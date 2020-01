DHA YURT BÜLTENİ-8

(ÖZEL)

1)DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN KENTLER ARASINDA GÖSTERİLEN ARTVİN ŞAŞKIN

ULUSLARASI araştırma şirketi \'Euromonitor International\' tarafından hazırlanan, \'Dünyada en çok ziyaret edilen 100 kent\' listesinde Türkiye\'den 2.4 milyon turistle 85\'inci sırada gösterilen Artvin için açıklanan rakamlar, bölgedeki turizmcileri bile şaşırttı. Turizm sektörü temsilcilerinin belirtilen rakamlarda turistin Artvin\'e gelmediğini açıklaması üzerine yapılan araştırmalarda sınır kenti olan Artvin\'de gümrükten giriş-çıkış yapanların bu rakamı yükselttiği sonucuna varıldı.Uluslararası araştırma şirketi \'Euromonitor International\' tarafından hazırlanan, \'Dünyada en çok ziyaret edilen 100 kent\' listesinde Türkiye\'den İstanbul, Antalya, Edirne ve Artvin illeri yer aldı. Listede 2.4 milyon turistle 85\'inci sıraya gösterilen Artvin için açıklanan rakamlar, bölgedeki turizmcileri bile şaşırttı. 2016 yılı verilerine göre 73 bin 500 konaklamalı turistin geldiği Artvin\'i yıllık yaklaşık 300 ila 350 bin arasında değişen rakamlarda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtiliyor. Turizm sektörü temsilcilerinin belirtilen rakamlarda turistin Artvin\'e gelmediğini açıklaması üzerine yapılan araştırmalarda sınır kenti olan Artvin\'de Sarp Sınır Kapısı\'ndan giriş-çıkış yapanların bu rakamı yükselttiği sonucuna varıldı. Türkiye\'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin\'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı\'nda 11 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren protokolle iki ülke vatandaşlarının karşılıklı geçişe başladığı kapıda yıllık geçiş rakamı ortalama 6 milyonu aşmıştı.

\'BU RAKAMLAR SPEKÜLATİF\'

Artvinli otel işletmecileri açıklanan rakamların kendilerini de şaşkına çevirdiğini söyledi. Artvin Turizmi Geliştirme Derneği eski Başkanı, 31 yıllık turizmci Ender Güngör, Artvin için açıklanan rakamları spekülatif bulduğunu belirterek rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Karadeniz Bölgesi\'nde turizmin son dönemde biraz da olsa canlandığını anlatan Güngör, \"Buna rağmen Artvin\'i 2.4 milyon turistin ziyaret ettiği doğru bir rakam değil. Bu rakam Sarp Sınır Kapısı\'ndan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu verileri spekülatif buluyorumö dedi.

\'SOKAKTA NEREDEYSE İNSAN YOK\'

Turizmci Mehmet Cebeci ise Artvin\'e 2.4 milyon konaklamalı turistin geldiği bilgisinin gerçekçi olmadığını belirterek, \"Bu sadece sınır kapısından giriş- çıkışları gösteriyor olabilir. Artvin\'e bir yılda 2 milyon 400 bin turistin geldiği zannetmiyorum. Sokakta insanın olmadığı bir şehirde 2 milyon 400 bin turist görünmez mi? Esnaf işsizlikten kan ağlıyor. Böyle bir rakamda turist geldiğini söylüyorlar. Bu rakamlarda bir yanlışlık var. Bütün otelci arkadaşlar işsizlikten yakınıyor, personel giderlerini karşılayamıyor\" diyerek rakamları inandırıcı bulmadığını söyledi.

