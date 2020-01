DHA YURT BÜLTENİ-8

Ordu\'da 17 yaşındaki İbrahim\'in intiharında \'Mavi Balina\' iddiası

ORDU\'da, lise öğrencisi 17 yaşındaki İbrahim Can Duman, kendisini evindeki doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Duman\'ın \'Mavi Balina\' adlı bilgisayar oyunundan etkilenerek intihar ettiği iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ordu\'nun Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim Can Duman, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Eve gelen ailesi, Duman\'ın cansız bedeniyle karşılaşınca şoke oldu. Gencin cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İbrahim Can Duman\'ın \'Mavi Balina\' adlı bilgisayar oyunundan etkilenerek intihar ettiği iddia edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

FOTOĞRAFLI

Haber: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)-

======================================

Edirne Valisi Özdemir, hastaneye kaldırıldı

EDİRNE Valisi Günay Özdemir, rahatsızlanarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, Özdemir\'e anjiyo yapıldığını belirterek, \"Tüm tahlilleri ve anjiyosu çok iyi çıktı. Sağlık durumu gayet iyi\" dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, bugün Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma törenlerine katıldıktan sonra geçtiği makamında rahatsızlandı. Nefes alamamaktan şikayet eden Vali Özdemir, makam otomobili ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gitti.

Burada Kardiyoloji Anabilim Dalı\'nda tedavi altına alınan Özdemir\'in anjiyosu çekildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Özdemir\'in 10 Kasım törenlerinde bir rahatsızlığının olduğunu kendisine ilettiğini belirterek, \"Bizde tedbir amaçlı hemen fakülte hastanemize getirdik. Tahlilleri yapıldı, herhangi bir sorun olmasın diye hocalarımız bir anjiyo yapmayı uygun gördüler. Tüm tahlilleri ve anjiyosu çok iyi çıktı. Şu anda sayın valimizin salık durumu gayet iyi, korkulacak herhangi bir şeyi yok, takibimizdedir. Çok şükür herhangi bir şeyi, kalp krizi gibi bir müdahale gerektirecek bir şey bulunmadı. Sağlık duruma gayet iyi. Biraz gözetim altında kalacak, durumu gayet iyi\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Vali Özdemir anma töreninde

Özdemir\'in çelenk sunması

Vali Özdemir\'den detaylar

Rektör Tabakoğlu\'nun açıklaması

Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

====================================

Atatürk\'ü dünyaya telsizle anlattılar

TÜRKİYE\'nin çeşitli kentlerinden bir araya gelen 23 amatör telsizci, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü dünyaya telsizle anlattı.

Tekirdağlı amatör telsizci emekli öğretmen Mehmet Çevik, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yılındaki anma etkinlikleri kapsamında Türkiye\'nin çeşitli kentlerinde yaşayan amatör telsizcilerle bir araya geldi. 23 amatör telsizci kurdukları telsiz istasyonları aracılığıyla Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve Nutuk kitabından alıntılar yaparak, 10 Ekim\'den 10 Kasım\'a kadar İngilizce olarak anlattı.

Amatör telsizcilerden biri olan Mehmet Çevik, \"23 arkadaşımızla birlikte, hiçbir dernek desteği olmadan, kendi olanaklarımızla 20 Ekim\'de başlattığımız bu anlamlı etkinliği 10 Kasım Atatürk\'ün ölüm yıldönümü kutlamalarına kadar sürdürdük. İstasyonlarımızdan CW - SSB ve Dijital modlarda yada yabancı dili olan arkadaşlarımı direk telsizlerimiz aracılığı ile dünyaya Atatürk\'ü anlatıyoruz. 20 Ekim\'den başlayıp bugün yani 10 Kasım tarihi itibarı çağrı yaptığımız 144 bin kişiden 44 bin 855 kişi cevap verdi. Görüştüğümüz dünyanın çeşitli ülkelerinden bu kişileri kurduğumuz web sitemize de yönlendirerek burada Atatürk fotoğrafları ve hayatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağladık. Ayrıca cevap verip sitemize gelen amatör telsizcilere Atatürk fotoğraflı sertifika veriyoruz. Bu özverili çalışmaya destek olan arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum ve ülkemiz adına oldukça gurur verici bir çalışma oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Amatör telsizcilerin İngilizce Atatürk\'ü anlatmaları

