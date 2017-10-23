DHA YURT BÜLTENİ-8 

Bakanlar Soylu ve Canikli, sıcak bölgede

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son günlerde İdlib operasyonu nedeniyle sıcak günlerin yaşandığı Hatay\'a geldi.

Bakanlar Soylu ve Canikli ilk olarak Hatay Valiliği\'ne geçti. Burada Vali Erdal Ata ve askeri yetkililerden bilgiler alan heyetin programının detayları paylaşılmadı. Bakanlara, üst düzey askeri yetkililerin de eşlik ettiği bildirildi.

Görüntü dökümü

FOTOĞRAFLI

Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-

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Antalya\'da yarım kalan yarışma film için açıklama: Hatalı kopya gönderildi

ANTALYA\'da bu yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\' gösteriminin yarıda kalmasına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, Londra\'dan filmin sorunlu ve hatalı bir gösterim kopyasının yollandığının tespit edildiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde gösterimi yapılan ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\'nin yarıda kalmasına yönelik filmin Türkiye\'deki haklarına sahip Filmartı şirketi, açıklama yaptı. Filmin uluslararası hak sahibi şirketinin çalıştığı İngiltere\'deki Deluxe Technicolor Laboratuvarı\'nın festival gösterimi için gösterim şifrelerini defalarca yanlış yolladığı belirtilen açıklamada, son yollanan şifrelerle gösterimin yapıldığını kaydetti. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Ancak, filmin gösterimi devam ederken bir süre sonra kopyasında görüntü ve seste senkron sorunu tespit edilmiştir. Böyle olunca gösterime bu şekilde devam etmeme kararı alınmıştır. Londra\'daki laboratuvarla yapılan görüşmede filmin sorunlu ve hatalı bir gösterim kopyasının yollandığı tespit edilmiştir.\"

Aksaklığın yurt dışındaki laboratuvardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, maddi ve manevi kayıp için hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

JÜRİ BAŞKANI: YENİ KOPYASI OYNATILACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin jüri başkanı Filistinli Elia Suleiman, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yarıda kalan ve protestoların olduğu \'İnsan Seli\' filmi hakkında konuşan Suleiman, dün akşam salonda olmadığını, filmle ilgili haberleri sabah öğrendiğini söyledi. Elia Suleiman, \"Bunun hakkında çeşitli komplo teorileri var. Kopyaya zarar verildiği gibi, filmi yarışma dışı edebilecek, ödül almasını engelleyecek şeyler yapıldığına dair komplo teorisi var. Fakat yeni bir kopyası gönderilecek ve film yeniden oynatılacak. Böylece jüri daha tarafsız karar verecek. Böyle bir şey yapıldığı için hem ulusal hem de uluslararası komitelerimiz basın toplantısı düzenleyip özür dileyecek. Şu an için bir sonuca varmayalım. Yapılacak açıklamalarla bunun kararını verelim\" diye konuştu.

Türkiye\'de politik durumun biraz farklı olduğunu belirten Elia Suleiman, filmlerini yaparken daha sanatsal düşündüğünü aktardı. Sinemanın sanatsal olsa da insanlara soru sordurtması gerektiğini kaydeden Elia Suleiman, şöyle devam etti:

\"Benim yaptığım filmler Filistin\'i değiştirtmedi fakat insanlara Filistin\'deki belirli bir politika üzerinden sorular sordurtmalı. İyi bir filmin sorgulatması ve insanın içine işleyen bir konuda olması gerektiğini düşünüyorum. Akşamki protestoların neden olduğunu bilmiyorum. Türkiye\'deki herhangi bir tarafı da tutmuyorum, haksız ya da haklı da diyemiyorum. Bu festivale geldiğim sıralarda protestolardan dolayı iptal edileceğine yönelik söylentiler yapılmıştı ama böyle şeyler Filistin\'de oluyor. Film yapımcıları, kendi güzel filmlerini yaptığında dünkü gibi bir protesto değil filmi yaparak filmin kendisini görüş olarak düşünüp, filmin kendisini protesto haline getirmeli. Görüşlerini film sayesinde seyircilere aktarmalı.\"

Festivalden ulusal bölümün kaldırılmasının sorulması üzerine Elia Suleiman, festivalin uluslararası olmasının çeşitli faydaları olabileceğini söyledi. Bu kararla birçok ülkeye festivalin daha iyi tanıtılacağını düşündüğünü kaydeden Suleiman, \"Bence bu festival, gençler için, film yapımcıları ile iletişim kurabilecekleri için ilginç bir organizasyon. Burası gerçekten önemli bir festival halini alıyor. Kültürler arası etkileşimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta işler karışmış gibi görünüyor ama önümüzdeki yıllarda işlerin yoluna gireceğini düşünüyorum. Neden diğer film endüstrileri olması gerektiğine anlam veremiyorum, böyle bir şeye gerek yok. Diğer film festivalleri ile Antalya\'yı karşılaştırmaya gerek yok. Festivalin kendi orijinalliğinin ve karakterinin olması gerekiyor. Başka festivaller rol modeliniz olmamalı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Jüri Başkanı Elia Suleiman\'ın açıklaması

