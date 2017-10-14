DHA YURT BÜLTENİ-8

SİİRT\'TE ASKERLERİN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 7 ASKER YARALI (3)

1)VALİLİK: 5\'İ HAFİF, 7 YARALI VAR

Şirvan İlçesi kırsal kesiminde meydana gelen patlama ile ilgili Siirt Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: 14 Ekim 2017 günü saat 10.30 sıralarında Siirt-Şirvan Karayolu üzerinde patlama olduğu bilgisi alınmıştır. Yapılan ilk incelemede Şirvan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı\'na bağlı bir unsurun yol emniyet faaliyetlerinden dönüş yaptığı esnada; Siirt-Şirvan Karayolu üzerinde aracın uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile patlatıldığı, patlama sonucu araç içerisinde bulunan 5\'i hafif olmak üzere 7 yaralı personel olduğu tespit edilmiştir. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.\"

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK-SİİRT/DHA

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2)YÜKSEKOVA\'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 66 YARALI



HAKKARİ\'ni Yükseova İlçesi\'nde yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirtilen 65 kaçağı taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada Pakistan vatandaşı oldukları belirtilen 65 kaçak ve sürücü yaralandı. Büyük bölümü hafif yaralı olan kaçaklar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Yüksekova İlçesi\'ne 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Dağlıca Bölgesi\'nden Yüksekova\'ya gelen 34 LYV 78 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada yurda kaçak yollarla girdikleri ve Pakistan vatandaşı oldukları belirtilen tamamı erkek 65 kaçak ve kimliği tespit edilemeyen sürücü yaralandı.

Kazayı gören köylüler hemen yardıma koşarken, 112, polis ve jandarmaya da haber verildi. Bunun üzerine bölgeye 7 ambulans sevk edildi. Kamyonet kasasından çevreye fırlayan yaralı kaçaklar köylülerin de yardımıyla ambulanslara konuldu. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bazılarını durumunu ağır olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yaralılar arasında bulunduğu belirtilen sürücünün tespit edilebilmesi için araştırmalara devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)-

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3)HABUR’DAKİ TATBİKATTA BUGÜN TANKLAR MANEVRA YAPTI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 27\'inci gününde tanklar manevra harekatı yaptı.

18 Eylül’de Silopi İlçesi\'ndeki TIR parkı karşısındaki arazide TSK tarafından başlatılan tatbikat 27\'inci gününde devam ediyor. Irak özel birliklerinin de yer aldığı tatbikatta tanklar, konuşlu bulunduğu yerlerinden yaklaşık 300 metre ilerideki manevra alanına çıkarma yaptı. Seri şekilde manevra harekatında bulunan tanklar, temsili düşman mevzilerini ele geçirdi. Tatbikat mermilerinin kullandığı harekatı başarı ile tamamlayan tanklar, konuşlu mevzilerine manevralar yaparak geri döndü. Öte yandan askeri araçlar bugün, tatbikat alanına su tankerleri ile su taşıdı. Yeni kazılan ve kum torbaları yerleştirilen mevzilerde askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Manevra alanındaki tanklar

-Tankların hızlı manevra yapması

-Tankların mevzilerine geri dönmesi

-Askeri araca bağlı su tankeri

-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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4) KARS\'TA TRAFİK KAZASI 7 YARALI

KARS\'ta iki aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 10:50 sıralarında Kars-Ardahan karayolu Asri Mezarlık önünde meydana geldi. Fatih M. idaresindeki 75 BC 350 plakalı araç ile Halil İbrahim M. idaresindeki 36 ES 637 plakalı otomobil asri kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri yol yapım çalışması nedeniyle geliş ve gidişin tek şeritten sağlandığı çevre yolu trafiğini kontrollü olarak sağladı. Kazada Fatma K., Derya M., Cemile M., Cemre M., İsmet A., Zafer A. Yücel K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kars\'taki Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici ile karayolundan kaldırılmasının ardından, karayolu tekrar araç trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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5)AMELİYATI CANLI YAYINLA 308 HEKİM İZLEDİ