-Mehmet Çevik\'in açıklaması

-Oluşturulan web sitesine gelen katılımcıların sayısı

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

========================================

Tarlada oluşan çöküntü korkuttu

SİVAS\'ın Gemerek ilçesinde tarlada 8 metre genişliğinde obruk şeklinde çökme meydana geldi.

Gemerek ilçesinde Karacalar Mahallesi\'nde çiftçilikle uğraşan İzzet Durmuş\'a ait tarlada sabah saatlerinde çökme yaşandı. Çapı yaklaşık 8 metre genişliğindeki çökme korku yarattı. Bir bölümünde obruk şeklinde çukur açılan tarlada belediye ekipleri tarafından önlem alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir çökmenin bölgede sık yapılan sondaj çalışmalarından kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, \"7-8 metre genişliğinde bir çökme olmuş. Bir an evvel Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin gelip burayı kontrol etmesini talep ediyoruz. Biz belediye olarak kimsenin girmemesi için alanı şeritle kapatarak geçici önlem aldık. Bir an önce inceleme yapılması gerekli\" dedi.

Tarla sahibi İzzet Durmuş, 3 yıl önce de aynı yerin yan tarafında yaklaşık 6 metrelik bir çökme oluştuğunu belirterek, \"DSİ ekipleri çukuru doldurduktan sonra, bir kaç kez yine çökme oluştu. Bugün de yine huni şeklinde bir çökme oluştu\" dedi.

Durumun DSİ ekiplerine bildirildiği ve bölgeye gelerek ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Tarladan görüntü

-Çökme oluşan bölge

-Yapılan incelemeler

-Belediye başkanının açıklaması

-Tarla sahibinin konuşması

Haber: GEMEREK(Sivas), (DHA)

=========================================

İHH, Suriye\'de okul onarıyor

İNSANİ Yardım Vakfı, Suriye’nin Halep kentine bağlı Biragita kasabasında savaş nedeniyle zarar gören okulu onararak yeniden eğitime kazandırmak için çalışma başlattı.

Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Biragita kasabasında çatışmalar nedeniyle zarar gören okul binasının yapımı için İHH tarafından çalışma başlatıldı. Daha önce 15 sınıflık bir ortaokulun tadilatının yapıldığı kalabada bu kez 12 derslikli ilkokulun onarımı için kolları sıvadıklarını anlatan İHH görevlisi Ömer Koparan, \"Eğitime çok önem veriyoruz. Bu kasabada geçen ay 15 sınıflık ortaokulu onararak yeniden eğitime kazandırdık ve şu anda yaklaşık 250 öğrenci eğitim görüyor. Şimdi de ilkokul için kolları sıvadık ve ay sonuna kadar tadilatını tamamlamayı hedefliyoruz\" dedi.

Kasaba sakinleri de okulların onarılarak çocuklarının eğitimden mahrum kalmayacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, her zaman desteğini yanında hissettikleri Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Çocukların okula gelişi

- Okulda ders işlenmesi

- Okuldan detaylar ve konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KİLİS-DHA)

========================================

İmam hatip liseli kızlardan \'Atatürk\' imzası

KASTAMONU\'nun Tosya ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Atatürk\'ün dev fotoğrafı bulunan okullarının bahçesinde \'Atatürk\' imzası oluşturarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölüm yıl dönümünde andı.

Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kareografi hazırladı. Öğrenciler, daha önce Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılan, 2 yıl önce taşındıkları okulun duvarında bulunan dev Atatürk fotoğrafı önünde yan yana dizilerek \'Atatürk\' imzası oluşturdu. Okul müdürü Gülşen Çivici ve öğretmen Serap Hızarcı öncülüğünde 185 öğrenci ile hazırlanan kareografi, havadan \'drone\' ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgi gördü.

Okul müdürü Gülşen Çivici, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü programını zenginleştirmek ve farkındalık oluşturmak için bu kareografiyi hazırladıklarını, çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Görüntü dökümü:

-Atatürk imzası oluşturan öğrencilerin havadan çekilen görüntüleri

Haber: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), (DHA)

=============================================

Sivas\'ta eksi 2 derecede Ata\'ya saygı (3)

ENGELLİ SPORCULAR ATATÜRK İÇİN KOŞTU

Cumhuriyet Üniversitesi\'nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programları kapsamında Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu tarafından \'Ata\'ya Saygı\' koşusu düzenledi.

Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı yarışma, genç bayanlar ve genç erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Yarışmaya engelli sporcular da katıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde gerçekleşen yarışmada öğrenciler kıyasıya yarışırken Genç Erkekler kategorisinde koşan Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Milli Sporcu Nur Ahmet Akal ikinci oldu. Genç Bayanlar kategorisinde ise Görme Engelli Milli Sporcu Öznur Alamur ikinci olarak büyük sevinç yaşadı.

Yarışma sonrası konuşan Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü ikinci Sınıf öğrencisi Milli Sporcu Nur Ahmet Akal, \"Bugün Ata’mızı anmak için Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) olarak Ata’ya saygı koşusu yaptık. Ben de bu yarışmada ikinci oldum, gururluyum\" dedi.

Görme engelli Milli sporcu Öznur Alamur ise \"Bugün burada Ata’mızı anma koşusu düzenlendi. Bu yarışmada ikinci oldum. Gerçekten çok gururluyum. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda ikinci sınıf öğrencisiyim. Buradan bu etkinlikleri düzenleyen başta rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ata\'mızı derece ile anmanın gururunu yaşıyorum\" dedi.

Yarışma sonrası dereceye giren sporculara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Taşkın ve Prof. Dr. Ünal Kılıç tarafından madalyaları verildi.

Görüntü Dökümü:

-Koşudan görüntüler

-Engelli sporcuların görüntüsü

-Ödül verilmesi

-Konuşmaları

Haber-Kamera: SİVAS, (DHA)

=========================================

Tuğrul\'un film gibi başarı hikayesi

DENİZLİ\'de yaşayan ve Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası\'nda 200 metre kelebekte Avrupa rekoru kıran 21 yaşındaki Muhammed Tuğrul Şahin, elde ettiği başarıyla kendisi gibi down sendromlu olan pek çok kişiye örnek oldu.

Ailesinin doğduktan hemen sonra down sendromlu olduğunu öğrendiği ve 3 yaşındayken ABD\'li bir doktorun tavsiyesiyle rehabilitasyon amaçlı havuza götürmeye başladığı Muhammed Tuğrul Şahin, yüzmede başarıdan başarıya koşuyor. Tedavisi için uğraşan ailesinin 1997 yılında Afyonkarahisar\'da geçirdiği trafik kazasında babası Mustafa Şahin ve ablası Merve Şahin\'i kaybeden Muhammed Tuğrul Şahin, annesi Hatice Şahin\'in de desteğiyle yüzmede önemli başarılara imza attı. 2013 yılında Portekiz\'de, 2016 yılında İtalya\'da yapılan Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası\'nda çeşitli dallarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Şahin, Paris\'te madalyalarını Avrupa rekoruyla taçlandırdı.

AVRUPA REKORU KIRDI

Fransa\'nın başkenti Paris\'te 28 Ekim- 4 Kasım arası yapılan DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası\'na Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendrom Yüzme Milli Takımı\'nın sporcusu olarak katılan Şahin, 200 metre kelebekte 4 dakika 41 saniye 11 saliselik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı.

