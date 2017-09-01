DHA YURT BÜLTENİ-8

(ÖZEL)

1)ERMENİSTAN SINIRINDA MEHMETÇİK BAYRAMI BÖYLE KUTLADI

IĞDIR\'ın Tuzluca ilçesinde Ermenistan sınırında bulunan 5\'inci Hudut Alay Komutanlığı\'na bağlı Şehit Piyade Er Mehmet Yılmaz Karakolu\'nda vatani görevini yapan Mehmetçikler, Kurban Bayramı sevincini yaşadı. Türkiye\'nin en doğu noktası ve Ağrı Dağı eteklerinde 3 ülkeye komşu olan Iğdır\'ın, sınır güvenliğini büyük bir başarı ile sağlayan Şehit Piyade Er Mehmet Yılmaz Karakolu\'nda görev yapan Mehmetçikler, kılınan bayram namazının ardından Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Hamza Kus, Karakol Komutanı Piyade Teğmen Gökhan Bulut\'tan hudut tekmili alarak karakol bahçesinde toplanan askerkerle bayramlaştı. Piyade Üsteğmen Hamza Kus, askerlere bayramların milli değerleri buluşturan, milli birlik ve beraberliği pekiştiren günler olduğunu söyledi. Kurban Bayramı\'nın da bu anlamlı günlerden biri olduğuna işaret eden Piyade Üsteğmen Hamza Kus şöyle konuştu: \"Kurban Bayramı münasebetiyle içinizden bazı arkadaşlarınız bayramını aileleriyle birlikte geçirebilemeleri için memleketlerine gönderildi, bir kısmınız da Ramazan bayramını ailesi ile birlikte geçirmişti. Bayramı ailelerinden ayrı geçirecek olan burada bulunan arkadaşlarım asla üzülmesin. Ailelerinizin ve sevdiklerinizin sizin sayenizde huzur içinde bir bayram geçireceğini unutmayın. Dün bu görevi babalarınız yerine getirmişti. Yarın da kardeşleriniz ve çocuklarınız ifa edecektir. Bugün ailelerinizi mutlaka arayın. Selam ve saygılarımızı iletin. Hepinizin bayramını kutlarım.\" Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Hamza Kus daha sonra nöbet kulesini gezerek nöbet tutan askerle tek tek bayramlaştı. Komutan Üsteğmen Hamza Kus, kuledeki Kütahyalı Piyade Onbaşı Ali Hamurcu\'ya \"Ailen ile görüştün mü?\" diye sordu. Nöbeti bittikten sonra ailesini arayacağını belirten Hamurcu\'ya komutan Hamza Kus, \"Hadi aileni buradan arayalım\" diyerek kendi telefonu ile Hamurcu\'nun ailesini aradı.Ailesi ile görüşen Ali Hamurcu anne ve babasının bayramını kutladı. Ali Hamurcu ailesi ile görüştükten sonra duygulu anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Karakoldan detay

-Karakol bahçesinde toplanan askerlerden detay

-Karakol bahçesinde hudut tekmilinin alınması

-Karakol Komutanın askerlerle bayramlaşması

-Nöbet Kulesinde askerin hudutu gözlemesi

-Bölük Komutanın askeri ailesi ile telefonda görüştürmesi

-Askerin annesi ile telefonda konuşması

-Ailesi görüşen askerin ağlaması

-Askerle ile röp.

-Karakoldan detay

-Hudut birliğinden detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/TUZLUCA (Iğdır), (DHA) -

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(ÖZEL)

2)4 ÇOCUĞA İLK BAYRAMLIKLARINI POLİS ALDI

ANTALYA\'da 4 çocuklu 5 aylık hamile 23 yaşındaki Kevser Aslan, eşinin kendilerini terk etmesi nedeniyle 150 liralık kirayı ödeyemez duruma düştü. Ailenin dramını gören polis memurları, aralarında topladıkları parayla çocuklara bayramlık aldı.

Adıyaman\'da otururken 5 yaşında babasını kaybeden Kevser Aslan, annesinin ekonomik durumu iyi olmayınca devlet yurduna yerleştirildi. 16 yaşına kadar devlet yurdunda kalan Kevser Aslan, bir kişinin aracılığıyla tanıştığı R. Aslan ile imam nikahlı evlenip Antalya Kepez\'deki harap haldeki bir gecekonduya yerleşti. 18 yaşına geldiğinde resmi nikahla evlenen Kevser Aslan, eşiyle sürekli kavga etti.

Bu evlilikten en büyüğü 6, en küçüğü 2 yaşında 4 çocuğu olan ve aynı amanda 5 aylık hamile Arslan, eşinin kardeşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 25 Ağustos\'ta Kepez\'deki Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi\'ne başvurdu. Burada ailenin yaşadığı dramı gören polis memurları, aralarında topladıkları parayla 4 çocuğa bayramlık aldı. Bayramlıkları evde aileye teslim eden polis memurları, aldıkları kıyafetleri kendi elleriyle çocuklara giydirdi.

