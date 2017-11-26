DHA YURT BÜLTENİ-8

Kılıçdaroğlu: Gerginlik ve kavgalardan bıktık, yeter artık (EK)

1)KILIÇDAROĞLU: 2019\'DA TÜRKİYE\'NİN TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Finike\'de bir kafede partilileriyle buluştu. Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Türkiye\'nin tarihini değiştireceklerini söyledi. \"O görev de ağırlıklı olarak bana düşüyor, çalışacağım\" diyen Kılıçdaroğlu, 2019\'daki seçimlerin özellikle anneler için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Çocukların güzel gelecekleri için annelere iş düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Hepimizde geleceğe yönelik kaygı var. Dolar aldı başını gidiyor, fiyatlar yükseliyor, insanlar huzursuz. Türkiye nereye gidiyor diye kaygı duyuyorlar. Ben 80 milyona huzurlu bir ülke vaat ediyorum. Benim kitabımda yandaş yok. Vatandaşın bütün dertlerini dinleyeceğiz. Vatandaşa hizmet etmek hakka hizmet etmek demek. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Benim parayla da işim yok. Siyaseti vatandaşa hizmet etmek için yapıyoruz, bu anlayış ile yola çıktık.\"

\"2019\'DA İKİ TERCİH VAR\"

Halkın önünde 2019\'da iki tercih olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, halkın demokrasi ya da tek adam rejiminden yana oy kullanacağını savundu. Tek adam rejiminin yansımalarını herkesin bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, \"Hapishaneler tıka basa dolu, insanlar rahat konuşamıyor. \'Acaba başımıza bir felaket gelir mi?\' diye korkuyorlar. Demokraside ise, insanlar rahatlıkla çıkıp derdini dile getirecek. 2019\'da düşünüp sandığa gitmesi lazım. Huzuru ve kardeşliği beraber getireceğiz. Vatandaş kendini ülkücü, Atatürkçü, muhafazakar ne olarak tanımlarsa tanımlasın hepimizin tek derdi demokrasi olması lazım\" dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Finike\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kılıçdaroğlu yıkılan evleri incelemesi

- Vatandaşlarla tokalaşması

- Vatandaşları dinlemesi

- Kılıçdaroğlu’nun konuşması

- Kılıcdaroğlu’nun halkla tokalaşması

- Kılıçdaroğlu’nun halka konuşması

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(Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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2)FİKRİ IŞIK: KRİTİK TEKNOLOJİLERİNİ HİÇBİR ÜLKE PAYLAŞMAK İSTEMİYOR

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, \"Hiçbir ülke kritik teknolojilerini paylaşmak istemiyor. O zaman kendi teknolojimizi geliştirmek zorundayız\" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Alanya\'da bir otelde Adalet ve Medeniyet Derneği\'nin düzenlediği Mühendislik Buluşması\'na katıldı. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, mühendisler, mühendis adayları ve dernek üyeleri de katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, mühendislik ve bilimin hayatın en değerli öğelerinden olduğunu söyledi. Geçmiş İslam dünyasında bilimin çok hızlı geliştiğini anlatan Işık, şöyle devam etti: \"Özellikle 2\'nci Dünya Savaşı\'ndan sonra Marshall yardımları maalesef bizi hazırcılığa itti. Marshall yardımları sadece Türkiye\'ye yapılmadı. O zaman Sovyet tehdidine karşı ABD\'nin Avrupa\'yı stabilize etmek için yaptığı bir yardım mekanizmasıydı. Almanya\'ya da yaptılar. Dünya savaşında yenilmiş Almanya yerle bir olmuş ve tüm sanayi tesisleri çökmüş. Almanya bunu kendi altyapısını tekrar inşa etmek ve alt fabrikalarını tekrar kurmak için kullandı. Biz ne yaptık Marshall yardımını, ABD\'den silah satın aldık. Halbuki o yardımı aldığımızda biz de Türkiye\'de fabrika kursaydık, üretime odaklansaydık. Ondan sonra silah almaya veya başka ihtiyaçlarımızı ithalat yoluyla gidermek zorunda kalmayacaktık.\"

YERLİ OTOMOBİL KONUSU

Yerli otomobil projesine de değinen Fikret Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 2011 yılında \'Bir babayiğit arıyorum\' diyerek konuyu Türkiye\'nin gündemine getirdiğini ifade ederek şöyle dedi:

