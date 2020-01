DHA YURT BÜLTENİ-8 

Şemdinli\'de el yapımı patlayıcı imha edldi

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi\'nde, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında tespit edilen terör örgütü PKK’a ait el yapımı patlayıcı ve havan mühimmatı, imha edilirken, 900 paket de kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi Derecik bölgesinde bulunup imha edilen el yapımı patlayıcı ve havan mühimmat ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 09.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik bölgesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yol kenarına bırakılmış,1 adet telsiz komutalı El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği,1 adet çatal ayaklı muhtemel uzaktan kumandalı mühimmat tuzaklamak için kullanılan yaklaşık 80 cm. uzunluğunda 10cm çapında demir boru,1 adet havan mühimmatı,900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Mayın ve EYP Tespit ve İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber: HAKKARİ (DHA)

Kardeşinin düğününde maganda kurşunu kurbanı oldu

KONYA\'nın Yunak İlçesi\'nde 49 yaşındaki Yılmaz Tunç, kardeşi Furkan Tunç\'un düğününde yanında oturduğu arkadaşı 29 yaşındaki Ahmet Ulusoy\'un pompalı tüfekle havaya ateş etmesi sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün Esentepe Mahallesi\'nde Elif ve Furkan Tunç çiftinin, evlerinin önünde yaptığı düğünde meydana geldi. Damat Furkan Tunç\'un, inşaat ustası Yılmaz Tunç, düğünde arkadaşı Ahmet Ulusoy\'un yanında oturduğu sırada, iddiaya göre Ulusoy, elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Ulusoy\'un tüfeğinden çıkan saçmalar Yılmaz Tunç\'un sağ kulağının üstüne isabet etti. Kanlar içinde kalan Tunç, ambulansla Yunak Devlet Hastanesi\'ne ardından da Akşehir\'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Tunç, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Ahmet Ulusoy gözaltına alınırken, düğünde iptal edildi.

Kardeşinin düğününde maganda kurbanı olan Yılmaz Tunç\'un, düğünün ilk günü olan cuma ölümüne neden olan arkadaşı Ahmet Ulusoy ile eğlendiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde Yılmaz Tunç, halata bağlanıp kepçeyle havaya kaldırılırken, halay çeken Ulusoy da, Tunç\'un ayaklarından tutmaya çalışıyor.

- Ölen Yılmaz Tunç\'un kepçeyle havaya kaldırılması

- Ahmet Ulusoy\'un halay başı olarak halay çemseli

- Tunç\'un ayaklarını tutmaya çalışması

- Eglencede silah sesi

- Ölen Tunç\'un vesikalık fotoğrafı

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR / KONYA (DHA)

Kazada otomobilden fırlayan 4 aylık bebek öldü

Kaza anı

KARS\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aracın arka camından fırlayan 4 aylık bebek öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza bu sabah, Cumhuriyet Caddesi Kavşağında meydana geldi. Ahmet Gezici yönetimindeki 36 AF 002 plakalı otomobil ile kavşaktan geçtiği sırada Mehmet Çelebi yönetimindeki 36 FP 125 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Mehmet Çelebi\'nin kullandığı otomobilin arka koltuğundaki bebek pusetindeki 4 aylık Arasta Çelebi araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazada sürücüler ile birlikte Arasta Çelebi, Fadile Çelebi, Arasta Çelebi, Asi Nehir Artuk, Perinaz Artuk, Mehmet Gezici, Alihan Gezici ve Alican Korkmaz yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bebek, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılamadı. Yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Ak Parti Haymana İlçe Kongresi\'nde gergin anlar

ANKARA\'nın Haymana İlçesi\'nde, AK Parti\'nin 6. Olağan İlçe Kongresinde başkan adayları ve delegeleri arasında yaşanan tartışmalar sonucu gergin anlar yaşandı. Partinin Haymana kurucusu Hacı Aysu yaptığı konuşmada partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kongreye, mevcut Başkan Rüstem Kandemir ile birlikte Vahit Hakbilen, Suat Emektar, Halis Demir ve Songül Yıldırım\'ın aday olduğu kongrede, adaylar tarafından verilen listelerin kabul görmediği, sadece mevcut başkan Kandemir\'in listesinin kabul gördüğü iddia edildi. Divan heyetinin tek liste açıklamasını yapmasıyla bir anda tansiyon yükseldi. Ankara Milletvekili eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler\'in sahnede olduğu esnada, Haymana eski Belediye Başkan Hacı Aysu sahneye çıkarak itiraz ettiğini, listelerin verildiğini belirtti.

