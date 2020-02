DHA YURT BÜLTENİ -7

GÜMÜŞHANE\'DE ÇIĞDA KAPANAN KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karadeniz Bölgesi\'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için çalışmalar sürüyor. Yoğun kar yağışının ardından 6 noktada çığ düşmesi sonucu kapanan Gümüşhane\'nin Aşağıyuvalı köyü yolunda da ekipler, 10 metreye ulaşan kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.

Karadeniz Bölgesi\'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gümüşhane, Bayburt ve Giresun\'un yüksek bölümlerindeki bazı köy ve mahalle yolları kardan ulaşıma kapandı. İl Özel İdare, Belediye ve Karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Gümüşhane\'de geçen haftaki yoğun kar yağışının ardından kent merkezine bağlı Aşağıyuvalı köyüne ulaşım sağlayan yolda da 6 noktaya çığ düştü. İl Özel İdaresi ekipleri, yol güzergahında yüksekliği 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek için gece boyu çalıştı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, en büyük çığ kütlesinin temizliğinin de 2 gün sürdüğü, geri kalan kütlenin ise bugün temizleneceği belirtildi.

\'BİR HAFTADA 6 KEZ ÇIĞ GELDİ\'

Aşağıyuvalı Köyü Muhtarı Hami Gündoğdu, çalışmalar için İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti. Çığ alanında 4 gündür çalıştıklarını hatırlatan Gündoğdu, \"İnşallah bundan sonra gelmez de bize de ekibe de çile çektirmez. Son bir haftada 6 kez çığ geldi. Ekipler ellerinden geldiği kadar çalışıp yolumuzu açmaya çalışıyorlar. Kar şartları ağır olduğundan dolayı ekipler 4 gündür bizim yoldalar. Çığ geldi, açtılar; tekrar geldi, tekrar açtılar. Açılan 4 çığdan sonra 2 çığ daha var. İnşallah onları da açarız\" dedi.

\'KAYA GİBİ SERTLEŞMİŞ\'

Yoğun kar yağışı altında çalıştıklarını anlatan iş makinesi operatörü Adem Ataman ise \"Çığ kütlesinin yüksekliği yaklaşık 10 metre var. Kaya gibi sertleşmiş kar kütleleri. İçerisinden taşlar, küçük çam fidanları çıktı. Derenin önü de çığ nedeniyle kesildiği için su da çığ kütlesinin altından geçmiş. Kar bayağı sertleşti\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çığ düşen yoldan görüntü

-Kar temizleme çalışmaları

-Konuşmalar

-Çığ kütleleri görüntüleri

BOYUT:520 MB

HABER: Sinan UÇAR KAMERA: GÜMÜŞHANE, (DHA)

TEK BAŞINA YAŞAYAN YAŞLI ADAM YANARAK ÖLDÜ

İzmit\'te, tek başına yaşayan şizofreni hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Ahmet Atalay Erişen, evde çıkan yangında yanarak öldü. Ahmet Atalay Erişen\'in daha önce evini yakmaya çalıştığı iddia edildi.

Yangın sabah saatlerinde, Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. Ahmet Atalay Erişen\'in tek başına yaşadığı 6 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler evi sararken, bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, Ahmet Atalay Erişen\'in yanarak öldüğü belirlendi. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ahmet Atalay Erişen\'in daha önce evini yakmaya çalıştığı iddia edildi. Olay yerinde incelemede bulunulurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Binanın yangın anından görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Cesedin cenaze aracına bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

BÜFENİN ÖNÜNDE BULDUĞU KIZIL ŞAHİNİ YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

Sivas\'ta büfe işleten Gökhan Yayman (50), sabah işyerinin önünde avlanması ve yakalanması yasak olan kızıl şahin buldu. Yayman, şahini yetkililere teslim etti.

Kent merkezindeki Çarşıbaşı Mahallesi, Nalbantlarbaşı Caddesi üzerinde büfe işleten Gökhan Yayman, sabah iş yerini açtıktan sonra büfesinin önüne büyük bir kuşun düştüğünü gördü. Kuşu inceleyen Yayman, kızıl şahini kutuya koymak istedi ancak başaramadı. Esnaf arkadaşlarının yardımıyla şahini bir kutuya koyan Yayman, Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Müdürlükten gelen yetkililer kızıl şahini teslim aldı. Soğuktan etkilenmiş olabileceği düşünülen şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Görüntü Dökümü:

-Büfeden görnütü

-Kutudaki kızıl şahinin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

POŞET ÜCRETLİ OLUNCA, PAZAR FİLESİ ÖRMEYE BAŞLADILAR

Artvin\'in Yusufeli İlçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, satış noktalarında verilen plastik poşetlerin bugünden itibaren ücretli temin edilecek olması nedeniyle, kendi pazar filelerini üretmeye başladı.

