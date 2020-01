DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ERZURUM\'DA ŞEHİT ACISI

TÜRKİYE sınırına yakın Zap Bölgesi\'ndeki Zer Tepe Bölgesi\'nde sürdürülen \'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu\'nda PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer\'in cenazesi memleketi Erzurum\'a getirildi. Havalimanında yakınları ile birlikte şehit eşinin cenazesini bekleyen Ayşegül Gezer, \"Dün şehit haberlerini izledim. \'Allahım acısını kimseye gösterme\' dedim. Yandım Adem. Ben seni çok sevdim Adem\" dedi.Şehit düşen 26 yaşındaki 2 yıllık Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer\'in cenazesi bugün saat 10.30\'da asker uçakla Erzurum\'a getirildi. Protokol ve şehit yakınları tarafından gözyaşları ile karşılanan cenaze, konvoy eşliğinde Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürülerek burada son kez ailsine gösterildi.

Zeynep- İmran Gezer çiftinin 1\'i kız 3 erkek çocuğunun en büyüyüğü olan Adem Gezer, bir süre önce izinli olarak evine geldi. Bir yıllık evli olan Adem Gezer, oparasyon olduğu için komutanları tarafından 2 gün önce birliğine çağrıldı. Bu sabah şehit düşen Gezer\'in cenazesi ikindi vakti kılınacak namaz sonrası Kars Kapı Şehitliği\'nde defnedilecek.

Cenazeyi beklerken gözyaşlarını tutamayan yakınlarına \"Vatan sağolsun\" diyen şehit eşi Ayşegül Gezer, \"Başımız dik duracak. Ademim kahramanca şehit oldu. O en güzel mertebede. Dün şehit haberlerini birbir izledim. \'Allahım acısını kimseye gösterme\' dedim. Yandım Adem. Ben seni çok sevdim Adem\" dedi.

Bu arada şehit haberinden sonra Palandöken İlçe Emniyet Amirliği\'nin açılışı ile Büyükşehir Belediyesi\'nin toplu açılış törenleri iptal törenleri iptal edildi.

Şehit cenazesinin karşılanması

Detaylar

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)

2)5 PKK\'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYONDAN KAÇAN TERÖRİST YAKALANDI

MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, 5 PKK\'lının ölü ele geçirildiği operasyondan kaçan ve daha sonra 1\'i el bombası ile intihar eden 2 teröristen diğeri, Dalaman ilçesinde, üzerindeki sahte kimlikle, yanında kendisine yardım ve yataklık eden 1 kişi ile birlikte polis tarafından yakalandı. Adının Serbest Şenlik olduğu öğrenilenin teröristin, yakalanmamak için imaj değişikliği yaptığı belirtildi. Muğla Jandarma Komando Taburu tarafından geçen 5 Ekim\'de, Toparlar Şelalesi yakınlarında PKK\'lı bir terörist grup tespit edilip, operasyon düzenlendi. Bölgeye, İzmir\'in Bornova İlçesi\'ndeki 2. Jandarma Komando Tugayı\'ndan ve polis özel harekat biriminden de destek kuvvet gönderildi. Çıkan çatışmada, 5 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi. Diğer 2 teröristen 1\'i ise geçen 9 Ekim\'de, Köyceğiz\'in Köyiçi Mahallesi\'ndeki bir portakal bahçesi içinde, pimini çekip üzerine yattığı el bombasının patlamasıyla ölü ele geçirildi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Muğla İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan diğer teröristin Dalaman İlçesi\'nde olduğu bilgisine ulaştı. Otogardan otobüsle kaçış hazırlığında olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Şüpheli, bugün Dalaman Cumhuriyet Meydanı yakınlarında, sivil polis ekipleri tarafından yanında kendisine yardım ve yataklık eden 1 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan \'Reşit\' kod adlı PKK\'lı teröristin tanınmamak için imaj değişikliğine gittiği ve gerçek adının Serbest Şenlik olduğu belirlendi. Şenlik\'e sahte kimliğin kardeşi tarafından gönderildiği öğrenildi. Gözaltına alınan ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Şenlik\'in işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yakalanan 2 şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilip Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilmelerinden görüntü

(Haber: Cavit AKGÜN - Ercan KAYLI - Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)

3)TÜPRAŞ PATLAMASINDA 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, TÜPRAŞ Rafinesi\'nde boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu sanılan patlamada 4 kişinin ölmesinin ardından başlatılan soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 7 kişiden 4\'ü tutuklamıştı.

TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi\'nde, geçen hafta boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte bakım çalışmalarını yapan yüklenici firma çalışanları Kemal Şaşmazer (24), Yusuf Kepenek (40), Mehmet Karademir (26) ve Mehmet Dere (44) yaşamlarını yitirdi, iki işçi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yüklenici firma sahibi Bedrettin K. (Karataş), işletme emniyet uzmanı Esfet B. (Bilici), montaj ustabaşı Ali B. (Battal) ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi G. \'Gözüak) tutuklandı, başmühendis Mehmet Emin T., işletme mühendisi Burak K., işletme başmühendisi Kürşat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 GÖZALTI DAHA

Devam eden soruşturma kapsamında taşeron firmanın iş güvenliği sorumlusu ile TÜPRAŞ\'ın saha sorumlularından 2 kişiden oluşan toplam 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin Aliağa Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

SOMA MADEN FACİASI DAVASINDA DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI

4)YENİ HEYET İLK KEZ DURUŞMAYA ÇIKTI

MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6\'sı tutuklu 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmesine devam edildi. Son Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla değişen Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti, bu davada ilk kez duruşmaya çıktı. Sanıklardan Soma kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, kendilerine yönelik asılsız kampanyalar yürütüldüğünü, bilirkişilerin suç uydurduğunu, bu nedenle de bilimsel yeni biri araştırma istediklerini söyledi. Mağdur ailelerin avukatları, bilirkişi raporlarına itirazların temelsiz olduğunu beliterek, bu nedenle reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Soma\'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, \'Olası kastla öldürme\', \'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\', \'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşma öncesinde, Gar önünden yargılamanın yapılacağı kültür merkezinin yakınına kadar sivil toplum kuruluşu üyeleriyle yürüyen Somalı işçilerin aileleri, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

YENİ HEYET İLK DURUŞMAYA ÇIKTI

Yoklamayla başlayan duruşmada, son HSK kararıyla değişen Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti bu davada ilk kez duruşmaya çıktı. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, duruşma kurallarını anlattıktan sonra, \"Amacımız adalet ve doğruyu bulmak\" dedi. Geçen duruşmadan bu yana gelen belgelerin okunmasından sonra mağdur aileler adına Avukat Selçuk Kozağaçlı söz aldı. Yargılamayı başından beri yapan heyetin değiştirilmesinin ve hüküm vermemiş olmasının kendilerini üzdüğünü söyleyen Selçuk Kozağaçlı, \"Sanık avukatlarının bilirkişi raporlarına itirazları temelsiz, reddedilmeli\" dedi. Kozağaçlı ayrıca, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayı ilişkin yürüttüğü sabotaj soruşturmanın da ilerlemediğini ve onun da sonuçsuz kalacağını söyledi. Daha sonra söz alan Cumhuriyet Savcısı Süleyman Topan da, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunun beklenmesini, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