Aysu, \"Sayın delegeler, listeler verildi. Burada katakulli dönüyor, delegelere karşı saygısızlık yapıyorsunuz. Korkuyorsunuz siz. Sizin gibi katakullicileri bu delegeler görüyor. Bırakın bu ayak oyunlarını Şevket bey bu listeleri kendisi inceledi. Delegelerin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Ak Parti bu degil\" diyerek tepkisini dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANI GAZETECİNİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Milletvekilleri ve il başkanının izlemekle yetindiği iddia edilen kongrede, ayrıca gazeteci-yazar Rüzgar Hamza Kabasakal içerideki tartışmayı çektiği esnada divan heyeti tarafından dışarı çıkarıldı. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Tutgut gazetecinin üzerine yürüyerek hareketler ettiği belirtildi. İlçe Başkan adaylarının dakikalarca sürdürdüğü itirazlara rağmen divan heyetinin seçimde sadece Kandemir\'in listesi üzerinden tek adayla seçimi gerçekleştirdiği iddia edildi.

İL BAŞKANINA DELEGE KARTI FIRLATTILAR

Ak Parti İl Başkanı Nedim Yamalı ve Divan Heyeti, dışarıdaki Ak Parti\'liler tarafından sloganlar eşliğinde protesto edilip, \'yuh\' çekildi.

Delegeler, İl Başkanı Nedim Yamalı\'nın üzerine delege kartını fırlatıp, \'yapacağınız kongre batsın. Siz bizim kucağımıza geleceksiniz. Bunun hesabını Haymanalı size soracak\' demesi dikkat çekti. Bazı aday ve delegelerin çekildiği kongrede, Kandemir tek liste ile seçime girdi ve yeniden 3 yıllığına Ak Parti Haymana İlçe Başkanı seçildi.

Okul açılışında \'siyasi gerginlik\'

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde eğitim verecek Gümüş Koleji\'nin açılışı sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan ile Bozyazı Belediye Başkanı MHP\'li Mehmet Ballı arasında gerginlik yaşandı.

Okul bahçesinde düzenlenen törende, mevcut Milli Eğitim Bakanlığı\'nın eğitim politikasını destekleyen konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, \"Anamur\'da daha önce bir özel okul açılırken, bir öğretmenim \'Benim sınıfım da okulum da bilgisayarlı\' dedi. Yani argüman olarak bilgisayarı gösterdi. Ama şu anda Milli Eğitim, bilgi teknolojisini de açtı. Bütün sınıfları, Akıllı Tahta Fatih Projesi ile doldurdu. Bütün sınıflarımız eğitime o şekilde devam ediyor\" diye konuştu. Dağıstan konuşmasının devamında, özel okulların yapılmasını ve bu okullara öğrenci gönderecek velilerin mevcut olmasını, Türkiye\'de ekonominin iyiye gitmesine bağladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN \'SİYASET YAPIYORSUN\' TEPKİSİ

Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı ise konuşmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan\'a tepki gösterdi. Emekli Edebiyat öğretmeni olan Belediye Başkanı Ballı, şöyle dedi:

