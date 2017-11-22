DHA  YURT BÜLTENİ-8

1)TAMİR ETMEK İSTEDİĞİ ÇATIDAN DÜŞTÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde apartmanın çatı katında tadilat yapan 31 yaşındaki Mehmet Özalp, havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.Olay, Bursa\'nın Orhangazi ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre geçimini matolama işi yaparak kazanan Mehmet Özalp, bugün Camikebir Mahallesi\'ndeki bir apartmanda çalışırken çatı katında üzerine bastığı onduline kaplamanın kırılması sonucu 5\'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Mehmet Özalp, çağrılan 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar yaşamını yitirdi. Özalp\'ın cansız bedeni daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri, sağlık ekipleri, detay görüntüler, cenazenin tabutla çıkarılması

Görüntü Süresi: 1,13 dk

Görüntü kapasitesi: 236 mb

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2)VATANDAŞ, KUYUYA DÜŞEN DOMUZU KURTARIP DOĞAYA SALDI

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde 12 metrelik su kuyusuna düşen yaban domuzu vatandaş tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak doğaya salındı. Kaş\'a bağlı Çataluluk Mahallesi\'nde dün saat 20.30 sıralarında Mustafa Kavçar\'ın tarlasındaki 12 metrelik su kuyusuna yaban domuzu düştüğü haberini alan bölge sakinleri, olay yerine gitti. Bölge sakinleri kuyu sahibi Mustafa Kavçar ile birlikte kendi imkanlarıyla kuyudaki domuzu kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren uğraşlar sonucu ip yardımıyla domuz kuyudan çıkarıldı. Güçlükle kurtarılan domuz bu kez de boynuna bağlanan ip nedeniyle huysuzlandı. Vatandaşlar, boynundaki ipi keserek domuzu doğaya bıraktı. Serbest kalan domuz karanlıkta gözden kayboldu. Hayvanın başında ateşli silahtan kaynaklandığı tahmin edilen bir yara olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Antalya klasöründe)

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- Kurtarma çalışmaları

HABER- KAMERA: ANTALYA-DHA)

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3)45 YIL SONRA OKULA ZİYARET

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesi Kız Meslek Lisesi\'nin ilk mezunları 45 yıl sonra sosyal medyada sözleşerek okullarını ziyaret etti. Şimdiki adı Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, o dönem ise Sandıklı Kız Meslek Lisesi olan okulun 1971- 1972 dönemi ilk mezunlarından Meral Nüsrettinoğlu ve Sevil Ermen Vergili önderliğinde sözleşen Ankara, İstanbul ve Aydın\'da oturan 20 mezun Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bir araya geldi. 3 gün özlem gideren ve öğrencilik yıllarını yad eden grup okullarını da ziyaret etti. Okul ziyaretinde Okul Müdürü Yasin Filiz, gruba okulu gezdirerek misafir ederken, arşivden çıkardığı dönemin fotoğraf albümünü verdi. Grup o dönemki fotoğraflarını tek tek inceledi. Okul önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla grup bir başka yıl buluşmak ümidiyle ayrıldı.

Programı organize eden 64 yaşındaki Sevil Ermen Vergili, \"45 sene sonra tekrar burada okulumuzda buluştuk. Çok mutluyuz. Misafirperverliklerinden dolayı okulumuz müdürü ve öğretmenlerine çok teşekkür ederiz. İnternet üzerinden birleştik. Bizim gibi buluşan arkadaşlarım gördüm. Biz de yapalım diye arkadaşım Meral Nüsrettinoğlu ile sözleştik. Birlikte diğer arkadaşlarımızı da topladık. Okulumuzu gezdik. Çok duygulandık. Diktiğimiz çam ağaçlarını gördük. Gençliğimizi hatırladık\" dedi.

Okul Müdürü Yasin Filiz de \"Okulumuz açıldığından itibaren ilk kaydını yaptıran ve okulumuzun ilk mezunları sosyal medya yoluyla buluşmuş. Biz de bunların duyumunu aldıktan sonra okulumuza davet ettik. Sağ olsunlar kırmayıp okulumuza geldiler. İlk mezunlar ile karşılaşmak okul müdürü olarak bizleri çok memnun etti. Okulumuzun o dönemki ve şimdiki durumunu paylaştık. Onların her isteklerini karşılamaya biz de hazırız. Yine geldiklerinde misafir ederiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Okul öğretmenler odasında mezunlar çay içerken

- İlk mezun öğrencilerinin okuldaki fotoğraf albümünü incelerken

- Okulun giriş kapısı önünde toplu

- RÖP 1: Sevil Ermen Vergili

- RÖP 2: Yasin Filiz (Okul müdürü)

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HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)

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4)OLTAYLA 326 KİLO KÖPEKBALIĞI YAKALADI, KORKUDAN TEKNEYE ÇEKEMEDİ

ANTALYA\'da 2 amatör balıkçı oltayla yakaladıkları 326 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 6 metre uzunluğundaki köpekbalığını kendilerine zarar verir endişesiyle tekneye çekmeden salıverdi.

Konyaaltı Sahili açıklarında dün sabah saatlerinde tekneyle balık avlamak için açılan amatör balıkçı Tanju Sülün\'ün oltasına büyük bir balık takıldı. Uzun uğraşlar sonucunda balığı teknenin yakınına çeken Tanju Sülün ve yanındaki arkadaşı, oltanın ucunda köpekbalığını görünce büyük korku yaşadı. Yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve oltadaki özel aletle 326 kilogram ağırlında olduğu belirlenen camgöz cinsi köpekbalığını tekneye çekmeye karar veren amatör balıkçılar, bunun için yaklaşık 3 saat uğraş verdi. Çok yorulan Tanju Sülün ve arkadaşı, tekneye almaları halinde kendilerine zarar vereceği endişesiyle köpekbalığını salıverdi.

Görüntü Dökümü

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- Balıkçıların balığı tekneye çekme çalışmaları

- Balığın su yüzüne çıkması

- Balıkçıların kendi arasında sohbet etmesi

- Balığın deniz yüzeyinde görüntüsü

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Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,(DHA)