\'ÇOCUKLARIMA NASIL BAKACAĞIM\'

Kevser Aslan, eşinin yakın süreçte kendilerini terk ederek, başka bir kadınla İzmir\'e yerleştiğini söyledi. 4 çocuğuyla ortada kaldığını belirten Aslan, evinin 150 lirasını ödeyecek parası bile olmadığını kaydetti. Aslan, “Mağduruz, maaşım yok. Çocuklarıma bakamıyorum. Rezil olduk. Çocuklarıma nasıl bakacağım diye kara kara düşünüyorum. Devletin bana düzenli bir aylık vermesini istiyorum\" dedi.

İLK KEZ BAYRAMLIKLARI OLDU

Bundan sonrasının nasıl olacağını bilemediğini anlatan Aslan, “Evin kirasını nasıl ödeyeceğim? Polisler çocuklara bayramlık aldı, yüzleri güldü. İlk kez çocuklarımın bayramlıkları oldu. Bayram öncesi çocuklarımın yüzlerini gülerken güldüm. Bu yaşıma kadar hiç bayramlık alamamıştım\" diye konuştu.

Ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istediğini söyleyen Kevser Aslan, eşinin çocuklarına sahip çıkmasını istedi. Kevser, başka bir şehirde soğan toplayarak geçimini çadırda sürdüren annesinin desteğiyle yaşama tutunmaya çalıştığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Çocukların evin bahçesinde görüntüsü

Oyun oynarlarken görüntü

Polis araçlarının gelişi

hediye paketleri ile araçtan inen polislerin görüntüsü

polislerin çocuklara hediyelerini vermesi

Çocukların sevinmeleri

polislerin çocuklara elbise ve ayakkabı giydirmesi

Aile ve polislerin toplu resim çektirmesi

Polislerin evden ayrılması

Çocukların ve annenin polislere el sallaması

Anne çocuklara elbiseleri giydirmesi

çocukların elbiseleri ile görüntü

RÖP: Kevser Aslan

Evin içinden görüntü

Detaylar

858 mb --07.40

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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3)YOZGAT’TA ACEMİ KASAPLARIN BAYRAM MESAİSİ BAŞLADI

YOZGAT\'ta, Kurban Bayramı\'nın illk günü, acemi kasapların mesaisiyle başladı. Kurbanlıkların tekme ve boynuz darbeleriyle yaralanan, vücudunun çeşitli yerlerini kestiren 51 acemi kasap, hastanenin acil servislerine müracaat etti.

Yozgat kent merkezinde belirlenen kurban kesim alanlarında sabah 08.00\'den itibaren kurbanlıklarını kesmeye başlayan vatandaşlar, kurbanlıklarını yatırırken zorlanıp, bağladıkları iplerin kopması sonucu zor anlar yaşadı. Büyükbaş kurbanlıkların tekme ve boynuz darbeleriyle yaralanan, bıçakla elini kestiren 51 acemi kasap, Bozok Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi\'nde ayakta tedavi edildi. Acemi kasaplar arasında bir kişinin burnu kırılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurban kesimlerinin devam etmesi ve et doğrama işlemlerinin başlamasıyla birlikte bıçak kesiği nedeniyle hastanelerin acil servislerine müracaatların akşam saatlerinde artabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Kurban kesim alanı

- Kurban götürenler, kesim için hazırlananlar

- Kurbanlık büyükbaş hayvanları yatırırken zorlananlar

- Detay

- Acemi kasaplar

- Acemi kasapların konuşmaları

YOZGAT/DHA

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4)KAÇAN KURBANLIK DANA SAHİPLERİNİ KOVALADI

RİZE’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana vatandaşları kovaladı, önüne çıkan 1 kişiyi yaraladı.

Merkeze bağlı Selimiye Köyü’nde kesileceği sırada kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Gözü bağlı halde çay tarlasına giren dana kendisini yakalamaya çalışanları kovaladı. Rize Belediyesi veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğne ile sakinleştirmeye çalıştığı dana ip ile yakalamaya çalışan kasaba saldırdı. 3 uyuşturucu iğne atılan dana 2 saat sonra sakinleşince yakalanabildi.Çevredeki evlerin balkonlarında toplanan vatandaşlar da dananın yakalanmasını ilgiyle izledi.

Kurbanlık danayı yakalamaya çalıştığı sırada yaralanan Aziz Yılmaz, ipini tutmaya çalıştığı sırada dananın kendisine saldırdığını belirterek \"O sırada 3 metre yüksekten düştüm ve yaralandım. İstanbul\'dan geldim gazi olarak döneceğim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kaçan dana detayları

Sahiplerini kovalaması

İğne atılması

Yarlanan sahibi ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

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5) ADANA\'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE AKIN ETTİ

ADANA\'da Kurban Bayramı\'nın ilk günü kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti. İl merkezinde kendini yaralayan 100\'e yakın kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı\'nın ilk günü bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban bayramlarının alışıla gelen manzaralarından olan acemi kasaplar bu yıl da iş başındaydı. Kurbanlarını kasap yerine kendileri kesmeye çalışan ya da derisini yüzmeye çalışan çok sayıda vatandaş, kendini yaraladı. Çoğu elinden yaralı vatandaşlar, özel ve devlet hastanelerine akın etti. Bazı acemi kasaplar ise ellerindeki yaraları gizlemeye çalıştı..

Görüntü Dökümü

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- Acil servisine gelen acemi kasaplar

- Acil giriş görüntüsü

- Acemi kasapların konuşması

SÜRE: 01:06 BOYUT: 68 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA)



