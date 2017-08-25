DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ÇANAKKALE FERİBOT İSKELESİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

ÇANAKKALE\'de, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyen tatilciler, feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Öğle saatlerinden itibaren Çanakkale kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bu akşam mesai bitiminin ardından başlayacak 10 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi, Çanakkale Feribot İskelesi\'nde yoğunluk başladı. Tatillerini Gökçeada\'da geçirmek için yola çıkan tatilcilerin yanı sıra Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitlikleri günü birlik gezmek isteyenler, iskelede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gökçeada ve Tarihi Yarımadaya gitmek isteyen tatilciler, Gestaş Feribot İskelesinden, Eceabat ve Kilitbahir\'e geçti.

Öte yandan, bu akşam tatilin başlamasıyla birlikte, Ege ve Akdeniz Bölgesi\'nde gitmek için İstanbul ve Trakya\'daki kentlerden yollara çıkacakların, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde, Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Feribot iskelesinden görüntü

- İskeledeki araç kuyruklarından görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)HAVALİMANINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

BALIKESİR\'in Edremit ilçesi Koca Seyit Havalimanı\'nda, yaklaşan bayram tatili öncesinde uçuşlar haftada 60 sefere yükseldi. Koca Seyit Havalimanı\'nda, yaz tatili sezonunun yoğunluğu nedeniyle ek seferler düzenlenmeye başladı. Yaz tatili dönemi haricinde günde ortalama 3-4 uçağın iniş-kalkış yaptığı Edremit Koca Seyit Havalimanı\'nda yaz tatili hareketliliği yaşanıyor. Günde binin üzerinde yolcunun kullandığı havalimanında haftada 60 uçak iniş-kalkış yaparken ek seferler de düzenlendi. Kurban Bayramı\'nın 10 güne çıkmasıyla da yerli turizmin önde merkezlerinde Edremit Körfezi\'ne talep artmaya başladı. 10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yılın en hareketli günlerinin yaşandığı bölgede, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit\'in turistik, Akçay, Güre, Altınoluk ve Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi ile Assos\'a gelen turistler, Koca Seyit Havalimanı\'nı kullanıyor. Yaz sezonu süresince havalimanının ve ilçedeki ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların bayram tatiline hazır olduğunu bildiren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, \"Yaz sezonu boyunca havalimanımız tam kapasite ile çalışmaktadır. Havalimanı personelimiz, terminal binamız her türlü yoğunluğu karşılayacak konumdadır. Tatilcileri iyi şekilde ağırlayabilmek için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Havalimanımız ile birlikte, karayollarımız, güvenlik güçlerimiz, sağlık birimlerimiz de bayram tatili yoğunluğuna hazırdır. İlgili olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız geçtiğimiz bayram olduğu gibi bu bayramda da en iyi hizmeti verebilmek için çalışacaktır. Tatilcilerin karayolumuzda yeşil dalda sistemine uymalarını tavsiye ediyoruz. Kurallara uyulduğu takdirde kazalar ve olumsuzluklar giderilebiliyor. Şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı\'nı kutlarım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Havalimanından detay görüntü,

-Uçak kalkış ve inişinden görüntü,

-Yolculardan detay görüntü.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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3)TEM\'İN BOLU GEÇİŞİNDE BAYRAM KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN RADAR KONTROLÜ

KURBAN Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından en yoğun geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı\'nda kazaların en aza indirilmesi için radar kontrolü yapılacak. Bayram tatilinin 10 gün olmasıyla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve kazalar için önlemler alınmaya başladı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar için ekipler tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak sözlü şekilde kurallara uyması yönünde uyarılacak. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazaları en aza indirmek için son 10 yılda meydana gelen kazaları inceleyerek, en fazla kaza olan yerleri belirledi. Ekipler tespit edilen bu yerlerde trafik uygulamaları yapacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, her türlü tedbiri alarak vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapması için çalışacaklarını ifade ederek şöyle dedi: \"Özelikle son 10 yıl içerisinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği noktalarımız var. Bu noktalarda ağırlıklı olarak radar uygulamalarımıza daha çok ağırlık vereceğiz. Tatil nedeniyle artacak olan yolcu taşımacılığı sebebiyle gerek otobüslerde gerekse de diğer tarifeli ve tarifesiz araçlarda yapılacak olan denetimler personelimiz tarafından titizlikle incelenecek. Personelimiz, birebir ve yüz yüze temas kurmak suretiyle belirlenen güvenli alanlarda durdurdukları sürücülere hızlı araç kullanmamaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, kavşaklara yavaş girmeleri, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uyma hususları ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. Sürücülerimiz bu uyarılara uyarsa daha güvenli bir seyahat etme imkanı bulacak.\"Aksoy uzun yola gidecek sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