\"Şimdi biz siyasetçi olarak görülürüz. Söylediğimiz her şey siyasetçi ağzından çıkar gibi söylenir. Biz siyasetçi gibi konuşmayalım. Emekli öğretmen gibi konuşayım ben. Milli Eğitim Müdürüm zaten siyasetçi gibi konuştu. Ancak, şunu belirteyim; Böyle bahçesi olan, çocukların stresini atacağı ama sporla ama birbirini kovalayarak şu veya bu etkinlikle faaliyet göstereceği okullara hasret kaldık günümüzde. Memleketi yönetenler nasıl isterse öyle yönetsin. Necdet Sevinç; \'Memleketin geleceğini de memleketin nimetlerinden faydalananlar düşünsün\' der . Ben de aynı görüşteyim. Ama şunu da herkes görsün. Bir apartman katına yapılmış falan lise başka bir apartman katına yapılmış feşmekan ilkokulu, buyurun cenaze namazına. TEOG\'ta soruların kolaylaştırılarak 15 bin öğrencinin birinci gelmesi normal değil. Bu ne kardeşim ya?\" diye konuştu. Ballı\'nın bu çıkışı üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Dağıstan, \"Çok mu dokundu?\" diyerek seslendi. Gerginlik daha fazla büyümedi. Okulun açılışı, bu gergin konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar\'ın duası ve protokolün kurdeleyi kesmesi ile gerçekleşti.

Bursa\'da korkutan yangın

BURSA\'da, Merkez Osmangazi İlçesi Karaman Mahallesi\'nde bir apartmanın üst katında başlayan yangın diğer binalarada sıçradı. İtfaiyenin diğer binalarda oturanları tahliye ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Merkez Osmangazi İlçesi Karaman Mahallesi\'nde bugün 4 katlı binanın en üst katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin 6 araç ile müdahale ettiği yangın çevredeki 5 evde sıçradı. Yangın söndürme çalışması devam ederken itfaiye ekipleri diğer binalarda oturanları tahiye etti. dumanlardan zehirlenen bir itfaiye görevlisi bekleyen ambulans ile Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Takviye itfaiye araçlarının da istendiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı

Arazi kavgasında birbirlerini öldürdüler

ŞANLIURFA\'da, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında tartışma çıkan 2 kişi, birbirlerini av tüfeği ile ateş açarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Hacı Eyüpler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Mahmut Sarıtaş ile İbrahim Gülmezyüz arazide karşılaşınca tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Sarıtaş ile Gülmezyüz, yanlarındaki tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Silah sesini duyanlar gittikleri arazide, 40 yaşındaki Mahmut Sarıtaş ile 61 yaşındaki İbrahim Gülmezyüz\'ü kanlar içerisinde buldu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Sarıtaş\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürülen İbrahim Gülmezyüz de acil serviste doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Mahmut Sarıtaş ile İbrahim Gülmezyüz\'ün cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, jandarma yeni bir olay yaşanmaması için mahallede yoğun önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yorgun mermiden şans eseri kurtuldu

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde 14 yaşındaki Emrullah Cemiloğlu\'nun temizlik yaptığı babasına ait otomobilin tavanına yorgun mermi isabet etti.

Reyhanlı İlçe Belediyesi binası yanındaki \'Gizem Matbaacılık\' sahibi Ecevit Cemiloğlu\'nun, işyerinin önüne park ettiği otomobilini oğlu Emrullah Cemiloğlu temizlemeye başladı. Temizlik bittikten sonra oğlunun yanına gelen Cemiloğlu, otomobilinin tavanına saplanmış mermi çekirdeğini görünce polise haber verdi. Sevk edilen polis ekibi, araçta inceleme yaparak, mermiyi balistik inceleme için götürdü. İlçede düğünlerde havaya ateş açıldığını aracına isabet eden yorgun merminin de bunlardan biri olabileceğini belirten Ecevit Cemiloğlu, şöyle dedi:

\"Oğlum otomobilde temizlik yapıyordu. Hatta mermiyi fark ettiğimizde bana biraz önce bir ses duyduğunu ancak, anlam veremediğini de söyledi. Çok şükür otomobile geldi. Oğluma da gelebilirdi. Tüm yetkililere sesleniyorum; düğünlerde silah sıkılmaması konusunda gerekli önlemler alınsın. mutlaka birilerinin ölmesi mi lazım?\"

Emrullah Cemiloğlu ise, temizlik yaparken duyduğu sesi babasına söylemeye hazırlandığını anlatırken, \"Duyduğum sesin ne olduğunu bilmiyordum. İşyerini kapatıp otomobile binerken merminin tavanda olduğunu fark ettik. Düğünlerde silah sıkılmasın insanların canı yanmasın\" diye konuştu. Polisin yorgun mermiyi atan kişiyi bulmak için başlattığı soruşturma sürüyor.

