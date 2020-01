DHA YURT BÜLTENİ-8

1) BAŞBAKAN YILDIRIM İZMİR ÇİĞLİ 2. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ

\" ORDUMUZU FETÖ MİKROBUNDAN ARINDIRIYOR İHTİYAÇLAR DAHİLİNDE GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ\"

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. Başbakan Yıldırım burada uçağa bindikten sonra görevli personele hitaben bir konuşma yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, \"15 Temmuz hain kalkışması sırasında milletin emanetini demokrasiyi ve milli iradeyi kahramanca savunan Türk Hava Kuvvetlerimizin yiğit personellerine teşekkür ediyorum. O darbe girişiminin ardından şimdi ordumuzu da bu FETÖ mikrobundan arındırıyor ve ihtiyaçlar dahilinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz\" dedi.

Başbakan Yıldırım, \"Vatan savunmasında vazgeçilmez değerlerimizsiniz. Son dönemde mücadele ettiğiniz terörle mücadelenin yanısıra caydırıcı ve önleyici çalışmalar için sizleri tebrik ediyorum. Fırat Kalkanı Harekatı, koalisyon güçleri ile icra edilen Karayel Harekatı\'nda göstermiş olduğunuz başarı takdire şayandır. Sadece Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toplam bin 428 sorti gerçekleştirilerek 2 bin 311 hedef imha edilmiş. DEAŞ terör örgütüne karşı büyük bir zafer kazanılmıştır. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak için en tehlikeli görevden kaçınmayarak bir kahramanlık örneği gösterdiniz. Milletimiz size güveniyor sizler de bu zor zamanlarda üzerinize düşen görevi hakkıyla yerine getiriyorsunuz\" diye konuştu.

\"ORDUMUZU FETÖ MİKROBUNDAN ARINDIRIYOR VE İHTİYAÇLAR DAHİLİNDE GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ\"

15 Temmuz darbe girişimine değinen Yıldırım, \"Suriye sınırında 2016-2017 eğitim uçuş yılında 965 saat boyunca 393 sorti gerçekleştirerek önemli bir görev gerçekleştirdiniz. 15 Temmuz hain kalkışması sırasında milletin emanetini demokrasiyi ve milli iradeyi kahramanca savunan Türk Hava Kuvvetlerimizin yiğit personellerine teşekkür ediyorum. O darbe girişiminin ardından şimdi ordumuzu da bu FETÖ mikrobundan arındırıyor ve ihtiyaçlar dahilinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"İHA, SİA\'LAR İLE TÜRKİYE\'Yİ, SINIRLARIMIZI KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETLERİ İLE EKSİKSİZ TAKİP EDİYORUZ\"

Savunma sisteminin önemine vurgu yapan Yıldırım, \"Hava kuvvetlerimizin daha güçlü daha etkin çalışması için filo konuşlandırmalarımızı yeniden yapılandırdık. Mevcut savunma sistemimizi güçlendirmek adına uzun ve orta menzilli hava refüze savunma sistemlerini değerlendiriyoruz. Yerli ve milli üretilmiş olan İHA, SİA\'lar ile Türkiye\'yi, sınırlarımızı keşif ve gözetleme faaliyetleri ile eksiksiz takip ediyoruz. SİA\'lar terörle mücadelede çok üstün bir görev yapıyor. Daha donanımlı, pilot, subay, astsubay yetiştirmek için gerekli düzenlemeler yapıyoruz. Hava kuvvetlerimiz için gurur vesilesidir\" açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü

-Yıldırım\'ın Ana Jet Üssü\'ndeki görüntüleri

-Yıldırım\'ın uçağa binmesi

-Yıldırım\'ın konuşması

-Detaylar

Haber: İZMİR (DHA)

===============================

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, EGE EKONOMİK FORUM\'UNA KATILDI

