DHA YURT BÜLTENİ-8

1)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ: MAALESEF İŞSİZLİĞİ ÇOK DÜŞÜREMEDİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik konusunda istedikleri noktada olamadıklarını ifade ederek, \"2010 yılından bu yana 7 milyondan fazla insanımıza iş imkânı sağlamış durumundayız. Bu önemli bir gelişme. Ama, maalesef işsizliği çok düşüremedik\"dedi. Bingöl Üniversitesinin 2017-2018 Akademik Eğitim-Öğretim yılı töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye\'deki ihracatın 15 yılda, 36 milyar dolardan 143 milyar dolara yükseldiğini dile getirerek, \"2002 yılında Türkiye\'nin milli geliri 230 milyar dolardı. Kişi başına gelirimiz ise, 3 bin 500 dolar civarındaydı. Geçen 15 yıl içerisinde, 230 milyar dolar, 2016 yılı itibariyle 860 milyar dolara çıktı. Bu süreç içinde 2007\'den başlayarak günümüze kadar devam eden küresel krizin de etkileri var. 17-25 Aralık hadiselerinden 15 Temmuz\'a varıncaya birçok hadise de var. Bölgemizde, Ortadoğu\'da büyük istikrarsızlıklar var, Irak, Suriye başta olmak üzere. Kişi başı gelirimiz de 3 bin 500 civarından 11 bin civarına yükseldi. Nüfusumuz da 66 milyondan 80 milyona yükselmiş oldu. 2002 yılında ihracatımız 36 miyar dolardı. Geçen yıl itibariyle bu 143 milyar dolara yükseldi. Bu sene iyi gidiyor. Tarihi rekor seviyemiz olan 158 milyar doları zorluyoruz. 2002 yılında enflasyonda yüzde 30 civarında bir rakam vardı. Ondan önceki dönemlerde de hep çift haneli rakamlar vardı. Bazı yıllarda 3 hanelere kadar çıktı. Genç ve öğrenci arkadaşlar o yılları bilmiyorlar tabi. Gazetelerde canavar şeklinde çizilirdi enflasyonlar. Enflasyon canavarı diye bir kavram vardı. Ejderha gibi resim yaparlardı. Çok şükür bu süreçte fiyat istikrarı noktasında önemli gelişme sağlandı ve tek haneli enflasyonlar dönemi başladı. Enflasyon bu yılsonunda, Aralık ayında inşallah tek haneli rakamlara düşecek, 2018\'de ise daha düşük seviyelere inmesini bekliyoruz\"dedi.

\"İŞSİZLİK KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ\"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye\'de işsizliğin düşürülemediğine de vurgu yaparek, \"Çok istihdam ürettik bu süreçte, 2002 yılında Tüm Türkiye\'de çalışan sayısı 19 milyon civarındaydı. Bugün geldiğimiz noktada 28 milyona yükseltmiş durumundayız. 2010 yılından bu yana 7 milyondan fazla insanımıza iş imkânı sağlamış durumundayız. Bu önemli bir gelişme. Ama maalesef işsizliği çok düşüremedik\" diye konuştu.

2)KONUKOĞLU: KÜÇÜK İŞLETMELER AYAKTA DURMAK İÇİN BİRLEŞMELİ

GAZİANTEP\'te kurulu Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı ayakta durması için birleşmesi gerektiğini söyledi. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu Şirehan Otel\'de düzenlenen \'2\'nci Perakendeciler Teknolojileri\' konferansına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan konferans Abdulkadir Konukoğlu\'nun hayatını anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Konukoğlu, büyük işletmelerin hızla geliştiği teknoloji çağında küçük firmaların da ayakta kalması için birleşmesi gerektiğini söyledi. İnsanların artık kartlar, cep telefonları ile alıveriş yaptığını ve küçük firmaların bu hıza biran önce ayak uydurması gerektiğini belirten Konukoğlu şöyle konuştu:

\"Küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı ayakta durması için, mücadele etmesi gerekiyor. Bunun da yolu birleşmeden geçiyor, küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı birleşmesi gerekiyor. Küçük işletmelerin ayakta kalması için bir olması lazım birleşmesi lazım, 3-4 firma birleşip birlikte hareket ederse mücadele de daha başarılı olacaktır. Teknolojinin çok hızlı ilerlediği bir çağda yaşıyoruz artık kartlar, cep telefonları ile alışveriş yapıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım, Türkiye çok hızlı gelişen bir ülke ve bizim dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor.\"

Konuşmanın ardından Abdulkadir Konukoğlu katılımcıların sorularını cevapladı.

