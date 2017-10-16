DHA YURT BÜLTENİ-8 

Çukurca\'da 2 şehit (1)



HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nin Irak sınırında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Görüntü dökümü

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ARŞİV

-bölgede çekilen o perasyon görüntüleri

Haber: HAKKARİ (DHA)

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Rize\'de sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu

RİZE\'nin Fındıklı İlçesi\'nde şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılan 53 yaşındaki Erol Çabuk kayboldu.

AFAD ve AKUT ekipleri kaybolan Çabuk\'u arama çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arama çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamea: Adem AKATİN RİZE- (DHA)

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Kar, Ardahan\'ı beyaza bürüdü

ARDAHAN\'da bugün öğle saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kentte bir haftadır etkili olan yağmurlu hava, yerini bugün kar yağışına bıraktı. Kentte öğle saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti. Kar yağışı ile birlikte kaldırımlar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü, bazı kişiler şemsiyelerle gezdi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu.

Bazı kişiler kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını, bu yağışın özellikle besicileri zora sokacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kar yağışı altında yürüyenlerden

-Şemsiyeyle gezen vatandaşlardan

-Karla kaplı ağaçlar ve otomobiller

-Şehir merkezinden genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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Alperen\'in ölümüne neden olanlar hakkında dava açıldı

İzmir\'in Çiğli İlçesi\'nde, kreş servisinde unuttukları 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümüne neden olanlar hakkında, Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Soruşturmada servis şoförü T.İ. ile okulu müdürü Y.İ. halen tutuklu bulunuyordu.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılığın görevlendirdiği bilirkişinin hazırladığı raporda okul sahibi Y.İ., eşi servis aracı şoförü T.İ., mesul müdür B.G., öğretmen A.G., \'asli kusurlu\' bulunmuştu. Rehber personel 17 yaşındaki D.K.\'nın ise \'tali kusurlu\' olduğu belirtilmişti.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Olayla ilgili görüntüler

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

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Artvin’de sıra dışı kütüphane mimarisiyle ilgi çekiyor

ARTVİN’de, Çoruh Üniversitesi’nde inşası süren ve sıra dışı mimariyle göze çarpan kitap görünümündeki kütüphane ışıklandırıldı. Önümüzdeki ay tamamlanarak hizmete girecek olan kütüphane üst üste duran kitaplar şeklindeki ilginç tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) tarafından yapımına onay verilen kütüphane projesi, mimari özellikleriyle Türkiye’de bir ilk olacak. Masanın üzerinde üst üste dağınık şekilde duran kitaplar görünümündeki kütüphane binası görenlerin de ilgisini çekiyor. Yapımında sona gelinen kitap şeklindeki kütüphanenin ışıklandırılması da tamamlandı. Sıra dışı mimarisiyle göze çarpan kütüphanenin ışıklandırıldığını gören öğrenciler de cep telefonuyla anı fotoğrafı çekinilmeyi ihmal etmedi.

ÖRNEK KÜTÜPHANE

Mayıs ayının sonunda hizmete girmesi beklenen kitap şeklindeki kütüphane ile ilgili bilgi veren AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kütüphanenin örnek bir kütüphane olduğunu ve tasarlanan kırtasiye malzemeleriyle de kütüphanenin hoş bir görünüm sergilediğini söyledi. Rektör Tilki, geçen yıl inşaatına başlanan ve 4 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphanenin kaba işçiliğinin de tamamlandığını ifade etti.

ENGELLİLERE DE HİTAP EDECEK

Kütüphanenin içerisinde çok amaçlı konferans salonunun yer aldığını ve engelli vatandaşların da kolaylıkla kütüphaneden faydalanabileceğini kaydeden Tilki “Kütüphanemizin en önemli özelliği, özellikle engelli kardeşlerimize hizmet edecek şekilde planlanmış olmasıdır. Görme engelli ve fiziksel engelli tüm kardeşlerimizin hizmetini orada karşılamayı düşünüyoruzö dedi.

Rektör Prof. Dr. Tilki bünyesinde 25 bin kitabı barındıracak olan kütüphanenin toplam maliyetinin ortalama 12 milyon lirayı bulduğunu da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kütüphanenden gündüz ve akşam görüntü

Rektör Tilki konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: ADEM GÜNGÖR / RİZE (DHA)

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Birecik\'te devrilen asfalt yüklü TIR yandı

ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi yakınlarında asfalt zifti yüklü TIR\'ın şarampole devrilerek alev alması sonucu meydana gelen kazada sürücü İzzet Saruhan yaralandı.

Kaza, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. İzzet Saruhan\'nın kullandığı asfalt zifti yüklü 73 SF 617 plakalı TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Devrilen TIR bir süre sonra alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Saruhan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR\'daki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavisi yapılan Saruhan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan TIR\'a müdahalede bulunan itfaiye ekipleri

- Alev alev yanan TIR

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Palamut fiyatları düştü

ÇANAKKALE Balıkhali\'nde balıkların az olması nedeniyle eylül ayında tanesi 30 TL\'den tezgahlarda yerini alan palamut, ekim ayında bollaşarak gramına göre, 7.5 TL\'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.

Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibariyle sona ermesine rağmen balık fiyatları yine yüksek seyretti. Palamut avının beklenenden çok az olması nedeniyle geçen yıl bu dönemde 5 TL\'ye satılan balık, bu yıl eylül ayında tanesi 30 TL\'den tezgahta yerini aldı. Ekim ayında ise palamutun bollaşmasıyla, gramına göre 7.5 TL\'den başlayan fiyatlara düştü.

Çanakkale\'de 38 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç palamut fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirterek, \"400 gram palamutun tanesi 7.5 lirayken 3 tanesi 20 lira, 600-700 gram ağırlığında olan palamutun tanesi 10 lira, 800-900 gram ile 1 kilo ağırlığında olan balık ise 20 ile 25 liraya satılıyor. Şu anda tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 40 liradan satılan uskumru ise 30 liraya kadar düştü. Lüfer şu anda bol değil ama önümüzdeki ay bolluk bekliyoruz. Tezgahlarda lüferin kilosu 90 TL\'ye satılıyor. İnşallah kasımda da çinekop, lüfer, hamsi bereketini bekliyoruz. Şu anda hamsi biraz az olduğu için, fiyatlar yüksek\" dedi.

Diğer balık çeşitlerinden hamsi 15, uskumru 30, deniz çuprası 40, deniz levreği 40, sardalye 10, istavrit 10 TL\'den satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Balıkhali\'nden görüntü,

-Balıkçı tezgahlarından görüntü,

-Palamuttan genel ve detay görüntü,

-Palamutun temizlenmesinden görüntü,

-Tuncay Dinç ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Vestel\'den görme engelliler için akıllı baston

MANİSA\'da, protokol üyelerinin de aralarında yer aldığı bir grup, görme engellilerin karşılaştığı zorlukları anlayabilmek için gözlerini bağlayıp 500 metre yürüdü. Etkinlikte, Vestel\'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında prototipini geliştirdiği 1 ila 1.5 metre önce titreşimle önlerindeki engelleri haber veren akıllı baston da tanıtıldı.

Dünya Beyaz Baston Körler Günü için Altınokta Körler Derneği, Manisa\'da bir etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan görme engellilere protokol üyeleri de eşlik etti. Açıklama yapan Altınokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi. Pehlivan, \"Yollarda kaldırımlarda engelsiz bir şekilde yürüyebilmemiz için bıraktıkları en küçük bir engel bizim hayatımızın ilerlemesine engel oluyor. Gereksiz eşyaları yol kenarlarına, araçları engelli rampalarına park etmesinler. Biz de bağımsız olarak sokaklarda dolaşabilelim\" dedi.

YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR

Açıklamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya ve daire müdürlerinin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, gözlerini bağlayıp görme engelliler birlikte yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında yol kenarlarına bırakılan reklam tabelalarına çarpma tehlikesi geçiren gruptakiler, görme engellilerin uyarılarıyla düşmekten kurtuldu.

AKILLI BASTON TANITILDI

Etkinliğe katılan Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahingöz, Boğaziçi Üniversitesi\'nden bir öğrencinin tasarladığı akıllı bastonun prototipini tanıttı. Vestel tarafından görme engelliler için bu akıllı bastonun üretim çalışmalarına başlandığını kaydeden Şahingöz, \"Dünyada ilk sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vestel tarafından akıllı baston prototipi yapıldı. Şuan geliştirilmesi devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin geliştirdiği bir şey. Biz de prototipini getirdik. Görme engellilerin yaşadıklarını hissetmek için birlikte yürüdük. Bastonu da ilk defa denemiş olduk. Bu baston ile mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. 1 metre, 1.5 metre diye ayarladığınızda bel ve üst bölgesindeki engelleri titreşimle size iletiyor. Titreştiği zaman daha dikkatli olabiliyorsunuz ya da engelin olmadığı yöne doğru yönlenebiliyorsunuz. Bununla telefonları cevaplayabiliyorsunuz\" diye konuştu.

Yürürken çok zorlandığını kaydeden Şahingöz, \"Çok zor olduğunu gördük. Sürekli kafama bir şey çarpacak mı endişesiyle yürüdüm. Yol üstünde çeşitli engeller var, toplum olarak daha dikkatli olmalıyız. Bunlar onların her gün yaşadığı zorluklar. Toplum olarak daha bilinçli olmalıyız\" dedi.

