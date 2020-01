DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ADANA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde kayalıklardan dengesini kaybedip uçuruma düşerek şehit olan sözleşmeli Piyade Er 21 yaşındaki Yusuf Demiryürek, memleketi Adana\'nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Şehidin cenazesi ilk olarak babası 62 yaşındaki Yaşar Demiryürek ve annesi 61 yaşındaki Zeynep Demiryürek\'in oturduğu Özbaşı Mahallesi\'ndeki ailesinin evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi köy mezarlığına götürüldü. Buradaki törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, İskenderun 39\'ncu mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olkay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Akyürek, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende bekar olan şehidin annesi Zeynep, babası Yaşar Demiryürek\'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Piyade Er Yusuf Demiryürek, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

2)EMİNE ERDOĞAN: İNSAN İNSANA ZİMMETLİDİR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi\'nde 79 ilin vali eşleri ile Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz\'la, İzmir\'de bir araya geldi. Burada vali eşlerine seslenen Emine Erdoğan, \"Bu ülke öyle güzel bir ülke ki toplumsal sorunlar sadece resmi sorumluları değil eşlerini de harekete geçiriyor. Modern çağ, insanları ne kadar yabancılaştırsa da yerkürede nerede bir insanlık sorunu varsa devleti, milleti ile Türkiye oraya uzanmaktadır. Gönül elçileri de gücünü buradan alır. Valililerimiz, eşleri kimsesiz çocuklara sıcak yuvalar kurmaya odaklanırlar. Attığımız küçük bir adım binlerce çocuk hayatında hangi umutlar yeşerdiğini tahmin edemezsiniz. İnsan insana zimmetlidir. Kimsesiz bu evlatlar hepimizin emanetidir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, biz dizi etkinliklere katılmak üzere İzmir\'e geldi. Emine Erdoğan ilk olarak Gönül Elçileri Projesi\'nde 79 ilin vali eşleri ile Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz\'la, Kaya Termal Otel\'de, bir araya geldi. Emine Erdoğan\'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşlik etti. Toplantı da ilk olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın eşi Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız, konuştu. İzmir\'i tanıtıp konuşmasına başlayan Ayyıldız, \"Koruyucu Aile Projesi\'de 2016 yılında koruyucu aile sayısı 307 idi. 2017 yılının 11 ayında rakam 372 oldu. 2018 yılındaki hedefimiz ise 500 aile. Bereket ormanlarıyla da Türkiye\'nin en yeşil ilini hedefliyoruz. Meyve ağaçlarını okul bahçelerine diktik ki çocuğun somut olarak diktiği ağaçlarını meyvelerini görmesini istedik. Bayındır\'da çiçek alıp gördüğümüz her boşluğa çiçekleri dikmeyi planladık. Çiçekleri, fidanları unutmayacağız. Bunun yanı sıra her hangi bir engelden dolayı okuyamayan kadınlarımıza da maddi ve manevi destek verdik. Açık lise ve ortaokulu teşvik ediyoruz. Her yıl rakamlarımızda yükselme var\" dedi.

BAKAN KORUYUCU AİLE RAKAMLARINI AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da konuşmasında, rakamlar verip, \"Bu projeyle gerçek anlamda gönüllülerle hareket oluşturuldu. Bakanlık olarak bizde aile, kadın, yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik hizmetler olarak belirledik. Çok önemli işler yapıldı. En çok önem verdiğimiz proje koruyucu aile projesi. Bakanlık olarak her çocuğumuzun sıcak yuvada kalmalarını istiyoruz. Hiçbir aile ekonomik yoksulluk nedeniyle çocuğundan ayrılmasın istiyoruz. 105 bin çocuğumuzu aylık ekonomik destekle destekliyoruz ailelerinin yanında kalmaları için. Artık çocuklarımız ev ortamında yada sevgi evleri sitesi dediğimiz yerlerde yetiştiriliyor. Çocuklarımızın aile ortamında ve aile sıcaklığında yaşamalarını istiyoruz. Bugün koruyucu aile sayımız 4 bin 564, bu aileler sayesinde 5 bin 542 çocuk, aile sıcaklığını hissedip yaşıyor\" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, vali eşlerinin anlatımıyla farklı aileleri de koruyucu aile yapabileceklerini, öncelikle 0 - 3 yaş arası çocuklara aile bulunmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan da vali eşi ve kadın valilere yaptığı konuşmasında, toplumsal sorunların sadece resmi sorumluları ilgilendirmediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