GARSONLUK YAPIYOR

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne ait Atatürk Yüzme Salonu\'ndaki antrenmanlarını hiç aksatmayan Şahin, antrenmanlarından arda kalan zamanlarda, Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Down Kafe\'de garsonluk yaparak, aile bütçesine katkı sağlıyor.

BABASINA ARMAĞAN ETTİ

Şampiyon sporcu Şahin, Fransa\'da birinci olduğunu ve rekor kırdığını, şampiyonluğu ise kaybettiği babasına armağan ettiğini söyledi. Şahin, havuzda antrenmanlarını yaptıktan sonra Down Kafe\'de çalışmaya devam ederek yarışa hazırlandığını belirterek, \"Dört kez Avrupa şampiyonu oldum. Hedefim sırt, kelebek ve serbest stilde dünya şampiyonu olmak. Babam ve annem için o bayrağı orada dalgalandırdım. Babam için dalgalandırmaya devam edeceğim\" diye konuştu.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Oğluyla gurur duyduğunu belirten anne Hatice Şahin ise, \"Bu başarıyı tüm ülke olarak ayakta alkışladıkları için devletimize, Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü\'ne ve oğlumun gelişimine destek sağlayan antrenörlere teşekkür ediyorum. Oğlum, rekoru kırdıktan sonra Türk bayrağını kaybettiği babası için dalgalandırdığını söylüyor. Biz devletimiz ve milletimiz için bu bayrağı yukarı taşıdık. Oğlum, Avrupa\'da 4. başarısını bu kez rekor kırarak elde etti. Bundan sonraki hedefi Kanada\'da dünya birincisi olmak\" dedi.

Yüzme havuzuna gelerek Şahin\'in antrenmanını izleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, \"Muhammed Tuğrul Şahin, son dönemde Denizli\'nin ismini uluslararası arenaya taşıyan sporcularımızdan birisi. 200 metre kelebekte rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Başarılarını taçlandırarak bizi de gururlandırdı. Kendisi bizim kıymetli bir sporcumuz. Havuzda antrenörlerinin desteği, sosyal yaşamda kendi çabaları, ailesinin ve Denizli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi\'nin desteği sonucu ortaya çıkan tablo bu. Gurur kaynağımız olan Muhammed Tuğrul Şahin\'i tebrik ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Muhammet Tuğrul Şahin\'in havuzda yüzmesinden görüntü

- Annesi Hatice Şahin ile poz vermesi, sohbet etmesi

- Şampiyon sporcunun kafede garsonluk yapması

- Muhammet Tuğrul Şahin röp.

- Anne Hatice Şahin röp.

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

==============================================

7 bin 700 gönüllü ile \'Atatürk portresi\' rekor denemesi

MERSİN\'de, Toroslar Belediyesi\'nin organizasyonu ile toplanan 7 bin 700 gönüllü, \'Atatürk portresi\' oluşturarak rekor denemesi yaptı.

Toroslar İlçesi\'ndeki Cumhuriyet Meydanı\'na saat 07.00 itibariyle alınmaya başlanan vatandaşlar güvenlik kontrolünden geçirilerek kayıt altına alındı. 3 hakem, 1 ressam, 1 mimar, 1 harita mühendisi, 1 avukat ve 1 iş güvenliği uzmanı olmak üzere 200 görevlinin çalıştığı organizasyonu, Guinness Türkiye Temsilcileri de takip ederek kayıt tuttu. Büyük bir heyecanla başlayan rekor denemesi, 10 bin kişinin altında bir katılım alınca bir takım aksaklıklar yaşandı. Megafon ile anons yapan görevliler, meydanın yan tarafında bulunan Çağdaşkent Anadolu Lisesi öğrencilerinin alana gelmesini istedi. Bunun üzerine yüzlerce öğrenci, okuldan çıkıp koşarak alana girdi. Katılımcı sayısı 7 bin 700 kişi olunca, havaya kaldırılması gereken 10 bin plakanın bir kısmı boşta kaldı. Katılımcılardan, ikişer adet plaka tutmaları istenince alanda yeniden bir karışıklık yaşandı. Bunun üzerine eline mikrofonu alarak alana giren Belediye Başkanı Hamit Tuna, dakikalarca katılımcıların arasında gezip uyarılarda bulunarak büyük ölçüde düzeni sağladı. Ardından tüm plakaları havaya kaldıran 7 bin 700 katılımcı, \'Atatürk portresi\' oluşturdu.