Vestel\'in ürettiği akıllı beyaz bastonla yürüyüşü yapan Altınokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, akıllı beyaz bastonun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Pehlivan, \"1.5 metre önü ve yukarıyı sensörler vasıtası ile kontrol ederek uyarıda bulunuyor. Bu baston sayesinde yoldaki çukurlardan, engellerden daha önceden haberimiz olacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Altınokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan\'ın konuşması

-Etkinliğe katılanların gözlerinin bağlanması

-Beyaz bastonlarla yürüyüşe geçilmesi

-Yürüyüşten genel ve detay görüntü

-Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahingöz\'ün akıllı bastonun prototipini tanıtması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Uzmanlar bir güvercinin ölü güvercinini neden gagaladığını açıkladı

KAYSERİ’de bir güvercin yanındaki ölü güvercini bir süre gagaladı. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yard.Doç.Dr. İsmail Ülger, güvercinlerin, yakınlarını yani eşlerini, arkadaşlarını kaybettiği zaman onu uyandırmak için bu eylemi yapabileceklerini söyledi.

Merkez Melikgazi İlçesi Camii Kebir Mahallesi’ndeki bir iş merkezinin çatısında bir güvercin, ölü güvercini gagalarken görüntülendi. Dakikalarca gagalamayı sürdüren güvercinin bu görüntüsü dikkat çekti. Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Yard.Doç.Dr. İsmail Ülger, bu durumun güvercinlerde iki nedenin sonucu olabileceğini söyledi. Yard.Doç.Dr. Ülger, şöyle dedi: \"Birincisi içgüdüsel olarak bu eylemi yapmış olabilir. Çünkü yakın hissettiği için gagasıyla uyandırmaya çalışıyorüdur. Bu genelde ağırlıklı olarak görülen durum. Diğer bir başka neden ise, açlık olabilir. Açlık nedeniyle de bu eylemi yapabilir. Yine \'Kanibalizm\' olma ihtimali de var, ancak bu teşhis genelde stres altında olan hayvanlar için konulabilir. Örneğin tavukların kümeste alan darlığı ve ışıktan etkilenmeleri nedeniyle de olabilir. Bu da düşük bir ihtimal. Çünkü alan darlığı, ışık fazlalığı gibi nedenler burada söz konusu değil. Bu nedenle duygusal bir tepki, yani yakınını gagalayarak kendince uyandırmaya çalışma eylemi ağır basıyor.ö Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül de durumun “Kanibalizmö belirtisi olabileceğini, ancak duygusal bir tepkinin daha ağır bastığını söyledi. Ergül, şöyle dedi: \"Kanibalizm; kanatlıların tüy çekme, baş, boyun, ibik, kloaka, parmak, kanat, kuyruk gibi kısımlarının gagalanması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Her yaştaki hayvanda görülebilir. Hayvanın aç kalması, strese girmesi, alan darlığı, sıkışıklık, gereğinden fazla aydınlatma bu rahatsızlığa neden olabilir. Ancak burada daha çok duygusal bir tepki olarak görülüyor. Yani gagalarıyla, yanında hareketsiz kalan eşini, arkadaşını uyandırmaya çalışıyor.\"

Görüntü Dökümü

-Ölü güvercini gagalayan güvercin

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçi, zabıta ve mahalle sakinlerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta Esenler Mahallesi\'nde oturan Hatice Yıldırım\'ın keçisi, iki gün önce Amanos Dağları eteklerindeki kayalıklarda mahsur kaldı. Hatice Yıldırım\'ın ihbarıyla bölgeye gelen zabıta ekipleri, mahalle sakinlerinin yardımıyla ip bağladıkları keçiyi yukarıya çekerek kurtardı. Zabıta ekipleri, kurtardıkları keçiyi Hatice Yıldırıma teslim etti. Yıldırım, belediye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Esenler Mahallesi

- Kayalıklarda keçi

- Keçi ve kurtarma çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Dünya gıda gününde Belediyeden vatandaşalara pilav üstü tandır ikramı

DİYARBAKIR\'da, 16 Ekim Dünya Gıda günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi kentte 2 ayrı noktada bin 500 kişiye pilav üstü tandır dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi 16 Ekim Dünya gıda günü nedeniyle, \"Sağlıklı gıda, sağlıklı insan, sağlıklı toplum\' sloganıyla kentte etkinlik düzenledi. merkez Sur ve Bağlar ilçelerinde stantlar kuran Belediye ekipleri, burada vatandaşlara sağlıklı gıda ve sağlıklı yaşam konusunda bilgiler vererek broşürler dağıttı. Kentte gıda tüketiminde beyaz bayraklı ürünlerinin tüketilmesi konusunda bilgi verilirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, 2017 yılında gıda denetimleri sırasında kentte yaklaşık 4 ton son kullanma tarihi geçmiş ürünün imha edildiğini söyledi. Hatipoğlu, 16 Ekim Dünya gıda günü nedeniyle Sur ve Bağlar ilçelerinde kurulan stantlarda yaklaşık bin 500 kişiye pilav üstü tandır dağıttıklarını da söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Broşürlerin dağıtılması

-Pilav üstü tandırın dağıtılması

-Vatandaşların ikramları alması

-Hatipoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

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