Üşümezsoy\'dan Bodrum depremi açıklaması : Bodrumlular rahat uyusun

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, devam eden Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi\'ni takip etmek için gelen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremlerle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Üşümezsoy, depremlerin Bodrum\'dan uzaklaştığını ve rahat uyuyabileceklerini söyledi.

Neyzen Tevfik Caddesi\'ndeki Milta Bodrum Marina Palmiye Alanı\'ndaki açıklamasında Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Bodrum\'da 21 Temmuz\'da yaşanan depremle ilgili olarak, \"Gökova Körfezi ile ilgili 2005 yılından beri geldiğim her deprem konferansında 6.5 büyüklüğünde bir depremin her zaman mümkün olduğunu vurguladım. 6.5 şiddetindeki bir deprem her zaman Bodrum\'u korkutur ama bu şiddette bir deprem Bodrum\'da yıkım yapmaz demiştik. 2012\'deki Rodos depreminden sonra, Ege\'de depremler nereye gidiyor dediğimiz de Bodrum depremini tanımlamıştık.1933 yılında Ula ve Gökova Körfezi\'nin doğu kesimi, yani Akyaka tarafı etkilendiği, 1957 yılında ise Kos Adası\'nın Güneydoğusuna giden bir kesimde yırtılma olmuştu. Bunun arasında boşluk kalan kesimde, 40 kilometre kadar bir bölüm ise yırtılmamıştı. İşte bu depremde olan yırtılma buydu. 2005\'te de 2010\'da da sürekli bir karaya Torba Mahallesi\'nde doğru giden, bir kısmı da denize doğru giden 5 şiddetinde depremler oluyor demiştik. Bunlar bu fayların üzerindeki birikmiş stresin boşalmasını gösteriyordu\" dedi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR AMA, BU FAYLAR KENDİLERİ DEPREM OLUŞTURMUYOR.

Bodrum\'da yaşanan depremin ardından artçı depremlerin devam ettiğini de belirten Prof. Üşümezsoy, \"Artçı depremler aslında Bodrum ve Datça arasında kalan Gökova Körfezi\'ndeki tavan bloğu 1,5 metre kadar aşağı kaydı. Bu yaşanınca bir dizi faylar oluştu. Onlar kırılgan ve sığ faylardı ve önemli bir deprem yapmazdı. Aynı şekilde Bodrum\'da da, Körfez içindeki artçılardan sonra karaya doğru artçılar oldu. Kuzeye doğru bakan ve Belen\' doğru giden o faylarda sığ kırılmalar oldu. Bodrum\'un karasındaki temel kırılgan kireç taşlarından oluşuyor. Bodrum bu yüzden şanslı. Bunun için de dere yatağı olan kesimler riskli olabilir. Fakat bunlar içindeki faylar aslında ana kırılan faydan stresin boşalmasıyla bunun diğer fayların üzerine hareketiyle o faylar kırılıyor. Yoksa kendileri deprem oluşturmuyor\" dedi. Üşümezsoy, depremlerin Bodrum\'dan uzaklaştığını ve Bodrumlular\'ın artık rahat uyuyabileceklerini söyledi.