\"Bayram tatili nedeniyle uzun yola çıkan vatandaşımız çok olacak. Uzun yola giden sürücülerimizin 2 saat araç kullandıktan sonra 10-15 dakikalık mola vermesini istiyoruz. Mola verildikten sonra konsantrasyonu ne kadar etkilediğine dair bilgilendirme çalışmaları da ekiplerimiz tarafından yapılacak\" diye konuştu.

ORTALAMA HIZ UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Aksoy, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz\'da uygulanmaya başlanan gişeden gişeye ortalama hız uygulamasının bayram tatilinde de devam edeceğini hatırlatarak, şunları söyledi: \"Bizler de bu uygulamaya ek olarak belirli noktalarda radar kontrolleri yapacağız. Anadolu Otoyolu İstanbul\'u Anadolu\'ya bağlayan en önemli geçiş noktalarımızdan biri. Biri de D-100 karayolu olmak üzere iki ana yolumuz bulunuyor. Bu konularla ilgili olarak gerek yaz tatili olması gerekse de bayram tatilinin uzun olması nedeniyle çok aşırı yoğunluğumuzun olacağını düşünmüyoruz. Ancak biz içeride çalışan tüm personelimizi de ekiplere takviye edeceğiz. Planlamalarımızı tamamen yapmış durumdayız.\"

Görüntü Dökümü

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-Uygulamadan görüntüler

-Polis araçları

-İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile röportaj

Süre: 02.55 Boyut: 93 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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4)MESUT MERTCAN VEFAT ETTİ

TRT\'nin unutulmayan spikerlerinden Mesut Mertcan, yaşamını sürdürüğü Adana Huzurevi\'nde yaşamını yitirdi. Son yıllarını Adana Huzurevi\'nde geçiren ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mesut Mertcan, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Mesut Mercan gençliğinde Adana\'da gazino ve cambazhanelerde sunuculuk yaptı, reklam ajansılarında çalıştı. 1973\'de TRT spikeri oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde sabaha karşı radyoda 1 numaralı MGK bildirisini okumasıyla tanınmıştı.Daha sonra Star, Kanal 6, Kanal 9, Ulusal Kanal gibi televizyon kanallarında reklam spikerliği, sunuculuk yaptı.

4 kez evlilik yapan,son eşinden 2012\'de ayrılan 2 çocuk babası ünlü spiker son eşinden de 2012\'de ayrıldı. Önce İstanbul’da son yıllarda da Adana Huzurevi\'nde yaşamını sürdürürken, hastalıkları nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. \'Şimdi Şiirler\' adlı bir şiir albümü bulunuyor. Mertcan 1996-2009 arasında bazı uzun metrajlı filmlerde de rol almıştı.

Mesut Mertcan, kısa süre önce TRT 1\'deki ana habere konuk olmuş, TRT\'de geçen yıllarını anlatmıştı. Programda duygu dolu anlar yaşanmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'ın Mesut Mertcan ile görüntüsü

BOYUT:217 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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5)HAKKARİ VALİSİ TOPRAK: GÜVENLİK KONTROL NOKTALARINDAKİ BEKLEME SÜRESİ KISALACAK

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yeni Köprü Jandarma ve Depin Polis Kontrol noktalarındaki bekleme süreleriyle ilgili aldıkları yoğun şikayet üzerine yaptıkları toplantıda alınan kararla, bekleme sürelerinin kısalacağını söyledi.