BU BİR REKORDUR

Daha önceki rekorun 4 bin 500 kişi ile kırıldığını hatırlatan Başkan Tuna, \"Hiç prova yapmadan, sadece davet edip buraya gelen, sabırla bizi dinlemek suretiyle önderimiz Atatürk\'ün hakka yürüyüşünün 79\'uncu ölüm yıl dönümünde manevi iklim içerisinde anmak çok güzeldi. Eksikler vardı. Antrenman yapmak gerekti, bunu biliyorduk. 8-10 bin insanı toplamak da mümkün değil. Son katılım sayısı 7 bin 700. Sıkıntı da ondan oldu. 10 bin insan adını yazdırmıştı. Eksik kaldığı için levhaları çift tutmak gerekti. Biraz karışıklık oldu ama bu bir rekordur\" dedi.

Elde edilen portrenin görüntüleri, Guinness temsilcileri tarafından merkeze gönderilip incelenecek. Onay alındığı takdirde ise, rekor denemesi Dünya Rekorlar Kitabına girecek.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Vatandaşlar Turnikelerden geçerken

-Katılımcılar alana girerken

-katılımcılar alandaki yerini alırken

-Öğrencilerin alana girmesi

-Toroslar belediye Başkanı Hamit Tuna vatandaşların arasında görüntüsü

-Oluşturulan portrenin havadan görüntüsü

-Toroslar belediye Başkanı Hamit Tuna\'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

============================================

Fatma Şahin, Atatürk Anı Müzesini ziyaret etti

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Kasım Atatürk\'ü anma günü kapsamında Türkiye\'de ilk olan Gaziantep Atatürk Anı Müzesini ziyaret etti.

26 Ocak 1933 tarihinde Ramazan Bayramı arifesinde Gaziantep’e gelen Mustafa Kemal\'e, Belediye Meclisi kararıyla fahri hemşerilik beratı verildi. Selanik doğumlu olmasına rağmen Atatürk, Gaziantep\'in Bey mahallesi nüfusuna kaydedildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey mahallesinde bulunan, geleneksel Antep Evi daha sonra Gaziantep Atatürk Anı Müzesi\'ne dönüştürüldü.

Müzeye gelen çocuklarla birlikte sergilenen eserleri inceleyen Şahin, \"10 Kasım’da 79 yıl önce Atatürk’ümüzü edebi hayata rahmetle uğurladık. Fakat geriye ne kaldı diye baktığımız zaman, iki Gazi’nin birbiriyle buluşması, 1933 yılında Atatürk Gaziantep’e geldiğinde, Gazilik unvanı verdiği şehirle bir araya geldiğinde burada 36 saat kalıyor. Geldiği zaman dönemin Valisi ve Belediye Başkanı hemen bir meclis kararıyla Atatürk’e bugün nüfus hürriyet cüzdanı çıkartıyor ve Gaziantep’te bu binada Atatürk’ün nüfus cüzdanı verilerek, buraya kaydediliyor. Atatürk’ün kaldığı binayı bir anı müzesine çevirdik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Atatürk Anı Müzesi

- Müzenin gezilmesi

- Çocukların şarkı söylemesi

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

===========================================

216 öğrenci \'Atatürk\' yazdı

BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde \'Atatürk\' yazısı oluşturdu.