\"Bu ülke öyle güzel bir ülke ki toplumsal sorunlar sadece resmi sorumluları değil eşlerini de hareket geçiriyor. Modern çağ insanları ne kadar yabancılaştırsa da yerkürede nerede bir insanlık sorunu varsa devleti, milleti ile Türkiye oraya uzanmaktadır. Gönül elçileri de gücünü buradan alır. Valililerimiz eşleri kimsesiz çocuklara sıcak yuvalar kurmaya odaklanırlar. Attığımız küçük bir adımın binlerce çocuğun hayatında hangi umutları yeşerttiğini tahmin edemezsiniz. İnsan insana zimmetlidir. Kimsesiz bu evlatlar, hepimizin emanetidir. Ne mutlu bu insanlık görevini layıkıyla yerine getirene. Gençlik bizim en değerli sermayemizidir. Bu gayretlerimiz çoğalmalı, ülke harcını güçlendirmeliyiz. Gönül Elçileri Projesi koruyucu aile başta olmak üzere birçok projenin yeşerdiği verimli bir girişim olmuştur.\"

\"TÜKETİM TOPLUMU OLDUK, İSRAF HER YERİ KUŞATTI\"

Emine Erdoğan, Bereket Ormanları Projesi ile yurdun dört bir yanında 500 bine yakın fidan dikildiğini, klasik orman ağaçlarının yanı sıra ekonomik getirisi olan türlerin yetiştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İnşallah bu sayıyı ikiye katlayacağız. Bu fidanlar gelecek nesillere armağanımız olacaktır. İlaç endüstrisi, katkı maddeleri, kimyasallara dayalı tarım, ekosistemin dönüştüremeyeceği miktarda tortu bırakmaktadır. Bu atıklar toprağı, suyu, havayı ve tüm canlıları zehirliyor. Atıkların yerinde ayrıştırılması hayati önem taşıyor. Eskiden çöp üretmeyen dönemde yaşıyorduk, hemen her şey yeniden kullanılıyordu. Fakat bugün kullan-at tüm dünyayı ciddi bir sorunlarla karşı karşıya getirdi. Tüketim toplumu olduk, israf her yeri kuşattı. Bakanlığımızın \'Sıfır atık\' olarak formüle ettiği modeli yerleştirelim istiyoruz. Ben tüm Türkiye\'yi bu projeye davet ediyorum. Belediyelerimiz, fabrikalar, alışveriş merkezleri, restoranlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na başvurarak proje hakkında bilgi alabilirler. Bu projeyi evlerimize de taşıyalım. Evlerimizde plastik, cam, pil, organik ayrımı yaparak çevreyi korumuş oluruz. Evlerdeki atıkların yüzde 52\'si organiktir yani değerlendirilebilir. Kullandığımız ürünleri doğaya yeniden kaynak olarak sunmalıyız. Bu gelecek nesillere ve dünyaya karşı sorumluluğumuzdur\" dedi. Toplantıya daha sonra basına kapalı olarak devam edildi.

3)İRAN SINIRINDA KARLA MÜCADELE

VAN Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-İran sınırının sıfır noktasında bulunan mahallelerde karla mücadele çalışması yaptı. Karla mücadele sırasında ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken kırsaldaki birçok mahalle yolunun da ulaşıma kapanmasına neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı\'na bağlı karla mücadele ekipleri de yolları açmak için büyük çaba gösterdi. Sabahın erken saatlerinde yolu kardan kapalı olan Başkale İlçesi\'nin İran sınırın sıfır noktasındaki Aydemir grup yolu, Koçdağı Mahallesi ve sınır karakollarının yollarında kar temizleme çalışması yapılırken, objektiflere kartpostallık görüntüler yansıdı.

