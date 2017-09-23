DHA YURT BÜLTENİ-8 

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak’la ilgili tüm seçenekler devreye girecek (3)

NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ\'Nİ AÇTI

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir ziyaretinin son bölümünde Terme Caddesi\'nde Kırşehir Belediyesi tarafından yaptırılan \'Neşet Ertaş Kültür Merkezi\'nin açılışını yaptı. Aynı zamanda 1\'inci Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivalini de başlattı. Başbakan Yıldırım, Cacabey meydanındaki konuşmasının ardından Neşet Ertaş Kültür merkezine geçti. Merkezin açılış kurdelesini kestikten sonra yaptığı konuşmada Başbakan Yıldırım şunları söyledi: \"Neşet babanın huzurundayız. Mekanı cennet olsun. Sesi gönüllerimizde, cismi olmasa da yankılanmaya devam ediyor. Büyük romancımız değerli yazar Yaşar Kemal’in ifadesiyle Bozkırın tezenesi olan Neşet Ertaş’ın sazı yüreğimize, vicdanımıza ruhumuza dokunmaya devam ediyor. Bu vesileyle Neşet Ertaş kültür merkezinin Kırşehirlimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu yıl ilki düzenlenen kültür sanat festivalinin her geçen yıl daha da artarak, daha da zenginleşerek ve geniş katılımlarla devam edeceğine yürekten inanıyorum Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olan Neşet Ertaş\'a vefa göstermek hepimizin vazifesidir. Hem Neşet Ertaş adına düzenlenen bu festivale, hem de üstadın adını taşıyan kültür sanat merkezine emek veren, zaman ayıran, destek veren herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Neşet Ertaş gönül sultanları kültürevi 2014 yılında bugüne hizmette. Bugün de kültür sanat merkezi bu hizmet halkasında yeni bir eseridir. Kültür ve sanat merkezimizi Kırşehir Belediyesi inşaa etti. Belediye başkanımıza gösterdiği bu bu vefa için, bu hizmet için teşekkür ediyorum. Her iki eserde gönül sultanlarımızın asil hatırasını ve bizlere miras bıraktıkları eserlerinin yaşatacak buna inanıyoruz. Dede Korkut’tan Mevlana\'ya, Hacı Bektaş Veli\'den Hacı Bayram’a Ahi Evran’dan Aşıkpaşa\'ya hamurumuzu yoğuran bütün çınarlarımız bu mekanlara da yad edilecektir. Keza Muharrem Ertaş’ın, Hacı Taşan’ın, muhabbet dolu mirası da bu mekanlarda gelecek kuşaklara aktarılacak. Hayırlı uğurlu olsun.\"

Başbakan Yıldırım, izleyicilerden büyük bölümünün de bildiği bir hikâyeyi tekrar paylaşmak istediğini anlatırken, şunları söyledi: \"Kırşehirli\'ye sormuşlar; İstiklal Marşı\'nı kim yazdı? diye. Şöyle cevap vermiş; \'Muharrem Emmim yazdı desek okuma -yazması yoğudu. Hacı Emmim yazdı desek acep okuma-yazması var mıydı? Yazsa yazsa Neşet Ağam yazmıştır.\' Bütün okumuşların cevabını vermesi gereken bir soru vardı. Kendi yaptığı türkülerden garip mahlasını kullanan Neşet Ertaş o yoksullukta, o mahrumiyette, acaba o hikmetli dili, o irfanı nereden devralmıştı. Abdallık geleneğinin Muharrem Ertaş’tan sonraki en büyük temsilcisi. Acaba o dili o manayı nereden almıştır. Hep konuşmamızda bu topraklarda metini, ruhunu ifade etmek için söylediklerimizi merhum Ertaş tek bir cümleyle özetliyor; Gönülden, gönüle yol gizli gizli. İşte bu beş kelimelik cümleyle anlatmak için saatlerce konuşsanız az gelir. O ise zor olanı başararak bir cümlede özetlemiş. Bakınız Neşet Ertaş, Zahidem, Gönül dağı, Yalan Dünyayı ölümsüzleştirdi ‘’

\"AHİLİK, 5\'TEN BÜYÜK OLAN DÜNYANIN VİCDANI OLMAK DEMEKTİR\"