ASILSIZ İDDİALARLA SUÇLANDI

Tutuklu sanıklardan Soma kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ise kendilerine yönelik asılsız, yalan kampanyalar yürütüldüğünü ileri sürüp, bilirkişilerin suç uydurduğunu savundu. Can Gürkan, \"Olaydan sonra yangın çıktığı söylenen yere bir tek bilirkişiler gidemedi. Sahte delillerle suç yaratıldı. Burada olası kasıt suçu yaratıldı. Asılsız kampanyalar yürütüldü. Giden mahkeme başkanı da hiçbir talebimizi kabul etmedi\" dedi. Bilirkişilerin raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Can Gürkan, \"Metan yangınını tutturamadılar. Sonra metanın kabloyu tutuşturduğunu söylediler. Ama yandığı söylenen kablolar da sağlam. Kablolar zaten zırhlı, bilirkişi raporundaki gibi olması imkansız. Böyle bir davada, bilimi, ilimi, reddedersen, adaleti bulamayız. Bu dava yalan ve iftirayla başladı. Kamuoyu hala burada aylarca kömür yandığını düşünüyor. Siz de hala bizi olmayan kömür yangınıyla yargılıyorsunuz. Bilim ve ilim bu davaya sokulsun, ben tahliye talebinde dahi bulunmayacağım\" dedi.

YENİ RAPOR ALINMASINI İSTEDİ

Yeni bir bilirkişi raporunun da alınmasını da talep eden Can Gürkan, \"Bandı neyin yaktığının araştırılması lazım. Kabloların sağlam olduğu ortada. Kömürü eledik. Metanın yanması bilimsel olarak mümkün değil. Çünkü metan bu bandı yakamaz. Burada başka bir şey var. Olay yeri karartılsın diye emek verenler oldu. Tutukluluğum için de üç şey söylemek istiyorum. Tedbir mi, infaz mı? 3.5 yıldır sahte delillerle yatıyoruz. İkincisi adalet mi, önyargı mı? Üçüncüsü ise hukuk mu, toplamsal tatmin mi? Bunlara göre karar vereceksiniz. Lütfen bilimi, ilmi bu dosyadan dışlamayın\" diye konuştu. Tutuklu sanıklardan Ramazan Doğru ise kendilerinin yönetici olarak bir şekilde ceza alacağını ama asıl olayın neden olduğunun belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Mahkame heyetinin kısa bir ara verdiği duruşma devam ediyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 13 Mayıs 2014\'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, \'olası kastla öldürme\' suçundan 301 kez 20-25 yıl, \'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de, \'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden 25\'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3\'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık\'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı ve bu dosya ile birleştirildi. Dava açıldığında 46 olan sanık sayısı da 51\'e yükseldi.

DAVANIN SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik. Tutuksuz yargılanan 45 sanık ise Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal\'dan oluşuyor.

Ailelerin polis noktasından geçişlerinden görüntü.

Ailelerin ve avukatların solana girmelerinden görüntü.

Açıklamalardan görüntü.

Duruşma salonu önünden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)

5)EFES ANTİK KENTİ DENİZLE BULUŞUYOR

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Efes Antik Kentini denizle buluşturmak için düğmeye bastı. Antik kente denizi götürecek projenin ilk etapı için ihale 19 Ekim\'de yapılacak.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın \"35 İzmir Projesi\" arasında yer alan Efes\'e açılacak \'antik kanal\' için çalışmalar hızlandı. Proje ile Efes limanından 2.500 yıl içinde yaklaşık 9 kilometre çekilen deniz yeniden antik kentle buluşturulacak. UNESCO Dünya mirası listesinde de yer alan Efes Antik Kenti\'nin ününe ün katacak projenin ilk etabını, 6.130 metre uzunluğundaki kanalın girişindeki 600 metrelik bölüm ile yat limanı kapsıyor. Projenin ilk etabının planlamalara göre bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. İhaleye çıkacak olan projenin tarihi dokuya zarar vermeden büyük bir titizlikle yürüyeceğinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise \"İki etaplı projenin ilk etabında yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılacak. Teknelere kısa süreli park imkanı sağlayan yat limanın boyu 250, eni ise 100 metre genişlikte olacak\" dedi. İlk etap için doğal sit alanı olan bölgeye 1.620 adet kazık çakılacağını vurgulayan Eroğlu giriş kanalının duvarlarının tarihi dokuya uygun şekilde yöresel dikdörtgen kesme taş bloklarla kaplanacağını bildirdi.

