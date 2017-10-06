DHA YURT BÜLTENİ-8

1)AK PARTİ\'NİN AFYONKARAHİSAR\'DAKİ KAMPI İÇİN OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın 3 yıl aradan sonra katılacağı Ak Parti\'nin Afyonkarahisar\'daki kampı için kentte ve kampın yapılacağı otelde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ak Parti Genel Başkanlığına dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 41 aylık aranın ardından katılarak başkanlık yapacağı kamp için, Afyonkarahisar\'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında polis ve jandarma, araçları durdurarak kontrol sağlıyor. Kampın yapılacağı otelin ise etrafı polis bariyerleriyle kapatıldı. Güvenlik için farklı illerden takviye polis ekipleri de geldi. Bugün başlayacak kamp için otellere girişler başladı. Gazeteciler için ise otelin bulunduğu alana çadır kuruldu. Basın mensupları, özel akreditasyon ile açılış ve kapanış konuşmalarını takip edebilecek. Diğer programlar ise basına kapalı olacak. Kamptaki toplantılar sırasında bütün katılımcıların yakalarına özel bir çip takılı olacak. Bu çiplere sahip olmayanlar, toplantılara alınmayacak.

KURUCU MİLLETVEKİLLERİ DE İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Önceki yıllardan farklı olarak, Ak Parti Kurucular Kurulu\'nun yanı sıra kurucu milletvekilleri de ilk kez kampa davet edildi. Kurucu milletvekilleri arasında yer alan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik\'in de bu kapsamda davet edildiği öğrenildi. Kurucu milletvekilleri kadrosunda yer alan bir diğer isim olan 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kampa davet edilen isimler arasında. İlk kez davet edilenler arasında Ak Parti birim başkan yardımcıları da yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI AÇILIŞ VE KAPANIŞ KONUŞMASI YAPACAK

Ak Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu, Bakanlar Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları da istişare ve değerlendirme kampına davet edildi. Kamp kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yarın açılış konuşması yapması bekleniyor. Bazı başbakan ve bakanların da sunum yapması planlanıyor. Pazar günü ise Başbakan Binali Yıldırım basına kapalı konuşma yapacak. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampın kapanış konuşmasını yapacak. Kamp süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın milletvekilleriyle görüşerek, il teşkilatları ve belediyelere yönelik değerlendirmeler yapacağı kaydedildi.

Ak Parti\'nin Afyonkarahisar kampı pazar günü sona erecek.

Görüntü Dökümü

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Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın posterlerinin görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Bariyerlerin görüntüsü

İtfaiye aracının görüntüsü

Güvenlik noktasından görüntü

Parti bayraklarının görüntüsü

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Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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2)TRABZON\'DA YAYLADA KAÇAK YAPI YIKIM GERGİNLİĞİ

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'ndeki yaylalarda inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Trabzon\'un Akçaabat İlçesi Büyükoba Yaylasına yıkım için gelen ekipler yaylacıların tepkileri ile karşılaştı. 26 kaçak yapı yıkımı için gelen ekipler yaylacıların tepkiler üzerine inşaat halindeki 3 yapıyı yıkarak yayladan ayrıldı. Akçaabat Kaymakamlığı, Büyükoba Yaylası\'nda 26 kaçak yapının yıkımı için karar aldı. Yıkım yapılacağı duyumunu alan yayla sakinleri sabah erken saatlerde yayla girişindeki köprü üzerinde toplandı, araçları ile yolu ulaşıma kapattı. Bir süre sonra Jandarma ekipleri eşliğinde iş makineleri yayla girişine ulaştı. Jandarma ile yolu açmalarını istediği vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Kalabalık, jandarma ve yıkım ekibine sözlü tepki gösterdi. Yolu kapatan araçların çekileceği uyarısında bulunan jandarma ekipleri durumu İlçe Kaymakam\'ına bildirdi. Ekipler daha sonra yaylada inşaat halindeki 3 yapının yıkılacağını belirtilmesi üzerine yolu ulaşıma açan vatandaşlar ekiplere yol verdi. Yaylaya çıkan ekipler inşaat halindeki 3 evi yıkarak dönüşe geçti. Yaylacılar öncesinde tartıştıkları jandarma ve yıkım ekiplerine dönüş yolunda yemek ve çay ikramında bulundu.

\"KOMŞU YAPINCA BİZDE YAPTIK\"

Yaylada inşaat halindeki evi yıkılan Emine Davulcu, kendilerine önceden bir uyarı gelmediğini belirterek \"Vatandaşlar arasında konuşuluyordu ama bize kimse bir şey söylemedi. Bizde evimizi yaptık. Böyle olacağını kimse bilmiyordu. Kaymakam haber yollamış evlerin yıkılacağını öğrendik bizde toplandık yolu kestik. Ama evimiz yıkıldı.\" dedi.

