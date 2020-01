DHA YURT BÜLTENİ-8

Atatürk Anıtı\'na saldıran şüpheli tutuklandı



DİYARBAKIR\'da dün öğlen saatlerinde Şeyh Sait Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı\'na, çekiçle saldıran ve heykele zarar veren İbrahim Yeşil, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı. Yeşil\'in sorgusunda, \"Atatürk heykelini put olarak gördüğüm ve Allah rızası için eylemi gerçekleştirdim\" dediği öğrenildi.

Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki Şeyh Sait Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı\'na dün öğlen saatlerinde çekiçle saldıran ve heykele zarar verdiği için gözaltına alınan 30 yaşındaki İbrahim Yeşil\'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde ifadesi alınan Yeşil\'in, \"Atatürk heykelini put olarak gördüğüm ve Allah rızası için eylemi gerçekleştirdim\" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sevk edilen şüpheli, sorgusu yapıldıktan sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Savcılık ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nde aynı ifadeyi veren İbrahim Yeşil, \'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanuna muhalefet etmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeşil\'in dosyası soruşturmanın devamı için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi.

Özhaseki: Avrupa, FETÖ\'cüleri istiyoruz ama vermiyor (2) (Görüntü Ekiyle Yeniden)

\"DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM\"

Hacılar\'da Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni\'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu birlikte katıldı.

Özhaseki burada yaptığı konuşmada, artık Türkiye\'nin güçlendiğini, kentlerin geliştiğini, insanların refahının arttığını bildirerek, şöyle konuştu: \"Türkiye, aynı zamanda bir deprem ülkesi. Yerin altında bir hareketlilik var. Yerin üstündeki belaları tek tek hallediyoruz. Ancak yerin altındaki hareketlere karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Zemine çok dikkat etmemiz lazım. Anadolu toprakları alüvyonlu, bu topraklara ev yapmamak lazım. Deprem olunca, yakınlarımızı alıyor. Buna karşı tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Zemine dikkat edilmeyip, kötü işçilik de buna eklenince, depremde yıkımlar kaçınılmaz oluyor. Dosdoğru işler yapmamız lazım. Bunun neticesinde de rahat etmemiz lazım. Bizler, Müslüman insanlarız. Geçmişte devletler kurmuş, medeniyetler kurmuş insanlarız. Ama, deprem konusunda Japonlar gibi olamamışız. Deprem konusunda geri kalmışız. Ancak artık kentlerimizi, şehirlerimizi depreme karşı dayanıklı hale getirmemiz lazım.\" Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da, Kayseri\'nin her geçen gün gelişip büyüdüğünü belirterek, \"Gerçekten derme çatma yerleri güzelleştirmek lazım. Hep birlikte el ele vereceğiz ve ilçemizi de çiçek gibi yapacağız. Bu Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize katkıda bulunmasını diliyorum\" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ile Eroğlu ve protokol üyeleri, Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin 1\'inci Etabının temelini butonlara basarak attı.



Adıyaman\'da otomobil devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN’da kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Samsat karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi.Erkan Ayhan yönetimindeki 02 SA 010 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ayhan ile otomobilde bulunan Sedat Yelboğa yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bilal Erdoğan Kütahya\'da ok attı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Kütahya\'da katıldığı etkinlikte \'Ya hak\' diyerek ok attı. Kütahya Belediyesi ile Germiyan Okçuluk Tekkesi Kulübü\'nü düzenlendiği \'3\'üncü Geleneksel Germiyan Türk Oyunları\' etkinliği Ata Sporları Tesisleri\'nde yapıldı. Etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Ak Parti\'li Kamil Saraçoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Bilal Erdoğan ile çok sayıda kişi katıldı.

\'KÖKLÜ GEÇMİŞE SAHİP BİR MİLETİZ\'

Etkinlikte cirit oyunları, atlı okçuluk gösterileri ile güreş müsabakaları yapıldı. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan \'Ya hak\' diyerek ok attı. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Çok köklü bir geçmişe sahip bir milletiz. Ancak şuanda kültür coğrafyamızda ya da kültürel gerçeklerimize baktığımız zaman giyim kuşamımızdan daha çok ilgi gösterdiğimiz sporlara, dinlediğimiz müziklerden ekranlarımızı işkal eden yapımlara kadar bakıyoruz köklü geçmişimize dair çok az şey bıraktılar. Son yıllarda birkaç dizi, birkaç film ile belki bu düzen tersine dönmeye başladı. Ama çok yazık binlerce yılın birikimi şöyle 150-200 yılda egemen batı kültürünün taarruzu altında yok olmaya mahkum bırakılmaya çalışıldı. Şimdi hamd olsun ülkemizin ekonomik gücünün artması ile özgüveninin güçlenmesi ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha büyük iddialara soyunması ile beraber hamd olsun kültür sahasında da işte kendi sporlarımız, kendi filmlerimiz, kendi müziklerimiz, kendi estetik anlayışımız yeniden canlanmaya başladı. Bu bakımdan geleneksel sporlarımıza yeniden sahip çıkabiliyor olmamız çok önemli.\"

GELENEKSEL SPOR MERKEZLERİ ARTACAK

Türkiye\'de at binilecek, ok atılacak ve ailece gidilip çay içilecek tesislerin sayısını artacağını ifade eden Bilal Erdoğan şöyle dedi: \"Bakın bugün dünyada futbol, basketbol, voleybol, Amerikan futbolu en büyük endüstrilere sahip olan, en çok reklam gelirine sahip olan, en çok izleyiciye sahip olan bu sporlar acaba bunlar tarih boyunca bulunmuş en mükemmel sporlar oldukları için mi bu konumdalar? Kesinlikle hayır. Bugün dünyada egemen olan batı kültürünün, batı medeniyetinin kültürel nüfus enstrümanları. oldukları için böyleler. Bir geleneksel spor merkezine ailece gelebileceksiniz. Biriniz at binecek, biriniz ok atacak, biriniz oturup çayını içecek ama haftanın 7 günü 7\'den 70\'e bu tür spor merkezlerimiz kullanılabilecek. Genelde yeşil alanlar atların otlayabileceği yerler, açık alan güreşlerinin yapılacağı yerler ve bunun yanında sınırlı sayıda kapalı alanlar olacak. Böyle alanların da böyle mekanlarında inşallah önümüzdeki yıllarda artışına şahitlik edeceğiz. Burada ailelerimizin bir araya gelerek zaman geçirmesi için ayrıca güzel bir vesile olacaktır.\" Bilal Erdoğan, konuşmasının ardından müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Üzerine mucur dökülen işçi yaralandı



ADIYAMAN\'da kum ocağında üzerine mucur dökülen işçi 27 yaşındaki Hüseyin Yoldaş yaralandı.

Olay, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Börkenek Köyü yakınlarında bulunan kum ocağında çalışan Hüseyin Yoldaş, dökülen mucurun altın kaldı. Arkadaşları tarafından çıkarılan Yoldaş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yoldaş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)