- Jüri başkanından detay

Haber: Hasan DEMİR - Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

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Okul bahçesinde bulunan molotofokteylleri, polisi alarma geçirdi

ADANA\'da ilkokulda öğrencilerin bahçede oyun oynarken bulduğu 7 molotofkokteyli, polisi alarma geçirdi. Önlem alan polis, molotofkokteyllerini incelemek üzere emniyete götürdü.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi\'ndeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu\'nda meydana geldi. Teneffüse çıkan öğrenciler, bahçede oyun oynarken duvar kenarında poşet içerisine bırakılan 7 molotofkokteyli buldu. Molotofkokteylleriyle oynayan öğrencileri gören öğretmenler duruma hemen müdahale etti. Bahçeden alınan patlayıcılar, okul girişindeki nöbetçi kulübesine götürüldü. Okula Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi, özel harekat polisleri güvenlik tedbiri aldı. Molotofkokteylleri incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Molotofların görüntüsü

- Okul binası ve öğrencilerden pan görüntü

- Okul binasından genel görüntü

- Okul kapısı önünde bekleyen özel harekat polisi ve zırhlı araç

- Okul tabelası

- Okulun içindeki öğrencilerden kalabalık görüntü

- Detay görüntüler

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Bahşişleri paylaşamayan sokak müzisyeni 2 çocuk kavga etti



ELAZIĞ\'da, sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan 2 çocuk, elde ettikleri hasılatı paylaşamayınca sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kavgaya katılanlar müdahale ederek büyümesini egnelledi.

Kentin en işlek kesimlerinden Gazi Caddesi\'nde ellerindeki keman ve darbuka ile konser veren ve geçimlerini kendilerini izleyenlerin verdiği bahşişlerde sağlayan 15 yaşlarındaki 2 çocuk, mini konser sonrası topladıkları paraları paylaşamayınca önce tartıştı, ardından kavgaya tutuştu. Kavgaya müdahele edenler çocukları birbirinden ayırırken, kavganın büyümesini de engelledi. Kavga ardından çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte motosikte binerek bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Çocukların şarkı söylemesi

-Vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşların para vermesi

-Cadde ortasında iki çocuğun kavgası

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ,(DHA)-

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15 Temmuz\'dan sonra, Anayasa Mahkemesi\'ne başvuru sayısı arttı

ANAYASA Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Anzaklı, Anayasa Mahkemesi\'ne en çok bireysel başvurunun adil yargılanma hakkı ile ilgili yapıldığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi ardından başvuruların inanılmaz derecede arttığını dile getiren Anzaklı, en çok ihlal kararının ise adil yargılanma hakkının ihlali iddiasına dayanılarak verildiğini kaydetti.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile ortak yürütülen \'Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi\' kapsamında \'Anayasa Mahkemesi\'ne Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar\' konulu bölgesel toplantı Gaziantep\'te yapıldı. Toplantıya; Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Anzaklı, Anayasa Mahkemesi üyesi Hasan Tahsin Gökcan, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın ile hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Anzaklı, Anayasa Mahkemesi\'nin yaklaşık 5 yıldır bireysel başvuru kabul ettiğini ve 15 Temmuz darbe girişimi ardından başvurularda büyük artış olduğunu dile getirdi. Anzaklı, yıllık 20 bine yakın olan başvuru sayısının 1 Temmuz 2017 yılı itibari ile 107 bine çıktığını ifade ederek şunları dedi:

\"Yıllara göre baktığımızda Anayasa Mahkemesi\'ne 2012 yılını saymazsak 2013\'de 10 bin, 2014\'de 20 bin, 2015\'de yine 20 bin 300 dosya gelmişti. Fakat bu 15 Temmuz\'da devlete ve millete karşı yapılan hain darbe teşebbüsünden sonra başvuru sayısı inanılmaz derece arttı. Tüm yargı teşkilatındaki iş yükünün artışı ile beraber Anayasa Mahkemesi\'nin iş yükünde de artış yaşandı. Bunu şöyle anlatmak isterim; biz 15 Temmuz günü mesai bitiminde 17:00 itibari ile derdest dosya sayımız 22 bin 500 civarındaydı. 2017\'nin 1 Temmuz itibari ile 107 bin dosyamız vardı. Tabi bu dosyaların büyük bir kısmı özellikle OHAL döneminde gelen başvurulara ilişkindi ve en çok Kanun Hükmünde Kararnameler ile meslekten çıkarmalara yönelikti. 685 sayılı KHK ile OHAL komisyonun kurulmasından sonra 14 Temmuz itibari ile biz 70 bin 700 dosyayı OHAL komisyonuna başvurulmaksızın ve idari yargı yollarına başvurulmaksızın Anayasa Mahkemesi\'ne başvurulduğu gerekçesi ile kabul edilemezlikle sonuçlandırdık. Bugün itibari ile elimizdeki derdest dosya sayısı 38 bin civarında. Bu dosyaların büyük bir kısmı da gözaltı ve tutuklamalarla ilgili olarak kişi hürriyeti ve hakkının ihlali iddiası kapsamında olduğunu değerlendirdik. Şu anki çalışma yeklimiz düzenimizde önceliğimiz kişi hakkı ve hürriyeti güvenliği kapsamında gelen başvuruları incelemek ve bir an önce sonuçlanmayı hedeflemek.\"

Anayasa Mahkemesi\'ne en çok başvurunun ve ihlalin \'adil yargılanma hakkı\' kapsamında yaşandığını aktaran Anzaklı şöyle devam etti:

\"Anayasa Mahkemesi\'ne yapılan başvurular incelendiğinde ise şöyle bir istatistik çıkıyor karşımıza; en çok başvuru adil yargılama hakkı kapsamında geliyor. 2\'inci sırada kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, mülkiyet hakkı, yaşama hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağı hakkı, ifade hürriyeti, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ve örgütlenme özgürlüğü alanında başvuruların geldiğini görmekteyiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum en çok başvuru maalesef, \'adil yargılanma hakkı\' kapsamında yapılmakta ve en çok ihlal kararımızda adil yargılanma hakkının ihlali iddiasına dayanılarak verilmektedir. Adil yargılanma hakkı kapsamında da, en çok maalesef kronik bir problemimiz, \'Makul sürede yargılanma hakkının ihlali, mahkemeye erişim hakkının ihlali, gerekçeli karar hakkının ihlali, hakkaniyete uygun yargılama yapılmaması, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılamalar ilkelerine aykırı karar verilmesi, savunma hakkının ve tanık sorgulatma hakkının ihlali kapsamında verildiğini görmekteyiz. Adil yargılama hakkından sonra ise en çok başvuru gözaltı ve tutuklamalara ilişkin olarak kişi hürriyeti ve güvenliği kapsamında kalmakta. Buna ilişkinde en çok uzun tutukluluk, tutuklama kararlarının gerekçesizliği veya devam eden tutukluluk hallerinin gerekçesizliğine dayanmaktadır. 15 Temmuz sonrasında da Anayasa Mahkemesi\'ne başvurularda önemli bir nitelik değişikliği yaşanmaya başladı. Belki 15 Temmuz\'dan sonra biz mahkeme olarak en çok, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında başvuru yapılacağını düşünmüştük. Hazırlıklarımız aslında buna yönelik yapılmıştı ama en çok başvuru meslekten çıkarmaya yönelik oldu. Biz bu başvuruları komisyonun yetkisi alanında yada idari yargının yetki alanında olduğu için kabul edilemezlik ile sonuçlandırdık. Bu dosyalar Anayasa Mahkemesine 15 Temmuz\'dan önce günlük 80-100 arası başvuru alırken 15 Temmuz sonrası günlük 700-800 başvuru gelmeye başladı.\"

Toplantı, bireysel başvurularda görülen sorunların çözümlerine yönelik panellerle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantının salonu ve katılımcılar

- Murat Azaklı\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

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Nevşehirli işadamından yatırım çağrısı

NEVŞEHİR’li işadamı Musa Ertaş, Nevşehir ve yöresinde güneş enerjisi yatırımlarının artmasına önem verdiklerini söyledi. Ertaş ayrıca, işadamlarını yatırım yapmaya davet etti.

Güneşi sağmanın, ineği sağmaktan daha kolay olduğunu kaydeden işadamı Musa Ertaş, geçtiğimiz yıllarda yaptıkları yenilenebilir enerji yatırımını ilerleyen zamanda daha da geliştirmeyi planladıklarını söyledi. İlgili bakanlığıa seslenen Ertaş, lisansını alıpta yatırım yapmayanların lisanslarının iptal edilmesini istediklerini belirterek, “Buradan ponza ve bims hammaddesinin çıkışından sonra burayı düzelttik ve daha sonra yenilenebilir enerjiyle ilgili düşüncelerimiz oluştu. Gerekli girişimlerde bulunduktan ve onayımızı aldıktan sonra burasını yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırımımızı yaptık. Şu an 510 kilowattlık bir üretim tesisi haline getirdik. Türkiye\'de üçüncüydük. Şimdi çok hızlı bir gelişme oldu. Bakanlık bunlara ciddi teşvikler sağlandı. Sayıları günden güne arttı. Cari açığımızda önemli bir yeri olan enerji konusunda bu yatırımların ülkemizde yapılmasını önemsiyoruz. Rüzgar enerjisinde Türkiye çok önemli bir ivme kazanamadı ancak güneş enerjisi konusunda özellikle İç Anadolu bölgesinde ciddi yatırımlar yapıldı. Biz bu yatırımların Nevşehir ve yöresinde de artması için arkadaşlarımızı bu işe teşvik etmeye gayret ettik\" ifadelerini kullandı.