Hakkari- Van karayolunda bulunan Yeni Köprü Jandarma ve Depin Polis Kontrol noklarında yaşanan kuyruk çilesi devam ediyor. Vatandaşlar yolllarda yaşadıkları sıkıntıları Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'a bildirdi. Şikayetleri değerlendiren Vali Toprak, bu duruma çözüm aramak için Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü ile toplantı yaptı. Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Toprak, Hakkari\'nin bir çok açıdan Türkiye\'nin önem taşıyan ve asayiş yönünden de özen gösterilmesi gereken bir il olduğunu söyledi. Yeni Köprü kontrol noktasının çok önemli bir kavşak noktası olduğunu belirten Vali Toprak, bu arama noktalarında bekleme süreleriyle ilgili vatandaşlardan şikayetler aldıklarını söyledi. Bu arama noktalarında zaman zaman çok yoğunluğun yaşandığını belirten Vali Toprak, vatandaşın daha rahat yaşaması ve yollarda beklememesi için bir çaba gösterdiklerini söyledi. Fakat güvenliğin de vatandaşın rahatı kadar önemli bir konu olduğunu belirten Vali Toprak şöyle konuştu:

\"Bu vesileyle bu aramalarda ve yol kontrollerinde taviz veremeyeceğimiz bazı konular var. Fakat son günlerde yollarda bekleme süresinin yoğunlaşması üzerine bir tedbir alma zorunluğu doğdu. Emniyet müdürümüz, Jandarma komutanımız, Belediye Başkan vekilimiz, Yeni Köprü Jandarma Karakol Komutanımız ve depinden sorumlu Emniyet Müdürümüzle bir araya gelerek bu konuyu güvenlikten taviz vermeden nasıl çözeriz diye bir toplantı yaptık. Öncelikle enerjiden doğan sıkıntılar var. Elektriklerin sık sık kesilmesi sebebiyle bu sorgulama sistemlerimizde gecikmeler oluyor. Tabi günde en az 10- 15 defa elektriklerin kesilmesi oluyor. Bu da vatandaşlarımızın beklemesine sebep oluyor. Bunu Telekomla görüşerek bir güç sistemi kurmayı planladık. Bunun yetmediği noktalarda da devreye jeneratör devreye sokacak şekilde bir planlama yaptık ve bu enerji sıkıntısını ortadan kaldırıyoruz. İkinci bu vatandaşlarımızın kimlik belgelerini alıp birçok bilgi kayda giriliyordu. Bunu da kısaltarak sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını yazarak burda da zamandan çok ciddi bir tasarruf planlamayı planlıyoruz. Yine kısa vadede planladığımız üçüncü konu ise öncelikle Van\'dan geliş istikametinde bunu planlıyoruz. Burada bir geniş alan yapıp Hakkari ve Yüksekova\'ya gidecekleri iki ayrı bölümü alıp buralarda birbirlerini beklememelerini, hem araç sayısının ikiye bölünmesini hem de birbirlerini beklememesini yeni bir ekip de kurarak iki gözden bunları almayı düşünüyoruz. Bu da ciddi bir hızlanma getirecek. Bu tedbirleri uyguladığımızda bizim planlarımıza göre yüzde 60- 70 oranında süreden bir tasarrufumuz olacak inşallah.\"

Vali Toprak ayrıca bu bekleme sürelerinde doğan çevre kirliliğinin önüne geçmek içinde çalışma yürüteceklerini belirterek vatandaşlardan da çevreyi kirletmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ın açıklaması

BOYUT:289 MB- SÜRE:4 DK 26 SN

Behçet DALMAZ / HAKKARİ, (DHA) -

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6)GÖCEK KÖRFEZİ\'NİN TEMİZLİĞİ ONA EMANET

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki yatçılık turizminde dünyaca ünlü Göcek Körfezi\'nde görev yapan \'DTO Fethiye\' atık alım teknesi, günde ortalama 17 yattan tonlarca kirli su alarak, mavi denizlerin temiz kalmasını sağlıyor. \'DTO Fethiye\' son 15 ayda 2018 yattan 1 milyon 543 bin litre siyah su ve 1147 litre sintine atığı toplayarak denizlerin kirlenmesini önlendi.