Okul yönetimi, Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında \'Atatürk\' videosu hazırladı. \'Drone\' ile havadan çekilen görüntüde 216 öğrenci, okulun bahçesinde yan yana durarak \'Atatürk\' yazısı yazdı. Videoda, \'Atatürk\' yazılan bahçeye, Atatürk\'ün hayatından kesitlerin bulunduğu videolar yansıtıldı. Viedonun son bölümünde ise öğrenciler, \'Atatürk kimdir?\' sorusuna cevaplar vererek ülke için yaptıklarını anlattılar. Sosyal medyada da paylaşılan video büyük ilgi gördü.

Görüntü dökümü:

-Okul tarafından hazırlanan video

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

===========================================

4 yaşındaki İpek\'in okuduğu Atatürk şiiri ilgi gördü

ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde oturan 4 yaşındaki İpek Tuna\'nın, \"Sen varsın her şeyimizde Atatürk\'üm\' adlı şiiri okurken çekilen videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Anaokulu öğretmeni Gamze ve Kozlu Belediyesi\'nde makine mühendisi Kerim Tuna\'nın çocukları İpek Tuna, M. Esat Tozkoparan\'ın \'Sen varsın her şeyimizde Atatürk\'üm şiirini okuyarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, 79\'uncu ölüm yıldönümünde andı. Tuna\'nın, evinin duvarına asılan Atatürk motifli Türk bayrağı önünde şiiri okurken çekilen videosu, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Şiiri takılmadan ezbere okuyan İpek\'in videosu, kısa sürede bir çok kişi tarafından paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

............................

-İpek Tuna\'nın şiiri okuması



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

===============================

Atatürk Nazilli Devlet Hastanesi\'nde anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıldönümünde Nazilli Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen törenle anıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi bahçesindeki anma törenine çok sayıda sağlık çalışanı, hastalar ve hasta yakınları katıldı. Saatler Atatürk\'ün ölüm saati olan 09.05\'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasının ardından gönderdeki Türk bayrağ yarıya indirilirken saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, törendeki konuşmasında, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu ve mimarı uu önder Atatürk\'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş atamıza borcumuzu ancak onun kurduğu Cumhuriyeti muasır medeniyet seviyesine çıkararak ödeyebiliriz. Bu bilinçle onun emanetine sahip çıkacak ve manevi mirasçısı olacağız. Atatürk\'ün izinde yürüyen ve ulaştığı çizgiyi daha ileriye götürebilecek bir kuvvetin varlığını damarlarında hisseden Türk gençliği kendisine yakışan başarıyı elde etmeye devam edecektir. Bu görevi Atatürk\'ün kurduğu Cumhuriyeti anlamak, Cumhuriyet değerlerini her koşulda koruyarak ve benimseyerek ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyarak yapabiliriz. Bizler emanetin olan Türkiye Cumhuriyetine her zamanki gibi gönülden sahip çıkacak, sana layık bir millet olmaya devam edeceğiz\" dedi.

Tören, konuşnın ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nazilli Devlet Hastanesi\'ndeki anma töreninden görüntü

-Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntülerx

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

=================================================

Atatürk\'ü anma töreninden sonra Vali Sonel ve protokol öğrencilerle maç yaptı

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma törenine katılmak için için hazırlanan programa katılmaya giderken, yolunu kesen öğrencilerin, spor malzemesi ve akıllı tahta isteklerini, tören sonrası yerine getirdi. Vali Sonel ve protokol üyeleri anma töreni sonrası, aynı öğrencilerle birlikte futbol maçı oynadı.