İşadamlarını yatırım yapmaya davet eden Ertaş, \"Biz bu yatırımımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Lisansını alıpta yatırım yapmayanların lisanslarının iptal edilmesini istiyorum. Ya yatırımını yapsın, ya da lisansını devretsinler. İşi çantacılara bırakmasınlar. Devletimizin enerjide dışa bağımlılığının sona erdirilmesi için bu tür yatırımların büyük önem taşıdığına inanıyorum. Biz Rusya\'dan başka yerden enerji alacağımıza,kendi enerjimizi kendimiz üretelim.Cari açığımıza bir nebzede olsa katkı olsun\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Enerji Panellerinden genel ve detay görüntü

-İş adamı Musa Ertaş ile röportaj

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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Türkiye-Danimarka sanatsal buluşması Bursa\'da

Türkiye ve Danimarka arasındaki çocuk ve gençlik tiyatrosu alanında yıllardır süregelen işbirliğini pekiştirmeyi ve iletişim ağını genişletmeyi amaçlayan etkinlikler başladı.

22-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Assitej Türkiye ve Assitej Danimarka’nın, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının katkılarıyla organize ettiği sanatsal buluşma Bursa\'da gerçekleştirildi. Etkinliklerle ilgili bilgiler veren Assitej Türkiye Genel Sekreteri Bilge Serdar, \"Projenin temel hedefi uzun yıllardır devam eden Danimarka ve Türkiye arasında çocuk ve gençlik tiyatrosu alanındaki işbirliğini pekiştirmek, netleştirmek ve güçlendirmek. 2-3 sene önce böyle bir fikirle yola çıktık. Bugün de bu projeyi gerçekleştirdik. Bugün ilk oyunumuzu sahneledik. İlk oyun Türkiye-Danimarka ortaklaşa çalışılan bir oyundu. Onun dışında Türkiye ve Danimarka\'dan oyunlar var. Türkiye ve Danimarka\'dan tiyatro ekipleri kendi oyunlarını, yaptıkları çalışmaları tanıtacaklar\" dedi ve etkinliklerin tümünün ücretsiz olduğunu kaydetti.

YOĞUN İLGİ VAR

Danimarka Sanat Kurumu Performans Sanatları Komite Başkanı (Danish Arts Foundation) Ditte Maria Bjerg ise, etkinliklere ilginin çok yoğun olduğuna işaret ederek \"Burada çocuk ve gençlik tiyatrosu alanında çalışan Danimarka\'dan ve aynı zamanda Almanya\'dan, İtalya\'dan, İran\'dan konuklar var. Bu toplaşmayı yaptık çünkü etkinlikler esnasında karşılıklı bilgi değişimi, etkileşim olacak. Özellikle Avrupa\'nın içinde bulunduğu bu zor zamanlarda bu tip bir projeyi maddi olarak desteklemeyi istedik. Çünkü Danimarka\'da da büyük bir Türk topluluğu yaşıyor. Tiyatro açısından da karşılıklı etkileşimin olması önemli bizim için\" diye konuştu. Bjerg, Bursa\'daki gözlemleri sonrası ilerideki projeleri de destekleme adına ikna olduğunu dile getirdi.

22 YILDIR DEVAM EDİYOR

Projenin açılış toplantısında söz alan Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı Mali İşler Sorumlusu Hacer Özbek, çocuk ve gençlik tiyatroları kapsamında 22 yıldır devam eden Assitej projesinin bir yenisine imza attıklarını belirtirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Müdürü Ertan Akman da \"Danimarka, Bursalı gençler ve çocuklar için tiyatroda ayrı bir anlam taşıyor, bu projeler Türkiye\'de öncü oldu. Biz de aldığımız feyz ile çalışmalarımıza yön veriyoruz\" şeklinde konuştu.

Assitej Danimarka Genel Sekreteri Louis Valentine de bu tarz etkinliklerin kendileri için çok önemli olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da bu desteklerle birlikte sürmesini dilediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

Katılımcılardan görüntüler

konuşmacılardan görüntüler

röportajlar.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

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