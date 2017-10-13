DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KAZADA YARALANAN POLİSLERİ GÖRÜNCE KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

GAZİANTEP\'te, durakta yolcu indirdiği sırada polis motosikletinin midibüsüne arkadan çarpıp yerde yatan polisleri görünce krizi geçiren sürücü 61 yaşındaki Ali İhsan Çeliktaş, hastanede 44 gün sonra kurtarılamadı. Kaza, geçen 29 Ağustos\'ta Karacaahmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Durakta yolcu indiren 27 S 4661 plakalı midibüse, arkadan gelen polis motosikleti çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan 2 polis memuru yaralandı. Midibüsün sürücüsü Ali İhsan Çeliktaş, aracından inip yerde yaralı polisleri görünce heyecanlanıp kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Çeliktaş, yoğun bakım servisinde 44 gün süren yaşam mücadelesini bu sabah yitirdi. Ölen evli ve 7 çocuk babası Çeliktaş\'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Ali İhsan Çeliktaş fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Bekleyenler

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

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2)ABDULLAH GÜL\'E ŞANLIURFA\'DA YOĞUN İLGİ

11\'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa\'daki ziyaretleri kapsamında sabah namazını Dergah Camisi\'nde kılıp, Balıklıgöl\'deki esnafı ziyaret etti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Gül, tarihi Gümrük Hanı\'nda acı kahve \'mırra\' içip, kuzu ciğer kebabı yedi. Gül, ardından yeniden döndüğü Dergah Camisi\'nde cuma namazını kıldı

11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa\'da gece konakladığı otelden yürüyerek Balıklıgöl\'e geldi. Yoğun güvenlik önlemi altında Gül, beraberindeki protokol heyetiyle birlikte çarşı esnafını ziyaret etti. Balıklıgöl\'ü gezmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerle bol bol fotoğraf çektiren Abdullah Gül, onlarla bir süre sohbet etti. Gül daha sonra tarihi Gümrük Hanı\'nda yöresel acı kahve \'mırra\' içip, isot eşliğinde kuzu ciğer kebabı yedi. Boynuna poşu bağlayan ve bir kişinin hediye ettiği tespihi alan Gül, yeniden döndüğü Dergah Camisi\'nde cuma namazını kıldı.

Gül, kent merkezini gezdikten sonra Şanlıurfa eski milletvekili Faruk Bayrak\'ın Hilvan İlçesi\'nde onuruna vereceği yemeğe katılacak.

Görüntü Dökümü

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- Otelden ayrılan Abdullah Gül

- Çarşı esnafını gezen Gül

- Yöresel poşuyla Gümrük Hanı\'nda vatandaşlarla sohbet

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 430-130 MB

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3)DOĞA KAMPINDAN KALAN ÇÖPLER 3 GÜNDE TEMİZLENDİ

BOLU\'nun Mengen İlçesi\'ndeki Şirinyazı Göleti Kamp ve Piknik Alanı\'nda hafta sonu 8 bin kişinin katılımıyla yapılan doğa kampından kalan çöpler, 3 günde temizlendi. Yaklaşık 2 bin 500 çadırın kurulduğu alandan 6 kamyon çöp çıktı.

İnterrail Türkiye\'nin gelenekselleşen doğa kamplarından 152\'ncisi, Mengen\'in Bürnük Köyü Mevkii\'nde bulunan ve müstecir tarafından işletilen Şirinyazı Göleti Kamp ve Piknik Alanı\'nda yapıldı. Kampa beklenenin üzerinde katılım olunca çöp sorunu ortaya çıktı. 2 gün süren kamp ardından gölet etrafında bırakılan çöp yığınları kirliliğe yol açtı. Yağmur ve rüzgarın etkisiyle çevreye dağılan çöplerin oluşturduğu kirlilik sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Yağmur nedeniyle salı günü başlanan bölgedeki temizlik çalışması 3 günde tamamlandı. Göl ve gölün etrafındaki çöpler tamamen temizlendi. Yaklaşık 2 bin 500 çadırın kurulduğu kamp alanından 6 kamyon çöp toplandı.

\'GÖL ÇEVRESİ TERTEMİZ\'

Göl ve çevresindeki kamp alanında kurulan işletmeyi Orman Genel Müdürlüğü’nden 25 yıllığına kiralayan Turgay Kahraman, \"Çöpleri toplamaya Salı günü başlayabildik. Çarşamba ve Perşembe günü de devam ettik. Şu anda alan tertemiz bir şekilde kaldı. Mengen’in nüfusu 5 bin iken buraya 7-8 bin kişi geldi. Bunu Mengen Belediyesi bile organize etse belki karşılayamazdı. Ama 3 gün sonra tertemiz bir saha haline getirildi. Göl çevresi şu anda tertemiz durumda\" dedi.

BAŞKAN: İŞLETMECİ VE KAMPI DÜZENLEYEN SORUMLU

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut da kamp organizasyonunu yapan kişilerin cep telefonundan kendisini arayıp 2-3 bin kişinin katılacağını, bu sayının 4 bini de bulabileceğini söylediklerini aktararak şöyle konuştu:

\"İşletmecinin beni arayarak 15 konteynır istediği doğrudur. Kendilerine kamp süresince günlük temizlik yapma imkânımızın olmayacağını, çadırla gelen konuklara çöp poşetlerinin girişte verilmesini, bundan önce düzenlenen kamplarda olduğu gibi kamp sonunda bir yerde toplanan çöp poşetlerinin belediyece alınacağını ifade ettim. Sonra kamp yetkilisi beni arayıp çöp aracını istedi. Çöp aracının bölgedeki yoğun trafik nedeniyle kamp alanına giremediğine herkes şahit oldu. Yeterli tedbirler alınmadan düzenlenen organizasyon sonucu oluşan bu çevre kirliliğinin müsebbibi işletmeci ve kampı düzenleyen kişilerdir. İlçe halkımız, ilçe esnafımız kampa gelen tüm konukların ulaşımlarına şahsi araçlarıyla destek vermişlerdir. Belediye Başkanı olarak ben de şahsi aracımla yardımcı olabilmekten son derece mutlu oldum. Bu kirliliğin bir daha yaşanmaması dileğiyle organizasyonu yapan şirketlere ve işletmecilere daha duyarlı olmalarını öneriyorum.\"