Yayla sakinlerinden Gülsüm Öztürk de \"Zamanında bize söyleselerdi biz bu evleri yapmazdık. Paramızın düşmanı değiliz. Burada herkes ev yaptı . Komşu yapınca bende yapayım dedi. Buralar ev doldu. Biz buraları şenlendirmesek buraları teröristler hep gelir alır. Maçka yanı başımızda bir çocuğumuzu orada vurdular.\" diyerek kendilerinin yıllarca yaylayı koruduklarını savundu.

\"KİMSE BİZE EV YAPMAYIN DEMEDİ\"

Yıkıma anlam veremediklerini anlatan Salih Öztürk ise kendilerine zamanında kimsenin \'ev yapmayın\' uyarısında bulunmadığını belirterek şöyle dedi:

\"yaylada herkes ev yapıyor, bizde yaptık. Gecen sene evimizin yerini açtık bu yılda evimizi yaparak tamamladık. Şimdi onu yıkmaya kalkıyorlar. Bizde buna tepki gösteriyoruz. Bu işin sonunu ne olacağını kestiremiyoruz. Bu uygulama çok yanlış. Vatandaşın evini yıkmakla kimse bir şey kazanamaz. Yapılan yargısız infaz. İsrail Gazzelilerin evini yıkıyor ya buda öyle bir şey. Yaşananlardan çok üzgünüm. Biz bu evleri kredi ile borç ile yaptık. Acaba buraları Araplara mı peşkeş çekecekler.\"

Vatandaşlar yıkım ekiplerinin yayladan ayrılmasının ardından ilçeye indi.

Görühtü Dökümü

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Yayla girişinde toplanan vatandaşlar

Yaşanan tartışmalar

Yıkım görüntüsü

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO - Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

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3)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: AR-GE VE İNOVASYONUN YAPILDIĞI BİR ÜLKE OLMAYI HENÜZ BAŞARAMADIK

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık,Türkiye\'de bilim ve teknolojiye ciddi yatırımlar yaptıklarını, bütçeyi artırdıklarını belirterek, \"Türkiye\'de yeterince kaynak olmasına rağmen projelerde ciddi sıkıntılar var. Ar-Ge ve inovasyonun yapıldığı bir ülke olmayı henüz başaramadık\" dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni\'ne Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve akademisyenler katıldı. Başbakan Yardımcısı Işık özgüveni yüksek gençler yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, \"Şu anda TEOG üzerinden yoğun bir eğitim tartışması var ama TEOG\'dan çok daha önemli bir tartışmayı ihmal ediyoruz. Bizim eğitimde önceliğimiz çok bilen insan mı olmalı, yoksa çok iyi insan mı olmalı? Çok bilen insan istiyorsak bunun yöntemleri farklı. Bugün okuduğum bir haberde, global bir firmanın yapay zeka ile ürettiği yazılımın 40\'ı aşkın dilde simultane tercüme yapabildiği yazıyordu. Bunun için arada bir tercüman yok. Yapay zeka ile tercüme teknolojisini birleştirilmişler ve böyle bir teknolojiyi geliştirmişler. Bu belki simultane tercüme işinden geçinen pek çok insan için ciddi bir risk. Yine başka bir haberde, işitme engelliler konuşulanları bir gözlük sayesinde okuyabiliyorlar. Yani çok bilmenin değerini aslında kaybettiği, bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığı bir çağı yaşıyoruz. Bu çağın getirdiği riskleri de hesap ettiğimizde çok iyi insan yetiştirme, etik değerlere sahip, iyi insan olma, iyi bir vatandaş olma anlayışına sahip insan yetiştirmeyi ön planda tutmalıyız. Özgüveni yüksek güçlü gençler yetiştirmeliyiz. 6 basamak dediğimiz bilgi, kavrama, yorumlama, analiz ve sentez aşamalarını bilen gençler yetiştirmeliyiz ki, her şarta adapte olabilsin. Eğitime bu noktadan bakmalıyız\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, Ar-Ge ve inovasyonun yapıldığı bir ülke olmayı başaramadığımızı ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: \"Bilim ve teknolojiye bugün yaptığımız yatırımlar yarın bizim küresel düzeyde yerimizi belirleyecek. Artık üniversitelerde dördüncü kuşak tartışılıyor. Dünyada dördüncü kuşak üniversiteler şu anda hayata geçiyor. 1850\'lere kadar üniversitenin temel misyonu bilgi aktarımıydı. 1850\'lerden sonra araştırma misyonu bunun yanına eklendi. 1980\'lerde teknoloji geliştiren üniversiteler dünyada kendinden söz ettirmeye başladı. Şimdi artık disiplinler arası çalışmalar yürüten üniversiteler dünyada revaçta. Bu açıdan baktığımızda özellikle son yıllarda biz, Türkiye\'de bilim ve teknolojiye ciddi yatırımlar yaptık. Bütçeyi inanılmaz arttırdık. Pek çok konuda Türkiye çok ciddi atılım gerçekleştirdi. Doğrusu bu fiziksel ve bütçesel artışlara paralel bir başarıyı ise yakalayamadık. Her şey para değil. Çok para ayırmamız çok başarılı olacağımız anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlara göre, eğitime bütçesinin çok küçük bir kısmını ayıran Vietnam, dünyanın eğitimde en başarılı ülkelerinden biri olarak gözüküyor. Ar-Ge ve inovasyon alanında da aynı sıkıntı var. Türkiye\'de yeterince kaynak olmasına rağmen projelerde ciddi sıkıntılar var. Bürokratik engelleri de kaldırmamıza rağmen beklentimiz olan çok daha fazla. Ar-Ge ve inovasyonun yapıldığı bir ülke olmayı henüz başaramadık\"