2)BAŞBAKAN YILDIRIM, İŞ DÜNYASINA UMUT VERDİ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanlığı\'nın destekleriyle İzmir\'de düzenlenen Ege Ekonomik Forum\'a katıldı. 2018 yılı içini umutlu konuşan Başbakan Binali Yıldırım, \"Türkiye\'nin 2018\'i, 2017\'den daha iyi olacak. Bunu kesinlik bir yere not edin. Enflasyon tek haneli olmaya devam edecek. Büyüme hedefimiz en az yüzde 5.5., bu yılın üçüncü çeyrek büyümesi çift haneli olursa hiç şaşırmayın. Yıl sonu büyümesi 7 olursa yine şaşırmayın. İş dünyamızın önünü açacak güvence sağlayacak biri toplamsal sözleşmeye imza attık\" dedi. İki günlük İzmir programının ilk günü, Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, bugün de Ekonomi Bakanlığı\'nın destekleriyle Swissotel\'de düzenlenen Ege Ekonomik Forum\'a katıldı. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve iki gün sürecek olan Ege Ekonomik Forum\'a Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitri Papadimitriou, Yunanistan Kuzey Ege Eyalet Valisi Christiana Kalogirou, Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Tİcaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, işdünyasından DAP Holding Başkanı Ziya Yılmaz, İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes\'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise yarın (perşembe), \'Enerji Üssü İzmir\' konulu bölüme katılarak sunum yapacak.

Açılış töreninde konuşan DAP Holding Başkanı Ziya Yılmaz, \"İstanbul dışındaki ilk yatırımı İzmir\'e yapmış biri olarak İzmir\'in parlak bir vizyon sergilediğini söyledi. Rekabet anlayışının artık değiştiğini kaydeden Yılmaz, \"Biz Ege ve İzmir\'e güveniyoruz. Arazi geliştirmeye, istihdram sağlamaya ve yeni yatırımlara devam edeceğiz.Bunun sözünü de huzurunuzda bir kere daha söylemek isterim\" dedi.Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ise, İzmir\'in bundan sonra da Türkiye ekonomisine imza atacağını vurgularken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, \"Son yıllarda Yunanistan ile olan ihracatımızda büyük düşüş yaşadık. 10 milyar dolarlık hedefi yakalayamadık ve bu ticaret 2.6 milyar dolara yani 10 yıl öncesine geriledi. Bu senenin ise atılım yılı olacağına inanıyorum. Bu yıl 155 milyar dolarlık ihracatı yakalayacağımıza inanıyorum. Bu yıl Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmi ise 3 milyar dolara yükselecek. Amaç ise sürdürülebilir bir ticaret ortamı yaratmak\" diye konuştu.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoığlu, \"Ege büyürse Türkiye büyür, Ege\'de sıkıntı varsa Türkiye de durur. Ege Türkiye için önemli. Ben her sene Ege Bölgesi şehirlerini mutlaka geziyorum, çözüm üretiyorum. Önerileri hükümete iletiyorum. Hükümetin de destek vermesiyle sizlere yönelik önemli adımlar atılması sağlandı. Yıllardır şikayet ettiğimiz sanayi elektriği üzerindeki TRT vergisinin kaldırılmasında tarihi adımlar atıldı. Hükümetini reel sektör çalışmaları bizi umutlandırdı cesaretlendirdi. Sorunların hepsini çözdük mü? Sıkıntılarımız var. Hepsi var ama hepsini çözecek iradeye sahibiz. Ortak akılla, diyalogla çözülür. Hep birlikte el ele verdiğimiz zaman hükümetiniz hak ettiği yere gelecek\" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, \"21 Yüzyılda, Ege tekrar tarihi önemine dönecektir. İzmir Doğu Akdeniz\'in ekonomi merkezi haline geliyor. Milyarlarca dolar ihracat yapan şehirlerimiz var. Neden Rodos\'la Marmaris birlikte pazarlanmasın, turizm organizasyonları yapılmasın. Bunları Yunanistan Ekonomi Bakanıyla konuştuk. Bizim bir sözümüz var \'Yari güzel olanın başı dertten kurtulmazmış.\' Hakikaten güzel bir evimiz, ev ahalimiz var. Artık endüstri 4.0\'ın konuşulduğu günleri yaşıyoruz. İşte bu fırsat penceresini açmamız, Ege\'nin güneşinin pencerelerimizden dolmasını istiyorsak tarih turizm merkezi haline getirmemiz lazım. Organik tarımda merkez haline gelmeli. Antalya\'yla İzmir\'i birbirinden ayırmak mümkün değil. 20 milyon turisti hayal ediyoruz. Antalya\'dan çıkan turistin, iki saatte İzmir\'e geldiği zaman Selçuk\'tan Pamukkale\'den Antalya\'ya bu coğrafyada 20 milyon turistin gezerek bitiremeyeceği güzelliklere sahibiz. Ege\'nin hikayesini yazamazsak tarih bizden hesap soracaktır. Ege\'nin hikayesini yazıp da bunu refaha dönüştüremezsek tarih bizden hesap soracaktır. Biz eğer Batı Anadolu\'yla Ege\'yi, karşı kıyı Yunanistan\'ı ortak bir refah denizinin paydaşları haline getiremezsek tarih bizden hesap soracaktır\" diye konuştu.