3)SAMSUN\'DA FETÖ OPERASYONU; 14 GÖZALTI

SAMSUN\'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kent merkezinde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyonda 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, \'ByLock\' programı kullandıkları iddia edilen ve aralarında ihraç edilen 1 doktor, 1 öğretmen, 1 bankacı ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphealilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

4)SAHTE PLAKALI OTOBÜS YASAKLI YOLA GİRDİ KAZA YAPTI

İZMİT\'te, trafiğe çıkışı yasak olması nedeniyle sahte plaka takılan otobüsün sürücüsü, otobüs ve kamyonların girmesinin yasak olduğu bulvardan aşağı inerken freni tutmayınca son anda manevra yaparak boş arsada aracı durdurabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, bir otomobil hafif hasar gördü.

Kaza, İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı\'nda meydana geldi. Üzerinde 54 BY 092 plakası bulunan, ancak motor şasesinden 34 plakalı olduğu belirlenen trafiğe çıkışı yasak olan otobüs ile yola çıkan Ş.O. otobüs ve kamyonların girmesi yasak olan Gazanfer Bilge Bulvarı\'na girerek aşağıya doğru ilerledi. Bayır aşağı inen otobüsün frenleri tutmayınca, sürücü bariyerlere çarpmamak için son anda manevra yaparak ara sokağa girerek boş arsada aracı durdurabildi. Şans eseri kimse yaralanmazken, sokakta park halindeki otomobil hafif hasar aldı.

Otobüs sürücüsü Ş.O\'ya trafiğe çıkışı yasak olan otobüse sahte plaka takarak yola çıkmaktan, girilmesi yasak yola girmekten ve yetersiz ehliyet ile araç kullanmaktan toplam 8 bin 9 lira para cezası kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)KIRAÇ\'TAN AÇILIŞ KONSERİ

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde belediyenin \'yap-işlet-devret\' modeli ile yaptırdığı, kapalı semt pazarı, SPA, kapalı yüzme havuzu ve düğün salonlarının oluşturduğu sosyal tesis Kıraç\'ın verdiği konser ile açıldı.

Tesislerin açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Oktay Öztürk, Baki Şimşek ile çok sayıda davetli katıldı. Kesilen kurban ve yapılan dua ardından tesisin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Ardından etkinlikte sahneye çıkan komedyen Yavuz Seçkin yaptığı Erol Evgin taklidi ile vatandaşları eğlendirirken programda yerel sanatçılar, Abdil Çemer ve Ahmet Mercan da konser verdi.

Belediye Başkanı Şevket Can, tesisin Çukurova bölgesine örnek olduğunu belirterek, alanın kotasının düz olmaması nedeniyle 3 katlı bir tesisin oluştuğunu söyledi. Can, tesislerin yapımı nedeni ile belediye bütçesinden harcama yapmadıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

\"Kasamızda 1 lira para çıkmadan vatandaşların ihtiyacını giderecek bu tesisi yaptık. İş adamlarımıza, yatırımcılarımıza belediye olarak her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz zaten gece uyumadan gündüz yorulmadan çalışıyoruz. Hizmetlerimize ek olarak birlik beraberliğimizi, huzurumuzu, kardeşliğimizi bozdurmamak buna uygun davranmak zorundayız.\"

Daha sonra sahneye gelen Kıraç, Kerkük şarkısı ile konserine başladı. Kıraç söylediği parçalar ile sevenlerini coştururken, binlerce hayranı sanatçıya eşlik etti. Kıraç, minik hayranları bir süre sahnede konuk ederek gönüllerini kazandı. Kıraç\'a Başkan Can ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tufan, günün anısına çiçek ve \'Nusret Mayın Gemisi\' maketini verdi.

6)HADİSE\'Yİ 30 BİN KİŞİ İZLEDİ



ADANA\'da 24\'üncü Film Festivali etkinlikleri kapsamında konser veren Hadesi\'yi 30 bin hayranı izledi.İstasyon Meydanı\'nda konser veren Hadise, sevilen şarkılarını söyledi. Dansı ve kıyafetiyle göz dolduran Hadise, hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Kendisini izlemeye gelen 30 bin kişiye iltifat yağdıran Hadise, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Hadise\'ye çiçek verdi.