Akdeniz\'in en önemli yatçılık merkezlerinden biri olarak gösterilen Göcek Körfezi, adalarla çevrili eşsiz koyları ve marinalarıyla yat turizminin gözbebeği konumunda. Sahillerde betonlaşmayı önleyerek doğal güzellikleri bozmadan yatak kapasitesini arttıran yat turizmi ise gelir düzeyi yüksek tatilciler tarafından tercih ediliyor ve yüksek turizm geliri sağlıyor. Ancak yat yoğunluğu nedeniyle mavi denizlerde oluşan kirlilik, yat turizmini tehdit edecek boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle harekete geçen İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Fethiye Şubesi, Göcek Körfezi\'nde görev yapan atık alım teknesiyle, kirli suların yatlardan denize bırakılmasını önlemeye çalışıyor. 2015 yılında Güney Ege Kalkınma Ajansı\'ndan (GEKA) yüzde 75 hibe desteği alınarak yapımı tamamlanan 12 ton kapasiteli \'DTO Fethiye\' atık alım teknesi, günden ortalama 17 tekneden tonlarca kirli suyu pompalar yardımıyla çekerek karadaki tesise taşıyor. Tekne, 2016 Haziran ayından, geçen 21 Ağustos\'a kadar 2018 yattan 1 milyon 543 bin litre siyah su ve 1147 litre sintine atığı toplayarak denizlerin kirlenmesini önlendi. Tonu 45 liradan alınan atıklar, teknelerin demir attığı koylardan açık denize çıkmaması nedeniyle, kirli su boşaltma maliyetlerini de düşürdü.

\"YAT SAHİBİ VE KAPTANLAR İÇİN BÜYÜK HİZMET\"

Göcek koylarında demirli \'Merisu 2\' teknesinin kaptanı Ergül Yılmaz, atık alım teknesinin yat sahibi ve kaptanlar için büyük hizmet olduğunu söyledi. Teknenin telefon irtibatıyla bulundukları yere geldiğini anlatan Yılmaz, \"Buraya Bodrum\'dan geliyorum. Marinalarda atığımızı boşaltabiliyoruz. Ama atık alım ünitesi bulunmayan Göcek\'te açık denize çıkmamız gerekiyor. Ancak ne kadar açığa çıkarsak çıkalım, denizi kirletmiş olacağız. Atık alım teknesi hem maliyetlerimizi düşürüyor, hem de denizlerimizin temiz kalmasını sağlıyor. 20 yıldır denizlerden ekmek yiyen insanım. Temiz kalması çok önemli\" dedi.

DTO Fethiye teknesinin kaptanı Erdal Söyler, kimi teknelerden 500 litre kimilerinden ise 2 tona yaklaşan atık su aldıklarını söyledi. Belli bir plan dahilin de hareket ettiklerini anlatan Söyler, 12 ton kapasitelerinin dolması durumunda tekneyi boşaltıp tekrar denize açıldıklarını kaydetti.

\"GÜNDE 17 TEKNEDEN ALINAN ATIKLA DENİZLAR KURTULMAZ\"

DTO Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan ise şuana kadar atık toplamada ulaştıkları rakamların yat turizminde algı yaratmaya çalışmaktan öte gidemeyeceğini belirtti. Günlük ortalama 17 tekneden alınan atıkla, denizlerin kurtarılamayacağını anlatan Arıkan, amaçlarının denizleri kirletmeme bilincini yaymak olduğunu vurguladı. Denizler var oldukça yat turizminin sürdürülebileceğini aktaran Arıkan, \"Halkımızı ne kadar bilinçlendirebilirsek, denizlerimiz temiz kalır. Halkımızda deniz kültürü oluşturmamız gerekiyor. Şuanda halkımızın yüzde 10\'u ancak denizlerimizden faydalanabiliyor. Deniz ürünleri yiyerek, denizlerimizde yüzerek ya da tekneyle denize açılarak, bu rakamı yüzde 90\'lara ulaştırmamız gerekiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Göcek koylarından görüntü

- Denizde hareket eden yatların görüntü

- Atık alım teknesinin görüntüsü

- Merisu 2\' teknesinden atık alınmasından görüntü

- Teknelerde tatil yapanların görüntüsü

- DTO Fethiye teknesinin kaptanı Erdal Söyler ile röp.

- Merisu 2\' teknesinin kaptanı Ergül Yılmaz ile röp.

- DTO Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan ile röp.

(Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)