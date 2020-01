DHA YURT BÜLTENİ-8

Bakan Özlü: Türkiye’nin miyop bir ana muhalefeti var

AK Parti Düzce Merkez İlçe 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Türkiye’nin uzağı göremeyen, miyop bir ana muhalefeti var. Sadece miyop olsalar iyi. Bunlar yakını da göremiyorlar. Eleştirmeyi muhalefet sanıyorlar\" dedi.

AK Parti Merkez İlçe 6’ncı Olağan Kongresi Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin, Belediye Başkanı Dursun Ay, partililer ve davetliler katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, konuşmasında CHP’yi eleştirdi. Bakan Özlü şunları söyledi:\" Türkiye’nin, sadece bölgesinde değil, dünyada göz dolduran, dosta güven, düşmana korku veren bir ülke olması için çalışıyoruz. 16 sene boyunca ne söylemişsek, neyin sözünü vermişsek, aynı çizgimizde devam ediyoruz. Sadece bugünü düşünerek değil, uzakları görerek politika üretmeye devam ediyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye’nin uzağı göremeyen, \"miyop\" bir ana muhalefeti var. Sadece miyop olsalar iyi. Bunlar yakını da göremiyorlar. Eleştirmeyi muhalefet sanıyorlar. ‘Hadi yapın, proje getirin’ dediğimizde, söyleyecek söz bulamıyorlar. Hep başkalarının ağzından konuşup, başkalarının gözlüğünden bakıyorlar. Bizi yıpratmak için, olmadık senaryolar yazıyorlar. Fakat asıl zararı ülkemize ve milletimize veriyorlar. Ülkemiz, tarihi bir dönemeçten geçiyor. Bu kritik coğrafyadaki kadim varlığımız tehdit edilmeye, her yandan kuşatma altına alınmaya çalışılıyor. İstiyorlar ki Türkiye, üretmeyen, ortaya iddia koymayan, kabuğuna çekilen bir ülke olsun. 15 Temmuz hain darbe girişimi, bunun en somut örneğiydi. Beceremediler ama vazgeçmediler. Şimdi kendi ayıpları ile yüzleşmek yerine, üste çıkıp uydurdukları sanal krizlerle Türkiye’yi sıkıştırmaya, ötekileştirmeye çalışıyorlar. Ama buna fırsat vermeyeceğiz. Askerlerimiz ve emniyet güçlerimiz, yurt içinde ve yurt dışında, Türkiye düşmanlarıyla aynı anda mücadele ediyorlar. Kalplerimiz ve dualarımız, her an onlarla beraberdir. Biz tüm dünyaya şunu söylüyoruz: \"Bulunduğumuz geniş coğrafyada, hiçbir güç, bize rağmen oyun kuramaz. Milli güvenliğimiz için, gerektiğinde sınırları aşarız. Bizler, büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru koşmaya devam edeceğiz. Bu koşulda, en büyük dayanak noktamız milletimiz olacak.\" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan ise, konuşmasında CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"İdlib\'te bir asker şehit olursa bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan\'dır\" sözlerine tepki gösterdi. Karaarslan, şöyle konuştu:\"Keşke bizi daha çok zorlasaydı. Keşke daha güçlü fikirler ve argümanlarla devlet ve memleket meselelerinde bir fikri olsaydı. Ama düşünebiliyor musunuz? Meclis\'ten teskere geçti muhalefet partisi lideri neyse hususi olarak bir rekora imza attı. Önce \'İdlib’e asker gönderilmesini destekliyoruz\' dedi. Saat 14.08, Saat 14.17 yani 9 dakika sonra eğer İdlib’te bir asker hayatını kaybederse bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan\'dır dedi. Dünyanın en hızlı çarkı. Büyük bir rekor. Şimdi nasıl güveneceksiniz? Nasıl beni temsil eder diyeceksiniz? Nasıl arkasında durur lafının diyeceksiniz? Biz geceden gündüze değişimleri çok gördük. Bir gün öyle bir gün böyleleri çok gördük ama 9 dakika gerçekten büyük bir rekor. O yüzden siyasetin de hakikaten Türkiye’de ki bütün meselelerin de en güvenli limanı şu anda AK Parti\'dir.\" Konuşmaların ardından Merkez İlçe Yönetim Kurulu seçimleri yapıldı. Seçimlere tek liste ile giren Hakan Kuşçuoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

Oğlunu vurup intihar etti

ANTALYA\'da şizofreni tedavisi gören oğlu 30 yaşındaki İbrahim Aydın Atmaca\'yı bacağından vurduktan sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşleyen 72 yaşındaki Kaptan Atmaca, hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 262 Sokak\'taki 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden emekli Kaptan Atmaca ile şizofreni tedavisi gören oğlu İbrahim Aydın Atmaca arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kaptan Atmaca, oğlunu tabancayla bacağından vurdu. Yaralı halde evden çıkan İbrahim Aydın Atmaca, çevredeki bir dükkana girip yardım istedi. Dükkan sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İbrahim Aydın Atamaca, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kendisini evine kilitleyen Kaptan Atmaca\'ya teslim olması için çağrıda bulundu. Atmaca tüm çağrılara karşın kapıyı açmayınca, özel harekat polisleri sevk edildi. Balkondan eve giren ekipler, Kaptan Atmaca\'yı yerde yaralı halde yatarken buldu. Kendisini başından vurduğu belirlenen Kaptan Atmaca, evin önünde bekletilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Kaptan Atmaca, bu sabaha karşı kurtarılamadı.



Haber-Kamera Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA)

ÖZEL- Şanlıurfa\'da cezaevi firarisi ölü bulundu

Şanlıurfa’da izinli olarak ayrıldığı cezaevine dönmeyen hükümlü 43 yaşındaki Halil Yalancık, gizlendiği evin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Akçakale İlçesi\'ne bağlı Kepezli Mahallesi\'nde meydana geldi. Hakkında ayrı 6 suçtan 2 yıl hapis cezası verilen Halil Yalancık, izinli çıktığı cezaevine bir daha dönmedi. Firari duruma düşen Yalancık, her yerde aranmaya başlandı. Yakınları, Yalancık\'ı sabah saatlerinde, bir evin bahçesinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalancık’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı belirtilen Halil Yalancık’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA,(DHA)

Bingöl\'de yola çıkan domuzlar, kazaya yol açtı: 8 yaralı



BİNGÖL\'ün Genç İlçesi karayolunda, 2 domuzun aniden yola çıkması üzerine meydana gelen ve 2 aracın karıştığı kazada 8 kişi, hafif yaralandı.

İçmeler Mahallesi mevkisinde, dün gece saat 23.00 sıralarında, seyir halindeki araçların önüne aniden 2 domuz çıktı. Yola çıkan domuzlara çarpmak istemeyen bir minibüsle bir kamyonet çarpıştı. Kaza nedeniyle 8 kişi, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Maddi hasara uğrayan araçların çarpmasıyla 2 domuz da telef oldu.

Haber: Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

TEM\'de yol kenarına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

DÜZCE\'den geçen TEM\'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah TEM\'deki Gümüşova Rampaları Mevkii\'nde meydana geldi. İstanbul\'dan Ankara yönüne giden 62 yaşındaki Mehmet Cürebal yönetimindeki 34 RZ 7438 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte yanında bulunan eşi 56 yaşındaki Asuman Cürebal araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahale ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)