\"YUNANİSTAN\'IN NİYETLERİ KONUSUNDA ASLA KUŞKU DUYMAMALISINIZ\"

Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitri Papadimitriou da yaptığı konuşmada Türkiye\'ye karşı niyetlerinden kuşku duyulmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Yunanistan, Avrupalı bir Türkiye istemektedir. Yunanistan her zaman diyalogtan yanadır. Yunanistan, Türkiye- AB arasında imzalanan tüm deklerasyonlara uyulmasını istiyor. Çatışma ne Türkiye\'nin ne de Yunanistan\'ın çıkarınadır. Çatışma zarar verir. Müzakerelerin kesilmesi ne Türkiye\'nin ne Yunanistan\'ın lehinedir. İşbirliği yapabileceğimiz alt alanlar var. Yunanistan tüm kalbiyle Türkiye\'nin AB\'ye entegre olmasını ister. Çünkü biz ortak bir toprak üzerindeyiz. AB\'de Türkiye\'nin hem Yunanistan\'ın yer alması bütün diyalog kanallarının açık olması anlamına gelecektir. Çok da güzel işaretler alıyoruz bu konuda. AB Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan\'ın var olan gerilimleri azaltma konusunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Bu diyaloğun hiçbir şekilde kesilmemesinden yanayım ve umutluyum. Teröre de birlikte karşı çıkacağız. Biz Yunanistan olarak AB ile bu konuda sürekli olarak temas halindeyiz, konuşuyoruz. AB üyesi ülkelerle gümrük birliğinin genişletilmesinden yanayız. Bunu da sürekli AB kurumlarıyla dile getiriyoruz. Biz Türkiye\'nin tam anlamıyla AB üyesi olmasını istiyoruz. Yunanistan\'ın niyetleri konusunda asla kuşku duymamalısınız.\"

\"DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR VAR\"

Yunan Bakandan sonra kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım ise, iki gün boyunca Ege\'nin ekonomisinin, geleceğinin vizyonunun konuşulacağını söyleyip, \"2017 yılının sonuna yaklaşırken küresel ekonomi toparlanmaya başladı. Avrupa ekonomisinde de toparlanma söz konusu. Yine de dikkat etmemiz gereken hususlar var. İçinden geçtiğimiz bu dönemde küresel kriz sonrasındaki ekonomik kırılganlık, bölgesel gerginlikler henüz bitmiş değil. ABD\'nin yeni yönetimle ortaya çıkan korumacılık yönündeki söylemleri, yeni bir küresel tehdidin habercisi gibi. Ancak ekonomi tarihi bize korumacılık politikaların hiçbir zaman küresel ekonomiye, ekonomik barışa katkı sağlamadığını göstermiştir. Avrupa hiçbir zaman parasal genişleme sürecini bu kadar açmadı. Parasal genişleme Avrupa\'da tüm hızıyla devam ediyor. Bu gelişme Türkiye bakımından olumlu. İhracatımızdaki artışın arka planında parasal genişlemenin ciddi bir katkısı var. İhracatımızın neredeyse yarısı Avrupa ülkeleriyle yapılır. Kıtadaki en büyük risk, tehdit, gittikçe artan borç seviyesidir. Rezerv para kullanmak suretiyle şu anda işlerini yürütüyorlar\" dedi.

\"ZENGİNLİK BATIDAN DOĞUYA HİCRET EDİYOR\"

Dünyanın değiştiğini, bölgedeki dengelerin değiştiğini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti:

\"Zenginlik merkezleri değişiyor. Merkezler eskisi gibi batıdan doğuya doğru hicret ediyor. Yakın gelecekte jeopolitik dengelerle önemli değişimi hep beraber göreceğiz. Son dönemde ayrılma istekleri de bölgesel ekonomiyi önemli ölçüde etkiliyor. Çin ekonomisi ise ayrı bir fasıl, orada da büyüme odaklı gelişme tüm hızıyla gidiyor. Ortadoğu\'nun durumu ümit verici değil.\"

