ile ilişkisi olduğunu bahisle dolandırıcılık\' suçlarından her mağdur için 7- 14\'er yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılan ve hakkında 789 yıla kadar hapsi istenen Arzu Mertkil\'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki olarak hazır bulunan Emel D., şunları söyledi:

\"Ona inandım, güvendim. Bankadan 15 bin lira kredi çektim. Geriye faiziyle birlikte 18 bin lira ödeyecektim. Bu parayı aptal olduğum için kendisine sözleşme yapmadan elden verdim. Arzu bana her ay bu paranın karşılığında da bin 500 lira verecekti. Ben de paranın 500 TL\'sini taksit olarak yatırıp, bin lirayı ise kullanacaktım: Sadece üç ay ödeme yaptı. Sonra dolandırıldığımı anladım. Şikayetçiyim.\"

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

=======================================================

10)VALİ GÜZELOĞLU SUR\'UN MUHTARLARIYLA BULUŞTU

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte 2 yıl önce çatışmalar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Sur ilçesindeki Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, \"PKK terör örgütünün ihanetiyle tarihi geçmişini, birikimini, zenginliğini yok etmek isteyen çukur ve hendek siyasetiyle hem Sur\'un, hem Diyarbakır\'ın hem de bu ülkenin geleceğine kast etmek isteyen bir saldırıyla karşı karşıya geldi. Sur bu ihanet sonrasında yeniden ve daha güzel bir şekilde ihyanın, imarın ve inşanın içerisindedir\" diye konuştu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kurum müdürleriyle birlikte ilçe merkez Sur ilçesindeki muhtarlar ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezindeki toplantının açılış konuşmasını yapan Sur Kaymakamı Bilal Özkan, tarihi, kültürel açıdan Diyarbakır\'ın Sur ilçesinin önemine değinerek, ilçenin hendek terörüyle büyük zarar gördüğünü söyledi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, Sur ilçesinin kültür, inanç ve irfanın her bollukta yansıdığı yerleşim birimi olduğunu ifade ederek, ilçenin tüm insanlık ve dünya tarihi için çok önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Vali Güzeloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde 100 mahalle, 85\'i bilinen sur dışı olmak üzere yaşayan insanlarıyla bu geçmişi temsil eden güzel bir ilçemiz Sur. Bu güzel merkezin adı olan Sur bundan yaklaşık 2 yıl önce PKK terör örgütünün ihanetiyle tarihi geçmişini, birikimini, zenginliğini yok etmek isteyen çukur ve hendek siyasetiyle hem Sur\'un, hem Diyarbakır\'ın hem de bu ülkenin geleceğine kast etmek isteyen bir saldırıyla karşı karşıya geldi. Devletin milletiyle bütünleşerek ve şehitleriyle, kanlarıyla mücadele ederek bu tehdidi ve ihaneti bertaraf etmesinden sonra bugün Sur bu ihanet sonrasında yeniden ve daha güzel bir şekilde ihyanın, imarın ve inşanın içerisindedir. Yıllardır hizmet almayan, siyasi ve ideolojik belediyecilik yapan ihaneti her noktada her boyutta yansıtan ve yaşatan zihniyetin yerine merkezine insanı alan insanı yaratılmış en değerli ve şerefli varlık olarak hizmet anlayışının merkezinde tutan ve her nerede bir mesele varsa, her nerede bununla ilgili bir sıkıntı varsa onu aşmanın çabasında olan bir yönetim anlayışı var şimdi. Kaymakam arkadaşımızın Belediye Başkanı kimliğiyle aynı zaman da ve birlikte çalıştığı ilçe ekibiyle seçilmiş siz değerli muhtarlarla gerideki o eksik kalan, yıllardır hizmet alamayan insanca bir yaşamın temel gerekleriyle buluşamayan Sur\'daki herkese dönük bir büyük heyecanı var. Bizler bunu daha öteye taşımak hak edilen hizmeti her noktada, en üst düzeyi insanımıza sunmak ve beklentisini karşılamak zorundayız\" dedi.

Muhtarların mahallesinin vekili olarak, mahallede yaşayan vatandaşların temsilcisi olduklarını belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Muhtarlar, meseleyi hem takip etmek, hem de çalışmaları yerinde izlemek ve gözlemek adına çok önemli bir sorumluluk sahibi arkadaşlarımız. Sadece talep eden değil, bizi temsil eden en uç noktada devlet adına vatandaşlarımıza buluşturan en önemli ve değerli bizim adımıza temsilcilerimizsiniz. Yapılacak her işin kararlaştırılması ve planlanmasından başlayarak, yapılan işin vatandaşlara anlatılması ve aktarılması kadar bütün aşamalarda sizler varsınız olmak zorundasınız\" dedi

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Toplantıya katılanlar

-Kaymakam Özkan\'nın konuşmasından detaylar

-Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

======================================================

11)KAMYONETİN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

KARAMAN’da kamyonetin, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Kocağlu, ağır yaralandı. Yaralı Kocaoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Kocaoğlu (35), yönetimindeki 70 FZ 673 plakalı motosikleti seyir halindeyken, iddiaya göre hurda deposundan caddeye çıkan Cumali Arı(50) idaresindeki 51 DY 760 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Kocaoğlu, kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan Kocaoğlu, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Kocaoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kamyonet sürücüsü Cumali Arı’yı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Kaza yerinden detay

- polisin inceleme yapması

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

========================================

12)DALAMAN YÖRÜK ALİ EFE KÖPRÜSÜ AÇILDI

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yapımına geçen 12 Mayıs\'ta başlanan Dalama Yörük Ali Efe Köprüsü, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Efeler ilçesindeki Dalama Yörük Ali Efe Köprüsü\'nün açılışına CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP\'li Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, CHP\'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, CHP\'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya\'nın yanısıra muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, köprünün 11.5 metre genişliğinde,120 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, \"2013 yılında yapılan toplantıda bu köprünün eskidiğini, sürekli trafik kazaları yaşandığını söyleyerek benden yenisini yapmamı istediniz. Sözümüzü tuttuk. Efemiz milli mucadelemizin parlayan yıldızlarındandır. Efelerimiz sayesinde bugün bir araya gelebiliyoruz. Onlara olan borcumuzu ödememiz mümkün değil. Onların adlarını yaşatmak bizlerin boynunun borcudur. Dalama Yörük Ali Efe Köprüsü 4 milyon TL\'ye mal oldu. Bu köprü, temelini atarken de dediğim gibi Büyük Menderes\'in üzerinde bir gerdanlık gibi parlayacak. Aydın\'a hizmet üretiriz, yeterki siz destek verin, sizlerin desteği yanımızda olsun\" dedi.

Konuşmanın ardından Dalama Yörük Ali Efe Köprüsü\'nün açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Başkan Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları ve Dalamalı kadınlarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrasında vatandaşlara kavurma pilav ikramında bulunuldu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Dalama Yörük Ali Köprüsü\'nden görüntü,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nun konuşmasından görüntü,

-Açılıştan görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)