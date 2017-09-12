DHA YURT BÜLTENİ-8

Bakan Fakıbaba: \"Kuru üzüm 4 liranın altına düşmeyecek\" (EK)

1)VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üzüm rekoltesini açıkladıktan sonra Manisa Valiliği\'ni de ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Fakıbaba\'ya, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kentin tarımsal faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Güvençer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba adına dikilecek 10 bin fidanın belgesini verdi.

ÜRETİCİNİN YÜZDE 80\'İ FINDIK FİYATLARINDAN MUTLU

Valilik ziyaretinde konuşan Fakıbaba, Manisa\'nın üreticisine üzümün 4 liranın altına düşmeyeceği sözünü verdikten sonra Karadeniz Bölgesi için önemli bir geçim kaynağı olan fındık üretimi ve fiyatlarıyla ilgili soruları cevapladı. Bakan Fakıbaba, \"İnsanların tümümü mutlu etmek mümkün değil. İnsanların yüzde 100\'ü bir şeyden mutluysa orada bir yanlışlık da vardır. Üreticide depo edenler de var, ihracat yapanlar da var. Depo edenler yüksek fiyattan depo etmişse bu sefer açıklanan fiyatı beğenmemiş olmaları gayet normaldir. Ama biz genele bakıyoruz. Halkın yüzde 80\'i bundan mutlu mu? Üzümde olduğu gibi aynen bu fiyatlardan mutlular\" dedi.Fındık üreticisini mağdur etmediklerini, ancak geçmiş yıldan stok yapanların bu fiyatları beğenmediğini dile getiren Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:

\"Levant kalite fındığın kilosuna \'10 lira\' dedik, Giresun\'a 10 lira 50 kuruş fiyat verdik. Hemen alımlara başladık. Biz bir şey söylüyorsak o doğrudur. Ama daha önceden stok yapmış, 13 liradan alan insanlar varsa yani geçen seneki rekolte 420 bin tonsa, bu seneki rekolte 675 bin tonsa, devlet olarak herkese para dağıtmak isteriz ama neticede bu sizin vergilerinizle toplanan para. Ama fındık üreticisi şundan emin olsun, biz onları mağdur etmedik. Geçen sene verilen fiyat 10 lira, 10 lira 50 kuruştu. Bu sene rekolte 675 bin ton olmasına rağmen yine aynı fiyatı verdik. Onun için halkın üreticinin çoğu memnun. Ama elinde stoku bulunan insanlar memnun değil. Haklı olarak bende olsam 13 liradan mal almışım, rahatsız olurum. Biz onların da rahatsız olmasını istemeyiz ama a neticede bu ticaret. Çok kar edebilirlerdi. Zarar ettikleri zaman da onların karar verme kabiliyetidir.\"

\"ÇİFTÇİ BİZE İNANSIN, GÜVENSİN\"

Hükümet olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Fakıbaba, tüm üreticilerin kazanmasını istediklerini ifade etti. Gübre ve mazotta üreticiye ciddi destekler verdiklerini belirten Bakan Fakıbaba, çiftçinin cebine yüzde 40, yüzde 50 oranında mazot ve gübre desteği girdiğini söyledi. Bakan Fakıbaba, \"Mısır fiyatı ton başına 750-800 Türk lirası civarında. Üretici memnun, Toprak Mahsulleri Ofisi emanet alım yapıyor ama TMO\'ya ürün gelmiyor. Ama tonu 750 liranın altına düşmüş olsaydı TMO mısır alımı da yapacaktı. Çiftçi bize inansın ve güvensin. Üreticinin hep yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.Bakan Fakıbaba\'nın konuşmasının ardından ziyaret basına kapalı devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Fakıbaba\'nın Valilik binasına gelişi ve karşılanması

-Valilik şeref defterinin imzalanması ve valilik ziyaretinden genel görüntü

-Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın konuşması

Haber: Nermin UÇTU - Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA,(DHA)

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2)SUİKAST TİMİ DAVASINDA TUĞGENERAL SÖNMEZATEŞ İFADE VERDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına sanık tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürüyor. Davanın bugünkü duruşmasında, sanıklardan tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in esasa ilişkin savunmasıyla devam ediliyor.

