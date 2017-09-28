DHA YURT BÜLTENİ-8

1)EŞİ VE OĞLUNU 2 SAAT REHİN ALDI

ANTALYA\'da, şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma cezası alan 31 yaşındaki İbrahim A., sabah saatlerinde geldiği evde eşi 30 yaşındaki Raziye A. ve oğlu 4 yaşındaki Ramazan A.\'yı rehin aldı. İbrahim A., polis ekiplerince ikna edilerek, 2 saatlik eyleminden vazgeçirildi.

Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi 2770 Sokak\'taki olay, saat 10.00 sıralarında Hamit Utku Sitesi\'nin 8 katlı B Blok\'ta meydana geldi. 6\'ncı kattaki daireden oturan esnaf İbrahim A., iddiaya göre eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma cezası aldı. Dün akşam saatlerinde eve gelen İbrahim A., eşi Raziye A. ile tartıştırıp ayrıldı. Bugün sabah saatlerinde yeniden eve gelen İbrahim A., eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim A., Raziye A. ve oğlu Ramazan A.\'yı eve kilitledi. Bunun üzerine Raziye A., pencereden yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine bir süre sonra Özel Hareket Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de gönderildi. Yaklaşık 2 saat boyunca ikna edilmeye çalışan İbrahim A., kapıyı açarak polise teslim oldu. Polis ekipleri tarafından yüzü tişörtüyle kapatılan İbrahim A., evden bu şekilde çıkartılarak ekip otosuna bindirildi. Ekipler Raziye A.\'nın yüzünü de havluyla kapatarak oğluyla birlikte evden çıkardı. Raziye A. ve oğlu ambulansa alınarak kontrol amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Bina dış plan görüntü

Vatandaşların görüntüsü

Özel harekat polislerinin görüntüsü

Polisler şüpheli şahsı binadan çıkartıp araca bindirmesi

Polis aracının gidişi

Rehin olarak tutulan çocuk ve kadının binadan çıkartılması

Detaylar

144 MB /// 02.21

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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2)3 YAŞINDAKİ İKİZLERİ KAZA AYIRDI



KARAMAN\'da kontrolden çıkan otomobilin refüje takla ataması sonucu meydana gelen kazada araçtan fırlayan 3 yaşındaki ikizlerden Muhammed Atmaca yaşamını yitirdi, ikizi Mert Atmaca ile annesi ve babası yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.15 sıralarında Karaman -Konya karayolunun 18\'inci kilometresinde meydana geldi. Karaman, Konya\'ya giden 29 yaşındaki Bilal Atmaca yönetimindeki 33 VP 304 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje takla attı. Kazada arka koltukla uyuyan ikiz kardeşlerden Muhammed Atmaca, araçtan yola fırladı. İkizi Mert Atmaca, babası Bilal Atmaca annesi 35 yaşındaki Ayten Atmaca yaralandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık görevlilerine haber verdi.

GÖMLEĞİNİ ÇIKARTIP, ÖLÜN OĞLUNUN ÜZERİNE ÖRTTÜ

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkan Bilal Atmaca\'nın, yola fırlayan oğlunun öldüğünü anlayınca oğlunu öpüp, gömleğini çıkartarak cesedinin üzerine örttüğü öğrenildi. Etrafa savrulan çocukların yastıkları, eşya ve gofretleri görevliler tarafından bir poşete kondu. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İkizini kaybeden minik Mert ise bir yakının kucağında acil servise alındı. Minik Muhammed\'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

- Olay yerinden detay

- Etrafa savurulan eşyalar

- Babanın ölen oğlunun üzerine örttüğü gömleği

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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3)TIR, OTOMOBİLİ BİÇTİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

BURSA\'nın Orhagnazi ile İznik ilçeleri arasında meydana gelen trafik kazasında, şerit ihlali yaptığı öne sürülen TIR, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü araç içinde sıkışıp öldü, zeytinliğe devrilen sac hadde yağı dolu varillerin yüklü olduğu TIR\'ın sürücüsü yaralandı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu Keramet Mahallesi yakınında meydana geldi. 42 yaşındaki Murat Bıçakçı yönetimindeki 67 NL 720 plakalı kasasında ince sac hadde yağı dolu variller bulunan TIR, Orhangazi\'den İznik yönüne giderken, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen 54 yaşındaki Temel Akçay yönetimindeki 16 RCL 27 plakalı otomobile çarpıştı.

Kaza ardından otomobil yolun solundaki, TIR ise diğer tarafındaki zeytinliğe uçtu. TIR kasasındaki variller yola ve zeytinliğe savrulurken, otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri otomobilde sıkışmış haldeki sürücü Temel Akçay\'ın öldüğünü tespit etti. Yaralı kamyon sürücüsü Murat Bıçakçı, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAVCI İNCELEME YAPTI

Cumhuriyet Savcısı, kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolu inceleme esnasında trafiğe kapatılırken, daha sonra trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yeri,

Ambulans içinde yaralı,

Ambulanslar,

Araçlar,

Detay görüntüler

BURSA/DHA

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4)YÜZBAŞI GÜLMEZ İNTERNETTE BAĞLIYKEN BYLOCK KULLANILMIŞ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 sanığın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki yargılanmasına devam edildi. Dünkü duruşmadaki ek savunmasında sürekli olarak ByLock kullanmadığını söyleyen yüzbaşı Haldun Gülmez\'in iddiaları üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Raporlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Programa bağlı kalma süreleri sen interneteyken gerçekleşmiş\" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandıkları davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma öncesi özel hareket polisleri çatılarda konuşlanırken, çevik kuvvet tarafından da çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoklamayla başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, dün (çarşamba) ek ifade veren yüzbaşı Haldun Gülmez\'in savunmasında, FETÖ\'cü olmadığını ve ByLock programı kullanmadığı yönündeki savunmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Baştoğ, \"Haldun Gülmez, internete bağlı olmadığım halde ByLock kullandığım iddia ediliyor şeklinde savunma yaptı. Raporlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Programa bağlı kalma süreleri sen interneteyken gerçekleşmiş\" dedi.