Projenin animasyon filmi

Havadan görüntü

Genel ve detay görüntüler

İZMİR*/DHA

(ÖZEL)

6)SOLİST GAMZE 20 AYDA 176 KİLODAN 83\'E DÜŞTÜ

ANTALYALI solist 41 yaşındaki Gamze Türker, tüp mide ameliyatıyla 20 ayda 176 kilodan 83 kiloya düştü. En yakınlarının bile tanımakta zorlandığı Türker, hedefini 70 kilo olarak açıkladı.

Antalya\'da 25 yıldır solistlik yapan Gamze Türker, aşırı kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı oldu. 176 kiloyla ameliyata giren Türker, 20 ayda 93 kilo vererek 83 kiloya düştü. Karbonhidratlı besinlerden uzak duran Türker, kilolu zamanlarında giydiği pantolonunun tek paçasına tüm bedeniyle girebiliyor.

Sahne hayatının 15 yılını aşırı kilolu geçirdiğini, o dönemlerde şarkı söylemeye bile zorlandığını anlatan Türker, \"Sahnede hareket edemezdim. Sandalyeye oturur şarkı söylerdim. Kilolarım kimine sempatik, kimine itici gelirdi. Olumsuz yanlarını çok yaşadım. Bir gece bir doktorla tanıştım ve hayatım değişti\" dedi.

Gece kulübünde sahne programını tamamladıktan sonra doktoru Aziz Sümer ile tanıştığını, bir saat içinde ameliyat olmaya karar verdiğini anlatan Türker, \"Aziz bey beni o gece ikna etti. Bir ay sonra ameliyata girdim\" dedi. Ameliyatın ardından hızla kilo verdiğini vurgulayan Türker, şöyle konuştu:

\"25 yaşında kızım var. Hayatımın zor dönemlerinde bana hep destek oldu. Kilolarım performansımı bile etkiliyordu. Bu nedenle sahneye çıkamaz olmuştum. Şarkılarımı hep oturarak söylerdim. Şimdi ise sahnede bir dakika durmuyorum. Dans ediyor, şarkı söylüyorum. Zayıflamanın keyfini çıkarıyorum. Uzun zamandır beni görmeyen arkadaşlarımla karşılaştığımızda beni tanıyamıyorlar. Kendimi tanıtınca şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Aslında bu beni pozitif olarak motive ediyor. 15 kilo daha vermek istiyorum. Vücudumdaki yağ dokusu eridikten sonra sarkmalar oldu. İkinci bir ameliyat geçirerek sarkan bölgeleri toplattım. İleride bacak bölgemden ameliyat olarak oradaki sarkmaları aldıracağım.\"

Ameliyatın ardından sadece kilolardan değil, kiloların neden olduğu şeker hastalığı ve yüksek tansiyondan da kurtulduğunu anlatan Türker, \"Sağlıklı bir hayata adım attım. Çok mutluyum. Günlük yürüyüşlerimi yapıyor, dengeli besleniyorum. En önemlisi kendimi iyi hissediyorum. Eski sahne kostümlerim oldukça bol geliyor. Birçoğunu dağıttım. Sadece bir pantolon, bir de gömleğimi tutuyorum. Onlar çıktığım yolda katettiğim mesafeyi özetliyor. Kimi zaman eski pantolonumun tek bacağının içine tüm vücudumu sokup aynada kendimi izliyorum. O dönem giydiğim gömlek üzerime çuval gibi geliyor\" diye konuştu.

Gamze Türker'in kilolu haline ait fotoğraflar

Gamze Türker makyaj yaparken detay

Gamze Türker'in kiloluyken giydiği kıyafetlerini denemesi

Gamze Türker röp

Genel detaylar

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -

7)TRAKTÖRÜ GELİN ARABASI YAPTI

AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde yapılan düğünde, traktör fabrikasında üretim mühendisliği yapan damadın gelin arabası yaptığı traktör, şaşkınlık yarattı. Direksiyon başına geçen damat, gelini römorka yerleştirdiği koltuğa oturarak dolaştırdı.

