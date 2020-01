DHA YURT BÜLTENİ-8

1)TÜRK ASKERİ, SINIRI GEÇTİ

SURİYE\'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesinde, Türk askerinin keşif faaliyetlerine başladığı açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, 30 Aralık 2016 tarihinde Suriye\'de ilan edilen ateşkes rejiminin sürdürülmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde \'Astana Süreci\'nin başlatıldığı hatırlatıldı. Genelkurmay\'ın açıklamasında, İdlib harekatı kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim\'den itibaren keşif faaliyetlerine başlandığı belirtildi.

ASKERİ ARAÇLAR SINIR HATTINDA

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde, gece saatlerinde yaşanan askeri hareketlilik, sabah saatlerinde de devam etti. Türkiye\'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda paletli ve zırhlı personel taşıyıcıyla askeri araç, sınır mahallelerinde TIR\'lardan indirilerek, ilçedeki sınır bölgesine sevk edildi. Askeri araçların bölgede, sınır hattına konuşlanması da dikkat çekti.

SURİYE TOPRAKLARINDA 5 KATLI BİNA

Öte yandan Reyhanlı\'nın sınıra sıfır noktasındaki Kuşaklı Mahallesi\'nin tam karşısına düşen, Suriye\'nin Kah Köyü\'ne yapılan 5 katlı bir bina dikkat çekti. Geniş bir alana yapılan binanın kim tarafından, ne için yapıldığı henüz belirlenemedi.

2)CHP\'Lİ ÖZEL\'DEN TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRMESİ

\"İKİ YANLIŞ BİR DOĞRU ETMEZ\"

ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almasıyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşanan gerginliğin Türk ve Amerikan vatandaşların çıkarlarını aştığını, siyasi bir tepki olduğunu öne sürerek, \"İki yanlış bir doğru etmez. Amerika\'nın yanlışına karşı Türkiye\'nin yanlışlarla devam etmek yerine biraz durup, yapıcı bir şekilde sorunları masa yatırması gerekir\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul\'daki ABD konsolosluğunda bir çalışanın casuslukla suçlanarak tutuklanmasının ardından ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almasını DHA\'ya değerlendirdi. Uluslararası ilişkilerde iki yanlışın bir doğru etmediğini belirten Özel, \"Dün akşam önce Amerika\'nın Türk vatandaşlarına, sonra da Türkiye\'nin Amerika\'dan Türkiye\'ye geleceklere vize uygulamalarını belli bir süre askıya almaları, hem Türkiye, hem Amerika\'da yaşayan vatandaşlar, hem de ülkemizde iş yapan Amerikalılar açısından son derece sıkıntı ve endişe vericidir. Uluslararası ilişkilerde iki yanlış bir doğru etmiyor. Bugün geldiğimiz noktada öncelikle Amerika\'nın vize yasaklaması son derece abartılı bir tepkidir. Uluslararası ilişkilerde hukuki bir karara karşı siyasi bir tepki göstermenin Türkiye-Amerika ilişkileri açısından ve ilişkilerin taşındığı nokta açısından kimseye fayda sağlamayacağı ortada. Elbette Türkiye\'de yargının bağımsızlığı konusundaki endişeler, Türkiye\'de alınan kararların, takip edilen hukuki süreçlerin aslında siyasi birer adım olduğunu düşündürüyor. Buna karşı muhataplarımızdan siyasi adımlar geliyor. Ama bu verilen karar Türkiye\'deki hükümet ile Amerika\'yı yönetenler arasındaki çelişkinin ötesinde Türk ve Amerikan vatandaşlarını ciddi bir şekilde sıkıntıya sokacak, mağdur edecek bir durumdur. Bu yüzden Türkiye\'yi sadece iktidar partisinden, Recep Tayyip Erdoğan\'dan ibaret gören bir anlayış ile böylesine yaygın etki yaratacak bir tepkinin abartılı olduğu, doğru olmadığını düşünüyoruz\" diye konuştu.