Türkiye\'de 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla poşetlerin ücretli hale gelecek olması nedeniyle, Yusufeli Halk Eğitim Merkezi\'ndeki kursiyerler pazar filesi üretmeye karar verdi. Kursiyerler, kadın ve erkekler için fileler üretmeye başladı. Halk Eğitim Müdürü Selim Sılacı, proje ile kursiyerlerin kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve talep halinde ilçe sakinlerine de satış yapabileceklerini söyledi.

\'BİR FİLE 2-3 SAATTE TAMAMLANIYOR\'

Kursiyerlerin kadın ve erkekler için farklı motiflerde pazar filesi imal ettiklerini anlatan Sılacı, bir pazar filesinin yaklaşık 2-3 saat içerisinde tamamlandığını belirtti. Selim Sılacı, \"Erkekler için yapılan pazar fileleri daha sade olurken, bayanlara yönelik yapılan fileler desen ve motif bakımından daha zengin içeriğe sahip. Bir pazar filesi tığ, örgü, ilmek teknikleri kullanılarak 2-3 saat içerisinde tamamlanabiliyor. Filede değişik ipler de kullanılıyor. File yaklaşık 3-4 TL gibi bir maliyetle yapılıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-File ören kadınlar

-Röpler

-File örme yakın plan görüntüler

-Detaylar

BOYUT: 341 MB

Haber-Kamera: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)

NAKİL BEKLEYEN HASTALAR, YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADI

Antalya\'da organ nakli yapılan ve organ nakli bekleyen hastalar, Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği\'nin (AKBÖHONDER) düzenlediği yılbaşı etkinliğiyle yeni yıla merhaba dedi.

Akdeniz Üniversitesi\'ndeki dernek binasında gerçekleşen etkinlikte, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, yüz nakli olan Turan Çolak, organ nakli gerçekleşen ve nakil bekleyen hastalar, hep birlikte yemek yedi ve müzik eşliğinde eğlendi.

Yıllardır yeni yılı hep beraber kutladıklarını ve birbirlerine destek olmak için her yılbaşında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Mehmet Şahan, 2019 yılından en büyük beklentilerinin, organ nakli bekleyen hastaların bir an önce nakil olmaları ve sağlıklarına kavuşmaları olduğunu belirtti.

2018\'i Türkiye olarak organ nakli konusunda farkındalığın arttığı bir yıl olarak değerlendiren Mehmet Şahan, \"Türkiye\'de ilk böbrek nakli gerçekleşen kişilerden biriyim. Yıllara göre gittikçe çağ atlıyoruz. İnsanları bu konuda aydınlattıkça ve doğru bilgi verdiğimiz sürece, Türk halkı elinden geleni yapıyor\" dedi.

\'BİR ORGAN, BİR HAYAT KURTARIR\'

2012 yılında yüz nakli gerçekleşen Turan Çolak (42) ise 2018 yılında dernekleri ziyaret ettiğini ve organ nakli konusunda insanları bilinçlendirmek için çalıştığını söyledi. Bir organın bir hayat kurtardığını ifade eden Turan Çolak, böbrek nakli bekleyen hastalar için de yeni yıldan sağlık dilediğini belirtti.

Turan Çolak, \"Bir hastanın diyalize girip, 4 saat makineye bağlanması kolay bir şey değil. Ben isterim ki diyaliz hastaları nakil olsun ve kurtulsun. Organ bağışı olmadıkça bu çileleri devam ediyor maalesef. Bu yüzden 2019 yılından en büyük beklentim, onların da bir an önce sağlıklarına kavuşmaları\" dedi.

Etkinlik sonunda yılbaşı pastası kesildi ve organ nakli gerçekleşen, nakil bekleyen hastalar, hep bir ağızdan 10\'dan geriye doğru sayarak yeni yılı karşıladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yılbaşı sofrası ve organ nakli gerçekleşen, nakil bekleyen hastalardan görüntü

- Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) Başkanı Mehmet Şahan\'dan röp.

- Yüz nakli olan Turan Çolak\'tan röp.

- Böbrek nakli gerçekleşen Fatma Ünal\'dan röp.

- Diyaliz hastası Savaş Öztürk ve annesi Bilge Öztürk\'ten röp.

- Hastaların el sallaması

- Savaş Öztürk\'ün Noel Baba kostümü giymesi ve oynaması

- Dernek başkanının darbuka çalması ve Fatma Ünal\'ın oynaması

- Yüz nakli olan Turan Çolak\'ın eşi Bircan Çolak\'la birlikte oynaması

- Tüm hastaların müzik eşliğinde oynaması

910 MB, 04:42\'

Haber-Kamera: Berkay KUNT - ANTALYA;(DHA)

DEMET AKALIN\'I, OKAN KURT VE HİRA DA DİNLEDİ

Antalya\'da yılbaşı gecesi beş yıldızlı bir otelde sahneye çıkan şarkıcı Demet Akalın\'ı, boşandığı Okan Kurt ile kızı Hira da izledi.