Kırşehir’de düzenlenen 30\'uncu Ahilik Haftası resmi törenlerine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kürsüden yaptığı konuşmada, \"Ahilik, kardeşlik, dirlik demektir, bir insanlık mektebidir, helal kazanmak, helal lokma yemektir. Ahilik, 5\'ten büyük olan dünyanın vicdanı olmak demektir\" dedi. Tüfenkçi, Başbakan Binali Yıldırım’dan önce yaptığı konuşmasında \"Ahilik, kardeşlik, dirlik demektir, bir insanlık mektebidir, helal kazanmak, helal lokma yemektir. Ahilik, 5\'ten büyük olan dünyanın vicdanı olmak demektir. Anadolu\'da ticaret erbabının yaşattığı Ahilik, dünyaya örnek olacak insani değerleri ve uygulama örneklerini içerisinde barındırmaktadır. Bugün modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standardı olarak belirtilen birçok kavram, Ahilik teşkilatı altında vücut bulmuştur, hayata geçmiştir. Ahilik çarşılarında dürüstlük alınır, dürüstlük satılır. Ahilerin dünyasında kimseye haksızlık yapılmaz. Esnafın gönül kapısı olduğunu, bu coğrafyanın omurgası olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz\'da şehit olanlarımıza, tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. 68 esnaf kardeşimiz hain darbe girişiminde canını verdi. Bu ülke için şehit oldu. Bütün esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum\" ifadelerine yer verdi.

HİSARCIKLIOĞLU; AHİLİK VATAN SEVGİSİDİR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) 25 Eylül\'de yapmayı planladığı referandumla ilgili olarak Kırşehir’de Ahilik Haftası kutlamalarında yaptığı konuşmada \"Kuzey Irak\'taki gayrimeşru referandum konusu bütün dünyayı rahatsız ediyor. Irak\'ın toprak bütünlüğü, milletimizin, devletimizin hassasiyetidir. Bu toprakların Ahileri olarak devletimizin arkasında dimdik duruyoruz. Meclisimizin bugün bu yönde alacağı kararların sonuna kadar arkasındayız ve destekçisiyiz\" dedi.

Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım\'a da teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Kırşehir\'e her zaman destek verdiklerini, Ahi Evran Külliyesi\'ne en fazla katkı yapanlardan olduklarını aktararak, 500 öğrenci kapasiteli yurdun yapımını gerçekleştireceklerini söyledi. Ahiliğin, vatan sevgisi olduğunu dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: \"Ahilik, vatan sevgisidir. 8 günlük ömre 9 günlük rızkı katma anlayışıdır. Ahi, kendisi siftah ettikten sonra komşusunun da siftah etmesini sağlayan kişidir. Kimi milletler için üzerinde yaşadıkları yerler sadece toprak parçasıdır. Bizim yurdumuz Anadolu, bu toprağın adı değil, bu topraktaki ruhun adıdır. Ahi Evran\'ın öncülüğünde kurulan Ahilik, Selçuklu\'nun mayasıdır, Osmanlı İmparatorluğu\'nun çekirdeğidir, Cumhuriyet döneminin ve toplumsal yapımızın sarsılmaz muhafızıdır. Bin yıl öncesinden bugüne uzanan Ahilik, bugün de yarın da Türkiye\'nin manevi muhafızı olmaya devam edecektir. Bu ruh, 15 Temmuz\'da bir kez daha göstermiştir. Hain darbe girişiminde sokağa ilk çıkanlar, darbeye direnenler bugünün Ahileri olmuşlardır. Bizim duruşumuz belli. Bizim için vatan deyince, millet deyince akan sular durur. Kuzey Irak\'taki gayri meşru referandum konusu bütün dünyayı rahatsız ediyor. Irak\'ın toprak bütünlüğü, milletimizin, devletimizin hassasiyetidir. Bu toprakların Ahileri olarak devletimizin arkasında dimdik duruyoruz. Meclisimizin bugün bu yönde alacağı kararların sonuna kadar arkasındayız ve destekçisiyiz. Ülke olarak birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden birini yaşıyoruz. Bir olacağız, beraber olacağız, çok çalışmaya devam edeceğiz. Rahmetli Neşet Ertaş ne diyordu, \'aşk ile çalışan yorulmaz.\' Bugünün Ahileri aşk ile çalışmaya devam edeceğiz. Ahilik Haftası\'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.\"

Başbakan Binali Yıldırım TBMM\'deki Kuzey Irak\'la ilgili tezkere görüşmelerine katılmak üzere Kırşehir\'den helikopterle ayrılıp, Ankara\'ya döndü.