Söz alarak ayağa kalkan Gülmez de, internete bağlı olduğunu, ancak ByLock kullanıcısı olmadığını söyledi.

\"ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK Kİ NAMAZIMDAN ŞÜPHEM OLSUN\"

Bir diğer ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen SAT komandosu üsteğmen Ali Sarıbey de ek ifade verdi. Sarıbey, \"O gece telefonum helikopterdeki çantadaydı. Bunun bulunması çok zor değil. Saçma sapan şeylere karşı savunma yapıyorum. Abdestimden şüphem yok ki namazımdan şüphem olsun\" dedi. Duruşma, yüzbaşı Sarıbey\'in ek ifadesi ile devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik önlemi

-Sanıkların cezaevi aracı ile getirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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5)FERİBOTTAN DENİZE ATLADI

ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'nde kimliği belirsiz bir erkek, feribottan denize atladı. Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı aramalara rağmen denize atlayan kişi bulunamadı.

Olay, bugün saat 15.15 sıralarında, Lapseki-Gelibolu arasında sefer yapan \'Ayvacık\' isimli feribotta meydana geldi. Lapseki\'den Gelibolu\'ya doğru yola çıkan feribotun, iskeleden 200 metre açılmasının ardından, kimliği belirsiz bir erkek denize atladı. Bir süre sonra ise gözden kayboldu. Yolcuların uyarması üzerine gemi personeli de Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na haber verdi. Sahil güvenlik ekipleri botla, denize atlayan kişiyi bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Denizdeki arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş\'ye ait dalgıçlar da destek veriyor.

Görünt Dökümü

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- Feribottan denize atlayan erkekten görüntü

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)

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6)BM\'DEN SURİYE\'YE 11 TIR\'LIK YARDIM KONVOYU

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 11 TIR\'dan oluşan insani yardım konvoyu Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye geçti.

BM’nin Reyhanlı İlçesi’nde Cilvegözü Karayolu üzerinde bulunan depolarından yüklenen 11 TIR’dan oluşan insani yardım konvoyu güvenlik kuvvetleri ve BM görevlileri eşliğinde gümrük kapısına geldi. Buradaki işlemlerden sonra Suriye\'ye geçti. İnsani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalındaki halka dağıtılacak.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) -

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7)TORUNUNU KOYDUĞU BEBEK ARABASIYLA UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

İZMİR’in Konak İlçesi’nde, uyuyan torununu yerleştirdiği bebek arabasına sakladığı uyuşturucu hapları satmaya çalışırken yakalanan 53 yaşındaki H.A., tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Konak’taki Yenişehir Semti\'nde bir erkeğin bebek arabasıyla uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda bir evin önünde içinde uyuyan bebek bulunan bebek arabasıyla bekleyen H.A.\'yı şüpheli hareketler sergilemesi üzerine gözaltına alındı. Bebek arabasında yapılan aramada 100 uyuşturucu hap bulundu. Dikkat çekmemek için bebeği gezdirir görüntüsü vermeye çalıştığı belirtilen H.A., Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. H.A.\'nın \'okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesislerin sınırlarına 200 metreden yakın uzaklıkta, umuma açık yerlerde\' uyuşturucu madde satışı yaptığından, cezasının yarı oranında artırılması istendi.. H.A. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

1 HAFTADA 39 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda, 7 bin 710 gram esrar, 40 gram bonzai, 15 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 44 tabanca mermisi, 10 av tüfeği fişeği, 2 şarjör ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 345 lira para ele geçirildi. Çalışmalarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

fotoğraflı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)

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8)ADANA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 43 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ADANA merkezli 5 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2\'si kadın 25\'i çocuk 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.26 Eylül\'de \'15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler\' adının verildiği operasyonda 2 bin 500 polis, 211 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Helikopter ve drone ile havadan destek verilen şafak operasyonunda 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 219 fişek, 74 paket toplam bin 900 gram esrar, 650 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 33 bin 800 TL para, 1 telsiz, 1 terazi, 3 pakette 40 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2\'si kadın 25\'i çocuk 43 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi altında sevk edilen şüphelilerden Zeliha Y. ve Ceylan T.\'nin sokak satıcısı olduğu, gelen kadın müşterilere uyuşturucu temin ettiği açıklandı. Polis, ele geçirilen telsizi de incelemeye aldı. Şüphelilerin, telsize polis frekanslarını yükletip, ani yapılan operasyonları öğrenmek istedikleri üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların araçtan indirilmesi

- Adliyenin arka kapısından girişleri

- Uyuşturucu operasyonunun arşiv görüntüsü

- Operasyonda ele geçirilen malzemelerden arşiv görüntü

SÜRE:04\'02\" BOYUT:246 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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