\'3 CADDEMİZ VAR, 1 KİŞİYİ 5 DEFA GÖRÜYORUZ\'

Artvinli esnaflarından Ali Necati Türker de 35 yıllık esnaf olduğunu belirterek son yıllarda yaşadığı zorlukları hiç yaşamadığını ifade etti. 2.4 milyon turistin gelmesi halinde durumun işlerine yansıyacağını ancak böyle olmadığını anlatan Türker, \"2.4 milyon turistin ziyarete geldiğini gazetelerde okuduk. Ama biz bunu görmedik. 2.4 milyon turist değil, 100 bin turist gelse Artvin patlama yapardı. Artvin\'de 3 cadde var, 1 insanı biz 5 defa görüyoruzö ifadelerini kullandı.

HONG KONG, BANGKOK VE LONDRA İLK 3\'DE

Uluslararası araştırma şirketi \'Euromonitor International\' tarafından, 2016\'da yapılan ve en az 24 saatlik konaklamayı içeren ziyaretler baz alınarak hazırlanan dünyada en çok ziyaret edilen 100 kentin sıralandığı liste, Londra\'da gerçekleştirilen Dünya Turizm Fuarı kapsamında kamuoyuna açıklanmıştı.Listenin en başında yer alan ilk üç şehir Hong Kong, Bangkok ve Londra oldu. Bu kentleri sırasıyla Singapur, Makao, Dubai, Paris, New York, Shenzhen ve Kuala Lumpur izledi. Listede Türkiye\'den, İstanbul 9 milyon 174 kişiyle 15\'inci sırada yer alırken, Antalya 6.1 milyon turistle 29\'uncu sırada, Edirne 2.8 milyon turistle 68\'inci, Artvin ise 2.4 milyon turistle 85\'inci sırada yer alıyor.Raporda, 2020 yılında İstanbul\'u 9.5 milyon, Antalya\'yı 7 milyon, Edirne\'yi 3 milyon ve Artvin\'i 2.8 milyon turistin ziyaret etmesinin beklendiği bilgisine yer verilmişti.

EN ÇOK ZİYARETÇİ KARAGÖL\'E

Artvin\'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında Borçka ilçesindeki Karagöl geliyor. Eşsiz manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan göl her mevsimde ilgi odağı oluyor. Artvin\'de en çok ziyaret edilen yer arasında Sıkıldım Kayası mevkiinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi\'nden ise 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen cam seyir terası geliyor. Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan 50 metre karelik cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7.5 metre genişliğe sahip. Artvin\'de turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasında 22 metre yüksekliği ile Türkiye\'nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe geliyor. Kafkasör Yaylası\'da ilgi gören yerler arasında bulunuyor.

2)ÇOBAN AHMET\'İN TOPLADIĞI TAŞLARDAN \'İNSANSI TAŞLAR MÜZESİ\' AÇILDI

EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesindeki Aziz İoannis Kilisesi\'nde, çoban Ahmet Aslan\'ın Konya\'da koyun otlatırken topladığı, insan yüzü ile bazı hayvanlara benzeyen taşlardan kurulu \'İnsansı Taşlar Müzesi\' açıldı. Hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu belirten Aslan, \"Topladığım taşlar arasında insan yüzü dışında kurbağa, maymun ve kuş gibi birçok hayvana benzeyen taşlar da var\" dedi. Şanlıurfalı 48 yaşındaki Ahmet Aslan, 1999 yılında, Konya\'nın Gölyazı beldesine göç ederek, çobanlığa başladı. Aslan, koyun otlatırken, araziden ve akarsu kenarlarından insan yüzü ile bazı hayvanlara benzeyen, doğal etkiyle şekillenmiş taşları hobi olarak toplamaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır taş toplayan Aslan\'ın müze hayali, Uzunköprü ilçesinde gerçek oldu. Sosyal medya üzerinden irtibat sağladığı Uzunköprü Belediye Başkanı CHP\'li Enis İşbilen\'in desteğiyle çoban Aslan\'ın hayalini kurduğu müze açıldı. Uzunköprü\'de, restorasyonu 900 bin TL\'ye 2013 yılında belediye tarafından tamamlanan, Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un açtığı kültür ve sanat evi olarak kullanılan Aziz İoannis Kilisesi\'nde, çobanın topladığı taşlarla \'İnsansı Taşlar Müzesi\' açıldı.