GörüntüDÖkümü

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-Binali Yıldırım\'ın konuşması (CANLI VERİLDİ)

AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: KIRŞEHİR (DHA)

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İçki içerken fotoğrafı ortaya çıkan Ak Parti kadın kolları başkanı görevden alındı

BARTIN\'ın Kurucaşile İlçesi\'nde, geçen 1 Eylül\'de Ak Parti Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Handan Birgücü, daha önce sosyal medyada içki içerken fotoğraf paylaştığı ve insanları rakı içmeye özendirici paylaşımlar yaptığı ortaya çıkınca görevden alındı.

Kurucaşile\'de ailesi tekel büfesi işleten Handan Birgücü, Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından 1 Eylül tarihinde Ak Parti Kurucaşile İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak atandı. Birgücü\'ye görevi, Bartın Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya ile birlikte gittiği parti genel merkezinde Genel Başkan Lütfiye Selva Çam tarafından tevdi edildi. İl Başkanı Kurtkaya, genel merkezde çekilen fotoğrafları, \"Kurucaşile İlçe Kadın Kolları Başkanımız Handan Birgücü olmuştur. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam tarafından ataması yapılan başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum\" notuyla sosyal medya hesabında paylaşarak atama duyurusunu yaptı.

Ak Parti Kurucaşile İlçe Kadın Kolları Başkanı Handan Birgücü\'nün, bu atamadan önce 2014, 2015, 2016 yıllarında sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında içki içerken fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Birgücü\'nün ayrıca insanları rakı içmeye özendirici paylaşımlar yaptığı da görüldü. Birgücü\'nün söz konusu paylaşımları yerel basında yer aldı. Birgücü, yerel basında çıkan haberlerin ardından Facebook sayfasında yer alan elinde şarap şişeli fotoğraflar ile diğer paylaşımları sildi. Ancak Birgücü, 20 Eylül tarihinde parti kadın kolları genel başkanlığı tarafından görevinden alındı.

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAFLI

Haber: BARTIN, (DHA)-

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Suyu kontrol edeceğiz deyip yaşlı kadına 3 bin lira arıtma cihazı satıp dolandırdılar

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde 70 yaşındaki Hediye Erçel\'in evine gelen 2 kişi, suyu kontrol edeceğiz deyip eve girip, yaşlı kadına 3 bin liraya su arıtma cihazı satıp dolandırdı.

Olay, bugün Ziya Gökalp Mahallesi Şeftali Sokakta oturan 70 yaşındaki Ali Erçel ve Hediye Erçel çiftinin tek katli müstakil evinde meydana geldi. Eve gelen 2 kişi kapıyı açan Hediye Erçel\'e, evdeki şebeke hattındaki suyu kontrol edeceklerini söyledi. Ardından yaşlı kadına suyun sağlık acısından zararlı olduğunu söyleyip kandırarak 3 bin liraya su arıtma cihazı satıp, evden ayrıldı. Kısa bir süre dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift durumu polise bildirdi. Polis, verilen eşkal doğrultusundan dolandırıcı 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

(Görüntü Dökümü

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- Su arıtma cihazı ve evden detay

- Yaslı çiftten detay ve röportaj

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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Telefon dolandırıcıları aynı eve ikinci kez gidince yakalandı

ESKİŞEHİR\'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 67 yaşındaki T.K.\'nın 77 bin lirasını aldıktan bir gün sonra 150 bin lira daha almak için tekrar aynı eve giden 44 yaşındaki İ.E. ve 19 yaşındaki İ.O. polisler tarafından yakalandı.

İddialara göre Şanlıurfa\'dan Eskişehir\'e gelen İ.O. ve İ.E., T.K.\'yı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler T.K.\'ya, \"Kimlik bilginiz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler. Şahısları takip ediyoruz. Ayrıca, kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz buraya bırakılmış. Banka hesabınızda bulunan paraları çekip evine göndereceğimiz görevliye verin\" dedi.

T.K., şüphelilerin isteği üzerine bankadan çektiği 77 bin lirayı bir poşet içerisine koyarak eve gelen şüphelilerden İ.O.\'ya verdi. Şüpheliler ertesi gün yine T.K.\'yı arayarak bankada kalan parayı da çekmesini istedi. Durumdan şüphelenen T.K. durumu polise bildirdi. Polis ekipleri T.K.\'nın evine geldi. T.K. kendisini yeniden telefonla arayan şüphelilere 150 lira parayı bankadan çektiğini ve gelip almalarını söyledi. İ.O. ve İ.E. eve geldiklerinde kendilerini bekleyen polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alına 2 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-Şüpheliler adliyeye getirilirken çekilen görüntü bulunuyor.)