Sabahın ilk ışıklarıyla sınırın sıfır noktasındaki Koçdağı Mahallesi\'nin yoluna giren kar savurma makinesi ile kar küreme araçları İran sınırına kadar olan yolu kardan temizledi. Bölgede yaşayan mahalle sakinleri karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

4)BESİCİ, KOPAN PARMAĞIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

KARAMAN\'da Mehmet A. (41), büyükbaşlarını çiftleştirmek için ahırın dışına çıkarmak istedi. Mehmet A.\'nın boğayı bağlayıp eline doladığı ip, havyanın ürküp kaçması nedeniyle gerilip, besicinin sol elinin orta parmağını kopardı. Kopan parmağı özel muhafaza kutusuna konulan Mehmet A., ambulansla hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı.Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Ada köyünde meydana geldi. Mehmet A., iddiaya göre, ahırdaki iki büyükbaşını çiftleştirmek istedi. Önce ineği ahırdan çıkarıp bağlayan Mehmet A., daha sonra boğayı çıkarmak istedi. Mehmet A., boğanın boynuna bağladığı ipi sol eline dolayıp, hayvanı dışarı çıkarmaya çalıştı. Boğa ahırdan çıkarken ürküp kaçmaya başlayınca Mehmet A.\'nın eline dolağı ip gerilip, besicinin sol elinin orta parmağını kopardı. Acı içerisinde, kopan parmağını yerden alan Mehmet A., 112 Acil Servis\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kopan parmağı özel muhafaza kutusuna koyup, besiciyi ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Mehmet A. parmağın yerine dikilmesi için ameliyata alındı.

5)AMATÖR BALIKÇILAR, GÖLETTEKİ BALIKLAR İÇİN ENDİŞELİ

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Denizli Göleti\'nde yapılan derinleştirme çalışmaları sırasında 20 binin üzerindeki balık az bir suyun içerisinde kaldı. Gebze Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği Başkanı Engin Özkan 20 binin üzerindeki balığın yaklaşık 1 metrelik suyun içerisinde kaldığını belirterek, balıkların yaşaması için önlem alınmasını istedi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü müteahhit firma aracılığıyla Gebze Denizli Mahallesi\'nde bulunan Denizli Göleti\'nde gövde yükseltme çalışması yapıyor. Derinleştirme çalışmaları kapsamında göletteki su çekilerek, gölette balıkların yaşaması için bir miktar su bırakıldı. Gebze Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği Başkanı Engin Özkan balıkların yaşamasının sağlanması için gerekli suyun tutulması gerektiğini belirterek, \"Burası yaz aylarında piknikçilerin, hem de biz amatör balıkçıların sürekli uğrak yeri olan bir göletti. Şu anda gölette çalışma yapılıyor. Aldığımız bilgiye göre yapılan çalışma hem derinleştirme, hem de büyütme çalışması. Tabi bizim korku ve endişelerimiz var. Su içerisinde 4-5 çeşit balık yaşamlarını sürdürüyorlar. Gölet özellikle sazan, tatlı su levreği ve kefal balıklarını barındırıyor. Eğer az daha bu seviyenin aşağısına düşerse buradaki balıklar yok olacak. Bu konuda endişelerimizi hem İl Tarım, hem de İlçe Tarım Müdürlüklerine bildirdik. Onlardan aldığımız bilgi suyun bu seviyede kalacağı ve balıkların zarar görmeyeceği. Hatta söz de aldık. Yapım bittikten sonra hem anaç, hem de yavru balıklandırma yapılacağı konusundaydı. Yaklaşık 2 milyon 400 bin metreküp su doluyor. Yapılacak çalışma ile göletin kapasitesi 5.1 milyon metreküpe çıkartılacak. Gece gündüz biz burada takipteyiz, nöbet tutuyoruz. Buradaki alanın tahmini derinliği 1 metredir, 20 bin ve üzeri balık sıkıştı. Oksijensizlikten bu hayvanlar telef olacaklar. Yaşayabilen yaşayacak, yaşayamayan ölecek. Rakama baktığımız zaman, popülasyona baktığımız zaman ve kalan suya baktığımız zaman fazla bir yaşam alanları kalmıyor\" dedi.