Kuzey Irak ile ilgili de konuşan Başbakan Binali Yıldırım, \"Kuzey Irak\'ta verilen, yanlış karar. Barzani az önce, referandum önceki şartlara dönüyoruz diye açıklama yaptı. Peki buraya gelecektin, niye bu yanlışta ısrar ettin? Yıllardır sizi himaye eden, hayat alanı oluşturan Türkiye\'nin sözünü dinlemedin. Her neyse yanlış hesap Bağdat\'tan döner derler, yanlış hesap Bağdat\'a gitmeden dönmüş oldu. Suriye\'de Irak\'ta devam eden siyasi otorite boşluğu, iç savaş, terör örgütlerinin alandaki varlığı, bölgemiz için orta ve uzun vadede öngörü yapmamızdaki en büyük engel\" dedi.

\"TÜRKİYE AVRUPA\'NIN TEMİNATI\"

Bölgede Türkiye diye bir ülke bulunduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bölgenin teminatı, Avrupa\'nın da güvenliğinin giriş kapısı. Düşünün 10 milyondan fazla nüfus hareketi olan bölge var. Bu nüfus hareketinin Avrupa\'ya akın etmesi demek, Avrupa\'daki bütün dengeyi alt üst etmesi demek. 3.5 milyondan fazla, evlerinden yurtlarından edilmiş insanlara kucak açıyor, onlara ev sahipliği yapıyor. Bununla da yetinmiyor, Avrupa\'ya gidecek göç istilasının da önüne geçti. Ege Denizi\'ndeki iki üç yıl öncesine göre Avrupa\'ya geçişler büyük oranda kontrol altına alındı. Bütün bunları yaparken Avrupalı dostlarımız Türkiye\'nin katlandığı bu fedakarlığın farkında olsunlar. Takdir etsinler. Ancak şunu söylemek isterim, son yıllarda Avrupa\'da yükselen milliyetçi akımlar, din ve İslam düşmanlığı Avrupa\'da gelecek vizyon öngörüsünü tamamen ortadan kaldırmıştır. Avrupa aşırılıklarla baş etmenin yollarını aramaktadır\" diye konuştu.

\"SORUNLARIMIZI ÖN PLANA ÇIKARMAYACAĞIZ\"

\"Türkiye olarak bize bir adım gelene iki adım yaklaşırız\" diyen Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

\"Bu yaklaşımımız devam ediyor. Ege\'yi birlikte paylaştığımız Yunanistan ve Türkiye olarak burası ortak coğrafyamız. Coğrafyamızı biz seçmedik ama burada birlikte yaşayacağız, sorunları ön plana çıkarmayacağız, fırsatları ön plana çıkartacağız. Onun için siyasi tartışmalardan uzaklaşıp ortak fırsatlarımızı, zenginliklerimizi, onu konuşmamız lazım. Geçen haziran ayında Atina\'ya yaptığız ziyaretlerde Çipras\'la kapsamlı çalışmalar yaptık. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde Selanik\'te başbakanlar, bakanlar bir araya gelip bölge ekonomisinde geldiğimiz düzeyi göreceğiz, değerlendireceğiz. Ege Denizi\'nde Avrupa\'ya göçmen geçişinde engellemesi konusunda Yunanistan\'la uyumlu çalışma içindeyiz. Rakamlar binlerden 20\'lere geldi. Hemen hemen bitti diyebiliriz. Turizm alanında birlikteliğin geliştiğini görmekteyiz.\"

Avrupa ile son iki yılda yaşananların ilişkileri etkilediğini de söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Son iki yılda yaşanan gerginlikler sonrası ilişkilerimizin arzu etmediğimiz yerde olduğunu kabul ediyoruz. Avrupa, gelecek vizyonunu gözden geçirmesi lazım. Türkiye\'nin içinde olduğu genişlikte Avrupa mı düşünülüyor, yoksa kendi sınırlarını yüksek duvarlarla kapatmış bir Avrupa kulübüne mi dönüşecek. Buna kendileri karar verecek\" dedi.