\"GÖZLÜĞÜM OLMADIĞI İÇİN SAVUNMA HAZIRLAYAMADIM\"

Savunmasını hazırlayamadığını belirten Sönmezateş, \"Normal bir tutuklunun gözlük alması 10 gündür. Doktor kontrolümü oldum. 3 kere dilekçe verdim ama hala gözlüğümü alamadım. İfadeleri ve evrakları okumaya başladığımda bir süre sonra okuyamıyorum, bulanık görmeye başlıyorum ve baş ağrısı yapıyor. Bu nedenle savunma hazırlayamadım. 2 ay geriden geliyorum. Okuyamadığım için de buraya geliyorum ve savunmaları dinliyorum. Acaba, \'Sönmezateş cezaevinde rahat değil, gözlüğünü aldırmadık, savunma da yapamıyor\' diye mi düşünüyorlar? Bana bu gözlüğü aldırmayanlar Ankara\'ya şirin mi gözükmeye çalışıyor? Ankara\'nın benim gözlüğümün alınmadığından bile haberi yoktur\" dedi. Sönmezateş, yargılama sürecince yapılan haberleri tarafsız bulmadığını da kaydetti.

\"HUKUKA GÜVENMİYORUM\"

Daha önceki duruşmada, Kurban Bayramı\'nın 4. günü ceza infaz kurumunda yaptırılan açık görüşe başlamadan rutin üst araması sırasında, 13 yaşındaki kızına görevli kadın infaz koruma memurlarınca tacizde bulunulduğunu iddia eden Sönmezateş, yine dile getirdiği bu olayın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Sönmezateş, \"Bizden nefret ediyor olabilirsiniz. Kimsenin niyetini bilmiyorum, genel olarak konuşuyorum. İşkence, insanlık suçudur. Görevliler için söylüyorum; \'İşkence size az bile, yaşadığınıza şükredin\' dese anlayacağım. \'Başıma bir kurşun sıkın beni öldürün\' dedim olmadı. \'Bana bir silah verin, kendimi öldüreyim\' dedim o da olmadı. Bu günlere geldik. 2 kızımın yaşadıkları benim yüzümdendir. Kızlarımın tek suçu benim çocuklarım olmasıdır. Şahıs olarak söylemiyorum, genel olarak konuşuyorum. Benim yaşadığım hapishane mezar. Ben mezardan konuşuyorum. Bir sonraki safha tecavüz, bir sonraki adım öldürme olur. Geriye ne kaldı. Beni sevmemeye devam edin, çocuklarımı cezalandırmayın. Hukuka da güvenmiyorum\" dedi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, bunun üzerine \"Savcılık konuyla soruşturma başlattı. Orada yapılan bir suiistimal varsa inceleme sonucunda çıkar\" dedi.

\"BURADAN ÇIKAMAYACAĞIMI BİLİYORUM\"

Sönmezateş savunmasına şöyle devam etti: \"Cezaevinde mermi çekirdeği buldum: Oysa, toplu iğne bile sokamazsınız. Mermi çekirdeğinin ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Korkmayacağım, korkmadan da söylemeye devam edeceğim. Bu yargılama sonucunda çıkacak kararın adil olmayacağına inanıyorum. Herkesin ailesi var. Bir halt yediyseniz bunun sorumluluğunda olacaksınız. Sorumluluk alan tek general benim. Mahkemenizde 40 talebimden 1\'i kabul edildi. Bu benim için ölçüyü kaçırmak. Buradan çıkmayacağımı biliyorum.\"

Dinlediği diğer sanık ifadelerine göre savunmasını sürdüreceğini belirten Sönmezateş, \"Ali Yazıcı ile ben görüşmedim. Görüşmüş olsam zaten gitmezdim. Emin Güven nerede? Hangi davada yargılanıyor. Ali Yazıcı\'nın dediklerinden ben bir şey anlamadım. Sağlıklı düşünemediğini, düşünüyorum. Özcan Karacan süzme FETÖ\'cü. Çarşamba günü neden İzmir\'e geldi, kimlerle görüştü? Olaydan 12 ay sonra yakalanan kişinin buraya getirilmemesi, çapraz sorguya girmemesi, adalet duygumu yaralıyor\" dedi.

İDDİANAME GERÇEĞİ YANSITMIYOR.

Sönmezateş, \"İddianameyi okuduğumda da katılmıyorum. Sanık olarak katılmama hakkımı kullanıyorum. Eksik olduğunu düşünüyorum. Ciddiye almıyorum, gerçekleri yansıtmıyor. 115 yılla haksız yere yargılandığımı düşünüyorum. İşlemediğim suçtan dolayı ceza alacağımı da biliyorum. Pensilvanya\'dakiler benim umurumda değil. Gelsin erkek gibi yargılansın\" diye konuştu.