\"DOSTANE DEĞİLLER\"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Amerika\'nın son günlerde Türkiye\'ye karşı dostane bir tutum içerisinde olmadığını öne sürerek, \"Amerika\'nın son dönemlerde Türkiye\'ye karşı dostane bir tutum içerisinde olmadığı doğru. Ancak hükümetin bu politikayı takip ederken topyekun karşı tarafla ilişkileri tarihi dip seviyesine ulaştıracak bir yaklaşım içerisinde olmasını da kabul etmek mümkün değil. Açıkçası bugün içinde bulunduğumuz durum, Amerika\'daki Trump ile Türkiye\'deki Recep Tayyip Erdoğan\'ın, uluslarının, ülkelerinin, vatandaşlarının çıkarlarını aşan bir gerginlik politikasıdır\" dedi.

\"TÜRKİYE BEDEL ÖDÜYOR\"

Türkiye\'nin son yıllarda geleneksel dış politikasını terk ettiğini ve bunun bedelini ödemeye başladığını savunan Özel şöyle konuştu: \"Türkiye geleneksel dış politikasını terk etmesinin bedelini ödüyor. Türkiye yanlış Suriye politikasının bedelini ödüyor. Türkiye Ortadoğu ile ilgili yanlış hesapların, zikzakların, U dönüşlerinin bedelini ödüyor. Oysa Türkiye komşularının iç işlerine karışmayan, komşularının toprak bütünlüğünü savunan, kendi evi camdan olduğu için komşusunun evinin camına taş atmayan bir ülkedir. Hem komşuları hem müttefikleri ile barışçı politika izleyen ve denge politikalarını iyi yürüten Türkiye, son birkaç yıla baktığınızda bir gün Rusya ile baş düşman, bir gün Rusya ile en iyi dost konumundadır. Bir gün Rusya\'ya karşı Amerika ile büyük ittifak, ertesi gün Amerika\'ya karşı Rusya ile ittifak kuruluyor. Bu kadar dengesiz ve çalkantılı bir politika Türkiye için menfaat ile çıkar üretmiyor. Bunun yerine Türkiye için sürekli kriz üretiyor. Türkiye\'nin içinde bulunduğu bu durumu AK Parti\'nin ülkeyi kötü yönettiği gerçeğinden bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri\'nin buna karşı göstermiş olduğu ölçüsüz tepki hem Türk vatandaşlarını hem de Türkiye\'nin Amerikalı misafirlerini cezalandırmaktan başka bir şey değildir. Diplomaside atılacak son adımın, söylenecek son sözün en başta söylemesi Türk-Amerikan çıkarlarına da ters düşmektedir. İki yanlış bir doğru etmez. Amerika\'nın yanlışına karşı Türkiye\'nin yanlışlarla devam etmek yerine biraz durup, yapıcı bir şekilde sorunları masa yatırması gerekir.\"

3)CHP\'Lİ AĞBABA\'DAN HÜKÜMETE: ABD’YE CEVAP VERECEKSEN İLK YAPACAĞIN ŞEY, TÜTÜN YASASI\'NI MECLİS\'TEN ÇEKMEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye vizelerini askıya alan Amerika Birleşik Devletleri\'ne (ABD) misilleme için Tütün Yasası\'nın Meclis\'ten çekilmesi gerektiğini savunarak, \"Ey hükümet, ABD’ye cevap vereceksen ilk yapacağın şey, Tütün Yasası\'nı Meclis\'ten çekmektir\" dedi. Adıyamanlı çiftçilere destek için kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı\'yla birlikte Tütüncüler Pazarı\'nı ziyaret etti. CHP heyeti, ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