İstanbul Silivri\'deki bir traktör fabrikasında üretim mühendisliği yapan 28 yaşındaki Murtaza Atik, hayatını, ilaç firmasında çalışan 27 yaşındaki Bahar Atik ile birleştirdi. Bir hafta önce çiftin, İstanbul\'da kına gecesi yapıldı. Hafta sonu ise İncirliova\'daki ailesinin evine gelen damat, düğünü burada yaptı. Gündüz gerçekleşen gelin alma merasiminde damat, traktörü süsleyerek gelin arabası yaptı. Römorka yerleştirdiği koltuğa ise gelini oturttu. Direksiyona geçen ve mahallede tur atan damat, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte zeybek oynadı. Traktörün gelin arabası olduğu gören vatandaşlar ise meraklı bakışlarla cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Cumartesi akşamı Efeler İlçesindeki Şehriyar Kır Düğün Salonu\'nda yapılan törenle düğün son buldu. Damat Murtaza Atik, \"Traktör fabrikasında çalışıyorum. Düğünde traktörü, gelin arabası yapmayı düşünmüştüm. Bunu gerçekleştirdim\" dedi. Bahar Atik ise traktör römorkunda tur atmanın keyfini yaşadığını ve çok heyecanlandığını söyledi.

Damat Murtaza Atik ve gelin Bahar Atik'in traktör ile mahallede tur atması

Traktör önünde oynaması görüntüleri

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

8)MERSİN\'DE BİN 364 ŞİŞE SAHTE İÇKİ VE 13 BİN 936 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ve sigara satıcılarına karşı yaptığı operasyon ve denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Toroslar İlçesi\'ne bağlı Sağlık Mahallesi\'nde yapılan operasyonlarda toplamda bin 364 şişe sahte içki, 90 litre etil alkol ve 13 bin 936 paket kaçak sigara ele geçirdi. Bu olaylarla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Ekipler eve girerken

İçerideki malzemelerden görüntüler

Boş şişelerden görüntüler

Kapaklardan görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

9)\'CAFE\' İSMİ \'OTAĞI\' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

SİVAS Belediyesi tarafından kent meydanına yaptırılan \'Kitap Cafe\'nin ismi Türk Dili Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin\'in de katıldığı törenle \'Kitap Otağı\' olarak değiştirildi.

Kent meydanında düzenlenen törene Türk Dili Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi Nurullah Öztürk, Belediye Başkanı Sami Aydın ile davetliler katıldı.Törende konuşan Türk Dili Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, bir kişinin Türkçe\'ye sigara kağıdı kalınlığında hizmeti geçiyorsa o kişinin yanında olduklarını ifade ederek, \"Türkçe\'nin Osmanlı dönemindeki en güzel temsilcileri Balkanlarda oldu. Türkçe, Balkanlarda yaşadı. Türkistan coğrafyasında her an buradadır dediğimiz Moğolistan\'da değil Herat\'ta Türkçe zirveye ulaştı. Her an İstanbul\'dadır dediğimiz zamanda da Balkanlar\'da Türkçe neşvünema buldu. Şimdi de Sivas\'ta vaktiyle Kadı Burhanettin Ahmed\'in o güzel Türkçesiyle yazdığı yıllar yılı bu mekanda halk şairleriyle Türkçemizin beslendiği, Türkçe\'nin halk şairleriyle beslendiği bu mekanda yine idari olarak bir Türkçe taraflısı olan belediye başkanımızı takdir etmek, kutlamak ve bu doğru işini Türkçe ile ilgili bir kurumun belgelendirmesi için buradayız. Ne güzel yaptınız, ne güzel yapıyorsunuz, başkaları da yapsın demek için buradayız. Türkçeye bir sigara kağıdı kalınlığında hizmeti geçiyorsa bir kişinin Türk Dil Kurumu onun yanında, onun yanında olmalı, inşallah yanında olacak sonra da. Tebrik ediyorum kelimesi biraz yetersiz kalıyor. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum, dua ediyorum böyle devam etsin\" dedi.