Şarkıcı Demet Akal\'ın yılbaşı gecesi Antalya\'da sahneye çıktı. Beş yıldızlı bir otelde şarkılarını seslendiren Akalın\'ı, boşandığı Okan Kurt ve kızı Hira ön masadan izledi. Elinde oyuncak bebeğiyle bir süre annesinin şarkılarını dinleyen minik Hira, ardından bakıcısı ile birlikte salondan çıkıp lobide oyun oynadı. Akalın\'ı ilgiyle takip eden Okan Kurt, şarkılara eşlik etti. Demet Akalın\'ı dinleyenler arasında, \'Çaycı Hüseyin\' karakteriyle tanınan Alparslan Özmol da yer aldı.

Sahneye moda tasarımcısı Gülşah Saraçoğlu tarafından hazırladığı zümrüt yeşili mini kostümüyle çıkan Akalın, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekti. Akalın, \"Bu gece yeni yılın ilk saatlerine kadar şarkılar söyleyip eğleneceğiz. Poptan arabeske, her tarz şarkıyı birlikte seslendirip eğleneceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Demet Akalın’ın konserinden görüntü

- Demet Akalın’ın eşi ve çocuğu detay

- İzleyenlerden detay

- Demet Akalın’ın yeni yıl mesajı

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

ANTALYA, YENİ YILA SANATÇILARLA GİRDİ

Antalya\'nın Serik ve Kemer ilçelerinde otellerin düzenlediği yılbaşı eğlencelerinde Kenan Doğulu, Işın Karaca, Coşkun Sabah ve Cengiz Kurtoğlu gibi sanatçılar sahneye çıktı.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Granada Otel\'de düzenlenen yeni yıl konserinde Kenan Doğulu sahneye çıktı. 3 saat sahnede kalan Doğulu\'yu, yaklaşık 2 bin kişi izledi. Sevilen şarkılarını seslendiren Kenan Doğulu\'ya izleyenler de eşlik etti.

IŞIN KARACA\'DAN PLAYBACK ELEŞTİRİSİ

Belek\'teki Maritim Pine Beach Otel\'in yılbaşı konserinde sahneye Işın Karaca çıktı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı gecede Işın Karaca, sevilen şarkıları seslendirdi. Işın Karaca cep telefonundan canlı ve görüntülü görüştüğü kızına da \'Merhaba\' diyerek, konserine devam etti. 2 saatlik konserinde izleyenlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileyen Işın Karaca, \"Ben sürekli canlı konser veriyorum. Yeni yetme bazı şarkıcılar playback yapıyor. Bense sizlerin karşısında canlı canlı sahnedeyim ve söylüyorum\" dedi.

Aynı otelin yeni yıl dolayısıyla organize ettiği programlar kapsamında 29 Aralık\'ta Levent Yüksel, 30 Aralık\'ta da Ziynet Sali konser vermişti.

THE LAND OF LEGENDS\'TE YENİ YILA ÖZEL GÖSTERİ

Belek\'te bulunan eğlence ve gösteri merkezi The Land Of Legends\'ta ise yeni yıl havai fişek gösterisiyle karşılandı. Eğlence merkezindeki kulenin önünde toplanan yerli ve yabancı 2 bin kişi, yeni yılın ilk saniyelerini 600 havai fişekle kutladı. Konuklar aynı zamanda çalan müzik eşliğinde eğlendi.

COŞKUN SABAH GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi\'ndeki Kilikya Palace Otel\'deki yılbaşı programında sahneye çıkan Coşkun Sabah, kendisini dinlemeye gelenleri geçmişe götürdü. Sevilen şarkılarını söyleyen Coşkun Sabah\'a izleyiciler de eşlik etti.

CENGİZ KURTOĞLU HEM EĞLENDİRDİ HEM HÜZÜNLENDİRDİ

Mirage Park Otel\'de yılbaşı gecesi Cengiz Kurtoğlu ile kutlandı. Cengiz Kurtoğlu, kendisini dinlemeye gelenleri hem eğlendirdi, hem de hüzünlendirdi. Sevilen parçalarını seslendiren Kurtoğlu, konser sonunda alkışlarla sahneden ayrıldı.

RİXOS\'TA RUS RÜZGARI

Yılbaşı için yerli turistlerin yanı sıra Rus turistlerin de yoğun tercih ettiği Rixos Sungate Otel\'de ise 29 Aralık gecesi Erkan Güleryüz, 30 Aralık gecesi Rumen kökenli müzik grubu Akcent sahneye çıktı. Otelde yılbaşı gecesi sadece eğlence odaklı partiler düzenlendi. Oteldeki yılbaşı eğlencelerinin bu hafta Rus rapçi Mot ve Rus müzik grubu Diskoteka Avariya ile devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sahneden görüntüler

- Seyircilerden detay

- Sahneden görüntüler

- Seyircilerden detay

- Havai fişek gösterisi

- Katılımcılardan detay görüntüler

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)