ANTALYA\'da devam eden tıp kongresi kapsamında Prof. Dr. Alper Çelik, tip 2 diyabet tedavisine yönelik Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde ameliyat gerçekleştirdi. Canlı yayınla kongredeki 308 hekim ameliyatı izlerken, operasyonu yapan Prof. Dr. Çelik bu esnada katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Antalya\'nın Belek bölgesindeki Ela Quality Resort Otel\'de devam eden 5\'inci Ulusal Obezite Cerrahisi Kongresi kapsamından ilginç bir sunuma yer verildi. Meksika, Brezilya, ABD, İtalya, İngiltere, Hindistan, Belçika, İran, Yunanistan, Portekiz, Azerbaycan, Fransa, Kazakistan, Hollanda, İspanya, Portekiz, Almanya\'dan gelen uzmanlarla birlikte 308 hekim canlı yayında yapılan ameliyatı izleyip sorular yönlendirdi. Kongrenin yapıldığı otelden 40 kilometre uzaklıktaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde, Prof.Dr. Alper Çelik, tip 2 diyabet tedavisine yönelik ameliyat gerçekleştirdi. Dünyada sadece 8 cerrahın yapabildiği bu operasyona Belek\'teki katılımcıların ilgisi büyük oldu. Prof.Dr. Çelik, canlı yayında meslektaşlarına yaptığı ameliyatta hangi yöntemleri kullandığını, nasıl bir yol izlediğini ve neden bu hastaya operasyonu gerçekleştirdiğini, ameliyat sırasında anlattı.

3 BİNE YAKIN AMELİYAT YAPTI

Aynı zamanda Metabolik Cerrahi Derneği ve Vakfı\'nın kurucu başkanı olan Prof.Dr. Alper Çelik, bugüne kadar 3 bine yakın hastayı ameliyat ettiğini söyledi. Bu ameliyatı dünyanın dört bir yanından gelen cerrahlara aktardığını belirten Prof.Dr. Çelik, şöyle dedi:

“Bu cerrahi yönteminin diğer hekimlere kazandırılması için canlı yayında bu ameliyatı gerçekleştirdik. Şeker hastalığının ameliyatla tedavi edilebileceğini göstermeye çalışıyoruz. Birçok insanı bu yöntemle ameliyat ettik ve başarıya ulaştık.\"

\"ŞEKERSİZ HAYATA BAŞLAYACAK\"

Prof.Dr. Alper Çelik, hasta 68 yaşındaki Emine Doğrusöz ile 2 yıldır irtibat halinde olduklarını söyledi. Hastanın ilaç ve insülin kullanmasına rağmen sıkıntılarının devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Çelik, “Emine hanım 16 yıllık şeker hastası ve 8 yıldır hem hap hem insülin kullanıyordu. Son dönemde sinir uçlarında hasarlar oluştu ve damar duvarlarında bozulmalar meydana gelmeye başladı. Ameliyat sonrası Emine hanım ilaçlara veda edecek. Şekersiz bir hayata başlayacak\" diye konuştu.

SİNDİRİM TRAFİĞİ DEĞİŞİYOR

Kapalı yöntemle küçük deliklerden yapılan işlemde, küçük kameralar vasıtasıyla organlar görüntülendi. Mide, ince bağırsağın baş ve son kısmına müdahale edildi. Sindirim trafiğini değiştiren ve emilimi bozmayan ameliyat sonrası hastalar birkaç saat sonra yürümeye başlıyor ve kısa sürede taburcu ediliyor.

\"UNUTKANLIK VARDI\"

Ameliyat öncesi konuşan hasta Emine Doğrusöz, heyecanlı olduğunu söyledi. Şeker hastalığı ile yaşamanın kolay bir şey olmadığını belirten Doğrusöz, “İlaçlara bağlı yaşıyordum ve unutkanlık vardı. Düşmeler oluyordu. Her zaman yataktan yorgun kalkıyordum. Umarım ameliyattan sonra bunlar ortadan kalkacak\" dedi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)-

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6))BEKLEVİÇ: 2019\'DAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 114 BİN İMZA İLE ADAYIM

TÜRKİYE\'de 2019 yılında yapılacak seçimlerde topladığını öne sürdüğü 140 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olacağını öne süren Tuna Bekleviç, olağanüstü hal uygulamasına son verilmesini istedi.

Güçlü Türkiye Partisi’ni (GTP) kuran, AK Parti\'den milletvekili adayı olan çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Bekleviç, Diyarbakır\'daki Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı yaptı. 2019 seçimlerinde aday olabilmek için en az 100 bin imza gerekli olduğunu anlatan Bekleviç, şu ana kadar 114 bin imza veri tabanını oluşturduklarını söyledi. Tuna Bekleviç, seçime 25 ay olmasına rağmen çalışmalara erken başladıklarını ilk turda en çok oyu alan isim olmaları halinde diğer muhaliflerle birlikte hareket edeceklerini anlattı. Bekleviç, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın Edirne\'de tutuklu olması yerine o kentte siyaset yapıyor olmasını arzu ettiğini ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntü

-Bekleviç\'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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