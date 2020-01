DHA YURT BÜLTENİ-8

1)GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR, YÜKSEKOVA\'DA

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi\'ne geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar ilçe merkezinde gezip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, geceyi ise Yüksekova\'nın Dağlıca bölgesende görev yapan askerlerle birlikte geçirdi.

Bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdüren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bugün Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine geldi. Dün Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli bölgelerinde bulunan birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, dün ayrıca 2 Kasım\'da 6 askerin ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği Büyüktepe Hudut Karakolunu ziyaret etti.

Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Toklu Köyüne de giderek şehit güvelik korucularının ailelerine ve köy halkına taziye ziyaretinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet konutanları, geceyi Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı\'nda geçirdi. Sabah saatlerinde ise Oremar, Kalana, Göller Başı, İkiyaka\'daki üs bölgelerini ziyaret ederek inceleme ve denetimlerini sürdürdürdükten sonra helikopterle Yüksekova ilçesi\'ne geçti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanları, Selahaddin Eyyubi Havaalanın\'da ilçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, askeri ve polis yetkilileri karşıladı.

Yoğun güvenlik önlemlerini alındığı ilçeye gelen Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar, daha snra ilçe merkezine gelerek esnafları gezip vatandşlarla sohbet etti. Havanın güzel olması nedeniyle Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında oturup çay içen Orgenerl Akar ve komutanlara, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Orgeneral Akar ve berabeindeki komutanlar daha sonra ilçe kaymakamlığına geçti. Kaymakam Kaşıkçı ile bir süre görüşen Orgeneral Akar ve komutanların öğlen yemeğinin ardından ilçeden ayrılacakları belirtildi.

GÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYOR

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA

====================================================

2)ADANA\'DA CİNAYET

ADANA\'da, 57 yaşındaki Mehmet Şerif Kaya, evinde tabancayla öldürüldü.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi\'nde sabaha karşı meydana geldi. Geçen yıl eşini kaybeden 7 çocuk babası Mehmet Şerif Kaya, tek başına yaşamaya başladı. Bugün sabaha karşı evinin penceresine tabancayla 7 el ateş açılan Mehmet Şerif Kaya, başından vuruldu. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekibi, Kaya\'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Mehmet Şerif Kaya\'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Polis, silahlı saldırganın kimliğini belirlemek için soruşturmayı sürdürürken, otopsisi tamamlanan Mehmet Şerif Kaya\'nın cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere teslim alındı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Adli Tıp Kurumu\'nun genel ve detay görüntüsü

-Cenaze nakil aracının Adli Tıp Kurumu\'na gelmesi

-Tabutun cenaze aracına nakledilmesi

-Cenazenin Adli Tıp Kurumu\'ndan ayrılması

-Vurularak öldürülen Mehmet Şerif Kaya\'nın fotoğrafı

SÜRE:01\'18\" BOYUT:80 MB

Haber-Kamera:ÇAĞLAR ÖZTÜRK ADANA,(DHA)

==================================================

3)İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARILAN TİMSAH TAHNİTİ İLE FİL VE MORS DİŞERİ ELE GEÇİRİLDİ



ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, internetten satışa çıkarılan timsah tahniti ile Ukrayna ve Çin\'den getirilen fil ve mors dişlerine el koydu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, sosyal medya üzerinden 2 bin TL bedelle satışı yapılmak istenen timsah tahniti için görüşme sağladı. Bursa\'da bulunan kişi ile pazarlık yapılmasının ardından satış işlemi sırasında emniyet güçleriyle ortaklaşa yapılan baskınla timsah tahnitine el konuldu. Bursa\'da bir başka operasyonda Ukrayna\'dan posta ile gönderilen koli içerisindeki 1 adet fildişi ve 2 adet mors dişini teslim almaya gelen kişiye müdahale edildi. Yurda kaçak sokulan fil ve mors dişlerine el konuldu. Timsah tahnitini satan kişiye Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde 4 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Fildişi ve mors dişleriyle ilgili yasal işlem süreci ise devam ediyor.

Kocaeli Gümrük Muhafaza ile Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nce Çin uyruklu bir kişi üzerinde tespit edilen ve toplam ağırlığı yaklaşık 500 gramı bulan 16 fil dişi eşya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibince teslim alındı. Ayrıca, bu kişinin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CITES Sözleşmesi\'ne tabi bir tür olan fil, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğundan file ait ürünlerin uluslararası ticaretinin yasak olduğunu belirterek, \"Bakanlık olarak biyokaçakçılık hususunda çok hassasız. Bu hususta gerekli denetimleri tavizsiz yapmaya çalışıyoruz. Bursa ve Kocaeli\'nde timsah tahniti ile fil ve mors dişi kaçakçısına gereken cezaları verdik. Ayrıca, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından türlerin kaçırılmasını önlemek ve CITES uygulamaları ile türler konusundaki bilinci arttırmak maksadıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı muayene ve muhafaza memurlarına yılda birkaç kez düzenli olarak eğitim verilerek konunun önemi anlatılıyor. Böylelikle biyokaçakçılığa göz açtırılmıyor\" dedi.

İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

=========================================================

4)60\'LIK ADAMI EVLİLİK TUZAĞINDAN JANDARMA KURTARDI

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde bu yaşına kadar hiç evlenmemiş 60 yaşındaki H.Ç.\'yi evlilik tuzağına çekmeye çalıştıkları iddiasıyla 1\'i kadın 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İnegöl İlçesi\'ndeki Ortaköy Mahallesi\'nde oturan ve bugüne kadar hiç evlenmemiş olan H.Ç., daha önceden tanıdığı 50 yaşındaki S.Ç.’den evlenme konusunda yardım istedi. S.Ç. ise, H.Ç.\'ye İstanbul´da oturan 45 yaşlarındaki R.Ü. isimli bekar bir kadın tanıdığını, isterse kendisini onunla tanıştırıp evlendirebileceğini söyledi. H.Ç.\'nin tanışmayı kabul etmesi üzerine geçen salı günü İstanbul´dan İnegöl´e gelen R.Ü. adlı kadın, yaşlı adam ile evlenmeyi kabul etti. H.Ç. de tanıştığı kadınla birlikte kuyumcuya giderek nişan yüzüğü aldı. Ancak, nişan yüzüğünü parmağına takan R.Ü., Ortaköy Mahallesi\'ndeki evde oturmak istemediğini söyleyip, İnegöl merkezde bir ev kiralanmasını ve yapılacak masraflar için de kendisine bir miktar para verilmesini istedi. Evlilik hayalleri kurduğu kadının bu isteklerinden şüphelenen H.Ç. dolandırılacağnı anlayınca İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

EKİPLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

İhbar üzerine İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekibi harekete geçti. H.Ç.\'nin Ortaköy Mahallesi\'ndeki evine giden ekipler plan yaptı. H.Ç., kendisinden evlilik vaadiyle para isteyen S.Ç. ve R.Ü.\'yü evine çağırdı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı\'ndan oluşturulan Asayiş Timi de operasyon için H.Ç.\'nin evinde hazıırlık yaptı. Eve gelen dolandırıcılık şüphelileri S.Ç. ve R.Ü. ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi Jandarma Komutanlığı\'nda alınan ifadelerinin ardından \'Nitelikli dolandırıcılık\' suçundan adliyeye sevk edildi. R.Ü. ve S.Ç., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------------------

Şüphelilerin adliyeye sevki

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)-

==========================================================

5)KORDON\'DA BOYOZ YUMURTA FESTİVALİ YAPILDI

İZMİR\'de “Boyoz Festivali\" yapıldı. Gündoğdu Meydanı\'nda binlerce boyozsever boyoz, yumurta, peynir ve çay yiyip, içti. Kordon\'da temiz hava ve güneşin tadını müzik eşliğinde çimlerde boyoz yiyerek çıkaran İzmirliler, “İzmirli olmak bir ayrıcalık\" dedi.

İzmirliler, Boyoz Festivali ile tadına doyum olmayacak bir etkinlikte buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, Radyo Romantik Türk projesi ve organizasyonu olarak İzmir Ticaret Odası (İTO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Boyoz Festivali, sergi ve panelle başladı. Festivalin üçüncü gününde ise boyozseverler Gündoğdu Meydanı\'nda buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gündoğdu Meydanı\'na gelen vatandaşlara onbinlerce boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile birlikte Gündoğdu Meydanı\'na gelerek vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası\'nın birbirinden güzel şarkıları eşliğinde çimler üzerinde boyoz yiyen İzmirliler, İzmirli olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

BAŞKAN KOCAOĞLU DA ORADAYDI

Festivale katılan İzmirlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “2 boyoz, 1 yumurta, biraz da peynir diyerek pazar gününü birlikte geçiriyoruz. Birlikteliklere, sevgi tomurcuklarına ve sevgi yumağına hepimizin ihtiyacı var. İzmir tarih boyunca olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliği ile ülkeye örnek olmaya devam ediyor. İzmir\'de sevgiyi, saygıyı, İzmir duruşunu, İzmir\'in yaşam biçimini anlatmaya çalışıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın İzmir, her zaman öncü kent olmuştur\" diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca kadın ve erkek kategorilerinde boyoz yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmanın birincilerine tablet hediye edildi. Gün boyu süren etkinlikte İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Radyo Romantik Türk DJ\'lerinin çaldığı birbirinden güzel şarkılarla hem tadını hem de eğlencesini unutamayacağı bir şenlik yaşadı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Boyoz feytivalinden genel ve detay görüntüler