Hayaline kavuştuğunu dile getiren Ahmet Aslan, çobanlığı bırakıp, taşlarının sergilendiği müzede çalışmaya başladı. Taş toplamaya devam ettiğini anlatan Aslan, 10 yıllık müze hayalini şöyle anlattı:\"İlkokuldan sonra memleketim Şanlıurfa\'yı terk edip, Konya\'da bir köye çobanlık yapmaya gittim. Burada çobanlık yaparken, koyunlara atmak istediğim bir taşın, insan yüzüne benzemesi üzerine taşı atmaktan vazgeçtim ve bir müze fikri o zaman bende oluştu. Her şey bir taşla başladı. Çok farklı insan yüzüne benzeyen taşlar buldum. Yaklaşık 10 yıldır bulduğum taşlar ile ilgili Kültür Bakanlığı\'na bağlı il müzelerine ve çeşitli yerlere müze açmak için başvurum oldu. Beni, kendi halime bırakıp, ilgilenmediler. Daha sonra belediyelere başvuru yaptım. Geçtiğimiz yıl, Japonya\'nın Tokyo kentinde \'İlginç Taşlar Müzesi\' adıyla müze açıldığını öğrendim ve pes etmeden taşları toplamaya devam ettim. En son Uzunköprü Belediye Başkanı Eniz İşbilen\'e sosyal medya hesabından ulaştım. O da sağ olsun, ilgilendi ve kilise olarak onarılan bu yerde dünyada ikinci, Türkiye\'de ilk \'İnsansı Taşlar Müzesi\'ni açtık. Çok mutluyum, hayallerim gerçekleşti.\"

\'DONALD TRUMP\'U KONYA\'DA BULDUM\'

Bulduğu insan yüzüne benzeyen taşlar arasında dikkatini en çok ABD Başkanı Donald Trump\'un yüzüne benzeyen kaya parçasının çektiğini belirten Aslan, \"Topladığım taşlar arasında insan yüzü dışında kurbağa, maymun ve kuş gibi birçok hayvana benzeyen taşlar da var. Mevlana\'dan Notre Dame\'ın kamburuna, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump\'a kadar tanınmış taş yüzler var. Bu taşlar arasında en çok ilgi gören, Trump oluyor. Onu Konya\'da buldum. Buraya gelen ziyaretçilerden çoğu Trump\'a benzeyen taşa ilgi gösterip, fotoğraf çekiliyor\" dedi.

\'MÜZEYİ GEZENLER HAYRAN KALIYOR\'

Çoban Ahmet\'in hayalini gerçekleştiren Uzunköprü İlçe Başkanı İşbilen, önceki gün açılışını yaptıkları \'İnsansı Taşlar Müzesi\'nin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü söyledi. Sergilenen taşların yaratıcısının doğa olduğunu kaydeden İşbilen, \"Bu eserler, herhangi sanat erbabının elinden çıkan eserler değil. Bunların yapımcısı, yaratıcısı meydana getiricisi, doğa. Rüzgarla suyla sıcaklıkla soğuklukla oluşan taşlar. Bu taşların yüzde 90\'ının üzeri, insansı yüzler ortaya koyuyor. Burada, bütün dünyaya arz ettiğimiz doğal bir müze var. Bu taşların yaşları, belli değil. Bazılarınınki belki milyonların üzerinde. İlerleyen dönemlerde taşların hesaplarının yaşlarını öğrenmek için çalışmalarda yapılabilir. Müzemiz, ziyarete açıldı ve müzenin tanıtımının yapılması için çalışmalar yapıyoruz. Müzeyi gezenler, çok etkilendi. İlginin artarak, devam edeceğini tahmin ediyorum\" diye konuştu.

Ziyaretçilerinden Duygu Tunca ise merakla geldiği müzeyi gezip, çok beğendiğini dile getirerek, \"İnsana çok benzeyen taşlar var. En çok ilgimi, Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump çekti. Bir de Mevlana var. Her ikisi de çok benziyor. Herkesin bu müzeyi ziyaret etmesi gerekir, diye düşünüyorum\" dedi.

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müzede yaklaşık 150 taş sergileniyor.

3)\'ASKERİ CASUSLUK KUMPAS\' DAVASININ 2\'NCİ DURUŞMASI BAŞLADI

İZMİR\'de, \'askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin 48\'i tutuklu 23\'ü firari toplam 102 sanığın yargılandığı ve 12 Ocak\'a kadar sürecek davanın ikinci duruşması başladı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'İzmir\'deki askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY\'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt\'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY\'nin üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun\'nun da bulunduğu 48\'i tutuklu 23\'ü firari toplam 102 sanığın \'silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği\' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, \'askeri gizli bilgi ve belge bulundurma\' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel\'in de bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve bazı müştekiler katıldı. Mahkeme başkanı, duruşmanın haftada iki gün görülerek, 12 Ocak 2018 tarihine kadar sanık ve tanıkların dinlenmesiyle süreceğini söyledi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt alınan duruşma, GATA\'da 1987 ile 1997 yılları arasında askeri hekim olarak görev yapan, daha sonra görevinden ayrılarak, Sağlık Bakanlığı\'na geçen ve emekli olduktan sonra kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Fatih Üniversitesi\'nde öğretim üyesi olarak çalışan tutuklu sanık Ahmet Ruhi Torman\'ın savunmasıyla başladı.

Davada sanık ve tanık olarak toplam 250 kişinin yer aldığını ve bu kişilerden sadece 4 kişiyi devresi olduğu için tanıdığını söyleyen sanık Toraman, \"Örgüte üye olmayı bırakın, temasım bile olmamıştır. Hakkımda somut, elle tutulur bir delil yoktur\" dedi. Daha önce hazırladığı 4 sayfalık metni okuyan Toraman, savunmasının sonuna doğru ağlamaya başladı ve konuşmasına devam edemedi. Yarım sayfa kalan savunma metnini bir başka sanık, Toraman adına okudu. Sanık Toraman, tahliyesini talep etti.

Toraman\'ın avukatı da müvekkili hakkında yeterli delil bulunmadığını, müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğunu, 18 yıldır aynı telefon hattını kullandığını belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme başkanı, duruşmaya öğle arası verdi.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)

(HABERİ YENİDEN)

4)MAHKEMEDEN ÇARPICI KARAR: \'GİZLİ TANIK İFADESİ TEK BAŞINA DELİL OLAMAZ\'

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde 28 Temmuz 2011 günü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda, korucu başı Hacı Alan\'ın (42) başından vurularak şehit edilmesi olayı ile ilgili haklarında dava açılan 43 sanıktan 3\'üne ömür boyu, 2\'sine 6\'şar yıl hapis cezası verilirken, 37 sanık ise beraat etti. Dava ile ilgili gerekçeli kararında, terör örgütü üyeliği ve eylemlerini ayrıntılı olarak açıklayan mahkeme heyeti, gizli tanık ifadesinin tek başına hükme esas teşkil etmeyeceğine dikkat çekerek, bu nedenle 37 sanık hakkında beraat kararı verildiğini belirtti.Karlıova\'da 28 Temmuz 2011 tarihinde, Korucubaşı Hacı Alan\'ın \'Zindan\' kod adlı PKK terör örgütü mensubu tarafından şehit edilmesiyle ilgili davada, Bingöl 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi 43 sanıktan 3\'ünü ömür boyu, 2\'sini 6\'şar yıl hapis cezasına çarptırdı, 37 sanığın ise beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, terör örgüt üyeliği ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapan mahkeme heyeti, örgüte katılma iradesinin somut bir davranışla ortaya konulması ve bu iradenin devamlı olması ile örgüt üyeliğinin gerçekleştiğini kaydetti. Terör örgütü üyeliği suçunun oluşması için silahlı örgütün yöneticilerinin durumlarının duraksamaya yer vermeyecek şekilde hukuken belirgin olması gerektiği ifade edilen kararda, şöyle denildi:

\"Terör örgütlerinin yapılanması genelde farklıdır. Bazı terör örgütleri tim sistemini, bazıları hücre tipi yapılanmayı benimsediklerinden örgüt üyeliğinin her terör örgütünün yapısına göre ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. Örgüte üye olmak fiili bir katılma olup, bunun için örgüt yöneticilerinin rızasına gerek yoktur. Tek taraflı iradeyle bile örgüte katılmak mümkündür. Bu nedenle örgüt üyeliği suçunun oluşumunda temel ölçüt, kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasıdır. Aslolan organik bağ kriteridir.\"

\'TEHLİKE ALTINDAKİ TANIĞA DOĞRUDAN SORU SORMA HAKKI\'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin verdiği kararlara göre, tüm delillerin, tartışma ortamını hazırlayacak şekilde, sanığın mevcut bulunduğu aleni bir duruşmada ileri sürülmesinin doğru olduğu belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:

\"Ancak, bu ilke, tanık beyanının delil sayılabilmesi için, tanığın mutlaka mahkemede, aleni duruşmada dinlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaz. Savunmanın haklarına saygı gösterildiği sürece, duruşma öncesi alınmış tanık ifadesinin delil olarak kullanılması, tek başına aykırılık oluşturmaz. Sanıktan gelecek misillemelerden korunması için yeterli sebep mevcut ise tanığın kimliğinin gizli tutulması mümkündür. Mahkûmiyet kararı sadece kimliği açıklanmayan tanığın ifadesine dayandırılamayacağı gibi bu ifade ağırlıklı rol oynayan delil konumunda olmamalıdır. Savunma hakkına riayet etmek koşuluyla güvenliği nedeni ile kimliği gizli tutulan tanığın, sanık hazır bulunmadan dinlenmesi veya verdiği ifadenin duruşmaya üçüncü kişi tarafından aktarılması da mümkündür.\"Kararda, mahkemeye göre bir tanığın ifadesinin delil olarak kabul edilmesi için bu ifadenin her zaman mahkemede verilmesi gerekmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:\"Bu yüzden tanık tarafından önceden kolluğa veya adli makamlara verilen ifadelerin duruşmada delil olarak kullanılmasının kesin olarak reddedilemeyeceği kabul edilmiştir. Kimliği gizlenmiş her tanığın can güvenliğine yönelik tehdit yoğunluğu aynı derecede olmayabilir. Sanık haklarının sınırsızlığını kabul etmek ve hayatı tehlike altındaki tanığa doğrudan soru sorma hakkını mutlak bir değer olarak görmek mümkün olmamalıdır. Mahkemenin yaklaşımı, genel olarak olaya göre bir tartışma ve olayın koşullarının değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.\"

\'GİZLİ TANIK BEYANI TEK BAŞINA HÜKME ESAS ALINAMAZ\'

Haklarında, \'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\', \'Kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürmek\' ve \'Terör örgütü üyeliği\' suçlarından ceza istenen 37 sanığın olay anında, olay yerinde bulunduğuna ilişkin kamera kayıtları ve gizli tanık ifadesi bulunduğunu kaydeden mahkeme heyeti gerekçeli kararında, şöyle dedi:

\"Gizli tanık beyanları ve kamera görüntü inceleme tespit tutanaklarında olay günü bir kısım sanıkların olay yerinde bulunduklarına ilişkin tespit dışında başkaca delil yoktur. Kamera görüntülerinde görülen bazı sanıkların olayın gerçekleştiği yerde işyerlerinin bulunması nedeniyle, olay yerinde bulunmaları hayatın olağan akışına uygundur. Sanıkların işlenen suça iştirak ettiklerine dair gizli tanık beyanları dışında bir delil bulunmamaktadır. Hakkında tedbir uygulanan gizli tanığın beyanı tek başına hükme esas teşkil etmez.\"

