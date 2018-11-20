DHA YURT BÜLTENİ- 7

1)AİHM, DEMİRTAŞ\'IN SERBEST BIRAKILMASINA KARAR VERDİ

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi\'nce (AİHM) Edirne F Tipi Cezaevi\'nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın tutukluluğunun sonlandırılmasına karar verildi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik Anayasa değişikliğinin 20 Mayıs 2016\'da kabul edilmesiyle Selahattin Demirtaş hakkında başlatılan süreçte, HDP\'li milletvekilleri, hukuksuz olduğunu savunup, ifade vermeyi reddetti. Partinin o dönemdeki eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP\'li 9 vekil; \'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\', \'terör örgütü üyeliği\', \'örgüt adına suç işlemek\' ve \'propaganda\' suçlarını işledikleri gerekçesiyle çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanıp, cezaevlerine konuldu.

Tutuklanan Demirtaş hakkındaki dosyaların 31\'i Diyarbakır Başsavcılığı\'nca birleştirilerek, \'ana dosya\' haline getirildi. Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne açılan ana dava, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara\'ya nakledildi. Bu dosyadan 142 yıla kadar hapsi istenen Demirtaş, ilk savunmasını tutuklandıktan 460 gün sonra yaparak, yargılanmasının bütünüyle dayanaksız olduğunu öne sürdü. Tutukluluğunun Anayasa ve CMK\'ya aykırı olduğunu duruşmalarında savunan Demirtaş, diğer HDP\'lilerle birlikte Anayasa Mahkemesi\'ne (AYM) başvurdu. AYM süreci uzayınca Demirtaş ve HDP\'li vekiller, AİHM\'ye gitti. Bu süreçte AYM tarafından HDP\'lilerin tutukluluk dosyalarının incelenmesine başlandı ve tamamı reddedildi.

AİHM tarafından tutuklu vekillerin dosyalarının birleştirilerek, Türkiye\'den savunma istendi. Türkiye\'den geçen yıl mahkemeye gönderilen 130 sayfalık savunmada, iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvuruların reddi talep edildi. AİHM, 2 yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevi\'nde bulunan Demirtaş\'ın tutukluluğunun sonlandırılmasına karar verdi.

Selahattin Demirtaş ve HDP\'li vekillerin dosyalarını birlikte açıklaması beklenen AİHM, sadece Demirtaş kararını açıklayacağını geçen hafta bildirmişti.



Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA) -

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2)AB\'DEN, ŞANLIURFA\'YA 190 MİLYONLUK TESİS

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Hibe Programı çerçevesinde 80 bin metrekare üzerine kurulu ve günlük 145 bin metreküp kapasiteyle çalışan ve 190 milyon liraya mal olan \'Atık Su Arıtma Tesisi\'nin açılışı yapıldı. Tesis 200 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak, arıtılan su da tarım sulamasında kullanılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği\'nin işbirliği ile hayata geçirilen ve 190 milyon liralık bütçesi ile son dönemlerin en büyük projesi olan Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Şanlıurfa eski havaalanı bölgesinde Akçamescit Mahallesi\'nde 168 dönümlük alan üzerine kurulan Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla birlikte 900 binin üzerindeki nüfusun atık suyu doğaya arıtılmış bir şekilde kazandırılacak. Aynı zamanda hem kendi enerjisini hem de 200 haneye yetecek kadar elektrik enerjisi üretecek olan tesis, tarımsal arazilerde de kullanılacak olan arıtılmış suyun oluşturacağı tasarruf ile milli servete önemli oranda katkı sağlamış olacağı kaydedildi.

DOĞAYA SIFIR ZARAR

Şanlıurfa kent merkezinden kolektörler yardımı ile alınan atık sular, 7 bölümde işlendikten sonra çökertme tesisinde ayrıştırılıyor. Burada elde edilen gazlardan tesisin kendi enerjisi üretiliyor. Çökertme tesisinde kalan atıklar ise solar kurutma alanlarında tarımsal gübre olarak tekrar kazandırılıyor. Son olarak temizlenerek ayrıştırılan atık sular ultraviyole ışınları ile temizlenerek tarıma elverişli temiz su olarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Çevreci, insan sağlığını ve geleceği esas alan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Şanlıurfa kent merkezinde yaşayan 960 bin vatandaşın atık suları tekrar doğaya sıfır zarar ile verileceği bildirildi.