\"Daha sonra bazı çalışmalar yapıldı. Ben bakanlık görevimi devralınca yerli otomobille ne yapıldı, ne edildi bir değerlendirme yaptım. Daha sonra ciddi ve güçlü çalışmalar yaptık. Artık içten yanmalı motorlarda rekabet şansı yok. Biz böyle bir projeye girersek baştan kaybettik. Gelecek elektrikli otomobilde, o zaman bizim otomobilimiz elektrikli olmalı. Elektrikli otomobille ilgili çalışmayı başlattık. Ancak, altyapı belli bir süre içinde hazırlanacağı için menzili uzatılmış elektrikli otomobil modelini benimsedik. Yaptığımız hesaplamalarda 1000 kilometrelik mesafeyi maksimum 20 litrelik benzinle alıyorsunuz. Yakıt tasarrufu iyi olan araçtan çok daha ekonomik. Bunu duyurduktan sonra bir kıyamet koptu. \'Efendim bunlar çakmaymış da, Türkiye bu pazara giremezmiş de, bu iş ticarileşemezmiş de şuymuş, buymuş.\' 1961\'de söylenenlerin aynısı tekrar söylendi. Hiç durmadık. Bakanlığı devrettiğimiz gün son dizaynları görmüştüm, çok güzel dizaynlar çıkmıştı. Şimdi biliyorsunuz 5\'li bir konsorsiyum oluştu. Elektrikli araç olacağını açıkladılar. Benim önerim, menzili artırılmış elektrikli araç olması. Çünkü altyapısının Anadolu\'nun en ücra köşesine kadar yaygınlaşması ve Türkiye\'nin hedef pazarında altyapının hazır hale gelmesi epey zaman alır. Menzili artırılmış elektrikli araç çok kolay ticarileşecek bir model olur.\"

MİLLİ İŞLETİM SİSTEMİ PARDUS

Türkiye\'nin yerli bilgisayar işletim sistemi PARDUS hakkında da bilgi veren Işık, şöyle dedi: \"Bakınız \'PARDUS\' diye bir projemiz var, TUBİTAK 2003 yılında geliştirdi. Milli işletim sistemi. Milyarlarca dolar AR-GE parası, AR-GE maliyetine katlanmazsınız ki şu an kapalı kaynak kodu kullananlar bile artık bu işten vazgeçmek durumunda kalıyor, çünkü AR-GE için onların ödedikleri bedel, diğer tarafta herkesin gönüllü olarak ürettiği katma değerden daha maliyetli. Söylemek durumundayım; belki biraz kendimizde de hata, kusur aramak durumundayız. Bu PARDUS yerli ve milli bir işletim sistemidir. Bunu kullandığınız zaman, milyonlarca liralık lisans ücreti ödemekten kurtuluyorsunuz. Şu anda Türkiye\'de bütün bu işletim sisteminin kullandırılmasına lisans bedeli tahsil edilmeye kalkılsa milyarlarca dolarlık bir yük var. Diğer taraftan artık siber güvenlik en önemli konulardan. Sanayi Bakanlığımda talimat vermiştim, \'Tüm bakanlık PARDUS\'a geçecek\' diye. Teknolojik yenileme diye 6 aylık bir ara verilmişti. Son durum ne bilmiyorum ama muhtemelen geçmiştir arkadaşlar. Mesela Milli Savunma Bakanlığı\'na geçtiğimde ilk verdiğim talimatlardan biri tüm bakanlığın PARDUS\'a geçmesi yönünde oldu. Size de tavsiyem PARDUS\'u inceleyin. Her bilgisayarda PARDUS\'u rahatlıkla kullanabilirsiniz, benim bilgisayarımda yüklü.\"

\'BİZİMKİLER AZ ZEKİ DEĞİL\'

Diğer ülkelerin Türkiye\'nin teknolojisini yakından takip ettiğini belirten Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Şunu biliyoruz ki kritik teknolojilerini hiçbir ülke paylaşmak istemiyor. O zaman ne yapmak durumundayız, kendi teknolojimizi geliştirmek zorundayız. Bunun için modeli değiştirdik. Çok yetenekli mühendislerimiz var. Onları geliştiren mühendislerle bizim mühendisler arasında beyin farkı yok ki. Onlar daha zeki de bizimkiler az zeki değil. Hatta bireysel, yaratıcı zekada bizim gerçekten iyi bir insan kaynağımız var. Diğer ülkeler tarafından o kadar iyi takip ediliyoruz ki tam ticarileştirileceği noktada hemen sabote ediliyor. Milli duruş kendi ürünümüzü üretip kullanana kadar, kendi ürünümüzü dünyaya satana kadar devam etmeli.\"

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan genel ve detay görüntü

- Fikri Işık konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-

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BABASININ BIÇAKLAYIP, BOĞDUĞU KIZIN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ (EK)

3)BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Şanlıurfa’da öz kızı Belkıs Varlık\'ı bıçakladıktan sonra eşarpla boğan Hakkı Varlık\'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde alınan ifadesinde kızının sürekli evden kaçtığını ve kendisini dinlemediğini söylediği öğrenilen Hakkı Varlık, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontorlünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerince adliyeye getirilen baba

- Polis aracından indirilen baba

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

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4)BİNGÖL\'DE PKK\'YA AİT SIĞINAK İÇERİSİNDE PATLAYICI VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

BİNGÖL\'ün Kığı ile Adaklı ilçeleri arasındaki kırsal alana güvenlik güçlerince 24 Kasım\'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait bir sığınak ele geçirildi. Sığınak içerisinde patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bingöl Valliği\'nden yapılan açıklamada, Kiğı-Adaklı ilçeleri kırsalında, bölücü terör örgütünün kış üstlenmesini engellemek amacıyla 24 Kasım\'da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda, bir sığınak içerisinde, 300 gram C-4 patlayıcı ve bol miktar da yaşam ve giyim malzemesi, arazide tuzaklanmış vaziyette, 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilmiştir.



BİNGÖL, (DHA)-

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