Konuşmaların ardından Türk Dili Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, Belediye Başkanı Sami Aydın\'a teşekkür belgesi verdi.

Törenden görüntü

Türk Dil Kurumu Başkanını konuşması

Kafe Otağının açılışı

Başkana plaket verilmesi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

10)MERSİN\'E MABET AĞACI

MERSİN\'de alternatif tarım ile ilgili AR-GE çalışma yürüten Toroslar Belediyesi, serasında atom bombasına maruz kalan Hiroşima\'da etkilenmeyen ve Türkiye\'de mabet ağacı olarak bilinen Ginkgo Biloba bitkisini yetiştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasını ziyaret eden Belediye Başkanı Hamit Tuna, yetiştirdikleri mabet ağacının yapraklarından demlenen çayı içerek, bitkinin uzmanlar tarafından araştırılan detayları ile ilgili bilgi verdi. Tuna, ilçe genelinde çiftçileri yeni ürünler üretmeye teşvik etmek amacıyla başlattıkları alternatif tarım ile ilgili AR-GE çalışmalarından biri olan mabet ağacının, özellikle Çin ve Japonya\'da uzun yıllardır yetiştirildiğini, beyin gelişimini, kalp rahatsızlıklarını ve dolaşım sistemini desteklemesi nedeni ile kullanılmakta olduğunu söyledi. 35-40 metre boya kadar ulaşabilen Ginkgo Biloba ağaçlarının kendine özgü özellikleri olan sıra dışa bir tür olduğunu ifade eden Tuna, ağacın yaklaşık bin yıl yaşayabildiğinin bilgisini vererek, belediye serasında yetiştirdikleri 200 bitkiyi de ilçe genelindeki park ve yeşil alanlara dikerek, toprakla buluşturduklarını söyledi.

Sağlığa faydalı olduğu gibi, yan etkinlerinin olması nedeni ile de kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerektiğine ifade eden Tuna, \"Bu bitkinin çok farklı özellikleri var. Özellikle kalp rahatsızlıklarında, solunum ve bağışıklık sisteminde kazandırdığı faydalı değerlerden dolayı çok özel bir ağaç. Bu ağacın yaprağı kaynatılarak çay gibi demlenip, az miktarda tüketilmelidir. Sağlık anlamında şifa veren bir eczane gibidir. Şuanda parklarımızda dikimini yapıyoruz, özellikle botanik parkımızda da yetiştireceğiz\" dedi.

Bitkinin, ılıman iklim şartlarında yetişebilen özelliğe sahip olduğunu kaydeden Tuna, \"Biz de bunun denemesini ve araştırmasını yaptık. Kendi botanik parkımızda yetiştirerek, bitkinin bütün detaylarını ve özelliklerini etiket üzerine yazarak vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. Sağlığa faydalı olduğu gibi örneğin, hamilelikte ve diyabet hastası olan insanlarımızın kesinlikle kullanmaması gereken bir bitki türüdür. Belediye olarak alternatif tarımla ilgili örnekleri sürekli araştırıyoruz. Popülaritesini her geçen gün artan Ginkgo Biloba ağacını, park ve yeşil alanlarda dikimini yaparak toprakla buluşturduk. Ektiğimiz bu ağaçların biz de bin yıl yaşamasını hedefliyoruz\" diye konuştu.

Bitkinin genel ve detay görüntüsü

Belediye Başkanı Hamit Tuna bitkiyi gösterirken

Başkan Tuna, bitki ile ilgili bilgi verirken

Başkan Tuna, bitkiden yapılan çayı içerken

Bitkinin dikimini yapan işçilerden genel ve detay

Dikilen bitki

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)