Tesis ile ilgili teknik bilgiye yer veren Başkan Nihat Çiftçi şunları söyledi:

\"Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Birliği\'nden hibe yolu ile yapmış olduğumuz bir projedir. Projenin yüzde 85\'ini Şanlıurfa\'ya hibe olarak aldık, yüzde 15\'inide ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün öz kaynakları ile sağladık. Bu önemli bir proje başarısıydı, bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 3 Merkez ilçemizde yaşayan 960 bin vatandaşlarımızın atık suyunu Şanlıurfa için çok önemli olan Harran ovasına aktarılması hiçbir Şanlıurfalının kabul etmemesi gereken bir durumdu. Dolayısı ile bu Merkez Atık Su Arıtma Tesisine ihtiyaç duyuldu. Hem bu projenin temel atmasını hem lansmanını ve şimdi de faaliyete alınmasını sağlıyoruz. Evlerimizde kullanmış olduğumuz sular ara kolektörler vasıtası ile doğaya bırakılması söz konusu Şanlıurfa\'nın eğimi düşünüldüğünde gerek Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye\'nin Harran Ovasına doğrudur. Buradaki tüm atık sular kanallar vasıtası ile ovaya akıyordu. Türkiye\'nin en büyük yatırımı olan GAP Projesinin hayata geçirdiği Harran ovasını bu şekilde bırakmak ve yine çevre sağlığı anlamında bunu muhakkak bir suretle çözmemiz gerekmekteydi. Şimdi de kurduğumuz bu dev tesisi ile elde edeceğimiz temiz su ile daha sağlıklı bir tarım yapılabilecekö

Tesisin kendi enerjisini üreterek ekonomiye katkıda bulunacağını belirten Çiftçi, \"Atık sular borular sayesinde kolektör hatlarına geçiyor ve işlemlerden geçtikten sonra çökertme ve ayrıştırma alanlarına geçiyor. Burada biyolojik atıktan enerji elde edilirken, solar kurutma sisteminde elde edilen atıklardan tarımsal gübre elde ediliyor. Bu gübreyi de çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Siverek Atık Su arıtma tesisinde elde edilen gübreleri çiftçilerimize dağıtmaya başladık. Bunun yanında ekonomimize de katkıda bulunmuş oluyoruz, hem de kendi enerjisini üreterek bağımsız bir şekilde çalışıyor. Elde edilen temiz su ise tekrar tarımsal sulamada kullanılmak üzere doğaya bırakılacaktırö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Açılışı yapılan tesisin havadan dronla çekimi

- Açılışa katılan davetliler tesiste incelemede bulunması

- Başkan Nihat Çiftçi\'nin konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326MB

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3)TURHAL BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCILARI ORGANLARINI BAĞIŞLADI

TOKAT\'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler yardımcıları ile birlikte organ bağışında bulundu.

Tokat Sağlık Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezinde açılan standa giden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, başkan yardımcıları Muzaffer Eyimaya, Yusuf Geniş, Rüştü Çoban ve Hakan Alparslan ile birlikte organ bağışı başvurusunda bulundu. Yardımcıları ile birlikte ilgili formları dolduran Başkan Bekler, tüm organlarını bağışladı. Başkan Bekler, binlerce insanın hayata tutunmak için organ nakli beklediğini ifade ederek, herkesi bağış yapmaya davet etti.

Bekler, \"Yardımcılarımızla birlikte bugün organlarımızı bağışladık. Bir organ, bir hayat kurtarıyor. Bizim gibi toplumun önünde olan insanların bu şekilde hayırlı kampanyalara destek vermesi, toplumun duyarlılığını arttırıp farkındalık oluşturuyor. İleriki süreçte belediye personelleri arasında da bir kampanya düzenleyerek onların da organ bağışında bulunmaları içinde teşvikte bulunacağız. Dini hassasiyeti olan vatandaşlarımızın bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu fetvaya da başvurmalarını rica ediyorum\" dedi.