Görüntü Dökümü

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Törenden görüntüler

Başbakan Yardımcısı Işık\'ın konuşması

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) -

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4)BAKAN EROĞLU\'NDAN TEKNOLOJİ YENİLİK UYARISI

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye\'nin savunma teknolojisinde önemli mesafeler katettiği belirterek, \"Uzun menzilli füzeler, Türkiye\'ye yönelen füzelerin havada tahrip edilmesine varıncaya kadar, savunma sanayinde, otomotiv sanayinde, tıp alanında her türlü teknolojiyi yakalayacak gücümüz var. Bunu da yapmamız gerekir\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi\'nin (AKÜ) akademik yıl açılış törenine katıldı. AKÜ Atatürk Kongre Merkezi\'ndeki törene Bakan Eroğlu\'nın yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, daire müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

AKÜ tanıtım filmi gösterimiyle başlayan törende konuşan Bakan Eroğlu, akademik yıl açılış dolayısıyla ilk dersi verdi.

Bakan Eroğlu, gençliğine önem vermeyen ülkelerin tarihten silinmeye mahkum olduğunu, gençliğine önem veren, onları yetiştirip, geleceğe iyi hazırlayan ülkelerin ise mutlaka kalkındığını söyledi. Türkiye\'nin büyük bir devlet olduğunu, mutlaka geleceğe mührünü vurması gerektiğini belirten Bakan Eroğlu, \"Dünyada bir yarış var. Özellikle ülkemiz stratejik coğrafya üzerinde. Bu vatanı ele geçirmek için büyük gayretler var. 200 yıldır böyle. Gerçekten çok güçlü olmak durumundayız. Bu topraklarda ayakta kalabileceksek, şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaksa sizlerden çok şey bekliyoruz sevgili gençler. Dolayısıyla geleceğe mührü vurmanız gerekir diye düşünüyorum\" diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ VE SAVUNMA SANAYİ

Bakan Veysel Eroğlu, saha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. \"Yerli otomobil üretiminde üniversitelere, öğretim üyelerine bir çağrınız olacak mı?\" şeklindeki soru üzerine Eroğlu, Türkiye\'nin ileri teknolojiyi yakalaması gerektiğini, bu potansiyelinin de olduğunu bildirdi. Yerli otomobil dışında Türkiye\'nin uzayda da yerini alması gerektiğine değinen Veysel Eroğlu, \"Savunma teknolojisinde önemli mesafeler katettik ama daha da katedeceğimiz mesafeler var. Mesela uzun menzilli füzeler, Türkiye\'ye yönelen füzelerin havada tahrip edilmesine varıncaya kadar, savunma sanayinde, otomotiv sanayinde, tıp alanında her türlü teknolojiyi yakalayacak gücümüz var. Bunu da yapmamız gerekir. Dolayısıyla hocalarımızın bilhassa hibrit dediğimiz, elektrik ve aynı zamanda akaryakıtla çalışan otomobilleri geliştirmelerinde fayda var. Çünkü akaryakıtta, petrolde dışa bağlıyız. Dışa bağımlılığı azaltmak için buna gayret etmemiz gerekiyor.\"

Bakan Eroğlu, yeni teknolojiler ve bilhassa yazılım konusunda da dışa bağımlılığın en aza indirilmesi için herkesin gayret göstermesi gerektiğini söyledi.

Bakan Eroğlu, programın ardından beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte üniversite öğrencilerine aşure ikramında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-AKÜ SAlonundan detaylar

-Bakan Eroğlu\'na tablo hediye edilmesi

- Bakan Eroğlu\'nun basına açıklamaları

-Aşure dağıtımından detaylar

111 MB /// 3.29\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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5)İL BAŞKANLIĞINA ATANAN MUSTAFA RAUF YANAR, GÖREVİ DEVRALDI



CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Mustafa Rauf Yanar düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Belediye Meclisi Başkan Vekili Mehmet Ali Tanrıver’ den aldı.

AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, belediye başkanları, AK Parti İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri, AK Parti’nin Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

PARTİNİN BİR NEFERİ OLARAK HER DAİM MUSTAFA KARDEŞİMİN YANINDAYIM

Devir teslim töreninde konuşan AK Parti eski İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Gençlik Kolları Başkanı olarak partide büyük hizmetler veren Mustafa Rauf Yanar ’a bu görevi teslim etmenin sevinci içerisinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: “ Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti İl Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Rauf Yanar kardeşime bu görevinde başarılar diliyorum. Kendisi ile yine bu parti çatısı altında ortak çalışmalar yürüteceğiz inşallah. Bu partinin bir neferi olarak İl Başkanımın vereceği her türlü görevi büyük bir şeref ile yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bu kutlu davada yine bir ve beraberiz. “dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Rauf Yanar’ da partide bugüne kadar gerçekleştirdiği h

ÇİÇEK DEĞİL, ARAKAN İÇİN BAĞIŞ

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ,kendisine tebrik amacıyla çiçek gönderilmemesi çağrısında bulundu. Yanar “ AK Parti teşkilatları olarak hassas olduğumuz bir başka konuya daha değinmek istiyorum. İl Başkanlığına atanmam vesilesi ile çiçek gönderme nezaketinde bulunan ve bulunacak olan bütün Kamu kurum ve kuruluşlarımızı STK’larımızı eş dost ve arkadaşlarımızı Kızılay vasıtasıyla Arakan’ın hesabına yardım yapmaları konusunda ricada bulunmak istiyorum. Hem Arakan’da yaşanan insanlık zulmüne dikkat çekmek hem de hep birlikte zulme sessiz kalmamak için desteklerinizi bekliyoruz.ö

Görüntü Dökümü

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-Ak Parti eski İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver’in ve yeni il başkanı Mustafa rauf Yanarın konuşması

-Belediye Başkanı Hasan Ünverin konuşması

-Ak Parti Milletvekili Murat Göktürkün konuşması

-Salondan genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

1 Dosya 12 Dakika 819 -MB

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6)BURSA\'DA 17 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen 4’ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, geçen pazartesi günü örgütün haberleşme programı olan \'ByLock\' kullandıkları ve Bank Asya’da hesap açarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 17 kişi, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında öğretmen, avukat ve öğrencilerin de bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4’ü kadın 17 şüpheli, bu sabah terör örgütü üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye sevk olması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

SÜRE: 0,40 saniye

BOYUT: 126 MB

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7) 5 MİLYON SOLUCAN BESLEYİP, GÜBRE ÜRETİYOR

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde Mehmet Büyükyılmaz, kurduğu tesislerde 5 milyon solucan üretip, elde ettiği gübrelerin tonunu 2 ile 2500 lira arasında değişin fiyatlarla satıyor.

Çorlu\'da yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Büyükyılmaz, pazarcılık yaparken, Sarılar Mahallesi\'nde bir solucan gübresi üretmek için 2 yıl önce tesis kurdu. Tesiste tek başına çalışarak 100 bin solucan ile gübre üretmeye başlayan Büyükyılmaz, gübreye ilginin artması üzerine solucan sayısını 5 milyona çıkardı. Büyükyılmaz, \"İki seneden beri solucan gübresi işletmeciliği yapmaktayım. İlk 100 bin solucanla başladım. Şu anda 5 milyonu aşkın solucanım var. Ürettiğimiz gübreyi Çorlu ve bölgedeki üreticilere, seracılara satmaktayız. Sektör güzel bir sektör ama uğraşması zor. Evde çocuğunuzla nasıl ilgileniyorsanız, bunlarla da ilgileneceksiniz. Nemini, suyunu kontrol edeceksiniz, yemsiz bırakmayacaksınız\" dedi.

Büyükyılmaz, tesislerine ayda 10-11 ton civarında solucan gübresi elde ettiğini belirterek, \"Tabi bu mevsim şartlarına göre değişiyor. Çok soğuk olduğu zaman daha düşüyor. Çok sıcaklarda düşüyor. Şu anki ortam onlar için ideal bir ortam. Tonunu 2 ila 2 500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Potansiyel var. Şu ana kadar ürettiğimiz tüm gübreyi sattık, hepsi gitti. Daha da siparişlerimiz var. Daha çok ilkbahar, yaz fide işi ve seracıların büyük talepleri var. Solucanları beslemek için ise semt pazarlarında toplanan atıklar ile yapıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Solucanlardan detaylar

-Çalışmadan görüntü

-Gübre elemesinin yapılması

-Mehmet Büyükyılmaz ile röp.

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -