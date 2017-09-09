DHA YURT BÜLTENİ-8 

MHP Lideri Devlet Bahçeli Isparta\'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu temel atma ve açılış töreni dolayısıyla geldiği Isparta\'da üzerinde yöresel yiyeceklerin de bulunduğu yer sofrasına oturdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karayolu ile geldiği Isparta\'da saat 11.30\'da Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında partililer tarafından karşılandı. Genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz, Şefkat Çetin, Mehmet Günal ve Mehmet Karakaya ile birlikte Isparta\'ya gelen Bahçeli, ilk olarak Isparta Belediyesi\'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, MHP Lideri Bahçeli\'yi mehteran eşliğinde karşıladı. Bahçeli\'nin belediye ziyaretinde Ak Partili bazı üyelerin de karşılamada bulunması dikkati çekti.

YER SOFRASINA OTURDU

Belediye ziyaretinin ardından Isparta Belediyesi\'nin ISMEK kurslarında başarılı öğrencilerden oluşturduğu kadro tarafından yapılan el sanatları eserlerinin satışa sunulduğu mağaza Mimar Sinan Caddesi üzerinde açıldı. Mağaza açılını gerçekleştiren Bahçeli daha sonra burada kendisi için hazırlanan yer sofrasına oturdu. Sofrada tepsi üzerinde Isparta\'ya has bir hamur işi olan lokulun yanı sıra gözleme, yaprak sarması ve çeşitli hamur işleri yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli buradan da toplu açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştireceği Gökkubbe Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'ne geçti. Isparta Belediyesi\'nin iki ayrı ihaleyle 15 milyon TL\'ye mal ettiği Gökkubbe Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'ne belediye meclisi kararıyla MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli\'nin adı verilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bahçeli fotoları

Haber: Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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Marmaris darbe girişimi davası Mahkeme Başkanı Baştoğ: \"Su o kadar bulanık ki\" (2)

\"SEMİH TERZİ TİM KURMAMI İSTEDİ\"

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın duruşması, darbeci askerlerden Binbaşı Şükrü Seymen\'in esasa ilişkin savunmasıyla devam etti. Binbaşı Seymen, darbe girişiminden bir gün önce, Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi\'nin kendisini arayarak 12 kişilik tim kurma konusunda emir verdiğini anlattı. Kendilerine ateş eden güvenlik güçlerinin tecrübesiz olduğunu söyleyen Binbaşı Seymen, \"Bizim kastımız adam öldürmek olsaydı, yaşanan ilk temasta polisleri öldürür, arkamızda onlarca müşteki bırakmazdık. Sayı, silah, teçhizat, eğitim ve tecrübe farkıyla üstündük. Kastımız adam öldürmek olsaydı, bizim polisle işimiz yok emrini vermezdim. Yaşanan olay sonrasında devlet bütün imkanlarıyla peşimize düştü. Buna rağmen silahlarımızı araziye bıraktık. Tecrübesiz bir şekilde ateş eden güvenlik güçlerini istesek tabancamızla öldürürdük. Bu suçlamalardan beraatimi istiyorum. Amaç bizi polis ile çatıştırmaktı. O kişilerin ekmeğine yağ sürdürmedim. Herkesin bir planı olduğu gibi, Allah\'ın da planı var. İnsanlar ne planlarsa plansın, Allah\'ın dediği olur. Birilerin ölümüne sebep olmadığım için vicdanım rahat\" dedi.

Binbaşı Seymen, 14 Temmuz tarihinde Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi\'nin kendisini arayarak 12 kişilik tim belirlemesini isteğini anlatarak, şöyle ifade verdi: \"Rahmetli Semih paşanın emrini sorgulayamazdım. Aynı gün Osman Kılıç (Albay) ile Milli Savunma Bakanlığı lojmanında görüştüm. Sahte telefon ve hat kullanmadım. Bu hususu kabul etmiyorum. Süreç ilerledikçe anladım ki bizi FETÖ ile bağdaşlaştırmaya çalıştılar. Hakan Fidan beyefendi, Özel Kuvvetler karargahında \'Mühimmatlarını bastınız mı? Biz hazırız, siz hazır mısınız\' gibi anlamsız cümleler kurmuş. Onun da yargılanması gerekiyor. Ülkenin beyinleri şu an hapishanede. Bunu yapan TSK içerisindeki çetedir. Kendimi kullandırdım. Bizi bu tuzağın içine çekenlere hakkımı helal etmiyorum.\"

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Sana cevap verecek olan kişi burada yok. Algı oluşturuyorsun. Söylediğin şeyler anlamsız. Sen savunmanı yap. Garip garip şeyler söyleme. Koca koca generallerde mi kendini kullandırdı? Kendini kullandıran kişiye sürekli rahmetli diyorsun. Söylediklerinde çelişkiler var\" dedi.

Duruşma, Seymen\'in ifadesi ile sürüyor

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Otomobil sulama kanalına uçtu

ADANA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Dilberler Sekisi Mevkii\'ndeki yolda kent merkezine doğru ilerleyen Ruhi Kök yönetimindeki 01 EZV 68 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak DSİ\'ye ait sulama kanalına düştü. Bir süre kanalda sürüklenen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Öle ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazayla ilgili polis soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kanaldaki otomobilden görüntü

- kalan kenarındakı vatandaşların konuşması

- vatandaşların sudaki arabaya bakması

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)-

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TEV\'den 12\'nci şube Bodrum\'a

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde TÜRK Eğitim Vakfı\'nın (TEV) 12\'nci şubesinin açılışı nedeniyle düzenlenen törende dernek ofisinin tamamlanmasında destek olan kişi ve kurumlara teşekkür sertifikası verildi.

Bodrum\'da Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi\'nde hizmete açılan 12. TEV şubesi için Marina Yat Kulüp\'te kokteyl düzenlendi. Kokteyle TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Ece Yırcalı Yeşilpınar, CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile kızları İpek Kocadon, TEV Yönetim Kurulu üyeleri, bağışçılar ve çok sayıda davetli katıldı. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV\'in herhangi bir bölgenin ya da görüşün vakfı olmadığını söyleyerek \"Türkiye gibi bir ülkede eğitim konusunda çalışan bir vakıf, 50\'nci yılında isabetli ve gerçekçi çalışmaları ile ileriyi hedeflemektedir. Türk Eğitim Vakfı 50 yıldan beri herhangi bir bölgenin herhangi bir görüşün herhangi bir ailenin herhangi bir istikametin vakfı olmadan Türkiye\'nin gencine ve dolayısıyla Türkiye\'nin geleceğine doğru çalışan çabalayan ve bu konuya kendini vakfetmiş olan arkadaşların topluluğudur\" dedi.

50 YILDA 250 BİN ÖĞRENCİYE BURS

TEV\'in kurulduğundan bu yana verdiği burslarla ilgili bilgi veren Yırcalı, \"Bugüne kadar bu yarım asırlık serüvenimiz sırasında 250 bin burs vermiş vaziyetteyiz. 2 bin yurt dışında lisans ve lisansüstü çalışma yapan arkadaşlarımıza burs verilmiş ve bu arkadaşlarımız da süreç içerisinde Türkiye\'ye dönmüş ve ülkemizin çeşitli kesimlerinde önemli vazifeler almakta ve Türkiye\'ye destek olmakta, Türkiye\'ye hizmet etmektedir. Bizim de tek amacımız tek ödülümüzün bu olduğunu ifade etmek istiyorum. Bize desteğini veren, maddi ve manevi katkıda bulunan insanlar var. Türkiye\'nin geleceği için desteğinizi bizden esirgemeyin. Türkiye\'deki 12\'nci vakfımızı bu güzel Bodrum\'da açmış bulunuyoruz. Bodrum Türkiye için önemli. Verdiğimiz burslardan 3 bin kadarını Muğla ilindeki üniversite öğrencilerine ayırdık. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde 50\'den fazla arkadaşımız aktif burs almaktadır\" diye konuştu.

\"YENİ ŞUBELER AÇALIM\"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum\'un Türkiye\'nin dünyaya açılan en çağdaş en modern kapısı olduğunu belirterek \"Bodrum dünya barış topluluğu gibi yaşayabiliyorsa bunun altında yatan en büyük neden Bodrum halkının eğitimli, medeni, hoşgörülü ve paylaşımcı bir toplum olmasıdır. Eğer bugün Türkiye\'de medeniyetten söz etmek istiyorsak en az 100 tane daha Bodrum yaratmamız lazım. Gelin el ele verelim 81 ilde bu güzel vakfımızın şubelerini açalım. Açılan her şube bilin ki güzel ülkemizin geleceğini ve ulu önderimizin gözündeki ışık yolu olan medeniyet yoluna atılmış bir temel olacaktır\" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve Başkan Yardımcısı Adnan İğnebekçili ile birlikte vakfın şubesinin kurulmasına destek veren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'a ve emeği geçenlere teşekkür sertifikası verdi. Sertifika töreni ile etkinlik sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kokteylden genel detay görüntü,

-TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı\'nın konuşmasından görüntü,

-Başkan Mehmet Kocadon\'nun konuşmasından görüntü,

-Sertifika töreninden görüntüler.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , (DHA)

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