\"TÜRKİYE KÜRESEL GELİŞMELERİN NERESİNDEDİR?\"

Yaşanan bu şartlara, bölgesindeki gelişmelere rağmen Türkiye\'nin bu küresel gelişmelerin neresinde olduğu sorusunu da yönelten Başbakan Binali Yıldırım, \"Şu açık; 2017 yılında Türkiye\'nin önünü açacak kararlar aldık. Bu karaları 2016 yılının son ayında aldık. Tam da ABD seçimlerinin arkasından gelişen piyasalardaki döviz dalgalanmasının günlerine rastlıyor. Bu esnada aldığımız kararlarla krizin genişlemesini öngören çalışma yaptık. KOBİ\'ler, iş alemimiz yaklaşık olarak 230 milyar liralık kredi kullanım hacmine ulaştı. Burada önemli olan kullanılan krediden çok, önemli olan, kullanan sayısı yarım milyonu buluyor. Büyük hacimli krediler, büyük firmalar değil, orta küçük ölçekler kadar ciddi anlamla kaynak temini sağlandı. 15 Temmuz darbe girişimindeki çeyrekte, yüzde 4 küçüldü. Şimdi yüzde 5.1 büyümeye geçen Türkiye\'den bahsediyoruz. Bu kadar keskin değişim, dünyadaki hiçbir ülkede bahsedilmez. Bunlar zamanında alınan cesur kararların sonucu. Demek ki iki tane sihirli kelime var. Güven ve istikrar. Güven ve istikrar varsa orada büyüme kalkınma da var\" diye konuştu.

\"BİZDEN BİRŞEYLER DUYMAK İSTİYORSUNUZ\"

İşadamlarına seslenen ve kendilerinden beklentiler olduğunu bildiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İşadamlarımız için ekonomik kararları almak kolay değil. Kararlarınızı alırken tabii ki 2018 ve daha sonrasına yönelik bir öngörü yapmanız lazım. O öngörü için bizden bir şeyler duymak istiyorsunuz. Nasıl hesap yapalım diye. Nasıl bir tutum içinde olalım, bekleyelim mi yatırım mı yapalım? Kısa bir süre önce orta vadeli planımız yayımlandı. Özeti yatırım, iş, üretim, ihracat. Onun için Türkiye\'nin 2018\'i, 2017\'den daha iyi olacak. Bunu kesinlik bir yere not edin. Enflasyon tek haneli olmaya devam edecek. Büyüme hedefimiz en az yüzde 5.5., bu yılın üçüncü çeyrek büyümesi çift haneli olursa hiç şaşırmayın. Yıl sonu büyümesi 7 olursa yine şaşırmayın. İş dünyamızın önünü açacak güvence sağlayacak biri toplamsal sözleşmeye imza attık. Birinci madde demokrasi sözü. Milletimiz 15 Temmuz\'da bu sözün ötesine geçti. İkincisi 16 Nisan\'da milletin verdiği karar; bu kararda istikrar sözüdür. Önümüzdeki yıllar için Türkiye büyümede hız kesmeden devam edecek. Reformları da gerçekleştirmeye aynı şekilde devam edecek. Ekonomiye dair kararlar alırken bunu bir kenara not edin\" dedi.

\"SON 15 YILDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ\"

Son 15 yılda çok şeyin değiştiğini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Son 15 yılda dünyada bölgede Türkiye\'de çok şeyin değiştiğine şahit olduk. 15 yılda nüfusumuz 66 milyondu, şimdi 81 milyonun üzerine çıktı. 15 yılda 15 milyon daha fazla vatandaşımız var. 15 milyon ne demek? Bosna Herkes, Hırvatistan, Sırbistan\'ın toplamı demek. Üç ülke kadar Türkiye nüfusu artmış. Bunlara iş bulacaksınız, gelecek hayali vereceksiniz. Küresel krize rağmen Türkiye her yıl ortama 950 bin vatandaşına iş bulmuş. Bir de hareketli nüfus var. Mülteciler. Biz şunu yapabilirdik; bana ne kardeşim ben kabul etmem. Onları kaderlerine terk edebilirdik ama bu bizim geleneğimiz, inancımıza sığmaz. Genlerimize de uymaz. Bize yakışanı biz yaptık.\" \"

OLUMLU EKONOMİK GELİŞMELER VAR\"