Görüntü Dökümü:

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-Temizlenmiş kamp alanı ve gölden görüntüler

-Kamp alanı işletmecisi Turgay Kahraman ile röportaj

-Detaylar

-Kirli kamp alanının arşiv görüntüler

-Kamptan fotoğraflar

Süre: 05.23 Boyut: 172 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),(DHA)

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4)ŞEHİDİN İSMİ OKULA VERİLDİ

NİĞDE Anadolu Lisesi’nin ismi Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi olarak değiştirildi.Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın 23 Nisan\'da Şırnak’ta güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit oldu. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü şehidin ismini okulda yaşatmak için Niğde merkezde bulunan Anadolu Lisesi’nin ismini Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi olarak değiştirme kararı aldı. Alınan karardan sonra okulun ismi değiştirildi. Ayrıca okul yönetimi şehidin fotoğrafını da okula astı.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan detay görüntü

-Okul tabelasından görüntü

-Şehidin okula asılan fotoğrafından görüntü

-Şehidin fotoğrafları

Süre:51 saniye Boyut: 42 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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5)TARİHİ HAMAMIN KURŞUNLARI, BİR HAFTADA 3\'ÜNCÜ KEZ ÇALINDI



ERZURUM\'un merkez Yakutiye İlçesi\'nde, 18\'inci Yüzyıl\'da inşa edilen İki Göbek Hamamı\'nın çatısındaki kurşun levhalar, bir haftada 3\'üncü kez çalındı. Hamamın işletmecisi Serkan Tazegül, \"Hırsızlar, hamamın üzerinde, neredeyse koruyucu kurşun levha bırakmadı. Pahalı olduğu için çalınan kurşun levhanına yerine aynısını koyamayınca brandayla kapattık\" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne ait, buharlı saunayla şok duşu da bulunan ve 650 metrekarelik alanı kaplayan 100 kişilik hamama hırsızlar dadandı. Çatısındaki kurşun levhalar nedeniyle yıllardır hırsızlığa uğrayan hamam, son bir haftada 3 kez soyulunca, çatıda neredeyse kurşun levha kalmadı.

Yağışlı günlerde yağmurun, hamama zarar vermeye başladığını belirten İki Göbek Hamamı\'nın işletmecisi Tazegül, şunları söyledi:

\"Hırsızlar, yıllardır hamamın çatısındaki kurşun levhaları çalıyor. Hiçbir önlem alamadık. Son bir haftada verdikleri zarar ise büyük oldu. Hamamın üzerinde, neredeyse koruyucu kurşun levha kalmadı. Mecburen brandayla kapattık. Pahalı olduğu için çalınan kurşun levhalarının yerine aynısını koyamadık. Koysak bile yine çalacaklar. Zararımız, yaklaşık 90 bin lira. Tarihi eser olduğu için bizim birşey yapmamıza izin verilmiyor. Duvar çok alçak. 5 yaşındaki çocuk bile buraya rahatlıkla çıkabilir. Çalınan kurşun levhaların yerine sac yaptıralım dedik ona da müsade etmediler. Tarihi eser olan hamama Vakıflar Bölge Müdürüğü\'nün sahip çıkmasını istiyorum. Duvar uzatılırsa hırsızlar çatıya çıkamaz ve böylece sorun ortadan kalkar.\"

Görüntü Dökümü

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-İki göbek hamamı tabelası

-Hamamın çatısından detay

-Hamamın çatısında sökülen kurşunlar

-Hamam görevlisinin atıdaki sökülen yerleri göstermesi

-Çatıya çekilen brandalar

-Hamamın içinden detay

-Serkan Tazegül ile röp

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 07.09 BOYUT: 330 MB

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6)KARS\'TA İÇLİK VE ÇORAP SATIŞLARI ARTTI



KARS\'ta, soğuk hava şartlarının etkili olmasıyla kışın giyilen içlik ve çoraplar, rağbet görmeye başladı.

Kent merkezinde, kışlık giyim satan seyyar satıcılara akın eden Karslılar, bütçelerine uygun fiyatlarda içlik ve çorap aldı. İçlik ve çorapları, en çok sokakta çalışanların tercih ettiğini belirten seyyar satıcılar, yün içliğin 20, çoraplarınsa 10 liradan satıldığını söyledi.

İçliklerin, soğuk havada vücudu sıcak tuttuğunu söyleyen seyyar satıcı Maksut Yurdakul, \"Karın yüksek kesimlere düşmesiyle birlikte bizim de işlerimiz açıldı. Peynir, ekmek gibi yün içlik satıyoruz. Kışın üşümek istemeyen, içlik giyinmek zorunda\" dedi.

Havanın soğumasıyla yakacak ve giyeceğe büyük masraf yaptıklarını belirten Karslılar, bu kış da bellerinin büküleceğini söyledi. Kars\'ta yaşayanlar, bir ailenin kışlık yakacak giderinin 4 bin lira olduğunu belirterek, 4 kişilik bir ailenin giyecek masrafının ise 2 bin liranın altında olmadığına dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Seyyarcı ve satışlar

-Vatandaşları beğenmeleri

-Alış verişler

-Röportajlar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

(Süre: 298 MB - 4 DK 25 SN)