FETÖ\'CÜ OLMADIĞINI TEKRAR TEKRAR SÖYLEDİ

Sönmezateş, FETÖ\'cü olmadığını yineleyip, \"FETÖ\'cü değilim, olmayacağım, böyle de ölmeyeceğim. Tuzağa düşürüldüm. Benim gibi ekibim de tuzağa düşürüldü. Hesap sormak için Ankara\'ya döndüm. O gün evimde uyudum. Sabah Genelkurmay\'ı aradım. \'Teslim ol\' dediler. Kandırılmışım. Kimse onurlu durmadı. Herkes, \'Benim haberim yok\' diyor. Herkes salağa yatıyor. Bu kadar insanı tuğgeneralin yönetmesi mümkün değil. Kral kim onun peşine düşün.

Bu kadar adamı kim organize etti? İyiki darbe gerçekleşmemiş, emrin arkasında duranlar başa geçmemiş\" dedi.

Sönmezateş\'in Nazi ve engizisyon mahkemesinden örnekler vermesi üzerine, Mahkeme Başkanı Baştoğ, hukuku uyguladıklarını, kendisine de savunma hakkının verildiğini ve örnekleri kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine Sönmezateş, \"Savunma hakkı burada hukukun olduğunu göstermez. Kırıntılarını gösterir. Ben, birileri ve ailem zarar görecek, konuşamıyorum\" diye karşılık verdi.

Gökhan Sönmezateş\'in ifadesinin tamamlanmasının ardından, mahkeme heyeti cezaevindeki açık görüş nedeniyle duruşmaya saat 15.00\'e kadar ara verdi.

Görüntü Dökümü

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-Cezaevi aracının gelişi

-Polislerin ve jandarma ekiplerinin güvenlik tedbiri alması

-Mahkemeleri takip eden avukatlardan ve gazetecilerden görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / MUĞLA , DHA)

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3)OTOMOBİLİNE SÜRTTÜREN SÜRÜCÜYÜ TEKME TOKAT DÖVDÜLER

KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde bir akaryakıt istasyonundan LPG almak isteyen otomobil sürücüsü, aracına sürten başka bir sürücüyü arkadaşıyla birlikte tekme tokat dövdü. Olay, Değirmendere Semti D-130 Karayolu kenarında bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Benzin istasyonun içinde LPG alan otomobil sürücüsü ve arkadaşı yakıtın doldurulmasını bekledikleri sırada istasyona giriş yapan başka bir otomobil dönüş yaptığı sırada yakıt alan otomobile farkında olmadan sürttürdü. Ardından geriye doğru manevra yapınca bir kez daha araca sürttürünce iki araç sürücüsü ve yakınları arasında tartışma yaşandı. Yakıt alan araç sürücüsü ve arkadaşı araçlarına sürttüren sürücüyü istasyon önünde tekme tokat dövdü. Hırslarını alamayarak otomobilin farlarını tekmeliyerek kırdı. Tüm olanlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından darp edilen otomobil sürücüsünün ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera kaydında kavga görüntüleri

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)-

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4)10 MİLYONCU KİMLİK SAHİBİNE VERİLDİ

TÜRKİYE Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 10 milyoncu kişi olan 5 çocuk babası çiftçi Mehmet Kılıç\'ın yeni kimlik kartı teslimi için tören düzenlendi. Törende konuşan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yapılan pasaport ve ehliyet işlemlerinin 2018 yılı başından itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 10 milyoncu kişi için GAP Araştırma Enstitüsü Merkezi\'nde tören düzenlendi. Yeni kimlik çıkartmak için 25 Ağustos tarihinde başvuran 10 milyonuncu isim olan Mehmet Kılıç\'a kimliğinin verilmesi için düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, Ak Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri katıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, şu ana kadar 10 milyon kişiye yeni kimliklerinin verildiğini anlatırken şöyle dedi:

\"Şu ana kadar üretilen kimlik kartı sayısı 10 milyonu buldu. Artık buna nüfus cüzdanı demiyoruz. Türkiye Cumhuriyetti kimlik kartı diyoruz. 10 milyoncu kart 25 Ağustos 2017 tarihinde sistemimizden geçti. Bunun bir hatırası olsun istedik ve Şanlıurfa\'da müracaatı yapan Mehmet Kılıç\'a törenle kimliğini veriyoruz.\"

Sinan Güner, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen pasaport ve ehliyet işlemlerinin de önümüzdeki yıldan itibaren kendilerince yapılacağını kaydetti. Konuşmaların ardından Mehmet Kılıç\'ın kimliği teslim edildi.