2017 yılının sonlarına geldiklerinde olumlu ekonomik gelişmeler olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Türkiye küresel ekonominin gündeminde var olmaya devam etti. Geçtiğimiz 9 ayı bir hatırlayın. 2017 yılına girerken değerlendirme kuruluşları, IMF ardı ardına Türkiye\'ye darbe vurdu. Notunu düşürdü. 2017 yılının ikinci çeyreğinden sonra ardı ardına inandırıcılıkları sorgulatmamak için Türkiye\'nin tahminlerini düzeltmeye başladılar. Üç düzeltme yapan oldu. Önce yüzde 3, sonra 4 dediler. Sonra yüzde 5 ve üzeri olur dediler. Şunu söylemem lazım ki üçüncü çeyrekte Türkiye büyük bir ihtimalle G 20 içinde en fazla büyüyen ülke olacak. Belki dünyada da bir rekor yakalama ihtimalimiz var. Uluslararası kuruluşlar bir kez daha Türkiye\'nin büyüme tahmininde sınıfta kaldılar, tutturamadılar. Hükümet olarak bizde tutturamadık. Varsın bu kadar da olsun. Aşağı doğru yanılma iyi değil de yukarı doğru yanılmadan bir zarar gelmez\" dedi.

Türk müteahitlik firmalarının dünyanın sayılı şirketleri arasına girdiğini Türk Hava Yolları\'nın önemli gelişmeler sağladığını da vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, proje bazlı teşvike geçtiklerini, konfeksiyon usulü teşvikten ısmarla usul teşvike geçtiklerini anlattı. Başbakan Binali Yıldırım, \"Yeni bir iş yapıyorsunuz. Yenilikçi, teknoloji yatırımları özel strateji yatırım sınıfına aldık ve bunlara ucu açık teşvikler veriyoruz\" diye konuştu.

EGE BÖLGESİ\'NİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Ege\'nin tarihi boyunca bereketli coğrafyası sayesinde her dönemde ekonomisinin canlı olduğu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Ege Bölgesi Cumhuriyetten önce de, cumhuriyetin kuruluşunda da, bugünde Türkiye ekonomisinin bel kemiği olma özelliğindedir. 2002 yılında Ege Bölgesi\'nin toplam ihracatı 4 milyar dolar. Bugün ne olmuş 14.5 milyar dolara çıkmış. Ege tarih boyunca lojistik merkezi oldu. Ege limanları tarihi görkemine yakışır şekilde lojistik merkezi olmaya adaydır. Çandarlı Limanı, limana bağlanan otoyol. Bu bir hazırlık. Ege\'nin geleceğine hazırlık. Ege tüm Doğu Akdeniz\'in bir lojistik merkezi haline geliyor. Aynı masa aynı yemek aynı deniz, birlikte kalkınma. Tüm bunlar yapılırken komşumuz Yunanistanla ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bölgede birlikte kalkınmaya istekliyiz. Adımları atıyoruz. Ekonomi birleştirir, daha çok ekonomiyi konuşacağız. İhtilafları daha az konuşacağız. Onlar da zamanı geldiği zamana mutlaka çözülecektir. Bir ülkenin fazla kalkınmasının tek başına önemi yok. Etrafındaki ekosistem aynı şekilde kalkınma yapmamışsa bugün yaşadıklarımızı yaşarız. Ortadoğu\'da yaşadıklarımızın sebebi budur. Dünyadaki büyümenin adil bir bölgesel dağılıma geçememiş olmasıdır. Adil olsaydı ne DEAŞ olurdu, ne de başka terör örgütlere olurdu. Terörle mücadele sınırları kapatmakla olmaz. Terörü etkisiz hale getirmekle olmaz. Bunlar geçici tedbirler. Kalıcı tedbirler bölgeler arası refah ortadan kalkmalı. Biz Egelilerin güzel bir geleceği var, güzel bir kaderi var\" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

- Konuşmalardan görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

====================================================

3)AŞIK VEYSEL\'İ DOĞUM GÜNÜNDE PASTA KESEREK ANDI

SİVAS\'ta kendi atölyesinde bağlama imalatı da yapan halk ozanı Şentürk İyidoğan, dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu\'nu doğum gününde pasta kesip sazını çalarak andı.

Saz ustası ve halk ozanı olan Şentürk İyidoğan, atölyesinin önüne kurduğu \'Ozanlar Müzesi\'nde, 25 Ekim 1894 yılında doğan ve 123\'üncü doğum günü kutlanan Aşık Veysel Şatıroğlu\'nu andı. Aşık Veysel\'in doğum günü için üzerinde \'25 Ekim 1894, Veysel Baba 123 yaşında\' yazısı bulunan pastayı, müzesindeki minik heykelinin önüne koydu. Pastanın mumlarını üfleyen İyidoğan, daha sonra Aşık Veysel\'in kendisinde bulunan tarihi sazını da çalarak ozanı andı.