Adıyamanlı tütüncülerin sorunlarını Meclis\'te gündeme getireceklerini belirten CHP\'li Ağbaba, \"İddiayla söylüyorum. Bu yasayı büyük tütün kartelleri hazırlayıp, hükümetin önüne sundu. Belki birileri tütün nedir bilmez. Birilerinin aklına zenginleşme olarak görebilir; ancak durum böyle değil. Tütün, Adıyamanlı için çocuğunun ekmek parasıdır. Tütünden kimse zenginleşmiyor. Herkes ailesinin geçimini ancak sağlıyor. Biz tütüne siyasi gözle bakmıyoruz. Bunu bir ekmek meselesi olarak, aş meselesi olarak görüyoruz. Adıyamanlı yoksul insanlar için tütün yoksa hayatta yoktur. Biz başından beri söylüyoruz. Burada amaç kendi toprakları ekip biçen, alın teriyle geçimini sağlayanlar için hazırlanmış bir yasa değil. Bu yasa büyük sigara firmalarını zenginleştirmek için hazırlanan bir yasa, onların dayatmasıyla hazırlanan bir yasa. Her şeye milli vurgusu yapılıyor. Bu yasa milli bir yasa değil\" diye konuştu.

\'TÜTÜN YASASI ABD\'NİN BÜYÜK ŞİRKETLERİ İÇİN ÇIKARILIYOR\'

ABD\'nin, Türkiye vizelerini askıya almasına misilleme olarak Tütün Yasası\'nın Meclis\'ten çekilmesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, \"Dün ABD, Türkiye’ye her türlü vizeyi yasakladı; ama çıkarılmak istenen Tütün Yasası, Amerika\'nın büyük şirketleri için çıkarılıyor. Ey hükümet, ABD’ye cevap vereceksen ilk yapacağın şey, Tütün Yasası\'nı Meclis\'ten çekmektir. Tütün ekimini yasaklayacağına, tütün ekimini desteklemelisin\" dedi.

CHP\'li vekiller, daha sonra tütün üreticilerinin sorunlarını tarlada dinlemek üzere Çelikhan İlçesi\'ne gitti.



4)FİGEN YÜKSEKDAĞ, SAVUNMA YAPMADI

MERSİN\'de \'Terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak\' suçlamasıyla yargılanan HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, savunma yapmadı.

Figen Yüksekdağ hakkında 2016 yılında \'HDP Eş Genel Başkanı\' olarak katıldığı il kongresi ve nevruz kutlamasında yaptığı konuşmalar nedeniyle Mersin 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 10 yıl ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı. Başka bir suçtan Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ, mazeret bildirerek SEGBİS bağlantısı ile yapılacak duruşmaya katılmadı. Yüksekdağ\'ın avukatı Ali Bozan, savcının esasa ilişkin görüşüne yönelik beyanda bulunmak üzere ek süre verilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise, ek süre vererek duruşmayı 4 Aralık\'a erteledi. Savcı daha önceki duruşmada davanın esasına ilişkin görüşünde Yüksekdağ\'ın \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 8 yıl, \'Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak\' suçundan ise 2 yıl kadar olmak üzere 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Yüksekdağ, önceki 7 duruşmada da savunma yapmamıştı.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)-

===============================================

5)MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN TABANCALI BENZİNLİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

ADANA\'da 13 bin lira borcu olduğunu ileri süren 37 yaşındaki Recep Ağın, Atatürk anıtı önünde başına silah dayayıp eline aldığı benzin bidonuyla intihar girişiminde bulundu.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki 5 Ocak Meydanı\'nda meydana geldi. Minibüs şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Recep Ağın, iddiaya göre, tefecilere olan 13 bin liralık borcunu ödeyemeyince bulanıma girdi. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde, havaya tabancayla ateş eden Ağın, silahı başına dayayıp, Atatürk anıtının önünde intihar etmek istedi. Bidon içerisindeki benzini de üzerine döken, Ağın kendisini yakacağını söyledi.