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşması

Haber- Kamera: Mehmet CANDAN

====================================================

6)HER MÜŞTERİSİ İÇİN BİR FİDAN DİKİYOR

İZMİR\'in turistik ilçesi Foça\'da bir otel işletmecisi otelinde konaklayan her müşterisi için bir ağaç dikiyor. Ege Orman Vakfı ile protokol yapan işletmeci temin edilen fidanların sertifikalarını konuklarına teslim ediyor.

Foça Reha Midilli Caddesi\'ndeki Menendi Otel\'in işletmecisi Taner Kaya tarafından temin edilen 500 fıstık çamı fidanı, dün (Cumartesi)Yenifoça 7.Jandarma Alay Komutanlığı karşısında otelle aynı adla oluşturulan koruya törenle dikildi. Fidan dikim törenine Foça Kaymakamı Ali Çetin, Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Perihan Öztürk, Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaflar Derneği (TUDER) Başkanı Umut Tutar, Kaya ailesi ile çevre gönüllüsü vatandaşlar katıldı.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, töndeki konuşmasında, doğanın insan eliyle tahrip edildiği gibi, daha yeşil ve güzel hale de getirilebildiğine dikkat çekerek korunun oluşturulmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Çetin, \"Kendimizi seversek doğayı da severiz. İşimizi yaparak güçlü olursak insanımızada, çevremizede katkı sağlarız. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gibi yangınlarda değil böyle güzel işlerde bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Taner Kaya ve ailesini kutluyorum\" dedi.

\"İSTİHDAM SAĞLIYOR, HAVA KİRLİLİĞİNİ NÖTRALİZE EDİYOR\"

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Perihan Öztürk de ağaç dikmenin çevreci boyutunun yanısıra ekonomik katkı ve istihdam sağlayıcı da olduğunu söyledi. Öztürk; \"Vakfımızın ağaç dikimlerinde gelir düzeyi oldukça kısıtlı vatandaşlarımız çalışıyor. Bir aileden 2-3 kişi çalışıyor ve ciddi anlamda bir gelir elde ediyor. Bunun yanısıra ağaç dikimi, karbondioksit salınımında önemli bir paya sahip olan ulaşım araçlarının turizm bölgelerine hava kirliliği açısından verdiği zararıda nötralize etme anlamını taşıyor. Bu nedenle herkesin toprağa eli değmeli, bunun değerini bilmeli\" dedi.

HER MÜŞTERİMİN FOÇADA BİR DİKİLİ AĞACI VAR

Menendi Otel\'ien işletmecisi Taner Kaya ise tesisin yapımı sırasında çok fazla ağaç malzeme kullandıklarını, bu durumun kendisini rahatsız da ettiğini belirterek, bunu bir şekilde telafi etmeleri gerektiği inacının doğduğunu söyledi. Kaya, \"\'Doğa bize bakıyor, bizde doğaya katkı yapmalıyız\' diye düşündüm. Araştırdık. Ege Orman Vakfı ile bağlantı kurduk. Müşterilerimize de \'Bakın biz böyle bir şey yapıyoruz, diktiğimiz her ağaç aslında sizin ağacınız. Sizin artık Foça\'da dikili bir ağacınız var\' diyerek, sertifikalarını verdik. Çok ilgi ve sevgi gördük. Sertifikalar bugün 500 fidanlık bir koruya dönüştü. Çok güzel oldu. Hem Foça\'ya güzel bir şey yaptık hem insanların Foça\'ya bağlandığını gördük. Bundan sonra da ağaç dikmeye devam edeceğiz\" dedi.

Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından Ege Orman Vakfı\'nın plaketi Kaymakam Ali Çetin tarafından Taner Kaya\'ya takdim edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Ağaçlandırma sahasından genel görüntü.

-Foça Kaymakamı Ali Çetin, Ege Orman Vakfı yetkilileri ve çocukların ağaç dikimlerinden görüntü

-Foça Kaymakamı Ali Çetin\'in konuşması

-Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Perihan Öztürk\'ün konuşması

-Menendi Otel\'ien işletmecisi Taner Kaya\'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)