Haber-Kamera.ESKİŞEHİR,(DHA)

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Gökyüzü tutkunları Karain FLY-IN 2017\'de buluştu

TÜRK Hava Kurumu (THK), Kepez Belediyesi ve Elba Havacılık Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen \'Karain FLY-IN 2017\' organizasyonu renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Karain Hava Meydanı ve Havacılık Eğitim Merkezi\'ndeki Karain FLY-IN, akrobasi uçuşu ve tanıtım turları eşliğinde gerçekleşti. 30 uçak ve 50\'nin üzerinde pilotun katılımıyla düzenlenen etkinlikler iki gün sürecek. Festival süresince gökyüzü tutkunları, farklı model uçakları inceleme imkanı bulacak. Türkiye\'nin farklı şehirlerinde pilot yetiştiren uçuş okullarına ait uçakların yanı sıra kişilere ait tek motorlu özel uçaklar da FLY-IN\'de yerini aldı. Değişik renk, model ve yaşta 20\'nin üzerinde uçak apronda kendileri için ayrılan bölümlerde sergilendi. Festivalde akrobasi uçuşu yapacak pilot Oğuzhan Yararcan\'ın TC-RSF tescilli Pitts S-2B model çift kanatlı akrobasi uçağı da sergilendi.

Uçak sergisini dolaşanlar, gökyüzünde görmeye alıştıkları tek motorlu uçakları yakından görme şansı buldu. Kimisi ailesiyle, kimisi yalnız uçakların önünde öz çekim yaptı. Pilotların gösteri uçuşu yaptığı etkinlikler, radyo kontrollü model uçakların gösterisiyle devam etti. Her yaştan gökyüzü tutkununun katıldığı etkinliklerde halk uçuşları da yapıldı.

Karain FLY-IN uçuşlarından sorumlu pilot Üner Beköz, havacılık faaliyetlerinin genel anlamda üç farklı şekilde yapıldığı anlattı. Beköz, \"Bunlar festival, hava gösterisi ve FLY-IN\'dir. FLY-IN tüm havacıların bir araya geldiği, halkla kaynaştığı etkinliktir. Burada hava gösterisi yok. Temel amaç pilotların bir araya gelmesi ve bilgi paylaşımında bulunması. Yine hassas iniş yarışmaları da yapılıyor. Bu yarışma pilotların kendi arasındaki bir eğlence\" dedi.

KADIN PİLOTA ÇİÇEK

Yangın uçağı ve ambulans helikopterin tanıtım amacıyla geçiş yaptığı \'Karain FLY-IN 2017\' etkinliğine katılmak için uçakla gelen kadın pilot Hatice Nur Gündoğdu, çiçeklerle karşılandı. 15 yıldır havacılıkla uğraştığını, son 5 yıldır faal olarak uçtuğunu anlatan Gündoğdu, üç farklı uçak kullandığını, etkinlikler süresince de uçuş gerçekleştireceğini belirtti.

Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü de sıra dışı bir etkinlikle Antalya\'yı buluşturuyor olmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

TÜRKİYE, 2020 FAI DÜNYA HAVA OYUNLARINA TALİP

Karain FLY-IN etkinliklerine katılan Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Başkanı Frits Brink ile beraberindeki heyet, 2020 FAI Dünya Hava oyunlarına talip olan Türkiye\'nin farklı şehirlerindeki pistleri incelemeye aldı. Brink\'e, THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan da eşlik etti. Ankara- Etimesgut, Eskişehir- İnönü, İzmir- Efes, Antalya- Karain ve Fethiye- Babadağ\'ı gezmesi planlanan heyet, incelemenin ardından karar hava oyunlarının hangi ülkede yapılacağına karar verecek.

Hava fotoğraflarının yer aldığı sergi açılışı yapılan FLY- IN, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şenliğe katılan uçakların detay görüntüleri