4 yaşındayken Aşık Veysel\'in ismiyle tanıştığını ifade eden İyidoğan, \"4 yaşındayken babam akşam haberlerini izliyordu. \'Eyvah Aşık Veysel öldü\' dedikten sonra ben o gün bugündür Aşık Veysel\'i dinlemişimdir. Aşık Veysel\'i okumuşumdur. Ben 12\'nci yüzyıldan beri gelen bütün ozanlarımızı okumuşumdur. Aşık Veysel\'i dünyada ilk kez 72 millet arasında ayrım yapmayan ilk ve tek ozan olarak görüyorum. Bugün de Aşık babanın doğum günü. İyi ki Aşık baba doğmuştur. Bize bu mirasları bırakmıştır. Biz de onun yolunda, izinde yürüyorsak ne mutlu bize\" dedi.

\"2 YIL KORKUMDAN ÇIKARAMADIM\"

Uzun yıllar önce Aşık Veysel\'in sazının kendisine hediye edildiğini ve korkusundan 2 yıl boyunca sazı kılıfından çıkaramadığını ifade eden İyidoğan, \"Uzun yıllar önce rahmetli Aşık Veysel\'in sazı da bana nasip oldu. Babasının amcasının oğlu alıp bana getirdi. Benim de hayalim hep Aşık Veysel\'i çalmaktı. Aşık Veysel\'le birlikte o eserleri canlandırmaktı. Ben bu sazı 2 yıl korkumdan hiç kılıfından çıkarmadım. 2 yıl sonra çıkardığımda bir bağlama ustası olarak bu sazın çalmayacağını düşünüyordum. Ben böyle bir saz yapsam ses vermesi mümkün değil. Sap atık, tekne çok kalın, çok amatör bir yapım. Uzun zamandır uğraşıyorum ama bu sesi hiç tutturamadım. Onu da her elime aldığımda rahmetli Veysel Baba\'ya da layık olmaya çalışıyorum. Onun eserlerini doğru okumaya, doğru anlatmaya çalışıyorum. Veysel baba bizim için, çocuklarımız için çok büyük bir değer ve yüzyıllar sonra da böyle kalacağını düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

AŞIK VEYSEL\'İN 104 YILLIK SAZI

Aşık Veysel\'in sazının 104 yaşında olduğunu belirten İyidoğan, \"Ben 2006 yılında Şarkışla Aşık Veysel Kültür Merkezi\'nde \'Kara Toprak\'ı okudum. Kara Toprağı okuduktan sonra rahmetli Veysel Baba\'nın çocukları da gelmişti. Orada yaşlılarla birlikte hesapladıklarında dediler ki bu sazı Adana\'nın bir köyünde bir çoban yapmış. O zaman rahmetli Aşık Veysel\'e hediye etmiş. Aşık Veysel\'in oğlu Ahmet Şatıroğlu o zaman bu sazın 93 yıllık olduğunu söylemişti. Bugün de saz 104 yaşında. Tabi bu bizim için çok kıymetli. O Aşık Veysel\'in sazıdır. Sazı her elime almamda yüreğim ayrı yanar. Zaman zaman Aşık Veysel eserlerini çaldığımda her eseri okumamda farklı bir haz hissediyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Ozanın bağlama atölyesinden görüntüler

-Halk ozanları müzesinden görüntüler

-Veysel heykelide pasta kesmesi

-Ozanın sazıyla eserlerini seslendirmesi

-Konuşmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(277 mb)

=======================================================

4)AYVACIK\'TA KAÇIŞ HAZIRLIĞINDAKİ 41 SURİYELİ YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 41 Suriyeli, jandarma tarafından yakalandı.

Bölgede yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Koruoba Köyü sahilindeki bir ev inşaatında, bir grubun yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş için beklediğini tespit etti. Dün (salı) akşam saatlerinde jandarma tarafından, inşaata operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Suriyeli yakalandı. Yakalanan Suriyeliler, iki ayrı minibüse bindirilerek, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Suriyeliler\'in Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Yakalanan Suriyeliler\'in görüntüsü

(Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)