Vali Tuncay Sonel, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte valilik önündeki Atatürk\'ü anma programı kapsamında çelenk sunumunun ardından, anma programının devam edeceği yaklaşık 700 metre uzaklıktaki kültür merkezine yürüyerek geçti. Kültür merkezi yakınlarında bulunan Munzur Ortaokulu\'nda eğitim gören öğrenciler, Vali Sonel\'in geçtiğini fark etmeleri üzerine onunla görüşmek istedi. Vali Sonel\'in yanına gelen öğrenciler, okulda spor malzemesi ve akıllı tahta istedi. Bunun üzerine Vali Sonel de, yetkililere talimat vererek, öğrencilerin bu taleplerinin karşılanmasını istedi.

Atatürk\'ü anma programının ardından Vali Sonel ve beraberindeki protokol üyeleri, Munzur Ortaokul\'a giderek, öğrenciler için alınan tenis raketi, futbol topu, basket topu ve diğer spor malzemelerini okul yönetimine teslim etti. Vali Sonel, öğrenciler için bir sürpriz daha yaparak, öğrencilerle birlikte futbol maçı oynamayı teklif etti. Burada çocuklara konuşan Vali Sonel, \"Bakın çocuklar, şu an yanımda emniyet müdürü, komutanlar ve başsavcı ile diğer yetkililer var. Hemen sizinle bir futbol maçı yapalım\" demesiyle öğrenciler bir takım kurarak maç yaptı.

Vali Sonel, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile öğrenciler 10 dakikalık maç yaptı. Maçta Vali Sonel\'in forvette, emniyet müdürünün defansta oynadığı ve Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek\'in de hakemlik yaptığı maç, 1-1 berabare bitti.

Maçın ardından bir öğrenci Vali Sonel\'in yanına gelerek, \"Ronoldo gibi adamsın\" demesi üzerine Vali Sonel de, \"Ya bırak coşku verme\" diyerek karşılık vermesi, karşılıklı gülüşmelere neden oldu. Öğrencilerin akıllı tahta talepleri de Pazartesi günü okula tahsis edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Vali Sonel ile protokolün okul bahçesine gelişi

-Öğrencilerin valinin etrafını sarmaları

-Spor malzemelerinin dağıtımı

-Protokol ve öğrencilerin maç oynamaları

-Gol sevinçleri

-Öğrencilerle valinin sohbeti

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-

=============================================

Atatürk anısına 3 bin kitap ayracı astılar

AK Parti Aydın Gençlik Kolları tarafından, Atatürk\'ün ölümünün 79. yıldönümünde Ulu Önder\'in sözlerinin yazılı olduğu 3 bin kitap ayracı Kent Meydanı\'na asıldı. Vatandaşlar asılan ayraçlara ilgi gösterdi.

AK Parti Aydın Gençlik Kolları, Atatürk\'ü, 79\'uncu ölüm yıldönümünde farklı bir etkinlikle andı. Hazırlatılan, üzerinde Atatürk\'ün veciz sözlerinin yer aldığı 3 bin kitap ayracı, dün gece Kent Meydanı\'na asıldı. Meydana asılan kitap ayraçlarına Aydınlılar, ilgi gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk\'ü ölümünün 79. yılında saygı ve rahmetle andıklarını söyleyen AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Enes Yıldız, \"Cumhuriyetin kurucu lideri ve başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk\'ün anısını yaşatmak için 3 bin kitap ayracı bastırdık. Üzerinde Atatürk\'ün çok sayıda farklı veciz sözünün yer aldığı bu ayraçları Kent Meydanı\'na astık. Bu çalışmayı daha önce de Merhum Başbakan Adnan Menderes için yapmıştık. Bugün de Mustafa Kemal Atatürk için yapıyoruz. Bu çalışmayı gelecekte diğer gençlerimiz ataları için yapmayı sürdürecek. Atamıza ve geçmişimize sahip çıkacağız. Geçmişimizi unutursak geleceğe de emin adımlarla bakamayız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Meydana asılan, üzerinde Atatürk\'ün veciz sözlerinin bulunduğu kitap ayraçlarından görüntü

-AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Enes Yıldız ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

===============================================