- Alandan genel görüntü

- Uçakların önünde fotoğraf çektiren vatandaşların görüntüsü

- Çocuklu aile ile röp

- Bir kadınla röp

- Piste inen uçağın görüntüsü

- Uçaktan detay görüntü

- Uçak pilotuna çiçek verilmesi

- Pilotun hosteslerle fotoğraf çektirmesi

- Bir uçağın personel tarafından itilmesinden görüntü

- Üner Beköz röp

- Maket uçağın gösterisinden görüntü

- Maket uçağı izleyenlerden görüntü

- Pervaneli uçağın havalanması ve havadaki görüntüsü

- Havadaki uçağı izleyen ailelerin görüntüsü

- Hatice Nur Gündoğdu\'nun uçağının görüntüsü

- Hatice Nur Gündoğdu ile röp

- Fotoğraf sergisinden görüntü

- Hakan Tütüncü röp

- Hakan Tütüncü\'nün beraberindekilerle alanda yürümesi

- Havadaki bir uçaktan yere PAN

- Alandan genel görüntü

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Elazığ\'da fuhuş operasyonu: 5 kişi tutuklandı

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, yaşı küçük çocuklara cinsel istismar, fuhuş için yer temini ve aracılık suçlarını işleyen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 5\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çocuklara cinsel istismar, fuhuş için yer temini ile aracılık etme suçlarına yönelik operasyon başlattı. Elazığ merkez ve bazı ilçelerde belirlenen adreslere bugün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada sorguları tamamlanan zanlılar bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevkedildi. Savcıya verdikleri ifade sonrası tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevkedilen 14 zanlıdan biri kadın 5 kişi tutuklanırken, 9 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

Sanıkların adliyeye çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

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Bartın\'da denizde boğulan genç Karabük\'te toprağa verildi

BARTIN\'ın tatil beldesi İnkum\'da denizde yüzerken boğulan 24 yaşındaki Dorukan Murat Karaca, memleketi Karabük\'te toprağa verildi.

Dorukan Murat Karaca, dün gezmek için gittiği İnkum\'da, \'Denize girilmez\' anlamına gelen kırmızı flama çekilen sahilde 2 kız arkadaşıyla oturdu. Karaca, bir süre sonra dalgalı olmasına rağmen denize girdi. Dalgaların arasında çırpınan Karaca, bir süre sonra denizin yüzeyinde görüldü. Karaca, sahilde sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dorukan Murat Karaca için memleketi Karabük\'te Ulu Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Memur emeklisi Erol Karaca, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Gencin ailesi ve yakınları cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. Karaca\'nın cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında 5000 Evler Aile Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

-Cenaze namazı kılınması

-Tabutun taşınması

-Yakınlarının ağlaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Yüksekova\'da ilk kadın futbol takımı kuruldu

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi\'nde ilk kadın futbol takımı kuruldu. Yüksekova Belediyesi bünyesinde \'Yüksekova Belediyespor Kulübü\' adı verilen takım önümüzdeki yıl 3\'üncü Lig\'de mücadele edecek. Takım, ilk hazırlık maçını Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Hakkarigücü kadın futbol takımı ile oynadı.

Yüksekova Belediyespor bünyesinde ilçede ilk kadın futbol Kulübü kuruldu. Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tescil edildi. İlçe tarihinde ilk kez resmi olarak bir kadın futbol takımı kurulurken, 16-25 yaş arası 30 futbolcunun bulunduğu takım önümüzdeki yıl Kadınlar 3\'üncü Ligi\'nde mücadele edecek. İlk hazırlık maçını Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Hakkarigücü Kadın futbol takımı ile oynayan takım, önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacak. Şampiyona sonrası kadın futbol takımının, Yüksekova ilçesini 3. Ligde temsil edeceği belirtildi.

Yüksekova Belediyespor Kadın futbol takımı Teknik Direktörü Metin Kandaş, Yüksekova tarihinde ilk kez bir kadın futbol takımının kurulduğunu anlattı. Kandaş, \"Bu takımı 3 ay önce kurduk. Takımda oynayan sporcularımızın yaşları 15-18 arası olup 30 kız futbolcumuz var. Takımımız, 2018 Mayıs ayında Türkiye şampiyonasına katılacak ve ardından da aynı yıl Kasım ayında Kadınlar 3. Liginde mücadele edecek. Türkiye\'nin coğrafik olarak en zorlu bölgesi Yüksekova gibi bir ilçede kadınların futbolda da söz sahibi olması çok önemli.\" dedi.

Takımın kadın sporcuları ise, Yüksekova ilçesi\'nde sadece erkek takımının olmadığını kanıtlamak için mücadele edeceklerini söyledi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yüksekova Belediyespor sporcularının hazırlık maçı için sahaya çıkışları

-Yüksekova Belediyespor Teknik Direktörü Metin Kandaş ile röportaj

-Kadın futbolcularla röportaj

-Hazırlık maçı yapan Yüksekova Belediyespor sporcuları

-Maçtan genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari)-(DHA)-

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