250-300 YILDA BİRİKEN STRES AÇIĞA ÇIKTI

Bodrum\'da meydana gelen her depremle 250-300 yılda biriken stresin boşaldığını belirten Üşümezsoy, \"Bodrum ve Datça bir zamanlar berabermiş. Datça\'nın batıya doğru kaymasıyla körfez açılıyor. Yılda 4 milimetre genişleyerek, 1,5 metrelik açılmayı aşağı yukarı 250-300 yılda biriktiriyor. 250 yılda bir olan stres birikimi bu depremle boşaldı. Ama Ören\'e ve Çökertme\'ye doğru giden artçıların oluşmadığını görüyoruz. Bunun anlamı da Ören\'e doğru giden fayda bir stres yükselmiş değil. Buradan aldığı stres ile küçük artçılar yapmamış. Bodrum\'da sürekli ön depremler vardı. Ören ve Akyaka fayında önemli bir stres birikimi şu anda olmadığı için orada bu depremlerin artçılarını görmüyoruz. Ören\'deki fayda bir artçı yok ama o fay 1933\'te kırılmamışsa daha önce de orada stres birikmeleri gördüğümüz için Ören ve Gökova riskli bir bölge. Diğeri de Kos Adası\'nın güneye giden kısmı riskli bölge\" dedi.

Afrika levhasının hareketinin de bölgeyi gerdiğini belirten Üşümezsoy, \"Girit\'in altına Afrika giriyor ama gerileyen bir girme. Afrika ağır olduğu için, Akdeniz plakası sürekli Libya\'ya doğru bükülerek gidiyor\" dedi.

Prof. Dr. Üşümezsoy açıklamanın ardından bir süre vatandaşlarla da sohbet ederek, sorularını da yanıtladı.

Şehidin ikizinin cenaze namazını imam babası kıldırdı

SAMSUN\'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren, şehit jandarma er Mustafa Bilgili’nin ikiz kardeşi 22 yaşındaki Ramazan Bilgili\'nin cenazesi, Amasya\'nın Suluova İlçesi\'nde toprağa verildi. Bilgili\'nin cenaze namazını, imam olan baba Recep Bilgili kıldırdı.

18 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır- Bingöl karayolunda PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sounucu meydana gelen patlamada şehit düşen jandarma er Mustafa Bilgili’nin ikiz kardeşi Ramazan Bilgili, dün Samsun’un Kavak İlçesi’nde kullandığı çekiciden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken İbrahim Ünlü yönetimindeki 38 AZ 732 plakalı otomobilin çapması sonrası ağır yaralandı.112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ramazan Bilgili, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Suluova Kaymakamlığı\'nda makam şoförlüğü yaptığı öğrenilen Ramazan Bilgili için bugün memleketi Amasya\'nın Suluova İlçesi\'ndeki Yeni Doğan Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazını, imam olan baba Recep Bilgili kıldırdı. Ardından Ramazan Bilgili\'nin cenazesi, mahallede bulunan mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Karlıova\'daki at yarışlarında renkli görüntüler



BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'ne bağlı Toklular Köyü\'nde binlerce kişinin katılımıyla her yıl düzenlenen geleneksel at yarışlarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Jokey kıyafetleri yerine günlük kıyafetleri giyenlerin çekişmeli yarışında birinci gelen at sahibine 1800 lira ödül verildi.

Karlıova İlçesi\'nde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen at yarışları, bu yıl da ilçeye bağlı Toklular Köyü\'nde yapıldı. Köylülerin aralarında düzenlediği at yarışlarına, ilçeye bağlı köylerden, Muş\'un Varto İlçesi ve Bingöl merkezden katılanlar oldu. At sahiplerinin aralarında belirlediği bahisle başlayan yarışa toplam 11 at 3 kilometrelik parkurda 2 tur halinde yarıştı. Atları koşturanların jokey kıyafetleri yerine eşofman ve spor ayakkabı gibi günlük kıyafetleri ile katıldıkları yarışta renkli görüntüler ortaya çıktı. Yoğun ilginin gösterildiği at yarışlarında ilk grupta, Varto İlçesi\'ne bağlı Çayçatı Köyü\'nde Alican Şahin birinci gelerek 1800 lira ödül aldı. İkinci grupta ise Karlıova İlçesi\'ne bağlı Dağçayır Köyü\'nden Müfrit Yılmaz birinci gelerek 1200 lira ödül kazandı.