NUFÜS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Şanlıurfa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü\'nde, çipli kimlik kartı başvurularının başlaması yoğunluğuna neden oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü\'ne gelen çok sayıda vatandaş, kimlik kartı başvurusu ve adres bildirimi için uzun kuyruk oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- 10 milyoncu kartta sahip olan Mehmet Kılıç

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner\'in konuşması

- Vali Abdullah Erin konuşması

- Mehmet Kılıç\'a hediye ve plaket verilmesi

- Nüfus müdürlüğünde oluşan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 420 MB

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5)YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA İŞ MAKİNASI İSALE HATTINI PATLATTI

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde yapılan yol çalışması sırasında iş makinası ana isale hattı borusunu patlatınca tazyikli su yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.

Olay saat 12.S00 sıralarında Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi\'nde meydana geldi. D-100 Karayolu\'nun yanında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan şehrin yeni girişinin inşaatında çalışan iş makinesi bölgeden geçen isale hattını patlattı. Ana isale hattı borusunun zarar görmesi üzerine ana borudan çıkan tazyikli su yaklaşık 30 metre kadar yüksekliğe ulaşarak dakikalarca aktı.

Hattın patladığı yerin yerleşim alanına uzak olması nedeniyle herhangi bir hasarın olmadığı olayda Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) ekipleri müdahale edek su akışını durdurdu

Görüntü Dökümü

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-Patlayan isale hattı

-Suyun fışkırması

-İş makinesi ve çevreden detaylar

Aziz GÜVENER/Serdivan(Sakarya),(DHA)

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6)BELEDİYE ADINI KULLANARAK DOLANDIRICILIĞA 4 TUTUKLAMA

MERSİN\'de, Büyükşehir Belediyesi\'nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne başvuran İ.G.A., 9 Eylül\'de kendisini Büyükşehir Belediyesi personeli olarak tanıtan bir kişinin, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bin metrekare parke taşı satın aldığını ancak parasını ödenmediğini ileri sürerek dolandırıldığını ileri sürdü. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.D., R.K., Ü.D. ve B.D.\'yi Mersin\'de, kendisini belediye personeli olarak tanıtan H.Ö.\'yü ise Adana\'nın Ceyhan ilçesinde gözaltına aldı. Mağdurlara ait malzemelerin bir kısmı da Adana\'da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı genişleten polis, zanlıların Mersin, Adana, Ankara, Adıyaman ve Çorum\'da benzer şekilde 8 ayrı iş yerinden çok sayıda boya ve yemeklik yağ dolandırıcılığı yaptığını saptadı.

Mahkemeye çıkartılan zanlılardan R.K., Ü.D., B.D. ve H.Ö. tutuklanırken M.D. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlılar emniyetten çıkarken

- Elleri arkadan kelepçeli olarak polis aracına götürülürken

- Polis aracına binerlerken

- Polis aracı giderken

- Emniyet Müdürlüğünün dış ve tabela görüntüsü

SÜRE: 01.00 BOYUT: 116.00

Haber-Kamera:MERSİN (DHA)

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7)YENİCE’DE BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU

ADANA-Mersin arasında yer alan ve 30 Ocak 1943\'te İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü\'nün tarihi buluşmasına sahne olan Yenice\'de, 14\'ncüsü düzenlenen Yenice Barış ve Kültür Festivali\'nde barış güvercinleri uçuruldu.Program Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı MHP\'li Şevket Can, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erim, oda ve dernek başkanlarının Cumhuriyet Alanı\'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, barış güvercinleri uçuruldu. Cumhuriyet Alanı\'nda toplanan kortej, bando takımı eşliğinde İnönü-Churchill Parkı\'na geçti, burada barış meşalesi yakıldı. Resim Sergisi\'nin gezilmesinin ardından törene katılanlar, tarihi görüşmeye sahne olan Beyaz Vagonu gezdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, İnönü-Churchill Parkı\'nda bulunan vagondaki anı defterine düşüncelerini yazdı. Konuşmaların ardından Çamalan Mengi ekibi gösterileriyle, vatandaşların alkışlarını alırken Belediye Başkanı Şevket Can ekibin halayına eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- Barış Festivali çelengi

- Atatürk anıtına çelenk sunumu

- Saygı duruşu İstiklal Marşı

- Barış güvercinlerinin uçurulması

- Yürüyüş korteji

- Evinin balkonundan Atatürk portresi ile yürüyüştekileri selamlayan yaşlı kadın

- Barış Meşalesinin yakılması

- Serginin gezilmesi

- Barış vagonundaki defterin yazılması

- Konser alanı saygı duruşu

- Çamalan Mengi ekibi gösterisi

- Çamalan ekibi halayı ve Belediye Başkanı Şevket Can\'ın ekibe katılarak halay çekmesi

- Yeniceli sanatçı Kemal İçli\'nin sahne alması

- Sanatçı Emrah Mahsuni\'nin babasının parçalarından oluşan konseri

- Alkışlar ile sanatçıya eşlik etmeleri

- Emrah Mahsuni\'nin Amerika Katil türküsünü söylemesi

- Emrah Mahsuni\'ye Emniyet Müdürü\'nün plaket ve çiçek takdimi

- Yenice Mahallesi Muhtarı Rüstem Koçak\'ın konuşması

- Sanatçı Musa Eroğlu konseri

- Eroğlu\'nun barış mesajı ve konserinden detay

- Sanatçıya plaket ve çiçek takdimi

- Sanatçının hareketli parçalarında oynayan vatandaşlar

SÜRE: 11ö19ö BOYUT: 360 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)



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8)MEZARLIĞIN ORTASINA DİKİLEN ELEKTRİK DİREĞİ KALDIRILDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde TEİAŞ, tarafından mezarlığın ortasına dikilen elektrik direği vatandaşların itirazı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak\'ın devriye girmesiyle kaldırıldı.Çorlu\'da Omurtak Caddesi üzerindeki Asri Mezarlığa TEİAŞ tarafından elektrik direği dikilmesi için çalışma başlatıldı. Mezarlığın içerisinde yolun tam ortasına yapılan elektrik direği, yakınlarının mezarlarına ziyarete gelenlerin tepkisine neden oldu. Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'ne vatandaşlar şikayetlerini dile getirmesinin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, direğin yerinden kaldırılması talimatı verdi. Bunun üzerine belediye ekipleri sabah erken saatte mezarlığa gelerek burada bulunan direği yerinden iş makinelerinin yardımı ile söktü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, \"Ben daha öncede söyledim böyle bir şey kabul etmemiz doğru değil. Ekiplerimiz sabah erken saatlerde gerekli çalışmayı yaparak direği yerinden kaldırmış ve yolu tekrar eskisi gibi trafiğe açmışlardır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlık tabelası

-Direğin kaldırıldığı yol

-Boş alan direk bölgesi

-Direkli olan görüntüler (arşiv)

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-

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9)GAZİANTEP\'TE OTOMOBİL DEVLİDİ: 2 YARALI

GAZİANTEP\'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 10\'uncu kilometrede meydana geldi. 32 yaşındaki Ömer Şahin yönetimindeki 27 N 4622 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine kontrolden çıkarak taklalar atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Şahin ile yanında bulunan İslim Canpolat ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Şahin, yoğun bakım ünitesine alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın oluğu yer

- Kaza yapan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Eyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

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10)AMASYA’DA 72 YAŞINDAKİ DOLANDIRICI TUTUKLANDI

AMASYA’da 67 yaşındaki Mehmet Gümüş’ü banka havalesi yaparken 90 bin lira dolandırarak kayıplara karışan 72 yaşındaki S.Y., 4 günlük çalışmanın ardından Ankara’da bir bankada polis tarafından gözaltına alındı. S.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amasya\'nın merkez Karataş Köyü\'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Gümüş, 4 gün önce siyah bir poşete koyduğu 90 bin lirasını bankaya giderek başka bir hesaba havale etmek istedi. Bu sırada bankada bulunan S.Y. kendisini görevli olarak tanıtıp yardımcı olacağını ifade etti. S.Y.\'nin, \"Nüfus cüzdanının fotokopisini çektirip gel\" sözlerine kanan Mehmet Gümüş, parayı bırakıp çıktı. Geldiğinde ise S.Y.\'yi ve parayı bulamadı. Banka görevlilerine durumu anlatan Gümüş, dolandırıldığını anladı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri banka ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kamera kayıtlarında S.Y.’nin poşet içindeki parayla koşarak bankadan çıktığını tespit etti.

22 ilde 27 ayrı suçtan toplam 25 yıl 9 ay cezaya çarptırılan ve geçen yıl Giresun’daki yarı açık cezaevinden firar eden S.Y.’yi takibe alan polis Ankara’da özel bir bankada dolandırıcıyı yakalayarak gözaltına aldı. Amasya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Amasya Asayiş binasından dolandırıcının çıkışı detay

-Gazetecilerin dolandırıcıya sorusu detay

-Asayiş binası araçla çıkışı detay

-Güvenlik kamera görüntüsü detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-