Olayın ardından, çok sayıda polis çelik yelek giyerek, Ağın\'ı ikna etmeye çalıştı. Civarda toplanan meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarında olayı görüntülemeye çalıştı. Direnen Ağın\'ı olay yerine gelen eşi Çiğdem Ağın da ikna edemeyince devreye özel harekat polisleri girdi. Uzun namlulu silahlarla, çevre güvenliğini alan özel harekat polisleri, Ağın\'ı etkisiz hale getirmek için beklemeye başladı. Yakın arkadaşlarının da çabası sonucu Ağın, 1 saat sonra elindeki silah ve benzin bidonunu bırakıp polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Ağın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

6)BURSA\'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında 40 yaşındaki Osman Banbal öldü.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi\'nde meydana geldi. 27 yaşındaki N.D. yönetimindeki 16 STR 18 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, caddede aniden \'U\' dönüşü yaparak önüne çıkan 59 YB 519 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde yolun kenarındaki kaldırıma savruldu. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. 59 YB 519 plakalı otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki Osman Banbal, ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Banbal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Banbal\'ın otomobiline çarpan diğer sürücü N.D, hafif yaralandı. N.D., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan N.D.\'nin yönetimindeki otomobilde bulunan 2 kişi de kaza ardından kaçtı. Polis ekipleri, iki kişiyi ararken olayla ilgili soruşturma başlattı.

7)BALTAYLA EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA ADLİYEDE

MANİSA\'nın Soma ilçesinde, 37 yıllık eşi Cennet Akkuş\'u (55) balta ile öldüren N.A. (Nurettin Akkuş) (66) adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları üzerine N.A., \"Pişmanım, keşke yapmasaydım\" dedi.

Dün (Pazar) saat 19.30 sıralarında N.A., eşi annesi Cennet Akkuş ile Atatürk Mahallesi, Özbey Sokak\'taki evlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen N.A., mutfaktan aldığı baltayla saldırdığı eşini, boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Eşinin ve kendisinin ilk evliliklerinden 1\'i üvey 4 çocuğu bulunan Akkuş, kanlar içinde yere yığılırken, N.A., \"155 Polis İmdat\" ihbar hattını arayıp, durumu bildirdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi, kanlar içinde yatan Akkuş\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Akkuş\'un cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Soma Beşyol Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, N.A., suç aleti balta ile gözaltına alındı. Biri kendisinin ilk evliliğinden, diğer üçü ise eşinin ilk evliliğinden olan 4 çocuk babası N.A., polisteki ifadesinde, \"Akşam yemeği yiyorduk. Eşim, o esnada gereksiz bir tartışma çıkarttı. Tartışma büyüdü. Sinirlenip, öfkeyle mutfaktaki baltayı alıp, korkutmak istedim. Baltayla, boynuna vurdum. Ardından, kendisini kanlar içinde gördüm. Korkup, polisi aradım\" dediği öğrenildi. N.A., polisteki işlemlerinin ardından bugün öğlen adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin \"Eşini neden öldürdün? Pişman mısın?\" soruları üzerine, \"Pişmanım, keşke yapmasaydım\" diye karşılık verdi.

KAYSERİ\'DE İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KAYSERİ\'de, bir binanın dış yalıtımı sırasında iskelenin çökmesi sonucu, mantolama yapan 18 yaşındaki Niyazi Ulusoy, hayatını kaybetti. Çöken iskele nedeniyle 25 yaşındaki Hasan Acar da yaralandı.

Olay, merkez Melikgazi İlçesi\'nde bulunan Esentepe Mahallesi\'ndeki Akseki Sokak\'ta meydana geldi. 7 katlı bir apartmanın dış yalıtımı sırasında mantolama yapan Hasan Acar ile Niyazi Ulusoy, binanın son katında çalışırken, iskele çöktü. Acar, yaralı olarak kurtulurken, Ulusoy ise, halatın kopması sonucu düşerek, ağır yaralandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin acil servisine kaldırılan 18 yaşındaki Ulusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı olan 25 yaşındaki Acar ise hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