Organ bağışına verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Başkan Bekler herkesin de bu duyarlılığa sahip olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Başkan ve yardımcılarının organ bağışı stantını ziyareti

-Bağış formlarını doldurmaları

-Başkanın açıklaması

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

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4)KAYSERİ\'DEN, SURİYELİLERE 9 TIR YARDIM

KAYSERİ Müftülüğü tarafından Suriyelilere yönelik düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 9 TIR gıda ve giysi yardımı Kilis\'e ulaştı. Yardımların Suriye’ye gönderilmesi öncesi konuşan Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kayseri’den gelen din görevlilerine teşekkür etti. Kış mevsiminin gelişiyle birlikte savaş mağduru Suriyelilerin büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden Şahin, \"Kayseri’den 9 TIR yardım malzemesi ilimize ulaştı. Yardım malzemelerinin büyük bir kısmı yiyecek malzemeleri, bir kısmı ise giyecek malzemesi. Tabi kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte giyecek malzemelerine de ihtiyacımız var. Sınırın ötesinde yardıma ihtiyaç duyan pek çok kardeşimiz var\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Sınır kapısından görüntü

- Beklyeyen tırlar

- Yardım malzemelerini indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB

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5)İSTİSMARA UĞRADIĞINI İDDİA EDEN GENÇ: SAHTE ŞEYH TACİZ EDECEĞİ KİŞİLERİ ZİKİR SIRASINDA SEÇİYORDU



KONYA\'da, 5 erkeğe istismarda bulunduğu iddia edilen sahte tarikat şeyhi S.I.\'nın (65), yargılanmasına devam edilirken, T.M. (19) adlı genç, tutuklu sanığın kendisini de istismar ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. T.M., S.I.\'nın taciz edeceği kişileri zikir sırasında ve özellikle gençlerden seçtiğini iddia etti. Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne bu yılın başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini \'sözde halife\' diye tanıtan sahte şeyhin, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 70 yıla kadar hapsi istenen S.I.\'nın yargılanmasına 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam ediliyor.

Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması talep edilirken, Konya\'da T.M. adlı genç, polis merkezine giderek S.I.\'nın kendisine de istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. T.M.\'nin şikayeti de aynı dosyayla birleşti.

\'ARKADAŞIMA DA İSTİSMARDA BULUNDU\'

17 yaşındayken sohbetlere gitmeye başladığını belirten T.M., bu sırada sahte şeyh S.I.\'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. S.I.\'nın kendisini iş yerine de çağırdığını belirten T.M., sanığın birlikte gittiği arkadaşına da istismarda bulunduğunu iddia etti.

\'AİLEME SÖYLEYEMEDİM\'

Ailesinin sohbetlere gitmesini istemediğini, sanıkla ilgili çıkan haberlerin ardından şikayetçi olduğunu belirten T.M., \"Ağustos ayında haberler çıkınca aileme bir şey diyemedim. Haberlerde görünce kendime güvenim geldi ve şikayetçi oldum. İş yerinin üst katında bunun küçük bir odası. O oda gizli ve perdeli, her şeyini orada yapardı. Ben korkup gitmedim\" diye konuştu.

\'GÖZLERİYLE HİPNOZ EDİYORDU\'

S.I.\'nın karşısındaki kişiyi gözleriyle hipnoz ettiğini ileri süren T.M., \"Karşısındakini gözleriyle hipnoz ediyordu. Onu vakfa şikayet etmiştim. Şikayet ettiğim için bana kinlendi. Şikayetin ardından dergâhtakiler bana kızdı ve inanmadı. Gitmek istemiyordum ama beni hipnoz ettiği için dükkanına gidiyordum. 17 yaşında başladım. 18 yaşında bıraktım\" dedi.

\'TACİZ EDECEĞİ KİŞİYİ ZİKİRDE SEÇİYORDU\'

Sanık S.I.\'nın taciz edeceği kişiyi zikirde seçtiğini iddia eden T.M., \"Taciz edeceği kişiyi zikirde seçiyordu. Özellikle gençlerden seçiyordu. Anne babası ölmüş ya da ayrılmış gençleri seçiyordu\" ifadelerini kullandı.

T.M., S.I.\'nın sözde mürit kazanmak için zaman zaman toplumsal alanlarda zikir çektirdiğini ileri sürdü. T.M., \"Toplumsal yerlerde bilerek zikir yapıyorlar. Dergâhtaki gençler lisedeki gençleri dergâha çağırıyordu. Bu gençlerin başına birçok şey geliyordu. Orada zikir değil, oyun oynuyorduk\" dedi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-